    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-08-2019 #1[ru]

Айдамир Монгуш: Волею судьбы встретился с замечательной семьей Донгаков – Вячеславом Октябровичем и Кимой Чозааровной. Оба очень яркие личности с непрогибаемой волей, но самое главное их качество – доброта, человечность. Кимаа Чозааровна – менеджер по своей природе, со стратегическим умом смотрящим далеко вперед. Вячеслав Октябревич, человек с художественным талантом, с успехом возглавлявшим министерство культуры Республики и внезапно от неё отстранённым.

Много замечательных задумок не реализовалось. Проект туристической зоны для проведения ежегодных национальных праздников «Наадым» под красивым названием «Бай-Булак» уже согласованный с минкультурой России с бюджетом под миллиард рублей со сменой руководства министерства остался просто красивым проектом. Талантливого балетмейстера и дизайнера пригласили китайские чиновники. После завершения контракта вернулся в родную Тыву, в опалу местных чиновников. Являясь родным дядей Шолбана Валерьевича, не вошел в число «ближнего круга».

Уверен что если такой человек, как Донгак Вячеслав Октябревич станет депутатом Великого Хурала, это несомненно принесет большую пользу народу Тувы. Это он уже доказал, будучи министром культуры, отремонтировав не ремонтированные несколько лет до этого Национальный театр и стадион «Хуреш». Сразу поднял зарплату работников культуры. Не счесть ещё, сколько менее значимых дел он сделал. Избирком Тувы не допустил на выборы Вячеслава Октябревича, как и всех его соратников по движению «Чаа Тыва дээш». Только трудом опытных юристов удалось восстановить статус кандидата у троих из семерых самовыдвиженцев.

Предвидя, что такой сценарий и будет на выборах, группа смелых и достойных детей тувинской земли под лидерством бизнесмена и мецената Андриана Шериг-ооловича Ооржака пошла на выборы под флагом парламентской партии «ЛДПР». Сейчас все правительственные подхалимы кричат, что ЛДПР – это партия националистов. На весы справедливости ставятся виртуальные угрозы для народа, исходящего якобы от партии Жириновского с одной стороны и с другой стороны уже реальное печальное положение народа, когда официально заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объявила о том, что Республика Тыва является самым бедным регионом России, при этом являясь богатейшей землей по запасам угля и позорно продавая её собственному народу дороже, чем за её пределами.

Тысячи работоспособных граждан бегут за пределы родной Тувы в поисках трудоустройства. В кадровой политике в республике Тыва ценится не профессионализм рабочего и его лояльность к правительству Республики. Не видя светлого будущего население, всё больше спивается, покупая низкокачественный алкоголь у приезжих бутлегеров, крышуемых все теми же из ближнего круга. Отсутствует идеология объединяющая народ Тывы, призывающая равняться на высокое нравственные ценности культуры тувинцев, в результате чего тысячи детей тувинцев уже по факту утрачивая владение родной речью.

Аноним, 28-08-2019 #3[ru]

Теперь я понимаю странное и двоякое настроение Хопуи! Кара-оол для него больше токсичен, чем Андриан Ооржак. С Кара-оолом ему никогда не договориться, а с любыми другими людьми – шансы есть. Чувствительный нос у него.

Аноним, 28-08-2019 #5[com]

Юристам ЛДПР: «Единая Россия» незаконно установила палатки на остановках и занимается агитацией! За это можно снять партию с выборов.

Аноним, 29-08-2019 #19[ru]

...Из-за растущего недовольства избирателей, которое конвертируется в протестное голосование. В Туве одна из сложных ситуаций. На этих выборах Центр опробует новую для себя тактику поведения: «Неприятие «Единой России» очень большое. Такого открытого неприятия народ Тувы не видел, наверное, нигде». Можно объяснить, что дело не в политических соперниках партии, а в тувинских избирателях, к которым теперь нужно искать новый подход, чтобы получить их голоса.

Послушайте, едроссы, хватит врать и считать всех тувинцев тупым быдлом! Люди же прекрасно знают, что все местные хуралы в Туве оккупированы вашей партией, как когда-то местные Советы были оккупированы КПСС. И именно поэтому вы имеете такие результаты. Но тут важно другое – любое серьёзное решение, основанное на лживой информации, само становится лживым и далёким от реальности, а значит очень опасным.

Новой партией борьбы в Туве стала ЛДПР. Основной слоган ее кампании на осенних выборах в Туве: «Тува за перемены!». И политики, выступающие под флагами Владимира Жириновского, в отличие от выборов годичной давности, в этот раз явно не хотят быть техническими кандидатами, случайно добившимися успеха. В этот раз за голоса избирателей они борются.

Помимо изменения правил игры в свою пользу, Кремль опробует на ближайших выборах в протестном регионе и другой способ вручить власть максимально лояльным центру политикам. Этот способ заключается в радикальной смене риторики фаворитов власти. О тех, кого сатирик Михаил Задорнов называл «татупедами», то есть депутатами наоборот: татупед = депутат, если читать наоборот, кто, по сути, предал интересы не только своих избирателей, но и всего трудоспособного населения Тувы: лучше всего не выбирать татупедов от «Единой России». Ибо среди местных татупедов есть очень колоритные и показательные экземпляры и народ о них знает. 8 сентября придем и проголосуем против партии жуликов и воров!

Аноним, 29-08-2019 #25[com]

Карлик наверняка будет заставлять комиссии «рисовать» протоколы с победой педроссов. Нужно всем прийти и проголосовать против «Единой России»! Пусть хоть за ЛДПР, хоть за Справедливую Россию!

Аноним, 29-08-2019 #31[ru]

А я думаю, что Тамоева нужно избрать в парламент, чтобы он скорее убрался из республики. А если его не избрать, он и дальше будет разваливать КПРФ. Пусть уезжает!

Аноним, 29-08-2019 #35[ru]

...Что ни говори, Кара-оолу всегда что-то мешает. Даже дирижабли не смог сделать.

Аноним, 29-08-2019 #36[ru]

«Даже дирижабли не смог сделать» – какие дирижабли? Скажите, он хоть в чём-то разбирается, кроме личного обогащения? О чём он думает, кроме своего кармана? У него даже дочь прожирает зараз на 300 тысяч!

Аноним, 29-08-2019 #37[ru]

Не надо грязи – он живёт скромно. Однажды даже ходил и выбирал для внука коляску подешевле. Так что он – молодец!

Аноним, 29-08-2019 #38[ru]

Не надо издеваться – «выбирал для внука коляску подешевле». Нам бы его скромность!

Аноним, 29-08-2019 #39[ru]

Главе республики Шолбану Кара-оолу! В связи с безобразиями, творимыми вашими чиновниками по отношению к предпринимателям ТЦ «Гаруда», я вынуждена воззвать к Вашей совести и здравому смыслу. Да, именно к ВАШЕЙ совести, потому что чиновники мэрии, даже сам мэр, без вашего указа шаг не сделают, тем более, во время выборов. Надо сказать, что выбрали Вы очень постыдный и бесчестный метод борьбы со своим оппонентом. Простые предприниматели «Гаруды» стали разменной монетой в ваших политических интригах. Как только стало известно, что хозяин ТЦ «Гаруды» и «Алма» собирается принимать участие в выборах, начались нападки на вышеуказанных объектов, то свет отключают, то лабораторию закрывают, то угрозы со снесением торговых рядов.

В мае месяце ко мне обратились предприниматели, которые торговали овощами и фруктами на территории, примыкающей к «Гаруде». Как Вы знаете, вот уже много лет они там торгуют, никто их не трогал за все время торговли там. Именно в этом году, во время выборов, появились у мэрии к ним претензии. Я ходила по кабинетам мэрии, начиная со специалистов до мэрии. Специалист, отвечающий за данную проблему, на мой вопрос, какие имеются претензии к предпринимателям, ответила, что торговые ряды не соответствуют санитарным нормам, рядом проезжая дорога. Странно, раньше почему-то она не замечала, а сейчас только заметила проезжую дорогу. Руководитель соответствующего департамента чуть ли не заставлял предпринимателей перейти на центральный рынок, соседствующий с «Гарудой». За качан капусты я должна сквозь вещевых рядов пробираться? – спросила я. «Ничего, и другие тоже будут пробираться так же», – ответил мне чиновник.

Пришлось мне идти к мэру. Встретилась я с мэром Каримом Сагаан-оолом. У него другие претензии: территория, примыкающая к ТЦ «Гаруда» принадлежит городу, поэтому предприниматели должны платить за аренду городу. Руководитель Департамента, который присутствовал во время нашей встречи, добавил, что не будут платить – не будет разрешения. Опять же, почему-то именно сейчас поднимают этот вопрос? Почему раньше не обсудили с хозяином объектов бизнеса, а «трясут» сейчас именно предпринимателей? Люди целый год готовились, приобретали оборудование для торговли, заключили договора с поставщиками, а мэрия напала в разгар торговли?

Пострадали не только сами предприниматели, но и сельские поставщики из сумонов, где и так живется трудно. С мая до августа спокойно не давали работать, каждый день угрожали, что снесут их оборудованное место.

Я требовала от мэра, чтобы он оставил в покое предпринимателей до конца сезона, потом на следующий год надо упорядочить данную проблему совместно с хозяином «Гаруды». Но, я так поняла, данная проблема не в компетенции мэра, зависит только от Вашей воли. Тогда предприниматели обратились к Вам, Шолбан Валерьевич, но вы «откликнулись» в конце августа, хотя на самом деле все происходило с Вашего позволения. Вы пишете: «Предельно просто, уже много лет, «хозяева» торгового дома взимали мзду, якобы за аренду»...

Аноним, 30-08-2019 #43[com]

Кара-оол, убери главного врача ресбольницы, иначе мы все и наши родственники проголосуем за ЛДПР!

Аноним, 28-08-2019 #1[ru]

«Уже много лет, «хозяева» торгового дома взимали мзду, якобы за аренду, от простых предпринимателей, которые продавали свой маленький товар. Сейчас стала известной афера по незаконному обогащению, у алчных взимателей начала гореть под ногами земля. Они и начали выдумывать противопоставления, чтобы себя обелить», – отметил Шолбан Кара-оол.

Лицемер! Вместо того, чтобы в открытую встретиться с Адрианом на публичных дебатах и честном диалоге побороться за свое губернаторское место, устраивает подлости исподтишка. Якобы, «земельный участок под торговым центром предназначен для размещения промышленных объектов, что означает, что уже больше 10 лет он используется не по назначению». Шолбан, а проверь лучше на каких землях расположен твой особняк и твоя заправка. Хотя и так все знают – в водоохранной зоне!

Аноним, 29-08-2019 #3[com]

Разрешить прописываться на дачах – ошибка! Так мы Кызыл превратим в деревню с бомжами.

Аноним, 29-08-2019 #4[com]

Ну построят школу на ЛДО, а что дальше? Дача превратится в комфортный жилой квартал? Глупость всё это. Для того, чтобы там можно было нормально жить, много что нужно: детсады, поликлиники, магазины, кинотеатры. Полицейские и пожарники, в конце концов. Откуда это всё возьмётся?

Аноним, 29-08-2019 #7[ru]

А вы видели толк хоть от одного федерального чиновника? Скажите, а от Шойгу нам какой толк?

Аноним, 29-08-2019 #8[ru]

«от Шойгу нам какой толк?» – а откуда алкоголики и наркоманы в горно-стрелковой бригаде? Спасибо Шойгу!

Аноним, 29-08-2019 #10[ru]

Спойлеры Кара-оола, успокойтесь! До какой степени разложения человеческой сущности произошло у людей во властных структурах, в голове не укладывается. Ворует верховная власть, воруют власть на местах. Над всем этим безобразием стоит один человек и имя ему – Кара-оол Ш.В. Все те, кто сегодня до блеска облизывает его задницу, завтра будут прыгать на нем, стараясь выслужиться перед победителями. Все пойдём на выборы 8 сентября и проголосуем «против»!