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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Возможно ли в Туве развитие?
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.


Валерий Салчак

Возможно ли в Туве развитие?

Продолжение. Начало в №№ 46, 47.

В предыдущих номерах газеты, мною были выявлены реально существующие угрозы экологической катастрофы в случае реализации намерений правительства о полномасштабном вовлечении в хозяйственный оборот практически всех месторождений полезных ископаемых республики. Также была доказана несостоятельность и нереальность выводов правительства, мечтающих обеспечить бездотационный бюджет республики и повысить уровень жизни населения за счет создания новых добывающих производств. Сейчас давайте рассмотрим ситуацию на мировом и российском рынках каменного угля. Вообще, насколько экономически оправдано предложение о выходе республики на мировой рынок?

Россия является шестым по величине производителем угля в мире. Общий объем производства угля в 2015 году составил 373 млн. тонн, из них 155 млн. тонн отправлено на экспорт. Следует отметить, что лидерами экспорта угля в стране являются компании Сибирского федерального округа, на долю которых приходится почти 85 процентов добытого угля в стране. В тройку крупнейших угольных компаний входит Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК – один из крупнейших в мире производителей угля), УК «Кузбассразрезуголь» (крупнейшая в России компания по добыче угля открытым способом) и Холдинговая компания «СДС-Уголь» (около 88 процентов добываемого угля поставляет на экспорт). Как видно, нашими конкурентами на российском и мировом рынках коксующегося угля, являются крупнейшие в мире и России угольные компании, у которых более низкая себестоимость добываемого угля, чем у наших производителей. У них уже отработаны схемы поставок, налажены хозяйственные связи с крупными потребителями угля. Они имеют долгосрочные договоры по железнодорожным перевозкам, терминалы для переработки грузов на восточных портах, обеспечивающих экспорт угля. Естественно, у каждого возникают сомнения в конкурентоспособности наших угольных компаний. Разработчики Стратегии не указали на преимущества нашей продукции, не обосновали экономическую эффективность поставки угля на экспорт и не ответили на вопрос: насколько это возможно?

Какова же ситуация на мировом рынке? Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань. Доля России на рынке Азии составляет только 5 процентов.

На долю Китая приходится почти половина от общего количества мирового потребления угля. В связи с замедлением темпов экономического роста Китая, закрытием многих тепловых станций по экологическим причинам, спрос угля на внутреннем рынке КНР за последние годы падает. Эксперты отмечают, что в Поднебесной меняется структура энергоресурсов, происходит замена угля на газ, поставляемый, в том числе из России. Необходимо также отметить, что Китай является одним из ведущих производителей угля в мире. В связи с сокращением внутреннего спроса на уголь, экспорт угля из страны растет, можно предположить, что в ближайшее время Китай может стать одним из крупнейших экспортеров угля.

Кроме всего этого, цены российского угля, отправляемого на экспорт с 2011 по 2015 годы, упали практически на 50 процентов. Спрос на уголь определяют в первую очередь Китай и Индия. Так что ситуация на мировом рынке угля весьма неблагоприятная для России.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое серьезно изменит расклад на азиатском рынке угля. В скором времени по экспорту коксующегося угля главным поставщиком на азиатский рынок, в первую очередь на Китай, Японию, может стать наш южный сосед – Монголия. Разработчики Стратегии должны были обратить внимание на столь существенное обстоятельство, которое может перекрыть путь российских экспортеров коксующегося угля на азиатский рынок. Месторождение Таван-Толгой на юге Монголии является крупнейшим в мире месторождением коксующегося угля с запасом 6,5 млрд. тонн, и оно находится на расстоянии всего 250 км до границы Китая. Данное месторождение уже эксплуатируется. В настоящее время ведутся переговоры о полномасштабном освоении месторождения между заинтересованными компаниями Монголии, Китая и Японии для экспорта. К месторождению уже ведется строительство железной дороги до пограничного с Китаем пункта Гашуунсуухайт. При такой текущей ситуации на мировых рынках угля, ставить в основу Стратегии развития республики экспорт каменного угля, по крайней мере, несерьезно.

Теперь о ситуации с транспортировкой угля в Китай. В Стратегии указано, что якобы имеется, утвержденная главами трех государств (Монголии, России и Китая) Программа экономического железнодорожного коридора. Вот что записано в предлагаемой Стратегии:

«Новые перспективы для развития экономических отношений между Монголией и Тувой открывают планы продлить проектируемую железнодорожную ветку Курагино – Кызыл через границу в Монголию. Предположительная протяженность железнодорожной линии Кызыл – Госграница по трассе Кызыл – Самагалтай – Эрзин – Цаган-Тологой составит 250 км.

В июне 2016 года руководители Монголии, России и Китая утвердили программу создания экономического коридора трех стран. Программа создания Экономического коридора Китай – Монголия – Россия предусматривает создание 2х проектов транспортной инфраструктуры с привязкой к Республике Тыва:

• «Западный железнодорожный коридор (Курагино – Кызыл – Хандыгайты – Боршо – Кобдо – Такешкен – район Хами – Чанцзи-Хуэйский автономный округ – Урумчи)»

• «Северный железнодорожный коридор (Курагино – Кызыл – Цагантолгой – Арцсурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит-Замын-Удэ – Эрлянь – Уланчаб-Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь)».

Как вы заметили, разработчики Стратегии ссылаются на Программу экономического коридора, утвержденную руководителями трех государств. Здесь допущено явное искажение статуса и содержания документа – Программы экономического коридора Китай – Монголия – Россия. На самом же деле, Программа не была подписана руководителями государств, и не утверждена ими. Ее подписали руководители Министерства экономики РФ, МИД Монголии и Госкомитета КНР по развитию и реформе, т.е. руководителями министерствами и ведомств этих государств, а не руководителями. В пункте 6 Программы четко определен статус подписанного документа: «Настоящая Программа не является международным договором и не создает прав и обязанностей, регулируемых международным правом, и не затрагивает права и обязанности Сторон по международным договорам».

Искажение допущено и по другим существенным моментам. Разработчики указывают, что в Программе экономического коридора предусмотрено создание 2-х проектов транспортной инфраструктуры. Фактически в Программе предусмотрено не создание, а «изучение вопроса и только при экономической целесообразности начать реализацию проектов». Вот такими способами наши министры пытаются обосновать бесперспективные и ущербные для республики проекты, связанные с распродажей природных богатств республики.

Стратегия развития республики, основанная на сфальсифицированных документах, не привязанная к действительной экономической ситуации, не может быть жизнеспособной и никак не отражает интересы населения республики.

Теперь перейдем к некоторым другим разделам Стратегии, заслуживающим внимания.

Развитие энергетики. В предложенной Стратегии предусмотрено строительство новых объектов энергетики: модульная теплоэлектростанция ТЭС-2 с проектной мощностью до 400 МВт на Кызылской ТЭЦ, Межегейской ТЭС – 200 МВт, Чаданской ТЭС – 100 МВт. Предусматривается также строительство ВЛ 220 кВ «Кызыл – Чадан», ВЛ 220 кВ «Туран – Ырбан – Ак-Суг с ПС 220 кВ «Ырбан». Кроме того, намечается строительство малых ГЭС общей мощностью от 0,2 до 25 МВт (МГЭС на р.Тес-Хем, МГЭС Кызыл-Хая, МГЭС Чал-Кежик, МГЭС на р.Малый Енисей), а также солнечных электростанций.

Такое разнообразие предложений по энергетике, которое состоит из простого перечня объектов, говорит об отсутствии у членов правительства, в первую очередь, у экономического блока, четкой концепции о перспективах энергообеспечения республики. Предложенный набор объектов энергетики никак не может служить в качестве энергетической программы республики, поскольку не выбрано приоритетное направление развития энергетики. Правительству следовало бы определить из перечисленного перечня объектов самый оптимальный проект и обосновать его. Этого не было сделано.

На мой взгляд, для того, чтобы выбрать правильную, действительно необходимую Стратегию по энергетике, надо сначала разобраться в существующей ситуации.

Первое. Необходимо выяснить реальную пропускную способность действующих линий электропередачи из-за пределов республики, т.е. разобраться с имеющимися мощностями по электроэнергетике.

В Стратегии указано, что электроснабжение потребителей республики осуществляется по двум ВЛ-220 кВ. Суммарная пропуская способность этих ВЛ составляет 160 МВт. В зимний максимум нагрузок потребление республики – 155 МВт. То есть, пока что имеется, хоть небольшой, но резерв. По информации ОАО «Россети», ввод ЛЭП Кызыл-Чадан протяженностью 240 км позволил увеличить максимально допустимый переток мощности в энергосистему региона на 40 процентов – до 260 МВт. Эта информация неоднократно появлялась и в местных средствах информации. Выходит, что суммарная пропускная способность ЛЭП составляет не 160 МВт, как указывают разработчики Стратегии, а 260 МВт, т.е. в 1,6 раза больше. Значит, есть солидный резерв. Возникает резонный вопрос: вообще есть ли проблема дефицита в электроэнергии, если есть, то из-за чего?

Правительство республики, постоянно в течение последних 10-и лет трубит о нехватке мощностей по энергетике, не зная при этом, почему в той или иной ситуации возникает дефицит, с чем он связан. На самом же деле, вероятнее всего, дополнительные мощности по электроэнергии нужны для работы горнорудных компаний.

Второе. Надо разобраться с текущей ситуацией в энергетике республики, вывести действительно реальные объемы потребляемой электроэнергии.

В 1990 году электропотребление в республике составило 715 млн. кВт-ч., из них потреблено промышленностью 290,6 (40,6% от общего потребления) и сельским хозяйством – 161 (22,5%). Известно, что более 63% электроэнергии тогда потреблялось промышленностью и сельским хозяйством. В связи ликвидацией крупных промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов и предприятий стройиндустрии сейчас объемы потребляемой ими электроэнергии сократились более чем в два раза. В 2014 году потреблено электроэнергии промышленными предприятиями 115 млн. кВт-ч. и сельским хозяйством 8,5 млн. кВт-ч., или снизилось с 451,6 млн. кВт-ч. в 1990 году до 223,5 млн. кВт-ч. в 2014 году. Снижение потребления электроэнергии за счет этих двух отраслей составило 32 процента, высвободилось значительное количество киловатт-часов.

По данным Красноярскстата, в 2014 году потреблено всеми потребителями электроэнергии на 716,6 млн. кВт-ч., в том числе населением республики – 179 млн. кВт-ч. Из этого следует, что практически за последние 24 года (с 1990 года) энергопотребление в республике не изменилось. Зато потери электроэнергии в сетях составили 257,7 млн. кВт-ч., или 36 процентов от потребленной энергии. Правительству РТ следовало бы разобраться с балансом энергопотребления в республике. Справедливо ли это, когда потребители республики платят за потери в сетях? И есть ли реально эти потери? Только тогда можно говорить о реальных объемах электропотребления в республике.

Основное направление развития электроэнергии республики было предрешено вводом в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС. Гидроэнергетика – это самый надежный, экологически чистый и дешевый вид энергии. Известно, что себестоимость электроэнергии на ГЭС составляет порядка 2-3 копеек за кВт-ч., а это будет в несколько раз дешевле, чем стоимость энергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях – ТЭС. К сожалению, за последние 10 лет, наше руководство впустую потратило усилия и финансовые ресурсы на реализацию идеи строительства модульных тепловых станций. Тем более на них даже на сегодняшний день нет технико-экономических обоснований для целесообразности их строительства. Общественность республики не знает результатов 10-летней работы правительства по этому проекту, неизвестно, сколько бюджетных средств затрачено на этот проект.

Если есть необходимость в дополнительной энергии, то надо ставить и решать вопрос о строительстве новых ЛЭП в республике. Тува понесла огромные потери, связанные с переносом населенных пунктов, затоплением пастбищ и посевных полей, чтобы построили эту мощнейшую в мире ГЭС. Мы должны всегда помнить о том, что наша река Енисей является источником этой энергии, и стабильная работа ГЭС зависит от сохранности Енисея. Мы имеем полное право ставить не только этот вопрос, но и вопрос об установлении льготных тарифов на электроэнергию. Почему соседняя республика имеет право на льготные тарифы, а мы нет?

Что касается труднодоступных районов республики, которые получают энергию от ДЭС, следует согласиться с предусматриваемым в Стратегии направлением о развитии солнечной энергетики. В настоящее время появилась эффективная технология выработки электроэнергии на солнечных станциях, совмещенных с дизель-генераторами.

Развитие туризма. Республика обладает высоким рекреационным потенциалом, что дает хорошие возможности развитию туризма. Обозначение развития туризма в предлагаемой Стратегии в качестве одного из перспективных направлений в развитии республики вполне обосновано.

Однако, предлагаемые экономическим блоком правительства предложения о распродаже все новых и новых месторождений полезных ископаемых, открытие новых горнорудных производств на территории всей республики, перекрывает путь этому перспективному направлению развития республики. Туристов привлекают красивая природа, чистый воздух, минеральные источники, чистые реки и озера, охота и рыбалка, а не сплошные карьеры и шахты. При внимательном изучении обнаруживается, что в Стратегии заложены два противоречащих друг к другу направления развития региона. Правительству республики следует определиться с выбором главного направления развития республики.

Развитие лесопромышленного комплекса. В Стратегии указано, что приоритетными направлениями лесопромышленного комплекса является развитие собственного деревообрабатывающего комплекса республики, создание производств по глубокой переработке лесопромышленной продукции по направлению выпуска качественных пиломатериалов и продукции для строительного комплекса. Следует заметить, что эти направления предусматривались и в Программе экономического и социального развития республики, принятой еще в 2006 году. Но эти перспективные намерения не были реализованы. Конечно, надо этим направлением заниматься, лесопромышленный комплекс является одной из необходимых и важных отраслей экономики республики.

Однако, предусмотренная в Стратегии вырубка лесов в верховьях Большого и Малого Енисея, да еще в таких огромных объемах, требует детального изучения. Предлагается на первом этапе развития лесопромышленного комплекса приступить к разработке лесосырьевых баз в Тоджинском районе с объемом ежегодной заготовки до 300-400 тыс. куб.м в год, в Каа-Хемский районе («Шивей») с ежегодным объемом заготовки 200 тыс. куб.м, в Пий-Хемском районе (Хутинская база) с ежегодным объемом заготовки 60 тыс. куб.м, в Тес-Хемском районе (база в урочище Иртыш) с ежегодным объемом заготовки древесины 60 тыс. куб.м. Из документа следует, что возможные объемы вырубки могут составить в год до 720 тыс. куб.м леса без учета других лесосырьевых баз. Это очень большие объемы, ежегодная вырубка лесов в таких объемах однозначно вызовет негативные последствия в окружающей среде, в первую очередь, повлияет на уровень воды реки Енисей. К загрязняющим факторам наших рек прибавятся еще и факторы, играющие на истощение водных ресурсов. Поэтому разработчикам надо внимательно изучить негативные последствия масштабных вырубок лесов, определить оптимальные объемы лесозаготовок.

Вот такие у меня замечания и предложения по разработанной Минэкономики РТ совместно с другими министерствами и ведомствами республики Стратегии республики до 2030 года. Имеющиеся в документе внутренние противоречия, искажение смысла официальных международных документов в целях обоснования необходимых для правительственных чиновников решений, принятие в качестве приоритетного направления полномасштабное вовлечение природных ресурсов без соответствующих экономических обоснований и некоторые другие положения Стратегии наглядно свидетельствуют о необходимости кардинальной корректировки ее основных положений. Еще лучше, если будет разработан новый текст Стратегии.

С учетом своего опыта я предложил бы Минэкономики РТ в качестве основы Стратегии развития республики до 2030 года взять основные направления экономического развития республики, о которых сообщу в следующем номере.

Продолжение следует.

Валерий Салчак,
ветеран труда.

(прочитано 912 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7036.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 08-12-2017 13:54:31   #17 [ru]
малограмотный Салчак... Very Happy
сейчас туристов интересует не Тожда. а сама история Тувы... Very Happy
Мы уже изучаем битвы как наш Батый бил славян. и и как монголы ХРИСТИАНЕ били славян...
Ты так и не пленял почему вас казаки но трогали...триста лет...
с 1616 года...до 1914 года... да и сейчас к Туве относится не как к всей России...
 
0
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Аноним (гость) 08-12-2017 10:52:56   #16 [ru]
Большие потери в электросетях - это ветхие провода и воровство. Плюс в Туве не хватает понижающих трансформаторных станций - вот этими вопросами надо заниматься Кара-оолу, а не городить незбыточные планы по строительству новых ТЭС!
 
+2
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Аноним (гость) 06-12-2017 21:13:49   #15 [ru]
Нужно почитать Стратегию самому. А так критиковать нехорошо.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 19:14:14   #14 [com]
Какие капризы? Она родила его, вырастила, выучила, а он её сплавил подальше - в Абакан, чтобы никто не знал. Все думают, что она умерла.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 18:04:57   #13 [com]
аноним 11 - не в дурдом, а дом ветеранов. Надоела, наверное, со своими капризами, вот и сдал её от глаз подальше.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 17:10:02   #12 [ru]
А почему Сергей Семеновчи тувинцам тут разрешает выступать? вроде же на каждой странице газеты про русские страдания договорись писать? Что подлые тувинцы угнетают свободолюбивый великий русский народ в Туве. Что тувинцам только баранов пасти и по тюрьмам сидеть за преступления перед человечеством - за то что не позволяют нашему великому СергейСеменовичу порулить, все не тем отдают ключи от министерств, то сантехника назначат министром, то еще где великий ум эпохи обойдут вниманием. И на тебе - почему вдруг тувинцу дали слово, еще и слушают, обсуждают, Да где это видано, неужели тувинцы способны два слова по-русски написать сами? Дак давайте же быть последовательными: тувинцы как сказано выше самим Сергей Семеновичем - все захватили, всех русских истребили, выслали, отобрали все посты и должности, ни одного русского нет
в ТЭЦ, в военкоматах, - один тувинцы, в МЧС в МВД - министры тувинцы, СМИ - один тувинцы по фамилии Тунев и Грицюк, все захватили, все газеты в городе в их руках и все на тувинском языке, особенно Плюс информ и Новый век, тувинцы даже в Риске всем владеют, подменили Сергей Семеновича дорогого- двойни его сидит, люди бывали - клянутся, непохож, глаза узкие, живот как на 9 месяце - ну тувинец!
 
-1
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Аноним (гость) 06-12-2017 15:35:22   #11 [ru]
Если правда,что Брокерт мать родную сдал в дурдом,то его тоже ожидает та же участь лет через 20.А с виду вроде нормальный человек.Не ожидала,позор.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 15:29:00   #10 [ru]
Кара-оор и слов то таких не знает умных.У него в голове только:украсть,подрезать,продать,трахнуть,бахнуть.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 14:09:31   #9 [ru]
Разумные доводы Салчак В.Б. наводит на мысль о том,чтобы читатели откликнулись и поделились своими видениями развития Тувы.Мне кажется,не каждому надо быть экономистом,что б понять, насколько плохо мы живем и кто в этом виноват.Не экономисты ведь первыми изрекли: "Рыба гниет с головы", а народ.Шолбану во как нужен тупой,не думающий,вечно пьяный народ.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 13:46:14   #8 [ru]
Брокерт-это магазины Светофор. Вот его уровень.
 
+2
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