A- | A | A+ 12pt №38, 25 сентября 2018 года. ПолитЛикБез

Путин и хулиганы Россией сегодня правят троечники. Бесполезно предъявлять к ним требования, установленные для отличников «Весь мир, всё христианство» (с) в эти дни шокированы демонстративным public-хулиганством Кремля и кремлевских людей. Три прославленных свежих примера: видеообращение генерала Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному;

интервью легендарных «грушников на передержке» гг. Петрова, Боширова главному редактору Russia Today г-же Симоньян;

откровенное переписывание результатов выборов губернатора Приморского края. Подробностей не привожу, чтобы «не загружать телеграф» – они и так известны, почти все и почти всем, кому это в принципе интересно. Основной вывод критически настроенных наблюдателей: РФ-власть пошла в разнос и стреляет себе в ноги. Так нельзя! Кремль занимается неостановимой самодискредитацией. Рассуждение это придется признать несколько поверхностным. Творящийся балаган – не системная ошибка тех или иных представителей власти. И не следствие какой-то отчаянной профессиональной деградации властного аппарата, разразившейся только что (или хотя бы недавно). У всех эпизодов развернутой перед нами злобной клоунады есть и конкретная цель, и конкретный единственный адресат. Адресат – президент Владимир Путин. Цель – потрафить ему. Остальное не важно ни для генерала Золотова, ни для Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ, ни для придумщиков приморского электорального триумф-погрома. Пусть рухнет мир, лишь бы лидер обратил благосклонное внимание на хулигана. Такая вот, на мой взгляд, логика. Простая, как форменный сибирский валенок. Этим же объясняется уже N-летняя специальная риторика МИД РФ. Где и.о. представителя страны при ООН кричит на британского коллегу что-то вроде «в глаза смотри, глаз не отводи», а официальный представитель нашей многоуспешной дипломатии регулярно употребляет лексемы типа «скапитализдить». Что кажется странным в устах профдипломатов, если только не учитывать тандем «цель – адресат», описанный абзацем выше в этом тексте. Г-н Путин просто очень уважает Хулигана и всё, что связано с Хулиганом. С заглавной буквы Х. Причина тому – в его детстве. Как говорят знающие люди, произрастающий в Ленинграде Владимир П. был мальчиком тихим, скромноватым. Ни во дворе своего дома на Басковом переулке, ни в школе №193 он ни с кем не дрался. Не был ни лидером, ни заводилой. Не выбился он и в отличники. Как известно, в аттестате у него в основном тройки и четверки. Пятерки случались по истории (активный интерес к ней сохраняется у президента РФ по сей день, отсюда влияние крупных историков системы «митрополит Тихон Шевкунов» и «министр Владимир Мединский») и, конечно, по немецкому языку. Который, в оконцовке, и до Дрездена, и до Киева доведет. Для такого тихони-середняка ключевой фигурой, вождем-учителем и, в большой мере, ролевой моделью становится Хулиган. Справедливо держащий в страхе школу/двор. Отличник, как правило, Хулигана не боится. Потому что дает ему списывать и тем самым держит школьного бандита-силовика в психологической зависимости. Как бы Хулиган ни выеживался (термин согласован с МИД РФ), без отличника он рискует вовсе не получить аттестат. Что в хулиганские планы все же не входит. Не сумев стать отличником, наш герой решил в середине школьной карьеры двинуться в Хулиганы. В метафорическом, конечно, смысле, но сути дела это не меняет. «Как хорошо быть Хулиганом». Отсюда – увлечение спортивными единоборствами. Тоже хранимое по сей день «иконами у души в пещере» (с). И – Владимир Владимирович уважает все хулиганское. Особенно риторику и эстетику. Его пытливые подчиненные это отлично знают. Потому всё больше впадают в хулиганский этос-дискурс. Оттого – а не просто от дремучей некомпетентности – генерал Золотов грозится физически избить рядового Навального. «Отравители Сергея Скрипаля» откровенно издеваются над здравым смыслом. А дипломаты почти полностью переходят на язык подворотни. Был бы босс доволен – остальное приложится! Босс умиляется Хулигану, каким бы тот ни был. Для РФ-лидера в хулиганском поведении отражается смелость и твердость. То, что самые страшные вещи в судьбах цивилизаций произносятся чаще всего спокойным ровным тоном, размеренно и аккуратно, президент понимать не стремится. Собственно, в современном мире и путинская Россия играет роль обер-хулигана. Который может буквально все: и банку пива в магазине украсть, и окно учительской футбольным мячом разбить, и даже грубо надерзить учительнице. Но на всякого Хулигана, конечно, есть участковый милиционер. Перед которым король школьных троечников «обожающе снижает скоростя». Ибо всякий классический Хулиган знает пределы своих возможностей/прав. Знает эти пределы и господин Путин. Потому оттяпать Крым и устроить войну в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – можно. А сходить походом на Киев – уже нельзя. Как ни крути и ни тресни. Блефовать, говоря о ядерной войне, можно. Устроить ее – другой вопрос. Хулиган – это не рыцарь без страха и упрека. Он всегда должен проверить, боится ли его объект наезда. Если не боится, наш герой откатывает назад. Совершенно спокойно, как будто и не было ничего изначально. Именно так Кремль ведет себя в вопросах международной политики. Далее – тоже важно. Поскольку Хулиган – властелин троечников, то и окружает он себя троечниками. А у отличника может списывать и прикрывать в случае непредусмотренных силовых эксцессов. Но дружить и тусоваться с последним – не станет. Топ-хулиган современного мира тоже культивирует вокруг себя троечников, а отличников постепенно удаляет. Разными способами в разных направлениях. Потому Россией сегодня правят троечники. И не нужно предъявлять к ним требования, установленные для отличников. Учиться на пятерки они все равно не будут. Нет мотивации. У них и так все хорошо. Ресурсов бездонной страны до последнего экзамена все равно хватит. По крайней мере, им так кажется. Отличникам так не кажется, но их сейчас никто не спрашивает. Не те времена в этом благословенном месте. Где мы таки продолжаем жить и порой работать. Вот вам и весь Золотов с Маргаритой Симоньян и Приморье с аццким гарниром. Это царица-психология, как всегда. Не более и не менее того. Enjoy, как говорят не у нас. Станислав Белковский

«Сноб» (прочитано 435 раз) http://risk-inform.ru/article_7563.html +3

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эрмаку (гость) 28-09-2018 08:12:16 #7 [ru] Сотрудники британских спецслужб, которые расследуют покушение на Сергея и Юлию Скрипаль, вычислили третьего участника этой операции. Утверждается, что он был агентом ГРУ России ( Collapse )



Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности, сообщает газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он помог составить план, который позже использовали другие сотрудники ГРУ, которые привезли с собой в Великобританию нервно-паралитическое вещество.



Издание утверждает, что следователи выяснили, как звали нового подозреваемого, однако пока его имя держится в секрете.



О вычислении третьего подозреваемого стало известно после того, как изданиям The Insider и Bellingcat определили в Руслане Боширове (одном из предполагаемых исполнителей покушения) полковника ГРУ Анатолия Чепигу. В Москве информацию издания назвали «новым вбросом» и предложили придерживаться той версии, которую озвучивали президент Владимир Путин и сами Боширов и Александр Петров.



Что касается Петрова, то, как утверждает Daily Telegraph, его действительно зовут Александр, а псевдонимом является лишь его фамилия.



Бывший офицер британской разведки Сергей Мигдал рассказал Daily Telegraph, что перед сложной операцией наподобие покушения кто-то обязательно должен был провести разведку. «Я так понимаю, что они специально приурочили покушение к приезду в Солсбери Юлии. Это давало гарантию того, что в эти дни Сергей Скрипаль обязательно будет в городе. Если бы они постоянно следили за его передвижениями, то это заняло бы слишком много времени и обязательно вызвало бы подозрения», -ну что шумов петля зятягивается на шее у путина да и у тебя тоже шумов потому чо врать нехорошо

как всегда наш аноним 0 Националист (гость) 28-09-2018 07:16:21 #6 [ru] Зарубежные политики отказываются от подозрительного "русского чаепития"



0 Националист (гость) 27-09-2018 14:01:17 #5 [ru] Благодаря мужу Кабаевой, огромное количество кумиров прошлого сегодня оказались просто продажным, дешёвым и тупым говном. К чему он дотрагивается становится "токсичным". Один только "День победы" чего стоит. Испохабил Святое для многих граждан страны, превратив его в шоу и свое возвеличивание 0 Националист (гость) 27-09-2018 13:46:28 #4 [ru] А ларчик просто открывался: невзрачный потеющий гомик из RT-Боширов-оказался профессиональным убийцей, полковником ГРУ Чепигой, героем России, очевидно, за многочисленные акции по ликвидации людей.



Думается, что англичане его давно вычислили, но хотели дать Путину обмараться.

Опять облажался ваш стратЭх и многоходовочник. Сам себя нае...ал. 0 Националист (гость) 27-09-2018 13:41:39 #3 [ru] Про Солберецких геев.

Путин: "Мы,конечно,посмотрели, что это за люди.Мы знаем,кто они такие,мы их нашли." На вопрос,являются ли они гражданскими лицами,Путин ответил:"Да,конечно,гражданские".



Вообще-то,звезду Героя всегда вручает лично Путин. Так что никакого "спецслужбы ввели президента в заблуждение" 0 Аноним (гость) 26-09-2018 13:20:28 #2 [ru] "Рыба гниет с головы", "Каков поп, таков и приход" - и еще тыща пословиц и поговорок на тему управления Россией. Тупой начальник всегда старается окружать себя еще более тупыми. Что у нас в Туве, что в целом в России. А в старости еще и маразм начинает сказываться и оторванность от реальности...

Что ж тут скажешь? Каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет. +2 Националист (гость) 26-09-2018 07:46:39 #1 [com] Полная деградация! Оно и понятно - 100 лет отрицательного отбора… +1 Остальные материалы номера 38: Свежий анекдот

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