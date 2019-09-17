Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
Комментариев: 1
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 138
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 52
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 37, 17 сентября / Прокуратура Кызыла: Дороги столицы ремонтируются по запросам редакции
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№37, 17 сентября 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура Кызыла: Дороги столицы ремонтируются по запросам редакции

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

На Ваш запрос от 13.06.2019 сообщаю. Прокуратурой г. Кызыла на ранее поступивший запрос от 13.05.2019 был дан ответ от 11.06.2019, согласно которого прокуратурой г. Кызыла совместно со старшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна по ул. Титова (напротив дома 57 ул. Лопсанчапа) г. Кызыла.

Проверкой установлено, что Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла контрактов с ООО «Восток» на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Титова от Арбитражного суда Республики до ул. Оюна Курседи последние 3 года не заключалось.

В настоящее время, по результатам торгов на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул.Титова в г.Кызыле заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Восток».

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем прокуратурой г.Кызыла в адрес Мэра г.Кызыла 07.06.2019 было направлено представление об устранении нарушений по содержанию дорожного полотна.

В отношении начальника Департамента городского хозяйства Черноусова А.Н. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд г. Кызыла.

Поскольку названный запрос содержит информацию, требующую дополнительной проверки, а именно комиссионного выезда на ул. Титова – Оюна-Курседи с целью фиксации повреждений дорожного полотна, прокуратурой г. Кызыла в соответствии Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденного Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 срок проверки был установлен – 30 дней.

Дополнительно сообщаю, что в связи с необходимостью проведения выездной проверки по поступившим от Вас запросам от 03.06,2019, 06.06.2019 и от 13.06.2019 ответ на указанные обращения прокуратурой г. Кызыла будет Вам дан в 30-дневный срок.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок.

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что прокуратурой г. Кызыла проведена комиссионная проверка совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу, начальником отдела благоустройства и дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла и главным специалистом отдела благоустройства и дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна:

  • по ул. Энергетиков (напротив дома № 7) г. Кызыла;
  • по ул. Удачная ПДО (напротив дома № 23) г. Кызыла;
  • по ул. Удачная ПДО (напротив дома № 15) г. Кызыла;
  • от ул. Удачная дом № 9 до ул. Магистральная дом №27.

По состоянию проезжей части на перекрестке ул. Интернациональная – Дружба прокуратурой города в Кызылский городской суд РТ 23.04.2019 направлено административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Так 22.04.2019 по результатам комиссионной проверки совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г.Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна. Также на имя Мэра г., Кызыла внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящий момент Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла выявленное нарушение устранено.

По ул. Энергетиков от АЗС по направлению на юг Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла заключен муниципальный контракт от 17.06.2019 с ПК «ДСТ» по ямочному ремонту автомобильных дорог г. Кызыла. На данный момент установленное нарушение Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла устранено.

По ул. Удачная ведущая правобережные дачи ПК «ДСТ» производит работы по ямочному ремонту, в настоящее время осуществляют вырезку и очистку ям, по окончанию выполнят асфальтирование ям.

Согласно муниципальному контракту от 17.06.2019 ПК «ДСТ» обязуется произвести ремонт 66 улиц г.Кызыла с момента заключения контракта по октябрь 2019, протяженность улиц составляет 115 км.

На участке дороги по ул. Крылова от ул. Дружбы до ул. Полевой подрядчик (ПК ДСТ) согласно муниципальному контракту ведет капитальный ремонт, по состоянию на 05.07.2019 года выполнено обустройство 300 метров дорожного полотна (от ул. Полевой до ул. Садовой) асфальтобетонным покрытием, завершение работ по асфальтированию предполагается в установленные контрактом сроки.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок.

(прочитано 196 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8252.html
0

Остальные материалы номера 37:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№33, 27 августа)
» Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность (№30, 6 августа)
» Обзор прессы (№30, 6 августа)
» Обзор прессы (№28, 23 июля)
» Обзор прессы (№26, 9 июля)
» Чтобы разобраться в нарушениях мэрии Кызыла, требуется время (№24, 25 июня)
» Обзор прессы (№24, 25 июня)
» Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит (№23, 18 июня)
» Дискриминация улиц по коррупционному признаку (№23, 18 июня)
» Выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна (№23, 18 июня)
» Обзор прессы (№23, 18 июня)
» Дороги Кызыла нуждаются в ремонте (№21, 4 июня)
» Обзор прессы (№21, 4 июня)
» Городские службы не справляются со своей работой (№20, 28 мая)
» На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон? (№20, 28 мая)
» Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол? (№20, 28 мая)
» В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения (№19, 21 мая)
» Жилищно-коммунальные страсти (№17, 30 апреля)
» Как прокуратура Кызыла борется за безопасность на дорогах? (№17, 30 апреля)
» Кто ответит за бардак в Кызыле? (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№16, 23 апреля)
» Запросы отправлены по инстанциям (№15, 16 апреля)
» Прокуратура Тувы: С министрами быстро не разберёшься (№14, 9 апреля)
» Обзор прессы (№12, 26 марта)
» Прокуратура: Выявлены нарушения в финансировании ООО «Завод ЖБИ-2» (№11, 19 марта)
» Когда мэр Кызыла займётся проблемами города? (№7, 19 февраля)
» Обзор прессы (№6, 12 февраля)
» В споре рождается порядок (№5, 5 февраля)
» Кому насрать на народ? (№50, 25 декабря)
» Обзор прессы (№45, 20 ноября)
» Смотрите, кто пришёл! (№44, 13 ноября)
» Обзор прессы (№42, 23 октября)
Вечерний Кызыл
Комментариев: 2
Озеленение по-кызылски
Комментариев: 4
Застывшие во времени. Кызыл-2012.
Комментариев: 3
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапил ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности (из объяснительной).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank