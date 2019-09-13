«Справедливая Россия» не согласна с итогами выборов в Туве

Председатель Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Тыва Оюн В.М. выступил с заявлением о непризнании итогов выборов депутатов в Верховный Хурал, прошедших 8 сентября. По мнению Василия Майлоловича, Избирательной комиссией под руководством председателя Олега Фортуны во время избирательной кампании были допущены многочисленные нарушения закона, благодаря массовым фальсификациям победа была незаконно присуждена «Единой России». Также Совет регионального отделения партии решил отозвать подпись Избирательной комиссии Тувы от партии А.Ч. Куулар, которая без согласования подписала итоговый протокол голосования. Полный текст заявления представлен ниже.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Тувинского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ об итогах выборов 8 сентября 2019 года в парламент Республики Тыва

8 сентября 2019 года в Туве прошли выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. Выборная кампания прошла с многочисленными нарушениями закона. Избирательные комиссии всех уровней действовали в качестве штабов по фальсификациям. Массовые нарушения закона начались с того, что избиркомы незаконно отказывали кандидатам, в том числе выдвиженцам от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в регистрации, в связи с чем им пришлось много времени и сил потратить в судах на подтверждение своего права участвовать в выборах. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отстояла в судах интересы 9 из 16 кандидатов от партии. Последнего, Альберта Сарыглара, суд обязал зарегистрировать за день до голосования – 7 сентября.

Таким образом, беззастенчивая наглая деятельность избиркомов, направленная на противозаконную дискриминацию достойных кандидатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, способных конкурировать на выборах, не позволила им провести агитацию в полном объёме. Но на этом противозаконие не завершилось. Убедившись, что снять всех кандидатов, конкурирующих с правительственными, тем самым обеспечив неконкурентные выборы, не удалось, избиркомы приступили к прямым массовым фальсификациям в ходе голосования.

Как известно, две парламентские партии России – КПРФ и ЛДПР – отказались признавать итоги выборов в Туве из-за массовых подтасовок в ходе голосования, поскольку нарушения, зафиксированные в день голосования, неопровержимо доказывают преднамеренное в пользу одной определённой партии нарушение закона со стороны членов избирательных комиссий.

Тува много потеряла за последние годы из-за отсутствия в республике политической конкуренции. Как результат – она официально признана самым бедным регионом страны. Из-за массовых фальсификаций избиратели в республики теряют всякую веру в итогах голосования, которые официально публикует Избирательная комиссия Республики Тыва. Продолжение этой линии приведёт к дальнейшей деградации экономики и общества. Поэтому республике нужны законные конкурентные выборы, на которых избиратель действительно выбирает своих представителей в соответствии с их программами и репутацией.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не признает решения участковых избирательных комиссий по итогам голосования. Совет РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отзывает подпись члена Избирательной комиссии Республики Тыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ А.Ч. Куулар, которая без согласования, вразрез позиции Совета регионального отделения подписала итоговый протокол голосования.

В связи с этим считаю необходимыми провести перевыборы членов избиркомов всех уровней от участковых до республиканской без права выдвижения тех членов комиссий, которые причастны к фальсификациям. А в отношении организаторов избирательного мошенничества должно быть проведено специальное расследование с привлечением к уголовной ответственности председателя ИК РТ Фортуны и всех, кто ему помогал искажать итоги волеизъявления граждан Тувы.

Председатель Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Тыва Оюн В.М.

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