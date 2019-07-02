С партиями разобрались. К выборам готовы

Известно, что выборы – это всегда столкновение интересов. А значит, конфликты на них неизбежны. Но вороватая российская власть, олицетворением которой является «Единая Россия», метко прозванная политиком Навальным как «партия жуликов и воров», чрезвычайно боится политической конкуренции. Выборы, что прошли год назад, показали, что она честную конкуренцию не в состоянии выдержать даже с домработницами, как в случае с домохозяйкой Анной Щекиной, предложенной ЛДПР на пост мэра города Усть-Илимска Иркутской области в качестве спарринг-партнёра кандидату от партии жуликов и воров. Там 28-летняя техническая кандидатка, убеждавшая всех, что за неё голосовать не нужно, поскольку она не собирается в мэры, не распространившая за всю выборную кампанию ни одной листовки, не выступив ни на одном публичном мероприятии, без труда обошла на 6,5% хорошо известного избирателям кандидата от «ЕР» Сергея Зацепина, потратившего на выборную кампанию целое состояние.

В другом случае технический кандидат Валентин Коновалов, предложенный коммунистами губернатору Хакасии Виктору Зимину в качестве такого же, как Анна Щекина из Усть-Илимска, технического спарринг-партнёра, совершенно неожиданно для себя победил на выборах губернатора Республики Хакасия. Хотя Зимина открыто поддержали президент Путин и министр обороны Шойгу. Но и это не помогло – проигрыш был скандальным. Зимин сначала впал в депрессию, потом, по некоторым сведениям запил, а затем, не приходя в сознание, был назначен заместителем начальника РЖД.

В общем, в России повсеместно наблюдается кризис доверия партии власти, который временами выливается в подобные избирательные казусы. И партия жуликов и воров повсеместно начала мимикрировать. К примеру, единоросс и.о. губернатора С.-Петербурга Беглов собрался идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Также не идут от партии жуликов и воров кандидаты-единороссы в Мосгордуму, предпочитая самовыдвижение. То есть, от «Единой России» все открещиваются, как от чумы. Однако при определённых условиях и группа выдвиженцев, именуемая в народе как партия жуликов и воров, имеет некоторые шансы на успех. Это возможно в том случае, если «Единой России» удастся полностью устранить конкуренцию и на выборы вывести от всех партий только своих кандидатов, чтобы у избирателей не было выбора как такового. Вот по этому пути Шойгу с Кара-оолом, судя по всему, и пошли.

К парламентским выборам 2019 года республика подошла без энтузиазма. Все осознавали, что это будет фарс. Только не было понимания, каким он будет. То ли по образцу выборов 2016 года, когда правительство купило своих основных оппонентов и не допустило до выборов реального претендента, то ли состоится всеобщий «политико-административный» фарс. При нём «Единая Россия» выставит своих кандидатов через КПРФ, СР и ЛДПР, и они с солидной критикой воровства и коррупции пройдут в парламент, где станут отважно служить этой самой «Единой России» под флагами «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

Поначалу всё пошло по второму варианту. Оюн, Френт и Тамоев согласовали списки кандидатов с Кара-оолом и тихо ждали, когда будут объявлены выборы, чтобы двинуть единороссовских лакеев в депутаты. Но заговор не состоялся.

Первым пришёл в себя лидер тувинских коммунистов кавказский гастарбайтер Роман Тамоев. Оказалось, хоть он изрядно и почистил ряды коммунистов в Туве, но среди оставшихся набралось достаточно большое число людей принципиальных, которые сумели поставить его на место и перекрыть кислород не только караооловским прихвостням, но и ставленникам криминала. Так что теперь ожидается регистрация вполне коммунистического списка кандидатов от КПРФ.

Затем изменил подход к выборам Василий Оюн. Но не потому, что на него повлияло партийное окружение – ряды СР-ов он вычистил более прилежно, чем коммунист Тамоев. Кроме родни, там никого уже и не осталось. Но у Оюна взыграл здоровый прагматизм. Осознание того, что век Кара-оола в Главах республики если не в 2020-м, то в 2021-м году точно закончится, а ему не с руки подходить к этому времени в качестве карманного политика Кара-оола. И Оюн всерьёз задумался над тем, с кем ему дальше идти в политику...

С лидером жириновцев Френтом всё случилось и того проще: он не успел разобраться в том, кого двигать, а кого – нет, как его накануне выборов Жириновский просто выбросил из кресла координатора регионального отделения ЛДПР, назначив на его место красноярца Попова. И тот начал консультации по формированию команды на выборы в тувинский парламент.

А вот тут придётся остановиться и рассказать обо всём поподробнее.

Выборы депутатов тувинского парламента сами по себе не очень важны, поскольку за последние 10 лет после того, как Кара-оол отжал у Оюна власть, парламент утратил всякие самостоятельность, уважение и привлекательность. Теперь он, благодаря Кара-оолу и Шойгу, никакой роли в общественно-политической жизни республики не играет. Социологические опросы показывают, что люди даже в Кызыле по большей части не знают фамилий не только рядовых депутатов, не только депутата от своего округа, но и самого спикера парламента. Тувинский парламент путём специальной селекции Кара-оола под дирижирование Шойгу превратился в ничто. И на восстановление его авторитета и влияния в республике теперь потребуется смена всего состава и много времени. Поэтому предстоящие выборы депутатов рассматриваются в основном как предтеча будущим выборам Главы республики, которые по графику должны состояться в 2021 году, но в случае громкого провала «Единой России» на этих парламентских выборах – на год раньше. В преддверии этих выборов Шолбан Кара-оол, Василий Оюн и Андриан Ооржак должны продемонстрировать Кремлю, что они готовы взять власть в свои руки и вести республику от победы к победе.

Как известно, в политике очень важна репутация. Вышеназванные претенденты подошли к выборам с разными позициями. У Шолбана Кара-оола сформировался устойчивый имидж беспредельщика, безуспешного хозяйственника, жадного беспринципного хапуги и льстеца, готового ради своей выгоды лизать любые сапоги. У Василия Оюна репутация сложная. С одной стороны, он характеризуется как успешный бизнесмен, с другой – как конформист и приспособленец. Но, а у Андриана Ооржака вообще пока никакой репутации нет. Он просто является сыном известного в республике человека, отношение к которому у разных людей тоже разное. Сам же Андриан до сих пор широкой общественности ничего конкретного не предлагал, и его репутация будет складываться в ходе этой предвыборной кампании.

Все понимают, что для победы на выборах необходимым условием является регистрация в качестве кандидата. Но выборное законодательство, принятое под диктовку ЕР, так забюрократизировано, в нём специально сделано столько дыр для произвола избирательных комиссий, что реально зарегистрироваться могут лишь списки парламентских партий или самовыдвиженцы, согласованные с ЕР. Для остальных путь к регистрации – через судебные процедуры, которые могут длиться до тех пор, пока выборы не закончатся. Поэтому для тех, кто является настоящим принципиальным оппонентом существующей власти, наиболее реальная возможность участия в выборах лежит через одну из парламентских партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР или СР.

Если анализировать первую тройку претендентов, названную выше, то следует отметить, что один из реальных претендентов на пост Главы республики – Василий Оюн – в этом плане подстраховался. Он руководит региональным отделением парламентской партии «Справедливая Россия», и у него, как говорится, регистрация кандидатов на выборах почти в кармане. Для участия в будущих выборах Главы республики, если, конечно, Кара-оол ему разрешит в них участвовать, ему не хватает только возможности пройти муниципальный фильтр. Но если такое разрешение состоится, то «Единая Россия» голоса муниципальных депутатов ему обеспечит. В общем, у Василия Майлоловича достаточно прочные позиции перед будущими выборами, если не считать слегка подмоченного имиджа бизнесмена, состоящего у власти на содержании.

Появившийся достаточно неожиданно на политическом небосклоне в качестве претендента на главную должность, ранее не заявлявший о своих политических амбициях, сын бывшего президента Тувы Шериг-оола Ооржака Андриан пока является «тёмной лошадкой». Его появление, скорее всего, связано с тем, что отец решил продолжить своё дело через сына. Благо, действующий Глава республики Шолбан Кара-оол на деле оказался «пустышкой», опустившей республику за 12 лет своего руководства до положения «ниже плинтуса». Сын бывшего президента пока находится в состоянии некоего недоросля, но со временем, по мнению родни, может вырасти в солидного чиновника. Но для этого ему необходимо, как минимум, на этих выборах стать депутатом Верховного Хурала республики, чтобы стартовать на будущих выборах, имея определённый политический статус.

Андриан Ооржак всю свою сознательную политическую жизнь провёл в рядах «Единой России». Однако закулисные переговоры с руководством «Единой России» и Администрации президента РФ ни к чему не привели – Шолбан Кара-оол по желанию Сергея Шойгу собрался мотать следующий срок в кресле Главы республики, и выращивать себе конкурента своими собственными руками не намерен. В итоге, Ооржаку-старшему пришлось искать сыну другую дорожку в парламент. А поскольку регистрировать сына как самовыдвиженца слишком хлопотно и не гарантирует успеха, пришлось искать вариант вхождения в состав кандидатов через какую-нибудь парламентскую партию. С Василием Оюном Ооржаку договориться не получилось, поскольку тот очень зависит от Кара-оола. К тому же, как было сказано выше, В.Оюн и сам не прочь занять кресло Главы республики. С коммунистами у Ооржака альянс тоже не случился. И вновь потому, что Кара-оол запретил. Таким образом, в сухом остатке обнаружилась только одна дорожка – в ЛДПР.

Как я сообщил выше, в РО ЛДПР к тому времени сменился региональный координатор, и Френт помешать переговорам уже не мог. Переговоры были трудными, многоступенчатыми, в разных составах с участием отца и сына Ооржаков, депутата ЛДПР от Красноярского края Натарова, самого Жириновского при посредничестве чиновников Администрации президента. Андриану Ооржаку пришлось срочно прекращать членство в «Единой России» и экстренно за два месяца до выборов менять партийную принадлежность и срочно вливаться в ряды жириновцев. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно, чтобы стать кандидатом в депутаты от ЛДПР.

В какой-то момент переговоры зашли в тупик. Казалось, Шолбан Кара-оол и Сергей Шойгу могли ликовать: одного будущего претендента купили, второго пока отсеяли. Но отец Ооржак оказался человеком весьма опытным в подобных делах. И способным ради сына Андриана на чудеса самопожертвования. Отступать от намеченной цели он не захотел. И для того, чтобы обеспечить сыну гарантированное участие в выборах, ему в конце концов пришлось взять для него в лизинг на время выборов тувинское региональное отделение ЛДПР – благо, семейная «Гаруда» приносит хорошие стабильные доходы.

Так что теперь Андриан Ооржак может смело смотреть в будущее. Шериг-оолу Ооржаку удалось не только пристроить сына, но заодно и утереть нос Шойгу – в федеральном списке ЛДПР на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва он стоит третьим после Жириновского и Натарова. А поскольку первым двоим тувинское депутатство ни к чему, Андриан Ооржак теперь фактически возглавляет на выборах в Туве список ЛДПР. И даже если партия наберёт на выборах только 5%, место в Верховном Хурале ему гарантировано.

Для справки: по состоянию на 21 июня 2019 года, когда стало известно о смене руководства РО ЛДПР и отсутствии между Кара-оолом и руководством РО каких-либо договорённостей, рейтинг ЛДПР в Туве достиг уровня в 8%. Это в целом по республике. По Кызылу он может достигать 20%. Андриану Ооржаку достаточно удержать уровень поддержки избирателей на этом уровне или не сильно уронить его, чтобы с флагом перспектив войти в тувинский парламент.

Но перспективы ЛДПР и лично А.Ооржака не кажутся таким уж розовыми, поскольку теперь Ооржак рассматривается партией жуликов и воров как реальный претендент на главное кресло республики. Через подобные тёрки когда-то уже проходил Василий Оюн. Как только Кара-оол стал воспринимать его в качестве соперника по должности, у него при активном участии Шойгу стали возникать одни проблемы за другими. Сначала он перестал быть спикером парламента. Потом дела пошли и того хуже. Дело дошло даже до возбуждения ряда уголовных дел, в результате чего его сестра Саяна попала в СИЗО, где стала инвалидом, а сам Василий Оюн чудом избежал реального срока. Вне всякого сомнения, подобный путь сейчас начнут готовить и для Андриана Ооржака. А существенная разница между Оюном и Ооржаком состоит в том, что у них абсолютно разные характеры, и у Оюна тогда была крепкая команда, которой у Ооржака, похоже, нет.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Впереди выборы, которые расставят всех по местам. И наглядно покажут, у кого какие перспективы.

В следующих номерах я остановлюсь на обзоре участников выборов в командах основных соперников. Думаю, вы узнаете много любопытного.

Кондрат Пчёлкин