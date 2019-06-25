Почему у жителей на улице Убсу-Нурской ухудшается самочувствие?

Уважаемая редакция!

Мы живём в Спутнике, в новом доме по ул. Убсу-Нурская 24. С некоторых пор у жителей нашего дома стало портиться самочувствие – появились необъяснимые головные боли, недомогание. Стали выяснять и оказалось, что под домом находятся радиоактивные радоновые источники. Поэтому уровень радиации превышен в несколько раз. Мы обращались в СЭС, однако там ответили, что оснований для проверок нет.

Уважаемая редакция!

Только вы в состоянии расшевелить это болото. Очень просим обратиться в соответствующие службы, чтобы они проверили, действительно ли наш дом находится в опасной для здоровья зоне.

16 подписей.

Руководителю Управления Роспотребнадзора

по Республике Тыва Салчак Л.К.

ЗАПРОС

Уважаемая Людмила Кимовна!

В редакцию газеты «РИСК-экспресс» обратились жители микрорайона «Спутник» в г.Кызыле по ул. Убсу-Нурская 24 с жалобой на плохое самочувствие в связи с выделением радонового газа с высоким уровнем радиации.

Прошу проверить данную информацию и в случае подтверждения указанных сведений принять меры, предусмотренные действующим законодательством.

О результатах проверки прошу сообщить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров