Выборы в Туве: чернуха, поставленная на поток

Сейчас можно с уверенностью сказать: Тува живёт выборами. Улицы оклеены плакатами в поддержку кандидатов и партий. По квартирам ходят волонтёры. Одни пытаются убедить избирателей в исключительности своего кандидата, другие ограничиваются засовыванием листовок в забор, под дверь или в дверную ручку. Чувствуется, что даже у бедных коммунистов имеются неизвестно откуда взявшиеся миллионы на агитацию. Впрочем, злые языки утверждают, что деньги у них кара-ооловские... И даже якобы сам Кара-оол пообещал Тамоеву одно место в парламенте. Правда, как он сможет исполнить своё обещание – большой вопрос. Тут себе-то дай Бог «нарисовать», а уж Тамоеву...

А между тем ситуация вокруг КПРФ складывается не самым лучшим образом. На этих выборах она играет роль спойлера «Единой России», но наряду с ней на выборах зачем-то зарегистрировали два других спойлера, на сей раз уже КПРФ: «Казачья партия РФ» и «Коммунисты России», у которых общий электорат. Но что там делить? Большая часть кандидатов у КПРФ – чиновники правительственных структур. За них избиратели с коммунистическими взглядами на жизнь голосовать не станут. Специалисты полагают, что рейтинг тувинских коммунистов не превышает 2%. А с учётом партий-спойлеров им и эти проценты не набрать. Самого Тамоева не видно, и о нём его оппоненты даже не вспоминают.

Зато лидер педроссов Кара-оол активен как никогда. Избиратели не забыли его прежние посулы счастья, дорог и дирижаблей, а он увлеченно осыпает их новыми, ещё более красивыми обещаниями «счастливого будущего». Но главная забота и головная боль педроссов – это ЛДПР и их лидер Андриан Ооржак. Поэтому все силы брошены на компрометацию Владимира Жириновского и семьи Ооржаков. По заказу Кара-оола даже изготовлены 12-полостная листовка без выходных данных и 24-минутный фильм, в котором несут чернуху первый зампред правительства Брокерт, главный шовинист-уголовник Бичелдей и бывший главный редактор газеты «Тувинская правда» Тас-оол. Судя по всему, авторы чернухи не набрали компромата на лидера ЛДПР в Туве Андриана Ооржака, поэтому всю желчь они вылили на его отца, единственного в истории Тувы президента Ш.Ооржака. Для тех, кто этот видеоролик не видел, поясню. Шериг-оола Дизижиковича эти трое обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. Оказывается, он напрасно построил овчинно-шубную и ковровую фабрики. При этом троица скромно умалчивает, что при Ооржаке эти предприятия работали и выпускали продукцию, а при Кара-ооле его друг и подельник Ш.Иргит за копейки скупил их, демонтировал и вывез за Саяны уникальное немецкое оборудование, закупленное по программе «Гермес».

Мало того: если верить Брокерту и Бичелдею, оказывается, это Ооржак сознательно развалил и передал жуликам угольный разрез «Каа-Хемский», которые тут же подняли цену на уголь в шесть раз. И ни слова о том, что сделку по приобретению разреза тёмной компанией, зарегистрированной в кипрском оффшоре, как только возглавил республику, провернул Шолбан Кара-оол. Бенефициарами этой сделки, по мнению большинства, стали наш замечательный земляк Сергей Шойгу, его кошелёк Олег Дерипаска и главы Тувы и Хакасии Шолбан Кара-оол и Виктор Зимин. А разница между ооржаковской ценой менее 500 рублей за тонну угля и караооловской под 3 000 рублей за тонну «капает», скорее всего, именно в эти карманы. Так что понятно, почему чиновники правительства Кара-оола так упорно пытаются убедить избирателей, что понизить цену даже на рубль – не в их силах. Их бесит, что А.Ооржак обещает снизить цену на уголь как минимум вдвое, а В.Оюн считает, что в Туве уголь должен быть на уровне аналогов в других регионах, где он стоит всего 800 рублей за тонну. Впрочем, любому понятно, что, если Шойгу, Дерипаска, Кара-оол и Зимин кормятся с высокой цены на уголь Каа-Хемского разреза, то правительство Тувы будет делать всё от него зависящее, чтобы эта цена росла, как на дрожжах.

Понятно, что эти деятели не касались таких болезненных для них тем, как банкротство Тувинской судоходной кампании или предприятия «Тува-Авиа», плачевных итогов реконструкции тепличника или создания водочной линии. Не вспомнили они и разбитые дороги, высокую преступность, дикие цены на э/энергию и много-много другого, за что ответственно правительство Шолбана Кара-оола, более 12 лет безраздельно господствующее в Туве.

Другая тема, которую «педалируют» чиновники Кара-оола – перепрофилирование недостроенной типографии под торговый центр с последующей приватизацией части акций. Конечно же, во всём этом обвиняют Шериг-оола Ооржака. Но и тут у критиков случилась неувязочка. Дело в том, что все эти преобразования с последующей передачей доли в частные руки задумал и осуществил никто иной, как этот самый Брокерт, тогда работавший министром торговли. Это он как раз и явился к Ооржаку в роли искусителя. Именно он убедил, что республике нужен торговый центр, а не типография. А затем провернул аферу с приватизацией.

Сейчас же этот Брокерт, пристроившись у Кара-оола в роли первого заместителя, пытается убедить избирателей, что при Ооржаке все дела решались узким кругом приближённых к нему чиновников, келейно, под покровом тайны и без его участия. Но дело в том, что если и говорить об узком круге Ооржака, то придётся вспомнить, что у него в правительстве было два первых заместителя – Шолбан Кара-оол и Александр Брокерт. Так что решали они все проблемы сообща. И уж во всяком случае, кому-кому, но не Брокерту пенять Ооржаку на келейность в практике принятия решений.

А с другой стороны, Кара-оол у власти тринадцатый год. До этого то руководил парламентом, то сидел в кресле первого заместителя Ооржака. Всего при власти 21 год. За это время можно было бы сделать людям что-то полезное. Не сумел. А вспомнил Шериг-оола Ооржака только сейчас, когда его сын без разрешения главы пошёл на выборы. Тут самому наивному понятно, что сегодняшняя критика человека, более 12 лет не участвовавшего в принятии решений по Туве – весьма запоздалая реакция человека, которому нечем отчитаться за свой срок властвования.

Другая тема «троицы» ещё более абсурдна. Если верить им, то окажется, что именно Ооржак виновен в разжигании тувинского шовинизма и массового выезда русских из республики, в связи с чем были остановлены комбинаты «Туваасбест» и «Тувакобальт». Большего абсурда придумать трудно. Поскольку все знают, что в лихие 90-е, пока Шолбан Кара-оол налаживал свою торговлю водкой, Шериг-оол Ооржак, как мог, сдерживал националистический угар. Инициатором этих идей был Народный Фронт «Хостуг Тыва», созданный тем самым Каадыр-оолом Бичелдеем, который в настоящее время, невзирая на судимость за хищение 44 млн. рублей из бюджета республики, является духовным наставником Главы республики и со скорбным видом критикует Ооржака. Да и сейчас русские уезжают из республики в основном потому, что дискриминация по национальному признаку с приходом Кара-оола во власть и возвращением Бичелдея к управлению республикой получила второе дыхание.

Интересен и третий «обличитель» – Роман Тас-оол – бывший пресс-секретарь президента Тувы Шериг-оола Ооржака, получивший из его рук путёвку в жизнь, ныне обретающийся в мелких чиновниках газеты «Тувинская правда». Было просто жаль смотреть на этого достаточно умного и ранее в принципе честного человека, как он вынужден «выдавливать» из себя чернуху в адрес человека, которому обязан своей карьерой. Понятно, что, как говорится, «с волками жить – по-волчьи выть», но Роману наверняка известно, что карьера Кара-оола при любом исходе выборов скоро закончится, а память человеческая длинна...

Когда-то по протекции Шериг-оола Дизижиковича у Романа Тас-оола случился звёздный период жизни – он возглавил государственную телекомпанию. Много и красиво (порой через край) рассказывал и показывал, сколько сил и энергии Шериг-оол Ооржак тратил во благо народа. Делал это с огоньком, творчески, по зову души, чем не может похвастаться сегодняшний руководитель телеканала. Когда пришёл к власти Кара-оол, он первым делом добился увольнения Тас-оола с телевидения. В виде компенсации назначил его главным редактором загибающейся «Тувинской правды». А ныне и с этой должности «попросил». Но Роман, у которого не оказалось жизненного стержня и малой толики самолюбия, видимо, и ради этой должности готов лизать ему сапоги. Наверное, припёрло. Или пообещали вернуть в главные редакторы газеты с тиражом в 450 экземпляров?

Но критиканы не могли обойти стороной лидера ЛДПР в Туве Андриана Ооржака. Немного досталось и самому кандидату. Его обличал лично Бичелдей. И вина его состоит в том, что он идёт на выборы в команде ЛДПР. По мнению шовиниста Бичелдея ЛДПР – это партия русских националистов, в которой не может быть места тувинцам. А самому Жириновскому, если верить Бичелдею, не место в Туве, поскольку... он является защитником русских! Понимаете? Ни алкоголиков, ни наркоманов, ни скотокрадов, ни коррупционеров, ни расхитителей бюджета, а РУССКИХ! По мнению Бичелдея, такой недостаток хуже, чем отсутствие у человека ноги, руки или совести! Смотришь на него и думаешь: а как Вам, уважаемый, деньги от русских? Нравятся? Наверное, да, если вы организовали хищение 44 млн. рублей, отпущенных Москвой на строительство спортивных площадок при школах. Но и тут случилась «неувязочка»: дословно лозунг Жириновского на выборах президента страны звучал так: «я буду защищать интересы русских и малых народов страны!». Но Бичелдей как бы случайно забыл про «малые народы страны» и нахально приклеил Жириновскому ярлык русофила, думая, что это отвернёт тувинцев от голосования за Ооржака.

Не могу не прокомментировать чернушку без названия на 12 страницах, изготовленных по заказу из правительства Тувы. Основные темы две: как, по версии сегодняшних властей, семья Ооржаков разваливала в Туве госимущество, одновременно наживаясь на нём. По первой части слово дали известному в республике аксакалу Чимит-Доржу Ондару. По его мнению, Андриан Ооржак несправедливо возлагает ответственность за банкротство асбестового комбината на действующего Главу республики Ш.Кара-оола. При этом признаёт, что банкротство состоялось именно при нём в 2012 году. Видимо, аксакал по старости не помнит, кто и когда руководил республикой. И предлагает Шериг-оолу Ооржаку извиниться перед народом. Он, наверное, заодно забыл, что именно он, возглавляя парламент республики, привёл к власти Шериг-оола Ооржака. Правда, потом трусливо бежал из республики, передав бразды правления Бичелдею. Сам Ч.-Д.Ондар отсиживался в Москве долгих 20 лет, пока тут без него хозяйничали другие. А теперь он решил постыдить тех, кто в самые трудные годы был у руля. Некрасиво.

Если обобщить эти два агитационных материала, то становится ясно, что у Кара-оола спустя 12 лет владычества за душой ничего, кроме ненависти к претендентам на его кресло, не имеется. Столько времени руководить с помощью всемогущего Шойгу и ничего не сделать доброго для простых людей – это надо умудриться. Наверное, к нему можно относиться по-разному, однако очевидно, что он запомнится людям приватизацией Каа-Хемского угольного разреза, в результате чего уголь подорожал в шесть раз и стал самым дорогим в России, и диким ростом тарифов на электроэнергию, которая в Туве вдвое дороже, чем у соседей.

Ему бы не собственными АЗС заниматься, не приватизацией всего, что есть в республике, а брать своего патрона Шойгу под руку, да ходить по кабинетам правительства, выбивая льготы на электроэнергию, которая вырабатывается из Енисея, затопившего пятую часть плодородных полей. Или заниматься с угольщиками, чтобы они привели цену на уголь к уровню цен в Хакасии или Кузбассе. Однако в этих вопросах Шолбан Кара-оол демонстрирует полную беспомощность. Более того, как та собака на сене, пытается всех убедить, что никто не в состоянии эти вопросы решить. А тем временем население республики беднеет, в том числе и по причине высоких тарифов на э/энергию и дикой цены на уголь.

Кара-оол долгое время ходил в «перспективных». Обижался, что ему не дают «порулить» республикой. Наконец такая возможность представилась – Шойгу протолкнул его кандидатуру в Главы республики. Прошло 12 лет, Кара-оол перестал быть «перспективным» и окончательно превратился в ходячий анекдот. Всё, за что бы он ни брался, приходит в упадок. Но он с энтузиазмом выдаёт новые и новые бесконечные обещания. Все понимают, что этот конь уже никакого воза не тянет. Республика прочно заняла последнее место по всем объективным экономическим показателям и уровню жизни людей. Ему бы последовать совету аксакала Ч.-Д.Ондара, покаяться перед народом за всё, что он натворил, извиниться и уйти с миром, освободив место другим, более способным руководить республикой. Ан, нет, цепляется за власть, хочет ещё «порулить». Мало того: собрал вокруг себя таких же бездарей типа Брокерта, среди которых чувствует себя комфортно. И, похоже, надеется «нарисовать» победу на выборах «Единой России».

Одной из задач пропаганды правительства была цель рассорить А.Ооржака и В.Оюна, стравить их, чтобы поймать рыбку в мутной водице выборов. Не случилось. Не удалось. И теперь главная задача обоих лидеров – обеспечить честность выборов, не дать Фортуне и его прихвостням подменить бюллетени и сфабриковать протоколы итогов голосования. Если им это удастся, Кара-оолу придётся срочно паковать чемоданы. Тогда ему не то, что не удержать кресла Главы республики – даже занять место спикера парламента не получится. А у республики может появиться шанс вырваться из нищеты и начать развитие экономики. Но для этого необходимо, чтобы обновление Тувы было поддержано высокой явкой избирателей. Чтобы у нечистоплотных членов избирательных комиссий не оставалось свободных бюллетеней для подмен. Высокая явка избирателей и голосование не по указке начальства, а по зову души – залог перемен, в которых так нуждается Тува.

Наша республика богата людьми, территорией, природными богатствами. У нас есть всё для достойной жизни. Республике мешают развиваться коррупция, клановость. Повсеместное воровство бюджетных средств. Мешают жить недобросовестные чиновники, сросшиеся с китайскими и прочими жуликами. Но Тува – не только для чиновников. Тува в первую очередь для людей, которые должны жить достойно. Но за эту жизнь нужно бороться. В том числе и на выборах. Поддержим здоровые силы, проголосуем против жуликов и воров! Вместе мы – сила!

Кондрат Пчёлкин