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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 43, 30 октября / «Страна полетела в тартарары»
   
 
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№43, 30 октября 2018 года.

    Пишут в блогах
Пишут в блогах

«Страна полетела в тартарары»

По некоторым высказываниям Президента становится ясно, что его отключили от потока реальной информации. Чего стоит его искреннее мнение, что россияне «приняли отмену пенсий, будучи людьми умными». Кто ему это сказал? Неужели те же социологи из ВЦИОМ или ФОМ, которые совсем недавно фиксировали 92-процентный уровень неприятия данной инициативы?

Отсутствие массовых протестов не свидетельствует о согласии граждан. Оно свидетельствует о том, что граждане поняли – легальные протесты и миллионы подписей НИКАК не влияют на позиции власти. И граждане просто замолчали. На время. Но «Путин уже не тот», образ хорошего царя, удерживающего в узде плохих бояр, разрушен. А только на фигуру Путина всю систему и подключали, по временной схеме. Убираешь портрет Путина из кабинетов – и капец.

Почему так? Потому что реальные выборы отменили, а значит, Путин и взял на себя всю ответственность. Исправить положение могли бы настоящие свободные выборы. Тогда граждане могли бы разделять ответственность с властью, как это было в начале 90-х. Да, мы выбирали Ельцина два раза, и мы сами виноваты. Первые выборы были честнейшими, во вторых Ельцин [обманул] на 10%. На десять максимум. Я думаю, меньше. Но мы, тогдашняя молодежь, действительно за него голосовали. Это были единственные выборы, где активно голосовала молодежь.

Потом мы думали: ну и ну, вот так пидора мы избрали. Но ведь избрали.

Бредни единороссов о терроре против самозанятых бедняков доверия к власти точно не добавляют, как и еще ряд их прорывных инициатив.

Мне по-человечески даже жалко Президента. Но главное ведь не в том, что друзья обманывают некоего человека по имени Владимир.

Тут ведь речь о главе моей страны. И если он сейчас информационно слеп – значит страна полетела в тартарары.

И сказать честно, я даже не знаю, что можно сделать в такой ситуации.

Давайте вспомним трагедию 1917-го. Царь перестал владеть реальной информацией. Это произошло не вдруг. В свое время я внимательно изучил мемуары премьера Витте. Безотносительно к личности Витте, из записок ясно, как происходил процесс отрыва Императора от реальности.

Что закончилось закономерно предательством ближнего круга.

Арестовывал Николая начальник Генштаба генерал Алексеев. Алексеев выполнил роль торпеды. Он считал, что действует на благо России. Потом раскаялся, но кому сейчас интересна судьба начальника императорского Генштаба? КакпелМикДжаггер, who wants yesterday’s paper who wants yesterday’s girl, nobody in the world...

А страна тогда рухнула в кровавую яму, длившуюся более 30 лет.

Президент, проснитесь, пожалуйста.

Борис Мышлявцев

(прочитано 462 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7628.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
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Аноним (гость) 01-11-2018 09:24:30   #6 [ru]
Полностью согласен с №5. Раньше об этом не думал, а вот прочитал и задумался... Ведь так оно и будет, рассыпется вся до основания (вертикаль), много людей пострадает.
 
+1
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Аноним (гость) 31-10-2018 11:42:42   #5 [ru]
Мышлявцев не понимает, что нет разницы - "проснется" Путин или нет. Будет ли он "подключен" к реальной информации или нет. Ведь рано или поздно он все равно сдохнет (или отправится в рай) по независимым от него причинам. Главный его грех в том, что он полностью разрушил институты мирной смены власти. После ухода Путина разрушение всей выстроенной им вертикали (а вместе с ней и всей России) неизбежен. И чем позже уйдет Путин, тем громче и страшнее будет разруха.
 
+3
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Националист (гость) 31-10-2018 10:16:53   #4 [ru]
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), осужден за освещение митингов, которые прошли 9 сентября. Штраф 250 000 руб.

Виктор Семенов. Депутат Курганской думы. В состоянии алкогольного опьянения избил соседку. Осужден. Штраф 5 000 руб.
 
+1
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Националист (гость) 31-10-2018 08:29:09   #3 [ru]
http://imglink.ru/pictures/31-10-18/88a524fc6601908359affc1c45533164.jpg
 
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Националист (гость) 31-10-2018 07:38:28   #2 [ru]
Простая технология кремлевской пропаганды.

Приходит методичка из администрации президента (допустим) на Первый канал и он выдаёт в эфир ничем не подкреплённый вброс, затем прокремлевские СМИ это репостят, как некий доказанный факт, а дальше подключаются и другие говноеды. Так создаётся параллельная информационная реальность, в которой все выдумка от начала и до конца. Наглядные примеры тут theins.ru
 
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Националист (гость) 31-10-2018 07:35:06   #1 [ru]
У кремлеботов одна цель:

Убедить вас в бесполезности митингов и какого-либо сопротивления. Из наших же налогов ради этой цели наймут столько ботоводов, сколько потребуется.

Глупо отрицать, что в стране превалируют антипутинские настроения и Путин боится не досидеть свой срок.
 
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День народного единства – это когда у депутата зарплата 800 тысяч, а у тебя 30. Но, чтобы ты не обижался, тебе рассказывают, что вы ЕДИНЫЙ НАРОД.

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