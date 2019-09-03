Депутат Госдумы: Право на пенсию просто ликвидируют

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин – о новых изменениях в пенсионной системе:

– Расходы на пенсионное обеспечение снизятся на 16 млрд., а «социалку» к 2021 году урежут еще на 18 млрд. При этом расходы на правоохранительные органы вырастут на 15 млрд. В рамках федерального бюджета цифры не такие крупные – только бюджет Пенсионного фонда составляет 8 трлн. рублей. Но тенденция очевидна.

Промежуточные итоги пенсионной реформы налицо: растет безработица, люди становятся беднее, а самое главное при этом – вся демагогия, что будет обеспечено повышение пенсий, развеялась как дым, поскольку никакого повышения нет. Нам говорили, что вот они принимают конвенцию Международной организации труда, по которой пенсия в стране будет составлять не менее 40% от зарплаты работника, но сейчас уже всем понятно, что даже тенденции в этом направлении не просматривается.

Российские военные расходы, конечно, крупные, но в соотношении с размерами страны они не являются какими-то запредельно большими. Они выше, чем у европейцев, но европейцы имеют в качестве военного зонтика США. Проблема в другом: сама доля расходов на медицину, образование, пенсионное обеспечение у нас является небольшой. А причина – налоговый рай для корпораций. То есть эти все так называемые бюджетные излишки не столько уйдут на содержание правоохранительных органов и ФСБ, сколько просто останутся в карманах монополий в качестве дополнительной прибыли.

Если говорить о пенсионной реформе, то она должна развиваться в прямо противоположном направлении – нужно снижать пенсионный возраст, нет нужды в таком количестве рабочих рук на рынке труда. Мы видим тенденцию к сокращению востребованной рабочей силы, в том числе в сфере услуг. И соответственно необходимо снижать пенсионный возраст. Это неизбежные вещи. И сопротивляться этому – это как пытаться противостоять тайфуну, приливу Мирового океана. То есть можно, но бесперспективно.

Понятно, что это только первый шаг и в дальнейшем предполагается в принципе ликвидация права на пенсию. По крайней мере, этими людьми, которые принимают такого рода управленческие решения в стране. Следующий этап уже обозначен их экспертами из Высшей школы экономики и РАНХиГС: дескать, в 2028 году надо еще раз поднять пенсионный возраст, ну а потом – понятно, еще и еще. Там в чем смысл: если мы вспомним прошлый год, то нам говорили, что якобы экономика не может прокормить такое количество пенсионеров, слишком много их развелось, поэтому для того, чтобы индексировать пенсию, необходимо сократить число пенсионеров. Стало быть, если сокращение является инструментом, то после того, как этот инструмент будет исчерпан через 10 лет, чтобы в рамках этой логики сохранить просто индексацию, надо будет еще раз поднять пенсионный возраст, потом еще и еще, пока пенсионеров не останется вообще.

«Собеседник»