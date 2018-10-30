    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Подростковая преступность в Туве растёт

О противодействии и профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, шел разговор на межведомственном совещании в прокуратуре Республики Тыва.

Открыл межведомственное совещание, посвященное вопросам противодействия и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, прокурор Республики Тыва Александр Боровков, который слово для доклада предоставил своему старшему помощнику по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Елене Шевченко. Содокладчиками выступили начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Тыва Любовь Кажынгаа, министр образования и науки республики Тыва Татьяна Санчаа.

На совещании отмечено, что за 9 месяцев текущего года в указанной сфере выявлено почти 300 нарушений закона, опротестовано свыше 60 незаконных правовых актов, внесено более ста представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 50 лиц.

В июне текущего года прокуратурой республики было проведено расширенное координационное совещание по данному вопросу, определены основные задачи и направления деятельности в данной сфере. С учетом роста подростковой преступности было принято решение еще раз вернуться к обсуждению этого важного вопроса, определить, чего удалось достичь, что осталось вне поля зрения органов власти и субъектов профилактики.

По итогам 9 месяцев ситуация осложнилась. Если в 2016 году несовершеннолетними совершено 236, в 2017 – 303, то за 9 месяцев текущего года уже совершено – 254 преступления. Удельный вес подростковой преступности в общем показателе преступности в Туве составляет 7,2 процента, при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу – 4,9, по России – 3,7 процента. В округе Тува по этому показателю находится на первом месте, в России – на втором после Забайкальского края.

Намечено активизировать работу Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при муниципальных образованиях. Будет усилено взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва по выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально-опасном положении.

В работе совещания участвовали Глава – Председатель Правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, заместитель председателя Правительства республики Аяс Чудаан-оол, Уполномоченный по права ребенка в Республике Тыва Ольга Россова, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств.

Прокуратура Республики Тыва.

Формализм в работе

В Туве прокуратурой района выявлены факты формального составления актов готовности образовательных организаций учебному году.

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва установлено, что при проверке готовности образовательных организаций к новому учебному в состав комиссии не были включены представители контролирующих органов. В результате не дана надлежащая оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, антитеррористической защищенности образовательных организаций.

О формальном характере проведенной проверки свидетельствует тот факт, что, в нарушение требований закона, руководителями ряда муниципальных школ и детских садов Эрзинского района не приняты меры по приведению образовательных организаций в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в школах сельских поселений Бай-Даг, Эрзин и Сарыг-Булун площадки для сбора мусора не оборудованы водонепроницаемым твердым покрытием, а имеющиеся мусоросборники не имеют плотно закрывающихся крышек.

Прокурорскими работниками выявлены нарушения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций. В ряде школ и детских садов Эрзинского района система видеонаблюдения находится в неисправном состоянии (школа в селе Бай-Даге, детские сады в селах Морен и Нарын).

Акты готовности образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году не имели даты составления, отсутствовали ссылки на нормативно-правовой акт, в соответствии с которым проводилась проверка.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Эрзинского района, на безопасные условия и охрану здоровья. Нарушения стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих полномочий ответственными должностными лицами и полного отсутствия контроля за работой подчиненных лиц.

По результатам проверки прокурором председателю администрации района внесено представление об устранении нарушений закона. При рассмотрении акта прокурорского реагирования руководители образовательных организаций Эрзинского района приказом председателя районной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры по устранению выявленных нарушений закона.

Прокуратура Эрзинского района.