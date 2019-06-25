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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / Не туда сел
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.

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Не туда сел

Как один российский депутат спровоцировал грузинский Майдан

Как один российский депутат спровоцировал грузинский Майдан

В Тбилиси сейчас жарко – и дело не только в погоде. В грузинской столице идут массовые акции протеста, сопровождающиеся штурмом правительственных зданий. Поводом для беспорядков стало, мягко говоря, недальновидное поведение отдельного российского депутата, а причиной – серьезное недовольство населения действующей властью

В грузинском парламенте 20 июня прошла Межпарламентская ассамблея православия – международная структура, продвигающая законы, которые отвечают интересам православия в обществе. Ассамблею открывал ее президент и по совместительству глава российской делегации Сергей Гаврилов, который на церемонии сидел в самом важном кресле – на месте спикера. Этот шаг депутата от «страны-агрессора, оккупирующей Абхазию и Южную Осетию» возмутил представителей грузинской оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Они покинули зал заседаний, после чего подняли волну общественного возмущения против действий правящей в стране коалиции «Грузинская мечта», якобы позволивших совершить подобное святотатство. Радикалы начали штурм здания парламента, полиция защищалась – и в итоге пострадало около 50 человек (240 по последним данным – ред.).

Как один российский депутат спровоцировал грузинский Майдан

Лучше бы помолчал

Пострадал и сам виновник торжества – депутат Гаврилов. Возмущенные в лучших националистических чувствах грузины попытались взять штурмом гостиницу, где проживал россиянин, после чего полиция под охраной провела его к микроавтобусу, а оттуда сопроводила в аэропорт, однако Сергея Гаврилова все равно закидали бутылками и облили водой. Сейчас он находится в России и уже раздает интервью. При прослушивании которых на ум приходят слова бывшего президента Франции Жака Ширака: «Человек упустил великолепную возможность промолчать».

Как и большинство российских чиновников, депутат попытался прикрыть формальным правом фактический проступок и даже ошибку. «Куда меня приглашает сесть принимающая сторона, там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям», – отметил господин Гаврилов. До сих пор не осознавший специфику страны пребывания и отношение грузин к Российской Федерации, а также к ее действиям в Абхазии и Южной Осетии. И не понимающий, что от предложения сесть в кресло спикера грузинского парламента – даже если оно было – российский депутат должен был наотрез отказаться. Просто по соображениям здравого смысла.

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

Российский минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля. Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.

«Причина приостановки полетов – необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения)», – сообщили в минтрансе.

Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинских вин

В Роспотребнадзоре заявили, что качество грузинских вин ухудшается. С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году – 203 тыс. литров, говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации.

Да, не исключено, что это предложение было сделано намеренно – с целью провокации. Сам депутат видит за этим влияние Вашингтонского обкома, который, как известно, постоянно мешает некоторым российским чиновникам честно исполнять свои обязанности, да и вообще действовать адекватно. «Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти», – заключает депутат.

Достали

Реальность, однако, жестока к желаниям господина Гаврилова: американский след в этих событиях не просматривается. И грузинская оппозиция, и грузинская власть полностью лояльны Вашингтону. Смена мечтательного шила на националистическое мыло через бунты и протесты лишь дискредитирует грузинский демократический проект, являющийся детищем Соединенных Штатов. Единственным, по сути, более-менее успешным детищем на постсоветском пространстве (и постмайданная Украина, и постреволюционная Молдавия превратились в экономические «черные дыры», источники нестабильности и примеры разгула коррупции).

А вот грузинская оппозиция сама по себе действительно была заинтересована в мобилизации радикалов для последующего свержения или ослабления действующей власти. Ни для кого не секрет, что население страны все более скептически относится к правящему блоку «Грузинская мечта». «Мечтатели» занимают 115 из 150 мест в парламенте, однако проведенный весной опрос общественного мнения показал, что сейчас за партию отдали бы голоса лишь 26 процентов респондентов. Грузинам не нравится ни реформаторская деятельность партии, ни ее забронзовевшие лидеры, ни – и это уже специфика новой Грузии – «монополизация» ею власти. Неудивительно, что грузинская оппозиция (чей рейтинг, кстати, еще ниже, чем у «Мечты») уже давно и системно пытается поднять волну общественного недовольства.

Нужен был повод, спичка – и российский депутат Гаврилов умышленно или неумышленно ею стал. Его нахождение в кресле спикера было преподнесено чуть ли не как национальное оскорбление, вылилось в массовые беспорядки. Которые как минимум приведут к весьма значительным отставкам, а силовой разгон демонстрантов уже лег темным репутационным пятном на имидж «Грузинской мечты»...

Геворг Мирзаян
«Сноб»
(в сокращении)

(прочитано 143 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8081.html
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