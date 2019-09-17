Прокуратура Кызыла: Дороги столицы ремонтируются по запросам редакции

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

На Ваш запрос от 13.06.2019 сообщаю. Прокуратурой г. Кызыла на ранее поступивший запрос от 13.05.2019 был дан ответ от 11.06.2019, согласно которого прокуратурой г. Кызыла совместно со старшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна по ул. Титова (напротив дома 57 ул. Лопсанчапа) г. Кызыла.

Проверкой установлено, что Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла контрактов с ООО «Восток» на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Титова от Арбитражного суда Республики до ул. Оюна Курседи последние 3 года не заключалось.

В настоящее время, по результатам торгов на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул.Титова в г.Кызыле заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Восток».

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем прокуратурой г.Кызыла в адрес Мэра г.Кызыла 07.06.2019 было направлено представление об устранении нарушений по содержанию дорожного полотна.

В отношении начальника Департамента городского хозяйства Черноусова А.Н. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд г. Кызыла.

Поскольку названный запрос содержит информацию, требующую дополнительной проверки, а именно комиссионного выезда на ул. Титова – Оюна-Курседи с целью фиксации повреждений дорожного полотна, прокуратурой г. Кызыла в соответствии Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденного Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 срок проверки был установлен – 30 дней.

Дополнительно сообщаю, что в связи с необходимостью проведения выездной проверки по поступившим от Вас запросам от 03.06,2019, 06.06.2019 и от 13.06.2019 ответ на указанные обращения прокуратурой г. Кызыла будет Вам дан в 30-дневный срок.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок.

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что прокуратурой г. Кызыла проведена комиссионная проверка совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу, начальником отдела благоустройства и дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла и главным специалистом отдела благоустройства и дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна:

по ул. Энергетиков (напротив дома № 7) г. Кызыла;

по ул. Удачная ПДО (напротив дома № 23) г. Кызыла;

по ул. Удачная ПДО (напротив дома № 15) г. Кызыла;

от ул. Удачная дом № 9 до ул. Магистральная дом №27.

По состоянию проезжей части на перекрестке ул. Интернациональная – Дружба прокуратурой города в Кызылский городской суд РТ 23.04.2019 направлено административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Так 22.04.2019 по результатам комиссионной проверки совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г.Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна. Также на имя Мэра г., Кызыла внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящий момент Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла выявленное нарушение устранено.

По ул. Энергетиков от АЗС по направлению на юг Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла заключен муниципальный контракт от 17.06.2019 с ПК «ДСТ» по ямочному ремонту автомобильных дорог г. Кызыла. На данный момент установленное нарушение Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла устранено.

По ул. Удачная ведущая правобережные дачи ПК «ДСТ» производит работы по ямочному ремонту, в настоящее время осуществляют вырезку и очистку ям, по окончанию выполнят асфальтирование ям.

Согласно муниципальному контракту от 17.06.2019 ПК «ДСТ» обязуется произвести ремонт 66 улиц г.Кызыла с момента заключения контракта по октябрь 2019, протяженность улиц составляет 115 км.

На участке дороги по ул. Крылова от ул. Дружбы до ул. Полевой подрядчик (ПК ДСТ) согласно муниципальному контракту ведет капитальный ремонт, по состоянию на 05.07.2019 года выполнено обустройство 300 метров дорожного полотна (от ул. Полевой до ул. Садовой) асфальтобетонным покрытием, завершение работ по асфальтированию предполагается в установленные контрактом сроки.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок.