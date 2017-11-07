«Они не щадят даже святое – детей Тувы!»

Здравствуй, «РИСК»!

Пресса Тувы и телевидение нам каждый день долбят и долбят, как ШВК думает, заботится о народе. Но большая половина этого народа нашли свой покой на кладбищах, которые разрослись молодыми людьми. Старики почти все вымерли, остались только 25%, которые держатся за счет того, что они не получают, как большинство пенсионеров 9 тысяч пенсии, а получают больше 20 тысяч рублей. Таких немного, как видим.

Хочу напомнить Дамба-Хряку, Базыр-Саду – мазохисту, старому вонючему лису Биче, Карлику-Колобку, алкашу Мангалу, что они не щадят даже святое – детей Тувы! Потому что, когда стал министром соцзащиты трусливый Даваа К.Т., он запретил вусмерть пьющим родителям отдавать детей в опеку – он, видите ли, «бережет» расходование бюджетных денег на детей алкоголиков. Это копейки, 6500 рублей, ему было жалко этих грошей...

И родители в Ак-Довураке начали убивать своих детей, потому что стыдно, когда ты ребенку не можешь купить чупа-чупс за 4 рубля, потому что замучила нищета, безработица и ворье всякое во главе с депутатами и ШВК.

Почему серая мышь с большим брюхом спикер парламента запретил отдавать в РТ детей в опеку? Потому что отец украл деньги, работая клерком в народном суде (не побоялся коммунистов жестоких, по сути) и сел надолго в тюрьму, а мать была алкоголиком (до последних дней пила). И он, считает, что в такой семье он вырос и стал «человеком», и другие дети так же пусть растут в таких семьях! Став главврачом в Улуг-Хеме, начал химичить с деньгами больнички...

А теперь ходить в садик в месяц за 20 дней, если праздники за 15-16 дней покушать каши стоит 2500 рублей на ребенка. В эти дни в Пий-Хемском кожууне, возглавляемом Иусовым, сделали 3000 рублей в месяц, вот какая забота о детях! Потом еще за цирк, за фотографии требуют по 400-1000 рублей за фото! А средняя зарплата родителей – 18 000 рублей, которые дают, разделив их на авансики. В районо бухгалтера творят, что хотят, а потом выясняется, что главбух районо купила квартиру в Москве, в Кызыле...

И то, что вроде за одного ребенка платят 2500 рублей, банкомат еще 25 рублей просит, а в Туране 3000 рублей. Если у тебя два ребенка ходит в сад – 5000 рублей, а в Туране – 6000 рублей. Дети не едят эти каши, и содержимое тарелок летит в корм для свиней и собак. И бедные родители платят и платят из скромного бюджета на корм собакам. А повара все в сумках таскают домой из садиков, воспитатели едят то, что не едят дети, суют в сумки пряники, печенье, конфеты, потому что они получают 8000 рублей в месяц.

Нигде такой платы нет за садик, как у нас в Туве, возглавляемой группой бездушных дельцов вроде ШВК, Базыр-Сады, Дамба-Хряка, Тазол Людмилы и т.д., и т.п.

И то, что на второго ребенка платят 50% – это совсем не правда. Платят 5000 рублей за двоих! Говорят, проценты возвращают – возвращают еле-еле на второй месяц и не 50%, а 30% – нагло врут жирные тети из министерства образования. И первый взнос берут 10 000 рублей в Туране за детей, а в Кызыле, как писала вредная тувинка, 80 000 – 100 000 рублей!