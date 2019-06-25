Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами

Как известно, Тува – это уникальный и самый бедный регион России, где странным образом соседствуют высокий уровень безработицы, нищеты, преступности, заболеваемости сифилисом и поддержки на выборах партии «Единая Россия». В республике в сентябре должны состояться выборы депутатов парламента Тувы и выборы депутатов местных муниципалитетов.

Эти выборы очень важны для Главы республики Шолбана Кара-оола, поскольку последние 10 лет этот государственный деятель демонстрирует полную недееспособность в решении насущных проблем населения республики при реальных успехах в собственном обогащении. В результате его деятельности, вместо обещанного им роста благосостояния людей в два раза, республика погрузилась в беспросветную нищету, аналогов которой нет на пространстве России. Поэтому единственное, что может предложить Кара-оол в своё оправдание – это неизменно высокий уровень поддержки населением партии «Единая Россия», который все 10 лет держится только на тотальной фальсификации итогов голосования.

этот процесс втянуты не только члены избирательных комиссий, администраций городов, районов и сёл, но и руководители школ, больниц и других бюджетных заведений. Накануне выборов в республике правительство Тувы мобилизует административный ресурс для достижения заданного результата так, как будто страна находится в состоянии войны. И тут, как говорится, все средства хороши. Шантаж, запугивание увольнением с работы или учёбы, предложение работы в случае проявления лояльности власти, подкуп и давление через родственников – это лишь малая часть преступлений, совершаемых властью до и во время выборов. В этот процесс втянуты полиция, бандиты, прокуратура и суды. Складывается впечатление, что для них всех – от чиновников до криминалитета, день голосования – главный день в жизни. После подведения итогов, получив заказанный результат, власть успокаивается и забывает про свои обещания до следующих выборов.

Но чтобы победить на выборах, партии, называемой населением как партия жуликов и воров, необходимо как минимум отсутствие политической конкуренции. Так что важнейшей задачей партийной бюрократии является отстранение от выборов наиболее независимых от власти политиков, способных собрать протестные настроения и победить. Они страшны для «Единой России», поскольку могут разрушить её монополию на власть. А значит, в республике снова могут появиться контроль над деятельностью власти, за принятием коррупционноёмких законов, преступления чиновников обретут гласность. Тогда воровать уже будет труднее тем, кто допущен до бюджетных средств.

Самый простой пример создания тепличных условий для кандидатов от партии жуликов и воров – это отказ в регистрации независимым кандидатам. Для этого принят рутинный забюрократизированный выборный закон, препятствующий регистрацию кандидатов, не берущих на себя обязательств не замечать коррупции и развала экономики республики. Но чтобы обеспечить победу кандидату от партии жуликов и воров, власти и избиркомы специально под них загодя формируют персональные избирательные округа. Ранее для этого держали даже целого зампреда правительства А.Монгала, который специально уродовал избирательные округа под того или иного кандидата ЕР.

Но оказалось, что такие же процессы происходят и в муниципалитетах. К примеру, на днях выяснилось, что Хурал представителей Пий-Хемского района по представлению ТИКа района перед выборами тайно изменил нарезку избирательных округов в Пий-Хемском районе. В результате этих манипуляций из 19 округов по выборам районных депутатов в Туране стало 9 округов, а в районе – 10. И если ранее на избирательном участке №119 в п.Сесерлиг избирался один депутат, то теперь их будет двое. Таким образом, в Туране стало избираться на одного депутата меньше. При этом следует иметь в виду, что из 7800 избирателей района официально в Туране проживает 4377 избирателей, вне Турана – только 3423 избирателя. Как видите, теперь в результате странного решения Хурала более 4,3 тыс. избирателей Турана будут иметь меньшее представительство в Хурале, чем оставшиеся 3,4 тыс. избирателей вне райцентра. Конечно, это не могло не взволновать туранцев. И они стали искать концы... Но выяснилось, что даже обжаловать это странное решение накануне выборов 8 сентября 2019 года невозможно, поскольку оно официально нигде не было опубликовано.

Начались поиски пропавшего решения. В Хурале добыть газету с публикацией решения Хурала не удалось. Активисты пошли в библиотеку и решили там узнать, каким образом Хурал изменил нарезку округов. Но и там газеты за 17 мая 2019 года не оказалось. Тогда они в поисках номера газеты стали проверять точки, где торгуют газетой «Вестник Пий-Хема». Но и там поиски оказались безрезультатными. Пришлось обращаться в прокуратуру района. В первый раз – 29 мая 2019 года. Реакции – никакой. Вторично – 4 июня 2019 года. В ответ – ждите, не до вас! А выборы должны быть объявлены не позднее 15 июня. Тогда пришлось побеспокоить прокурора республики Боровкова, указав ему на подозрительную волокиту при рассмотрении заявлений граждан, касающихся надвигающихся выборов депутатов местного Хурала. Но удивительное дело – даже после обращения к прокурору республики никто не пошевелился!

Делать нечего – пришлось обратиться по поводу бездействия местного Хурала в Пий-Хемский суд. На беду заявителей дело попало к судье А.С.Монгушу, не отличающемуся особым пристрастием к законности. Поначалу Монгуш волокитил рассмотрение заявления, без нужды дважды откладывая рассмотрение по существу. А затем, 21 июня, решение вынес. В нём он отказал заявителю в признании бездействия Хурала самым неожиданным образом, не имеющим, по мнению компетентных юристов, ничего общего ни с законностью, ни с обоснованностью.

Впрочем, давайте спокойно прочитаем творение судьи А.С.Монгуш по делу №2а-163/2019. И подумаем: оно является проявлением принятия заведомо незаконного судебного акта? Или просто судья А.С.Монгуш недостаточно компетентен?

Начнём с того, что вопрос стоял простой: было ли опубликовано решение Хурала об изменении нарезки избирательных округов и когда? Или доведено до сведения избирателей каким-либо образом? В соответствии с Уставом Пий-Хемского района это должно быть сделано «незамедлительно» в газете «Вестник Пий-Хема» и «Тувинской Правде». Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в «Тувинской Правде» оно не публиковалось. А «Вестник Пий-Хема» с данной публикацией обнаружить не удалось нигде, в том числе в библиотеке и торговых точках. Суд заслушал показания многих свидетелей, подтвердивших, что газеты «Вестник Пий-Хема» №9 с публикацией Постановления Хурала №12 от 16 мая 2019 года нет ни в библиотеке, ни в торговых точках. На что прокурор Ховалыг парировала весьма странным образом: мол, показания свидетелей не подтверждены доказательствами. Более глупого заявления придумать сложно, поскольку для любого юриста очевидно, что показания свидетеля как раз и являются доказательствами по делу. Но, по всей видимости, для суда это не существенно.

Но ещё более поразительна позиция судьи Монгуша, который убедился, что засекреченное чиновниками решение Хурала граждане района получить не могли: «допрошенные в качестве свидетелей Удовенко, Доронин, Баева пояснили, что, имея намерение зарегистрироваться кандидатами... обращались в Хурал представителей для получения решения и схемы избирательных округов, чтобы зарегистрироваться, однако им отказали в выдаче решения и схемы. Также ходили по магазинам и несколько раз в местную библиотеку, однако необходимой газеты в магазинах не оказалось, а в библиотеке газет также не оказалось». В связи с чем «до сего дня они не знают схему избирательных округов для подачи заявления». Однако суд, ничтоже сумняшеся, пришёл к парадоксальному выводу: «отсутствие указанной газеты в свободной продаже и городской библиотеке... не свидетельствует о том, что газета не была выпущена в указанный период». И тут всё поставлено с ног на голову: это Хурал обязан доказать, что газета были издана и распространена надлежащим образом, а не граждане. Видимо, для судьи А.С.Монгуш это не очевидно.

Мало того, он без стеснения в своём решении написал: «установлено, что в библиотеке г.Турана при осмотре соответствующей подшивки отсутствовали тиражи газеты «Вестник Пий-Хема» за последние 3 месяца. Данное обстоятельство опровергает довод истца о том, что газета «Вестник Пий-Хема» от 17 мая ... по злому умыслу не была распространена». Интересно: как может отсутствие в библиотеке газет за три месяца доказывать факт того, что номер 9 за 17 мая был издан и доведён до сведения граждан? При этом суд пришёл к выводу, что, по его мнению, «ОБНАРОДОВАНИЕ принятого решения Хурала... путём вывешивания на стендах администрации и других местах массового скопления населения НЕ ТРЕБУЕТСЯ».

В общем, если проанализировать решение судьи А.С. Монгуш, то выходит, что Хурал, выпуская своё решение, не обязан ни знакомить с ним избирателей по их запросам в Хурал, ни вывешивать решение в публичных местах, ни передавать газету с указанным решением в библиотеку, ни распространять её через торговые точки. Более абсурдного решения трудно придумать.

А если к этому добавить, что, вопреки требованию соответствующего пленума Верховного суда РФ суд должен был привлечь в качестве третьего лица редакцию газеты, а суд фактически отказал в вызове редактора Шерина Н.Г., то становится понятно, что поиском истины в этом деле никто и не собирался заниматься. Об этом же говорит и то, что суд не истребовал доказательств, кто, когда и каким образом учредил газету «Вестник Пий-Хема». И вообще, суд не удосужился выяснить даже такой простой, но обязательной вещи – обладает ли данное издание статусом средства массовой информации? Суд просто поверил ответчику на слово.

Не секрет, что судебная система в настоящее время утратила доверие граждан. Я не собираюсь всех судей мазать одной чёрной краской, утверждая, что они беспринципны, малограмотны и продажны. В том числе и в Пий-Хемском районном суде я встречал толковых, порядочных судей, решения которых не вызывали отторжения к судебной системе. Но читаешь решение судьи А.С. Монгуша и невольно думаешь: а кто у него принимал экзамены, подтверждающие наличие необходимых знаний юриспруденции? Неужели он до сих пор не ведает, кто и что должен доказывать по делу в рамках Кодекса судебного судопроизводства РФ? Неужели он и вправду не в состоянии разобраться, как должны доводиться до населения решения представительного органа? Наконец, неужели он не разобрался в п.4.1 ст.34 Устава Пий-Хемского кожууна, в котором чёрным по белому русским языком записано «Официальным опубликованием муниципального правового акта считается публикация в газетах «Вестник Пий-Хема», «Тувинская правда», «Под обнародованием следует понимать доведение до всеобщего сведения на стендах администрации муниципального образования, учреждений культуры, образования». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ни обнародования, ни публикации решения в «Тувинской правде» точно не осуществлялось. А газету «Вестник Пий-Хема» с решением Хурала никто нигде не видел и приобрести не мог. Но это для судьи А.С.Монгуша показалось несущественным. И он отказал в требовании опубликовать скандальное решение Хурала об изменении схемы избирательных округов.

Также не могу не отметить подозрительную лояльность суда к административному ответчику и очевидное пренебрежение в отношении административного истца. Когда по вине ответчика суд откладывал заседание, он предложил дату 17 июня. Представитель истца предложил отложить на следующий день, поскольку он участвует по другому делу в это время в Кызылского городском суде. Суд отказал в ходатайстве, поскольку именно ответчик настаивал на этой дате. А затем 17 июня судья снова отложил судебное заседание... в связи с неявкой ответчика. И никакого определения в адрес ответчика, затягивающего судебный процесс, принято не было. Да и, вообще, сам ответчик проигнорировал разбирательство, больше не появившись в суде. Оно и понятно: зачем суетиться, если суд откровенно играет на его стороне?.. Пример, конечно, примитивный, но он демонстрирует подход судьи А.С. Монгуша при рассмотрении дела, символизирующий отсутствие у судьи желания соблюдать равенство сторон в судебном разбирательстве.

Решение, думается, скандальное и поучительное. Избирательная кампания в республике только началась, а представительные органы, избирательные комиссии, прокуратура и суд уже показывают наплевательское отношение к гражданам. Если это решение, не дай Бог, устоит в Верховном суде Тувы, в чём я сильно сомневаюсь, это будет означать, что в Туве готовятся самые грязные выборы за весь постсоветский период. Если уж на муниципальном уровне творятся такие безобразия, можно представить, что будет происходить на выборах депутатов Верховного Хурала Тувы. Судебно-прокурорский беспредел, пример которого я привёл, ещё можно остановить. Хватит ли мужества и профессионализма у судей Верховного суда Республики Тыва?

По замерам независимых служб, уровень протестных настроений в Туве давно зашкаливает за 70%. Исполнительная власть бьётся в истерике, пытаясь слить протест. Глава Кара-оол мотается по столице, уговаривая лидеров федеральных партий не поддерживать протест нищего населения, недовольного вороватой властью и готового голосовать хоть за чёрта лысого, лишь бы не за партию жуликов и воров. Похоже, ему удалось договориться с Зюгановым и Мироновым слить протест в Туве. Сейчас идёт активная «работа» с Жириновским. Похоже, Кара-оол готов за это хорошо заплатить. Торг, как говорится, уместен. Только подобные договорённости не снимают главной проблемы Кара-оола – ненависть населения и нежелание терпеть его дальше.

По итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции я ещё вернусь к этому вопросу.

Кондрат Пчёлкин