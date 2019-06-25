Чтобы разобраться в нарушениях мэрии Кызыла, требуется время

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

На Ваш запрос от 13.06.2019 сообщаю. Прокуратурой г.Кызыла на ранее поступивший запрос от 13.05.2019 был дан ответ от 11.06.2019, согласно которого прокуратурой г. Кызыла совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г.Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна по ул. Титова (напротив дома 57 ул. Лопсанчапа) г.Кызыла.

Проверкой установлено, что Департаментом городского хозяйства мэрии г.Кызыла контрактов с ООО «Восток» на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Титова от Арбитражного суда Республики до ул. Оюна Курседи последние 3 года не заключалось.

В настоящее время, по результатам торгов на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул. Титова в г.Кызыле заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Восток».

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем прокуратурой г.Кызыла в адрес Мэра г.Кызыла 07.06.2019 было направлено представление об устранении нарушений по содержанию дорожного полотна.

В отношении начальника Департамента городского хозяйства Черноусова А.Н. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд г.Кызыла.

Поскольку названный запрос содержит информацию, требующую дополнительной проверки, а именно комиссионного выезда на ул. Титова – Оюна-Курседи с целью фиксации повреждений дорожного полотна, прокуратурой г. Кызыла в соответствии Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденного Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 №45 срок проверки был установлен – 30 дней.

Дополнительно сообщаю, что в связи с необходимостью проведения выездной проверки по поступившим от Вас запросам от 03.06.2019, 06.06.2019 и от 13.06.2019 ответ на указанные обращения прокуратурой г. Кызыла будет Вам дан в 30-дневный срок.

Заместитель прокурора г.Кызыла М.А. Цыганок