«Страна полетела в тартарары»

По некоторым высказываниям Президента становится ясно, что его отключили от потока реальной информации. Чего стоит его искреннее мнение, что россияне «приняли отмену пенсий, будучи людьми умными». Кто ему это сказал? Неужели те же социологи из ВЦИОМ или ФОМ, которые совсем недавно фиксировали 92-процентный уровень неприятия данной инициативы?

Отсутствие массовых протестов не свидетельствует о согласии граждан. Оно свидетельствует о том, что граждане поняли – легальные протесты и миллионы подписей НИКАК не влияют на позиции власти. И граждане просто замолчали. На время. Но «Путин уже не тот», образ хорошего царя, удерживающего в узде плохих бояр, разрушен. А только на фигуру Путина всю систему и подключали, по временной схеме. Убираешь портрет Путина из кабинетов – и капец.

Почему так? Потому что реальные выборы отменили, а значит, Путин и взял на себя всю ответственность. Исправить положение могли бы настоящие свободные выборы. Тогда граждане могли бы разделять ответственность с властью, как это было в начале 90-х. Да, мы выбирали Ельцина два раза, и мы сами виноваты. Первые выборы были честнейшими, во вторых Ельцин [обманул] на 10%. На десять максимум. Я думаю, меньше. Но мы, тогдашняя молодежь, действительно за него голосовали. Это были единственные выборы, где активно голосовала молодежь.

Потом мы думали: ну и ну, вот так пидора мы избрали. Но ведь избрали.

Бредни единороссов о терроре против самозанятых бедняков доверия к власти точно не добавляют, как и еще ряд их прорывных инициатив.

Мне по-человечески даже жалко Президента. Но главное ведь не в том, что друзья обманывают некоего человека по имени Владимир.

Тут ведь речь о главе моей страны. И если он сейчас информационно слеп – значит страна полетела в тартарары.

И сказать честно, я даже не знаю, что можно сделать в такой ситуации.

Давайте вспомним трагедию 1917-го. Царь перестал владеть реальной информацией. Это произошло не вдруг. В свое время я внимательно изучил мемуары премьера Витте. Безотносительно к личности Витте, из записок ясно, как происходил процесс отрыва Императора от реальности.

Что закончилось закономерно предательством ближнего круга.

Арестовывал Николая начальник Генштаба генерал Алексеев. Алексеев выполнил роль торпеды. Он считал, что действует на благо России. Потом раскаялся, но кому сейчас интересна судьба начальника императорского Генштаба? КакпелМикДжаггер, who wants yesterday’s paper who wants yesterday’s girl, nobody in the world...

А страна тогда рухнула в кровавую яму, длившуюся более 30 лет.

Президент, проснитесь, пожалуйста.

Борис Мышлявцев