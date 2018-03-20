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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 11, 20 марта / Проголосовал за Путина – получи Кара-оола
   
 
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№11, 20 марта 2018 года.

    О главном начистоту

Проголосовал за Путина – получи Кара-оола

Проголосовал за Путина – получи Кара-оола

Братья и сёстры... Как будем жить дальше? Тувинцы, я спрашиваю вас, жить-то как? Ладно, проголосовали вы за самовыдвиженца, Путин в очередной, но не последний раз снова и опять президент. Это, как говорится, его личное дело, захотел – выдвинуться, выдвинулся сам и стал президентом, не захотел бы – всё равно бы стал. Этому самовыдвиженцу до нас, тувинцев, я так считаю, нет никакого дела, а эти тувинцы поголовно за него голосуют. Ну, или рисуют в ИК такие немыслимые проценты голосов, что просто неудобно.

Нет, поймите меня правильно: есть эти тувинцы, а есть – другие тувинцы. Эти, которые бегают по правительственным «крымским» митингам и голосуют за Путина, эти сплошь чиновники и с них взять нечего, кроме большой зарплаты. Как только они лишаются чиновничьего места и лишаются своей государственной зарплаты, эти сразу становятся думающими и короткими перебежками бегут к другим тувинцам. Но пока они чиновники, голова у них отключена и думают они, извините, седалищным нервом, а этот нерв интуитивно может ощущать только опасность и потому чиновники всеми силами держатся за свои места. И делают всё, чтобы удержаться, короче, голосуют своим рабочим местом – седалищным нервом, что в переводе с непонятного медицинского на простой язык означает задница.

Другие тувинцы, которые думающие, преимущественно без денег, но с чувством юмора. В смысле, что им нечего терять, кроме своего юмора, как пролетариату свои цепи. Всю предвыборную президентскую кампанию другие тувинцы веселились и смеялись. В основном над Кара-оолом, который Глава Тувы. Так-то их, Кара-оолов, братьев всего трое, но постоянный смех вызывает только один – Шолбан. И вот как только объявили выборы Путина, сразу начался цирк, на арене которого главным клоуном бегал Шолбан Кара-оол с самовыдвиженцем Путиным. Ему помогали чиновники, а зрителями были те, которых мы с вами только что обозначили словом «другие».

Ясное дело, что Кара-оол до умопомрачения старался понравиться самовыдвиженцу Путину. Старший дал такую установку. Старший – это Шойгу, если кто не знает. Вот Кара-оол и старался что есть мочи. Другие тувинцы так и говорили, мол, однако, моча ему в голову таким мощным фонтаном ударила, что остатки его мозгов совсем закисли. Во-первых, известное дело, что Шолбан совсем думать не умеет, а потому навыдумывал всяких разных общественных сборищ – съездов строителей, пожилых пенсионеров, инстаграмщиц и добровольцев-волонтёров из числа ватной молодёжи. А, во-вторых, особый смех других тувинцев вызывало то, что весь мир и российская страна знает про Старшего, про Шойгу, который теперь уже никто и скоро звать его будет никак.

Не спрашивайте меня, не знаю я, почему Шойгу теперь как бы уже не министр обороны. То ли он не понял что-то в военной терминологии и спутал стратегию обороны с политикой атакующего захвата, то ли Сирия ему вышла каким-то кривым боком, чёрт его знает, но уже, говорят, и, кстати, вовсю говорят, что Кремль судорожно ищет кандидата на место министра обороны. Ну, так вот, Шойгу уже не Старший, а рангом совсем мелкий и уже, как я думаю, Путину рыбалку делать не будет. Все другие тувинцы это понимают, а Кара-оол всё равно бегал кругами по арене предвыборного цирка, потел, пыхтел и смешил публику, агитируя за самовыдвиженца.

Ну, сами посудите, уважаемые читатели, сами подумайте, в каком смешном положении Кара-оол находится, за что не возьмётся – один смех. Например, направил он своих чиновниц в Тоджу, дескать, езжайте и агитируйте за самовыдвиженца Путина, мол, женщины из этого глухого таёжного района просят о помощи. Чиновницы из Союза женщин Тувы натянули унты с шапками-малахаями и – в путь! Ну, как водится, чай-печенье, конфеты-варенье, поболтали о том, о сём, и засобирались домой, а на прощанье вместо материальной или финансовой помощи подарили им бумажку, в которой прописано, как женщинам себя надо держать в обществе. На обратном пути чиновницы сидели-веселились и даже песни пытались петь, а потому что радовались, что не пришлось агитировать за президента – ну, надоел же до чёртиков! Да и то, хоть кому может надоесть 18 лет подряд одно да потому врать и неправду говорить.

А таёжницам, если что – действительно помощь требуется, потому как нет ни электричества качественного, ни муниципального начальства адекватного. Китайский Лунсин превратил тоджинскую красоту в лунный пейзаж, а вместо тайги одни глубокие кратеры, а вместо гор и озёр – грязь. Теперь ни ягод и грибов, ни зверя с рыбой не добудешь – не найдёшь. Женщины бедствующего района реальную помощь просили, а им караооловские чиновницы вместо помощи – бумажкой, как в лицо плюнули.

Другие тувинцы поначалу пытались вразумить этих тувинцев и говорили, что если проголосуешь за Путина – получишь Кара-оола. А нам оно надо? Путин не Путин – какая разница нам, тувинцам, как говорится, Москва далеко, до Путина высоко. А Кара-оол вот он – под боком мельтешит, жить мешает, дышать свободно не даёт, а ко всему прочему весь мир смешит ерундой всякой про дирижабли с коровами-кормилицами, где одна банка огурцов на всю деревню.

Среди других тувинцев слух пошёл, что Кара-оола назначили каким-то виртуальным начальником по Сибирской губернии и что скоро его туда отправят на заслуженный отдых, а на его место посадят кого-нибудь до выборов Главы Республики Тыва. Мужики-тувинцы, которые эти, и мужики-тувинцы, которые другие, встречаются в банях по субботам и в парилках бьют друг друга голой правдой. Эти утверждают, что ничего не поделаешь, а потому Путин – на века, другие же аргументируют – Путин не на века, а Кара-оола скоро вон из Тувы в Сибирскую губернию, потому что Шойгу уже никто и звать его никак! Эти говорят, что поживём-увидим, а вместо Кара-оола назначат молодого Мергена Ооржака из Государственной Думы, а другие спорят, мол, знаем мы этих молодых, у которых вместо мозгов – одна вата. Мол, видели мы этих молодых, как они вместе с Кара-оолом собрались на съезд блогеров про Путина друг друга агитировать – сплошные девицы. Что девицы могут понимать, кроме селфи в нижнем белье? Селфи, если кто не знает, это когда надо вытянуть рот уточкой, изогнуться и отклячить попу, как можно шире округлить глаза и сфотографировать себя на телефон. Эти орут, что ну и хрен с ними, с дурами-девицами, зато наш Кара-оол собрал на съезд ВВП – Всетувинский Волонтёрский Призыв! Другие тувинцы с банных полок в парилке от смеха чуть не попадали: какой толк от этих подневольных студентов-волонтёров?

 В общем, уважаемые читатели, выборы Путина прошли в пользу Путина, но мы-то как будем дальше жить? Семейки Шойгу и Кара-оолов, конечно, будут отчаянно цепляться за Туву. Сестрица Лариса Шойгу привыкла в Госдуме получать депутатскую зарплату под 800 тысяч, а её братец чувствовать себя хозяином над тувинцами-рабами. Братья Кара-оолы тоже научились сидеть на золотых унитазах, и просто так расставаться с сытой и беспечной жизнью им ох как не хочется, а потому будут из последних сил заискивать перед Путиным. Но нам, другим тувинцам, жить-то как?

Голосовал за Путина? Получай Кара-оола...

Очень вредная тувинка

(прочитано 345 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7223.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 21-03-2018 14:04:22   #4 [ru]
Бюджетники одни ходили,автобусами подвозили военных,врачей учителей людей заставляли голосовать и участвовать в митинге и фоткаться на фоне плакатика для отчетности ,полная показуха 86% составила явка полный фарс ,Пока Путин у власти не чего в Туве не поменяется Шойгу слишком большая крыша для КШВ,поэтому только выходить и говорить о недовольствах ,чем больше тем лучше, привлекать из вне СМИ придовать огласки проблемам ,Запомните народ не кому не нужен сегодня ,сами по себе!!!Весь Тувинский народ имеют как хотят, Всего одна семья Вдумайтесь!!!!!

Наш враг-Наш Союзник!!
 
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Аноним (гость) 21-03-2018 13:57:36   #3 [ru]
Карлики заказали своим пацанам, кара-шериг сауны, но говорят что должности и деньги пока никому еще не раздали, особо ретивым тоже. Будем внимательно смотреть.
Юрасик даже за стол в Хурале не мог сесть, живот как у беременной, жрет за троих, есть на какие деньги, нищета народа его не смущает.
 
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Аноним (гость) 21-03-2018 08:45:25   #2 [ru]
Наши многие не пошли на выборы, ни родственники, ни знакомые, хотя видели как тувинцы, в основном западные, ходили за нами по пятам, как по ночам работали военкоматы, которые нахер не нужны - сборище пенсионеров.
Председатели ЦИК и ТИК те же старухи, все сделали как надо.
Путин даже на дебаты не ходил, он уже знал сколько процентов нарисуют за него. Жаль миллиарды потраченные в ноль, лучше бы нищим и старикам помогли.
Держись народ Республики Тыва!
 
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Националист (гость) 21-03-2018 08:14:15   #1 [ru]
Гопник из подворотни?!
http://imglink.ru/pictures/21-03-18/70103c8d9a0a51a3bf3447d52d63d388.jpg
 
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Бабурин (3 голоса)
2.68%
Грудинин (46 голосов)
41.07%
Жириновский (5 голосов)
4.46%
Путин (22 голоса)
19.64%
Собчак (7 голосов)
6.25%
Сурайкин (2 голоса)
1.79%
Титов (1 голос)
0.89%
Явлинский (0 голосов)
0.00%
Схожу, но испорчу бюллетень (5 голосов)
4.46%
Объявляю бойкот этим выборам (Навальный) (11 голосов)
9.82%
На выборы не хожу, мне это не интересно (10 голосов)
8.93%
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