    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

Ну и что же, что Андриан Ооржак вступил в ЛДПР? А что он сделал, будучи депутатом от ЕР, какой из него политик? Не смешите меня!

Аноним, 26-06-2019 #3[ru]

Выборы, выборы – депутаты п***ы! Что, не ясно? Не забивайте голову всякой дрянью. Любой, кто лезет во власть, у нас не избирается. Они там назначаются, оформляются, продвигаются, продаются и покупаются – и т.д. и т.п. В наше время депутат – это тупой исполнитель, биомасса типа Кара-оола, Тамоева, Френта, Оюн. В основном это бездельники и нахлебники в лучшем случае. А в худшем – преступники, бандиты, мошенники. Конвиз, ты сам всё это прекрасно знаешь. И своей хуцпой не пудри мозги людям, неуёмный шалунишка...

Аноним, 26-06-2019 #7[ru]

Для жуликов и воров конкуренция на выборах – смерти подобно! Жулики и воры не умеют жить по совести и справедливости!

Аноним, 26-06-2019 #8[ru]

Е-маё, зачем этот Андриян выбрал партию ЛДПР?! Я лично ей никогда не доверял.

Аноним, 26-06-2019 #9[ru]

Жирик, Зюганов... – что они смогут? Пора уже убрать с глаз пелену. А вот хуже сделать – запросто. Они оба старые, что они могут сделать полезного для страны? Вернуть дефицит, наверное. Соскучились по очередям? Я против этих политиков. Считаю, что пора на пенсию этим пенсионерам.

Аноним, 26-06-2019 #10[ru]

Причем здесь вообще Андриян, кто он, и он сделал для своей республики? Как я знаю, он только и умеет заниматься приватизацией имущества республики.

Аноним, 26-06-2019 #11[ru]

Мне стало интересно: все хором кричат, что Жириновский – нацист. При этом на сайте партии ЛДПР – ни слова о нацизме. Наоборот, там лозунги о защите народных меньшинств, об объединении наций и т.п. Было время, когда он говорил, что земля русским и т.д. Но он же был прав, он защищал русских. Как и Кара-оол обязан защищать тувинцев от вымирания. Всем уже уши прожужжали, что у нас в России с вопросом демографии тяжело. Я к тому, что не упрекайте тех, кто, идя против Кара-оола, пошёл на дружбу с ЛДПР. На самом деле это единственная партия, которая в Туве не пошла на сговор с «Единой Россией». Все оппозиционеры Тувы объединились в ЛДПР против Кара-оола. Это не значит, что партия против власти, против Путина или Шойгу. Все просто: все оппозиционеры Тувы против Кара-оола, его системы, его кадров, его коррупции, его братьев.

Аноним, 27-06-2019 #13[ru]

Империя Шойгу-Кара-оол скоро рухнет! И этому будут способствовать сами китайцы! Следователи Тывы возбудили уголовное дело против бывшей главы УФНС по республике Вероники Суге-Маадыр, которую заподозрили в получении взятки в 15 млн. рублей от заместителя гендиректора ООО «Лунсин» – «дочки» горнодобывающего китайского холдинга, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. В ноябре прошлого года экс-главу УФНС арестовали вместе с супругом по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве. По версии следствия, в апреле 2018 года Суге-Маадыр условилась с замгендиректора компании «Лунсин» провести фиктивную налоговую проверку и скрыть данные о задолженности компании по налогу на прибыль за 2017 год в сумме более 690 млн. рублей. В награждение за сотрудничество глава УФНС якобы получила 15 млн. рублей через двух посредников, в отношении которых тоже возбудили уголовные дела. После ареста Суге-Маадыр по делу о мошенничестве ее обвинили в хищении 32 млн. рублей налогоплательщиков. На эти деньги экс-глава УФНС купила в Москве, по данным следствия, квартиры для дочери и племянницы. Соучастниками мошенницы названы несколько ее подчиненных и супруг, работавший в налоговых органах.

Аноним, 27-06-2019 #14[ru]

Нет, не верно излагаете события (умерьте пыл, думайте хладнокровно). Кара-оола выбирал не Ооржак, а герои подкулисной игры в Москве во главе с Шойгу. Ставку на него сделали как на самого марионеточного политика. Он согласился, предав тем самым Ооржака. По всей видимости, вы никогда не общались с Андрияном. Это очень современный грамотный и здравомыслящий политик, Кара-оол ему в пятки не годится. Советую Андрияну слушать советы отца, но принимать решения самостоятельно, т.к. его отец уже не владеет ситуацией в Туве и не совсем правильно даёт оценку тем людям, которые были и появились в оппозиции Кара-оола. Радует то, что очень много молодых появилось людей, которые ездят по миру, общаются с разными людьми, видят и оценивают ситуацию и жизнь в Туве по сравнению с другими регионами. Вот они очень умные, современные будущие менеджеры, не обремененные связями с политической элитой Тувы. Они наше будущее, они сейчас в оппозиции Кара-оола.

Аноним, 27-06-2019 #16[ru]

Скоро выборы, а выбирать некого, да и как вообще выбрать человека, про которого ты знаешь то, что он тебе предоставляет? В стране зарплаты падают, коммунальные платежи и цены растут. И самое главное – все всё знают. Все знают, что строят мост – 60% на откаты забрали, идёт строительство стадиона – воровство. Строят дороги – за 5 копеек. И ведь все знают. Даже знают, кто сколько украл. И ничего не происходит, никто ничего не делает. Ведь – «что делать?». Но все боятся, боятся увольнений, расправы. Вот если бы была 100% уверенность что все выйдут, все возмутятся, то уже в другой стране бы жили, а так – терпим, кушаем кал и пишем гневные посты с дивана. А из этого следует неутешительный вывод: голосовать нужно, а не за кого. Это политический тупик для представительной демократии в РФ. Голосование – это пассивная политическая позиция. Не голосование – это политическая и гражданская инертность. Перестаньте выбирать из двух и более зол, станьте свободными. Просыпайтесь!

Аноним, 27-06-2019 #17[com]

Скажите, а это правда, что Жириновский продался Шойгу и вычеркнул из списков ЛДПР всю команды Ооржака?

Аноним, 27-06-2019 #22[ru]

#21, «Те, кто достаточно умён, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих». (с) Не хотите сами бороться за власть, не помогаете адекватным людям попасть во власть? Не нойте потом, что вас за людей не считают.

Аноним, 27-06-2019 #24[ru]

№23 читайте внимательно! Выбрать из оппозиции некого! Где слово правит долго? Все должны работать не БОЛЕЕ 2 СРОКА. И срок не 5 лет, а 4 года. И выбирать, а не назначать из Москвы.

Аноним, 28-06-2019 #29[ru]

Нет, не правда. Оппозиция так и осталась в ЛДПР. Просто не всех пропустили на выборы. Отбор был жесточайший. Жириновский сам принимал участие в отборе. У оппозиции прежняя позиция: Тува – за перемены! Голосуем против Кара-оола.

Аноним, 28-06-2019 #30[ru]

Голосуй не голосуй, всё равно получишь Карлика. С таким подходом Андрияшки и иже с ним. Рано, однако, он возомнил из себя политика.

Аноним, 28-06-2019 #31[ru]

Земляки, надо холодной головой думать, а не прыгать в объятия Жириновского!

Аноним, 29-06-2019 #38[ru]

Надо согласованную акцию протеста провести против фальсификаций на выборах под флагом ЛДПР. И показать, сколько все-таки человек требуют отставки Кара-оола.

Аноним, 29-06-2019 #40[ru]

Товарищи, пусть наш глава республике подумает о зиме, ау – Шолбан Валерьевич, вы все о себе, а о народе подумали??? Что опять будем сажу глотать? Сани надо готовить летом!

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

А разве теперь не «СТ-ТБО» убирает Мусор?

Аноним, 26-06-2019 #2[ru]

Доля самого молодого населения! Ну хоть единственная позитивная новость.

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

А зачем ремонтировать Титова улицу? Надо Рихарда Зорге ремонтировать! Уже как 20 лет там ямы, трещины.

Аноним, 26-06-2019 #3[ru]

Чтобы разобраться в написанной статье, требуется время. Что за дорожное полотно? Последние три года договор подряда не заключался – в настоящее время заключен муниципальный контракт? Где логика?

Аноним, 26-06-2019 #4[ru]

Ремонтируют только центр, дороги от аэропорта до центра (для встречи дорогих гостей из Москвы) и дорогу от дома губернатора до центра. А холопы, которым не повезло жить на этих участках, – обойдутся! Пусть скажут спасибо, что еще живы.

Аноним, 26-06-2019 #2[ru]

А где находится это здание Терапии? И когда строилась? Что-то не припоминаю...

Аноним, 26-06-2019 #5[ru]

Если прокурор и фсбшник перед Карликами пригибаются, то, что говорить про Счетную? Счетная палата, ты уже забыла, что творилось с деньгами по землетрясению, сколько уголовных дел было закрыто? Напомнить можно.

Аноним, 28-06-2019 #6[ru]

Чиновники и коррупция – это как земля и луна.

Аноним, 26-06-2019 #4[ru]

А случайно Кызылский район тогда возглавлял не уголовник Ендан? Если криминал сидит во главе района, то какой спрос с полицаев, которые изначально обслуживают власть?

Аноним, 26-06-2019 #5[ru]

Конечно, дела не заводятся, половину полицейские себе оставляют. Они же тоже люди, им свои семьи кормить, кредиты выплачивать. Скотокрады поэтому на свободе гуляют, что делятся. А вы что не знали?

Аноним, 30-06-2019 #7[ru]

По всей Туве воруют. Потому что нет работы в Туве, нет фабрик и заводов, которые могли работать. Действительно, так и живут. Растет безработица. А что центры занятости? Они полностью не будут регистрировать безработных. Потому что боятся. Жалко, конечно, чабанов, которые растили не для себя. А сотрудники полиции районов, главы, председатели администрации тихо мирно сидят – «моя хата с краю», мимо ушей пропускает. В некоторых случаях даже не зарегистрированы в полиции, хотя имеется заявление хозяев. Вот и вся Тува. Ну, конечно приходится терпеть, терпеть и еще раз терпеть...

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

Вот когда сдохните, тогда и приходите! А в роспотребнадзоре скажут, что шмурдяком отравились – и радон тут ни при чем.

Аноним, 29-06-2019 #4[ru]

Второму: раз ты всё знаешь про сети в Спутнике, почему не расскажешь правду? А правда – она вещь упрямая. Сети строить отдал Карлик Бенконсу ещё в 2015 году. А тот отдал алтайцам в субподряд. А когда наступила пора сдавать школу и дома, поняли, что сети построены с браком, а выход где? Нужен спец, который и сети, благоустройство освещение, и дома достроит за счёт денег с инженерных сетей. А всей этой вакханалией занималась Натсак.

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

Не мешайте зарабатывать на своем нищем населении владельцу заправок Карле! Не отбивайте у него последний хлеб! Ну, или не последний... но копейка юань бережет!

Аноним, 26-06-2019 #1[ru]

Как так можно оскорблять? Для развития республики старается, а вы тут...

Аноним, 26-06-2019 #6[ru]

Ну не знаю, китайские инвестиции не помешали бы экономике республики, думаю...

Аноним, 26-06-2019 #7[ru]

Нашей республике тоже надо развивать внешнюю политику. Поддерживать связи, выходить на мировой уровень, выходить из изолированности...

Аноним, 26-06-2019 #17[ru]

7-му – вот Карло и вышел на внешнеэкономический уровень – открыл себе счет в юанях, куда китайцы исправно кладут мзду...

Аноним, 27-06-2019 #19[ru]

Уголовное дело по махинации 700 млн. руб. налогов Лунсина доказывает, что он предал свой народ ради трех китайских копеек. И отчасти подтверждает тему статьи.