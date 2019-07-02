Зачем нам такая прокуратура вместе с её прокурором Боровковым?

На днях президент Путин заявил, что случившееся с журналистом Голуновым – произвол. Видимо, ему невдомёк, что история с журналистом «Медузы», скорее, правило, чем исключение. Провокации, подставы в одних случаях и бездействие в других случаях – это наша жизненная реальность. Для тех, кто не согласен, приведу простой пример.

Моя супруга Валентина с 2007 года владеет зданием СТО в Кызыле. Здание находится на земельном участке, право владения на который она не может оформить, поскольку правительство республики ей препятствует в этом. Право это закреплено в Земельном кодексе и звучит оно просто: новый владелец объекта недвижимости имеет право на владение земельным участком в тех же размерах, как и предыдущий владелец.

В итоге многолетней борьбы мы получили вступившее в законную силу 6 октября 2017 года решение Кызылского городского суда, которым Минзем обязывался заключить с Валентиной долгосрочный договор аренды земельного участка. Но прошёл год, а Минзем договор не заключает. Видимо, запрещает Кара-оол.

Я обратился в прокуратуру, чтобы та приняла к нарушителю закона меры. Прокуратура отнеслась к моему обращению формально, пальцем не пошевелив для реализации законных прав владельца здания.

В связи с этим мы обратились к президенту Путину и попросили навести порядок в коррупционных связях Главы республики с министром земельных дел. Путин отписал заявление генеральному прокурору. А тот – прокурору Боровкову. И тут прокурорские вдруг ожили и забегали! К этому времени сменился министр – пришёл Ондар. Из бывших прокурорских. Первый зам. прокурора М.Санчай ему объяснил, что к чему, и тот пообещал в 5-дневный срок договор заключить. А затем из респрокуратуры прямиком побежал к Главе республике Кара-оолу. Вышел оттуда в предынфарктном состоянии. Вернулся в министерство и сообщил, что Кара-оол – против. И следом срочно лёг в профилакторий на Серебрянке. Отлёживался там несколько месяцев и, не приходя в сознание, уволился «по собственному желанию». В министерстве после этого долгое время не было министра. Решение суда, естественно, не исполнялось.

А тем временем М.Санчай направил в МВД представление провести проверку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ на предмет привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество) чиновников, виновных в препятствовании владельца здания распоряжаться земельным участком, на котором оно находится. Вы можете мне не поверить, но МВД пять (!) раз принимало Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Прокуратура пять (!) раз их отменяла, но ничего поделать с продажными полицаями не могла. Дело закончилось тем, что зам. прокурора г. Кызыла гастарбайтер Кузьминых 13 июня 2019 года вынес глупейшее Постановление, перенаправив материалы дела в... Службу судебных приставов (!) для проведения дальнейшей проверки. Думается, с таким же успехом Кузьминых мог отправить дело в МЧС или Минздрав, поскольку ст.159 УК РФ, которую определил первый зам. прокурора республики Санчай, является исключительной прерогативой органов дознания МВД. Всё, что делает зам. прокурора Кузьминых, мне напоминает репризу известного сатирика Райкина: «Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы».

Да, наверное, где-то Кузьминых прав – нужно же как-то наказать министра Урултугашева или его работников – тут-то ст. 315 УК РФ – «злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда, злостное неисполнение представителем власти вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Однако ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового». Но главное в другом. Если по ст. 315 УК РФ под суд пойдёт один Урултугашев, злостно не исполняющий решение суда, то по ст. 159 УК РФ под суд должна пойти целая группа мошенников, среди которых будут действующий и предыдущий министры Ондар и Урултугашев со своими подчинёнными, действующий и предыдущий мэры г. Кызыла Сагаан-оол и Ховалыг с руководством земельного Департамента мэрии. Вот такая вот небольшая разница...

Зачем я это всё рассказываю? Я это к тому, насколько у нас прогнила правоохранительная система. То ли ни Боровков, ни Монгуш, ни Пономарёв, ни тем более – Кузьминых не могут разобраться в таком простом деле даже тогда, когда им приходит распоряжение из генеральной прокуратуры, то ли все они работают на преступников, организовывая волокиту и тем самым фактически уводя их от ответственности. Все понимают, что достучаться до президента России – дело архисложное. Везёт далеко не всем. Но, оказывается, когда в регионе включаются механизмы коррупции, даже вмешательство президента не гарантирует законности и справедливости. Придётся снова побеспокоить президента и оспорить постановление Кузьминых в суде.

Я ещё вернусь к этой теме.

Сергей Конвиз