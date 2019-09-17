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Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 37, 17 сентября / Итоги выборов: Оппозиция Тувы желает привлечь власти к ответу
   
 
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№37, 17 сентября 2019 года.

Итоги выборов: Оппозиция Тувы желает привлечь власти к ответу

Итоги выборов: Оппозиция Тувы желает привлечь власти к ответу

Выборы 8 сентября 2019 года все ждали как дату, которая может определить будущее Тувы на ближайшие десятилетия. Как некий Рубикон. Многие надеялись, что время чёрных братков в Туве вот-вот закончится. Ожидания основывались не только на отношении населения к власти как таковой и её олицетворению в Туве Шолбаном Кара-оолом в частности, но и на общей усталости от непрофессионального вороватого правления.

Тува – регион маленький, в котором многие тесно связаны невидимыми узами – кто родственными, кто – соседскими, кто – по работе, службе или учёбе. Никакого секрета в том, как относится подавляющее большинство к чёрным родственникам, нет. И многие вполне обоснованно ждали скандального провала «Единой России», возглавляемой Шолбаном Кара-оола. Наверняка знал об этом и сам Шолбан. Поэтому властями были приняты беспрецедентные меры по недопущению известных в республике кандидатов, являющихся серьёзными оппонентами кандидатам от «партии жуликов и воров». Потому скандалы вокруг вероятных претендентов начались уже в ходе регистрации кандидатов. Причём коснулись они не только самовыдвиженцев и кандидатов от партий, не имеющих фракций в Государственной Думе, но и кандидатов, выдвинутых от парламентской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Поначалу в околоправительственных кругах муссировались слухи, что выборы пройдут в целом спокойно и никаких неожиданностей не будет, поскольку наконец-то Кара-оол пришёл к консенсусу со всеми авторитетными предполагаемыми участниками выборов. А его патрон Шойгу якобы сумел нейтрализовать лидеров парламентских партий Зюганова, Миронова и Жириновского, что-то пообещав им в обмен на сдачу позиций «Единой России» в Туве. Но очень скоро стали появляться явные признаки того, что с договорённостями не всё в порядке. Ну, разве что кроме коммунистов, лидер которых гастарбайтер Тамоев почему-то надеялся на 2-3 мандата. Затем стало известно, что уже сам Кара-оол бегает в Москве по коридорам думских партий, пытаясь повлиять на выбор кандидатов в Туве от парламентских партий. Известно, что некоторых влиятельных депутатов партий он отлавливал для бесед в аэропорту. Видимо, тогда он ещё не был уверен, что Фортуне удастся «нарисовать» нужный результат выборов, поскольку была неясна позиция ФСБ по поводу вероятных фальсификаций. В итоге правительству удалось обеспечить выдвижение ряда согласованных кандидатов от КПРФ. А также двинуть на выборы сразу три команды партий-спойлеров: Коммунистов России, Казачьей партии РФ и Патриотов России, среди кандидатов которых превалировали чиновники или аффилированные с властью выдвиженцы.

Но затем всё пошло наперекос. Неразбериха началась с позиции Андриана Ооржака, которому удалось не только договориться с Жириновским об активном участии ЛДПР в выборах, но и согласовать кандидатов с Администрацией Президента РФ. Следом сломалась схема взаимодействия правительства с Василием Оюном, который неожиданно для Кара-оола отказался выставлять от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ караооловских чиновников. Затем возникла проблема с Партией Пенсионеров, под флагом которой шёл известный московский врач Вячеслав Ондар. А когда подали заявки на участие в выборах такие независимые кандидаты, как Оюма и Вячеслав Донгак, Сергей Сафрин и Юрий Салчак, в правительстве поняли, что спокойных выборов ждать не приходится и необходимо готовиться к тотальной обороне от честных выборов.

Во исполнение воли Кара-оола Избирательная комиссия Тувы стала последовательно и верно отказывать в регистрации. Как оказалось впоследствии, незаконно из-за отсутствия оснований для отказа. Так что тем пришлось для регистрации пройти судебные процедуры. Многие это сделали успешно, кое-кто – не очень. К примеру, за две недели до выборов был зарегистрирован по суду Юрий Салчак, баллотировавшийся по Монгун-Тайге и Бай-Тайге, как и Эренчин, баллотировавшийся по Эрзину и Тес-Хему. За неделю – Вячеслав Ондар, баллотировавшийся по Кызылу. За день до голосования – Альберт Сарыглар, выдвинувшийся по Баруму. Только одна СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ восстановила законность и обязала зарегистрировать в качестве кандидатов по девяти округам из шестнадцати. Тем не менее, у многих из них были реальные шансы на победу, поскольку за две недели до выборов замеры ФСО показали, что рейтинг партии жуликов и воров не превышает 14%. Поэтому голосование будет идти по принципу: ты «ЗА» Кара-оола или «ПРОТИВ» него?

Судя по всему, власть осознала, что эти выборы могут для неё стать роковыми. И откровенно пошла ва-банк. В ход были пущены провокации, распускались невероятные слухи, с членами избирательных комиссий проводились многочасовые инструктажи, как смело и решительно фабриковать итоги голосования, предварительно удалив из зала голосования наблюдателей. Но главный упор власть сделала на чёрный пиар. Предметом шельмования в первую очередь стала команда ЛДПР и её лидер Андриан Ооржак. Поскольку компромата на самого Андриана Шериг-ооловича не оказалось, основной удар был направлен на его отца, первого и единственного в истории Тувы президента республики Шериг-оола Дизижиковича Ооржака.

Задействованы были все возможности. Причём грязью его поливали в основном те, кто работал под его началом, получал из его рук должности, звания и положение в обществе. Особенно старался негодяй Александр Брокерт, когда-то работавший в команде президента в качестве первого заместителя председателя правительства. Внёс свой гадкий вклад и бывший пресс-секретарь президента Роман Тас-оол. Жуткие небылицы нёс про него бежавший из республики в самые сложные 90-е годы бывший председатель парламента Тувы Чимит-Доржу Ондар. Не мог не отметиться задним числом главный сепаратист и националист республики, из-за которого начался массовый исход русских из Тувы, бывший спикер парламента Каадыр-оол Бичелдей. Тот решил снова разыграть националистическую карту и обвинил Андриана Ооржака в связях с В.В.Жириновским, которого Бичелдей причислил к персонам, желающим геноцида для тувинцев. Кара-оола такая концепция борьбы с Ооржаком устроила, и он её подхватил. В частности, выступая на стадионе перед тувинской аудиторией, он на тувинском языке запугивал аудиторию русскими и Жириновским.

Продолжением концепции Бичелдея по решению проблем власти путём стравливания народов и разжигания межнациональной розни стали действия правительственной команды, выехавшей на границу Тувы с Красноярским краем для воспрепятствования въезду в республику наблюдателей и журналистов из Красноярска для независимого контроля и освещения выборов в Туве. Всего в этой «спецоперации», по некоторым данным, использовались около 120 бывших полицейских при поддержке руководства ООО «Восток». Рабочие Уюсова создали на подъезде к Туве некое подобие дорожных работ, оборудовали дорогу соответствующими знаками и экипировали несколько боевиков, которые под видом дорожных рабочих остановили автобус с пассажирами. В это время другие их подельники числом около 20 на конях с автоматами Калашникова запугивали находившихся в автобусе и требовали развернуть автобус. А когда водитель не подчинился, порезали ему колёса. Акция была хорошо спланирована. На стоянке ООО «Восток» часть людей в ожидании акции кормили за счет дорожников. Другая часть находилась в отстое на маральнике, где их кормили власти Пий-Хема. Когда произошедшее вылезло наружу, поднялся невероятный шум, на его фоне соратник Кара-оола Дулуш в видеосообщении, выразил поддержку действиям бандитов, которые, по его мнению, «не пустили в Туву русских фашистов из Красноярска».

Но если разобрать эту спецоперацию, которую, по слухам, готовили зампред правительства Щур и министр юстиции Оюн, то в целом она оказалась бездарной и провались. Власти готовились заранее. ООО «Восток» Уюсова выделил технику провокаторам и соответствующую амуницию, чтобы они могли имитировать дорожные работы. Вместе с районными властями они кормили нападавших. При этом организаторы контроля за ходом голосования из ЛДПР предполагали провокацию и направили навстречу автобусу легковые машины, в которые ещё на территории Красноярского края пересела основная масса наблюдателей, что обеспечило ей благополучное пересечение поста ГИБДД «Шивилиг». А в автобусе ехало только 12 человек, из которых больше половины – журналисты, заснявшие происходящее безобразие.

Так что байки про то, как наблюдатели спровоцировали конфликт, якобы отказываясь от дикоросов и не выходя из автобуса, никого ни в чём не убедят. А если к этому прибавить аналогичные действия бандитов под руководством зам. руководителя района при подъезде к Чадану, запугивание агитаторов в Сарыг-Сепе и поджог автомашины в Кызыле, то картина настоящего бандитского террора на этих выборах при непосредственном участии чиновников становится очевидной.

С командой Василия Оюна правительству бороться было несравненно труднее, поскольку он – уже сложившийся (не без участия руководства республики и правительственных СМИ) непререкаемый авторитет в республике по части менеджмента в сельском хозяйстве. Чего стоят результаты его производственной деятельности! Ведь созданный им агрохолдинг, в котором трудятся около 400 человек, производит продукцию, занимающую в общереспубликанском объёме от 40% по молоку до 100% по мясу птицы и яйцу. Таких людей дела в республике можно пересчитать по пальцам. А на фоне откровенного неудачника в практических делах Шолбана Кара-оола поливать грязью удачливого результативного сельхозпроизводителя было бы совсем абсурдно. Видимо, поэтому в отношении Василия Оюна и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ была выбрана тактика замалчивания и распускания слухов, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это спойлер «Единой России» и никакой самостоятельной роли на этих выборах не играет.

Впрочем, тихо было и по поводу коммунистов. Муссировались слухи, что Кара-оол пообещал Тамоеву 2-3 места в Верховном Хурале, в связи с чем активничать ему уже как бы не было никакой нужды. Но знающие Кара-оола люди с иронией относились к этим слухам, понимая: «кинет». Обязательно «кинет» наивного кавказского гастербайтера, положившегося на «честное слово» Главы и забросившего политическую деятельность на выборах в надежде на халяву получить мандат депутата парламента и наконец-то переехать из Сибири в Москву. За это он должен был имитировать наблюдение за выборами и фактически работать на «Единую Россию».

Партия казаков никакой агитации не вела. Её использовали в качестве заявителя в судах против ЛДПР. Причём аффилированность казаков с правительством даже не скрывалась: её интересы в суде представлял министр юстиции. Правда, неудачно. Ни Ооржака, ни Натарова, ни ЛДПР в целом снять с выборов министру юстиции так и не удалось. А вот юристы ЛДПР через суд отменили регистрацию засланных на выборы «казачков». И при голосовании их в избирательных бюллетенях уже не было. Как не было двух выставленных правительством «двойников-ооржаков» на округе №6, где баллотировался Андриан Ооржак.

Таким образом выполнить полный объём мероприятий по устранению конкуренции на выборах властям не удалось. У них остался последний способ достижения победы – тотальная фальсификации итогов голосования уже 8 сентября. На это они и сделали упор. Как только подошло время подсчёта голосов, члены участковых комиссий при поддержке полиции и Нацгвардии «зачистили» участки от оппозиционных наблюдателей и оформили протоколы, как им велели. «Единой России», по предварительным данным, «нарисовали» почти 87%, ЛДПР – 6%, СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 4%. КПРФ досталось только 2%, а Коммунистам России – около 1%. Затем эти цифры были подкорректированы, но итог в целом мало изменился.

Вышло, что избиркомы «кинули» всех, засчитав их бюллетени в актив «Единой России», которая, как полагают наблюдатели, не смогла набрать даже 16% голосов. За ЛДПР активно голосовали в Кызыле и Кызылском районе, где, по оценке независимых экспертов, партия набирала от 40 до 60%. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила активную поддержку в Кызыле на уровне 30%, в Кызылском районе её поддержали не менее 40% избирателей. Особенно хорошо голосовали за партию в Танды, Чеди-Холе и Улуг-Хеме, где партия набирала от 35 до 65% голосов. Неожиданно много людей поддержало коммунистов. Независимые эксперты полагают, что КПРФ набрала более 6,5% голосов. Даже Коммунисты России неожиданно для многих получили поддержку около 5% избирателей и имели шанс пройти в Верховный Хурал. Но коммунистов унизили в итоговом протоколе до 1-2%, оставив за бортом.

Понятное дело, такие итоги не могли устроить никого, кроме членов партии жуликов и воров. Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ЛДПР итоги выборов не признали. Тамоев долго выжидал, не зная, как ему себя вести. С соответствующими заявлениями выступили лидеры РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ЛДПР – В.Оюн и А.Ооржак. После окрика Зюганова к ним присоединился даже Р.Тамоев, которого, судя по всему, принудило руководство партии в Москве. Коммунист-гастарбайтер сделал некое невнятное заявление, из которого трудно разобрать, какую он занимает позицию. С соответствующими заявлениями выступили В.Жириновский и С.Натаров от ЛДПР, Г.Зюганов и Ю.Афонин от КПРФ и С.Миронов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Но это – федеральный уровень, который только раскручивает механизм неприятия выборов в Туве. В самой республике фальшивые итоги вызвали всеобщее недовольство всех, кто имеет к выборам какое-то отношение. Кажется, Кара-оол сделал невозможное: он объединил против себя даже тех, кто ранее не желал объединяться. И вот уже В.Оюн, А.Ооржак и Р.Тамоев делают очень созвучные заявления. Первые двое готовятся к совместным акциям, которые должны продемонстрировать единство оппозиции и её взглядов на будущее Тувы. Тамоев на предложение принять в них участие отказался, заявив, что ему «нужно разобраться в ситуации». 16 сентября 2019 г. оппозиция подготовила заявление в мэрию г. Кызыла о проведении 28 сентября в 14 часов митинга «За честные выборы!», «За справедливые цены на уголь!», За обоснованные тарифы на электроэнергию!». О том, получат ли они согласие властей, мы узнаем, когда номер газеты будет на руках у читателей и газета наверняка проанонсирует это публичное мероприятие. А то, что Тамоев отказался от участия в нём, косвенно подтверждает подозрения в том, что он в сговоре с Кара-оолом преднамеренно парализовал активность коммунистов на выборах.

Оппозиция выражает недоверие избирательным комиссиям Тувы всех уровней и требует отмены итогов выборов и переизбрание всех членов избиркомов с правом решающего голоса. И в первую очередь – председателя ИК РТ О.Фортуны, выдвинутого ЦИК РФ, которого считают организатором фальсификаций на выборах в интересах жуликов и воров, а также секретаря ИК РТ племянника Ш.Кара-оола М.Самбала от КПРФ (Кстати, по некоторым сведениям, сейчас в Москве обсуждается вопрос снятия с должности Тамоева и исключения из партии Самбалы). Также организаторы митинга намерены требовать пересмотра цен на уголь и электроэнергию, которые в Туве самые высокие по стране. Оппозиция считает, что без проведения честных выборов и кардинальной ревизии цен на уголь и электроэнергию дальше бороться с бедностью в Туве невозможно. И утверждает, что стоимость киловатт/часа электроэнергии не может превышать в Туве 1 рубля, а стоимость тонны угля – 800 рублей за тонну.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1004 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8249.html
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Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности (из объяснительной).

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