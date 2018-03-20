Проголосовал за Путина – получи Кара-оола

Братья и сёстры... Как будем жить дальше? Тувинцы, я спрашиваю вас, жить-то как? Ладно, проголосовали вы за самовыдвиженца, Путин в очередной, но не последний раз снова и опять президент. Это, как говорится, его личное дело, захотел – выдвинуться, выдвинулся сам и стал президентом, не захотел бы – всё равно бы стал. Этому самовыдвиженцу до нас, тувинцев, я так считаю, нет никакого дела, а эти тувинцы поголовно за него голосуют. Ну, или рисуют в ИК такие немыслимые проценты голосов, что просто неудобно.

Нет, поймите меня правильно: есть эти тувинцы, а есть – другие тувинцы. Эти, которые бегают по правительственным «крымским» митингам и голосуют за Путина, эти сплошь чиновники и с них взять нечего, кроме большой зарплаты. Как только они лишаются чиновничьего места и лишаются своей государственной зарплаты, эти сразу становятся думающими и короткими перебежками бегут к другим тувинцам. Но пока они чиновники, голова у них отключена и думают они, извините, седалищным нервом, а этот нерв интуитивно может ощущать только опасность и потому чиновники всеми силами держатся за свои места. И делают всё, чтобы удержаться, короче, голосуют своим рабочим местом – седалищным нервом, что в переводе с непонятного медицинского на простой язык означает задница.

Другие тувинцы, которые думающие, преимущественно без денег, но с чувством юмора. В смысле, что им нечего терять, кроме своего юмора, как пролетариату свои цепи. Всю предвыборную президентскую кампанию другие тувинцы веселились и смеялись. В основном над Кара-оолом, который Глава Тувы. Так-то их, Кара-оолов, братьев всего трое, но постоянный смех вызывает только один – Шолбан. И вот как только объявили выборы Путина, сразу начался цирк, на арене которого главным клоуном бегал Шолбан Кара-оол с самовыдвиженцем Путиным. Ему помогали чиновники, а зрителями были те, которых мы с вами только что обозначили словом «другие».

Ясное дело, что Кара-оол до умопомрачения старался понравиться самовыдвиженцу Путину. Старший дал такую установку. Старший – это Шойгу, если кто не знает. Вот Кара-оол и старался что есть мочи. Другие тувинцы так и говорили, мол, однако, моча ему в голову таким мощным фонтаном ударила, что остатки его мозгов совсем закисли. Во-первых, известное дело, что Шолбан совсем думать не умеет, а потому навыдумывал всяких разных общественных сборищ – съездов строителей, пожилых пенсионеров, инстаграмщиц и добровольцев-волонтёров из числа ватной молодёжи. А, во-вторых, особый смех других тувинцев вызывало то, что весь мир и российская страна знает про Старшего, про Шойгу, который теперь уже никто и скоро звать его будет никак.

Не спрашивайте меня, не знаю я, почему Шойгу теперь как бы уже не министр обороны. То ли он не понял что-то в военной терминологии и спутал стратегию обороны с политикой атакующего захвата, то ли Сирия ему вышла каким-то кривым боком, чёрт его знает, но уже, говорят, и, кстати, вовсю говорят, что Кремль судорожно ищет кандидата на место министра обороны. Ну, так вот, Шойгу уже не Старший, а рангом совсем мелкий и уже, как я думаю, Путину рыбалку делать не будет. Все другие тувинцы это понимают, а Кара-оол всё равно бегал кругами по арене предвыборного цирка, потел, пыхтел и смешил публику, агитируя за самовыдвиженца.

Ну, сами посудите, уважаемые читатели, сами подумайте, в каком смешном положении Кара-оол находится, за что не возьмётся – один смех. Например, направил он своих чиновниц в Тоджу, дескать, езжайте и агитируйте за самовыдвиженца Путина, мол, женщины из этого глухого таёжного района просят о помощи. Чиновницы из Союза женщин Тувы натянули унты с шапками-малахаями и – в путь! Ну, как водится, чай-печенье, конфеты-варенье, поболтали о том, о сём, и засобирались домой, а на прощанье вместо материальной или финансовой помощи подарили им бумажку, в которой прописано, как женщинам себя надо держать в обществе. На обратном пути чиновницы сидели-веселились и даже песни пытались петь, а потому что радовались, что не пришлось агитировать за президента – ну, надоел же до чёртиков! Да и то, хоть кому может надоесть 18 лет подряд одно да потому врать и неправду говорить.

А таёжницам, если что – действительно помощь требуется, потому как нет ни электричества качественного, ни муниципального начальства адекватного. Китайский Лунсин превратил тоджинскую красоту в лунный пейзаж, а вместо тайги одни глубокие кратеры, а вместо гор и озёр – грязь. Теперь ни ягод и грибов, ни зверя с рыбой не добудешь – не найдёшь. Женщины бедствующего района реальную помощь просили, а им караооловские чиновницы вместо помощи – бумажкой, как в лицо плюнули.

Другие тувинцы поначалу пытались вразумить этих тувинцев и говорили, что если проголосуешь за Путина – получишь Кара-оола. А нам оно надо? Путин не Путин – какая разница нам, тувинцам, как говорится, Москва далеко, до Путина высоко. А Кара-оол вот он – под боком мельтешит, жить мешает, дышать свободно не даёт, а ко всему прочему весь мир смешит ерундой всякой про дирижабли с коровами-кормилицами, где одна банка огурцов на всю деревню.

Среди других тувинцев слух пошёл, что Кара-оола назначили каким-то виртуальным начальником по Сибирской губернии и что скоро его туда отправят на заслуженный отдых, а на его место посадят кого-нибудь до выборов Главы Республики Тыва. Мужики-тувинцы, которые эти, и мужики-тувинцы, которые другие, встречаются в банях по субботам и в парилках бьют друг друга голой правдой. Эти утверждают, что ничего не поделаешь, а потому Путин – на века, другие же аргументируют – Путин не на века, а Кара-оола скоро вон из Тувы в Сибирскую губернию, потому что Шойгу уже никто и звать его никак! Эти говорят, что поживём-увидим, а вместо Кара-оола назначат молодого Мергена Ооржака из Государственной Думы, а другие спорят, мол, знаем мы этих молодых, у которых вместо мозгов – одна вата. Мол, видели мы этих молодых, как они вместе с Кара-оолом собрались на съезд блогеров про Путина друг друга агитировать – сплошные девицы. Что девицы могут понимать, кроме селфи в нижнем белье? Селфи, если кто не знает, это когда надо вытянуть рот уточкой, изогнуться и отклячить попу, как можно шире округлить глаза и сфотографировать себя на телефон. Эти орут, что ну и хрен с ними, с дурами-девицами, зато наш Кара-оол собрал на съезд ВВП – Всетувинский Волонтёрский Призыв! Другие тувинцы с банных полок в парилке от смеха чуть не попадали: какой толк от этих подневольных студентов-волонтёров?

В общем, уважаемые читатели, выборы Путина прошли в пользу Путина, но мы-то как будем дальше жить? Семейки Шойгу и Кара-оолов, конечно, будут отчаянно цепляться за Туву. Сестрица Лариса Шойгу привыкла в Госдуме получать депутатскую зарплату под 800 тысяч, а её братец чувствовать себя хозяином над тувинцами-рабами. Братья Кара-оолы тоже научились сидеть на золотых унитазах, и просто так расставаться с сытой и беспечной жизнью им ох как не хочется, а потому будут из последних сил заискивать перед Путиным. Но нам, другим тувинцам, жить-то как?

Голосовал за Путина? Получай Кара-оола...

Очень вредная тувинка