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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 44, 7 ноября / Ежегодная просьба о милости
   
 
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№44, 7 ноября 2017 года.

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Ежегодная просьба о милости

Ежегодная просьба о милости

Один из обязательных ритуалов российского государства заключатся в том, что раз в год группа в высшей степени приличных и уважаемых людей, входящих в Совет по правам человека, отправляется на прием к Путину, чтобы попросить его соблюдать законы Российской Федерации и не очень мучить подведомственный народ. В ответ главный начальник страны милостиво обещает подумать...

По режиссуре все примерно соответствует телешабашам соловьевых-киселевых: хор испуганных либералов должен оттенять победительную мощь протагониста. Вся разница – ведро с дерьмом не надевают на голову.

Правозащитники объясняют свое участие тем, что в ходе такого общения можно добиться уменьшения мучений конкретных людей, а также сказать правду первому лицу государства. На возможности сказать правду и быть услышанными миллионами настаивают и участники телепередач. Увы, эта надежда никогда не сбывается. Я ничего не слышал о конкретных людях, чья участь была бы облегчена после встречи с Путиным. А яркие призывы к свободе и демократии прочитают лишь немногие любители изучения стенограмм.

На сей раз ряд членов СПЧ постарались говорить предельно жестко о ситуации в стране. «Истерическая атмосфера ненависти растёт – телевизор не зря старается... Я хочу, чтобы весь народ уважал и любил избранного президента, а не только те, кто не умеет думать!» – заявила Людмила Алексеева. Николай Сванидзе подробно рассказал, как власти запрещают иногда под глупыми, иногда под откровенно издевательскими предлогами любые протестные акции, с какими бесчисленными нарушениями закона сталкиваются задержанные в ходе этих акций. Даже прозвучало запретное слово «Навальный». Вывод был вполне честный: «Главное, без чего бессмысленны все рабочие группы и бесполезны все наши рекомендации, – это настрой на уход от репрессивно-полицейского акцента, который противоречит духу и смыслу нашей Конституции. Инакомыслие не есть преступление». Станислав Кучер говорил, что «из-за ощущения холодной гражданской войны, преследования инакомыслия и ползучего наступления мракобесия (дело Серебренникова, возня вокруг фильма «Матильда», дело Дмитриева, который сейчас находится в СИЗО, и т.д.) лишь за последнее время из страны уехали около 20 моих знакомых – молодых людей в возрасте 30-35 лет».

При этом для всех сидевших в зале было очевидно, кто лично и конкретно несет ответственность за эту самую «атмосферу ненависти». Именно тот, к кому и были обращены призывы остановить истерию. Путин же в обычной манере вежливо разъяснял неразумным правозащитникам, что виновность Никиты Белых определит суд (кто-кто, а уж члены СПЧ не понаслышке осведомлены о его независимости). Что в деле Серебренникова «чисто финансовая основа», а закон един для всех. Что в горло Татьяны Фельгенгауэр нанес удар псих, приехавший из Израиля. А попутно поведал, что существование «такой» радиостанции, как «Эхо Москвы», невозможно ни в США, ни в Европе.

Глава государства, очевидно, имел в виду то, что СМИ, финансируемое госкомпанией, предоставляет эфир и критикам режима. О британской ВВС он, видимо, ничего не слышал. То, что местные власти под выдуманными предлогами «загоняют за бугор» протестные акции, – это нехорошо, надо поработать над поводами, так чтобы они выглядели повесомей. Но и власти понять можно: «специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать улицы, ещё что-то, вызывая специально агрессию или действия агрессивные (чем в целях саморекламы и занимаются протестующие – А.Г.), тоже неправильно». Что до истерии и атмосферы ненависти, то она повсюду в мире: возьмите брекзит, Каталонию опять же. Американцы до того дошли, что наш канал Russia Today иностранным агентом называют. Впрочем, столкнувшись с четко выраженным мнением, Путин сделал вид, что уступил, и даже пообещал «оказать воздействие» на «общую атмосферу».

Так бы и отправились правозащитники открывать памятник жертвам политических репрессий (советского, надо понимать, периода) с чувством исполненного долга, если бы не случившийся под занавес встречи эпизод. Слово дали некоему Игорю Борисову, который заверил главного начальника, что от выборов к выборам волеизъявление граждан становится все свободнее и свободнее, а уж выборы Путина В.В. и вовсе должны стать апофеозом демократии. Есть, правда, отдельные проблемы. Оказывается, через установленные на избирательных участках видеокамеры на россиян могут смотреть (о, ужас!) из-за рубежа, что очень заботит правозащитника: «Лично я озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках».

Путин, которому уже надоело отвечать на упреки в попрании свободы, мигом переключился на любимую тему готовящейся против России агрессии: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» Похоже, что Верховный главнокомандующий всерьез воспринимает антинаучную чушь о подготовке к биологической войне, чушь, которая кочует из телерепортажей РЕН-ТВ в секретные доклады ФСБ и обратно. Мол, биоматериалы собирают, чтобы узнать страшную тайну – геном россиянина – и вывести вирус, который поражал бы граждан РФ и никого больше. Все сколько-нибудь серьезные ученые давно устали опровергать эту нелепицу и объяснять, что никакого «российского генома», как, впрочем, «европейского» или «американского» в природе не существует. За тысячи лет существования человечества разные этносы обменивались генами миллиарды раз. Стало быть, изобрести вирус, который будет избирательно поражать россиян по этническим признакам в принципе невозможно.

Однако очевидно: голова Путина занята исключительно страшилками, которые услужливо изобретают для него военные и спецслужбы. Главный начальник не раз гордо заявлял, что не верит открытым для всех источникам информации. Потому и обречен ходить по бесконечному кругу: система противоракетной обороны, быстрый глобальный удар, теперь вот биологическая война. Берут в кольцо, гады, понятное дело. А тут правозащитники с глупостями лезут. Не иначе по подсказке врагов. Ослабить хотят...

Александр Гольц
«Ежедневный журнал»

(прочитано 242 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6982.html
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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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ЯКОВЕНКО (гость) 08-11-2017 16:34:53   #1 [ru]
То, чем занимается российский телевизор в лице того же Соловьева, имеет прямо противоположный вектор. Он и его «эксперты» прямо призывают к тотальной войне и массовым убийствам. Вот прямая цитата Соловьева: «России надо изменить отношение к Украине. Надо назвать фашистский режим фашистским режимом. Надо дезавуировать признание президентом человека, который пришел к власти в результате фашистского переворота. И тогда Россия будет себя гораздо лучше чувствовать». Очевидно, что прямым следствием реализации мечты Соловьева станет полномасштабная война. Зачем ему и ему подобным это надо? А вот зачем.
В первой части «Воскресного вечера», когда кукольный театр Соловьева исполнял хвалебную оду России и ее широкой душе, все примеры, касающиеся единения народа были связаны с войнами. Никаких других объединяющих идей, кроме совместного убийства, «эксперты» Соловьева для соотечественников не смогли придумать. Хотя очень старались. По этой чудовищной логике получается, что России, чтобы «лучше себя чувствовать», надо все время с кем-то воевать. Война как оздоровительная процедура.
Российский телевизор полностью захвачен маниакальными убийцами, некоторые из которых прямо гордятся тем, что убивали людей, некоторые физически никого не убивали, но постоянно призывают к массовым убийствам. Чем быстрее и чем больше людей в России и в мире поймет, что именно российский телевизор является самой опасной частью отравленного организма этой страны, тем раньше человечеству удастся обезвредить российскую угрозу, а России встать на путь выздоровления.
ej2015.ru
 
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Пушкин бросал в стада своё живительное семя (из школьного сочинения).

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