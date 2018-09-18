Власть доигралась: Народ не хочет за неё голосовать
10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ШОКА
Как говорится, в данном случае с небольшим несущественным искажением, «писец» подкрался незаметно. Я имею в виду итоги голосования по выборам Главы Хакасии. На сегодняшний день схема выборов проста – нужного кандидата, поддерживаемого федеральной властью, перед выборами принимает и напутствует в Кремле на дальнейшую работу в регионе президент Путин, что фактически является «отмашкой» для чиновников и правоохранителей всех мастей по организации избирательного беспредела при голосовании, в результате чего выбор Путина должен получить как бы «всенародную поддержку», в соответствии с которой кандидат от власти должен на выборах непременно победить. Причём уже в первом туре и с огромным перевесом, чтобы ни у кого и сомнений не возникало. И вдруг – такой конфуз. Действующий Глава республики Зимин, завешавший Хакасию плакатами поддержки своей персоны Путиным и Шойгу, с треском проиграл, показав результат поддержки в 31%. Из которых, наверное, до половины – результат вброса. А его соперник 30-летний Коновалов от КПРФ набрал на 15% больше и даже утверждает, что махинаторы в избирательных комиссиях украли у него победу, поскольку, по его сведениям, он набрал в первом туре более половины голосов, чего должно было хватить для победы.
Трудно представить себе, что творилось той ночью после голосования в Абакане. О победе коммуниста стало известно сразу по итогам замеров экзитпулов на избирательных участках, хотя до этого по ТВ и информресурсам струилось однозначное: действующий руководитель Республики Хакасия Виктор Зимин уверенно побеждает, кандидат от «Единой России» Зимин с большим отрывом лидирует, Зимин одержал победу. Большинство политологов, прикормленных властью, встраивались под заказанный результат и воспринимали официальную версию как должное. Лишь один раз во время прямого включения на телеканале «Россия-24» корреспондент вдруг обмолвился о том, что маститого губернатора начал обходить новичок от КПРФ, но и тут сразу появились какие-то помехи и со спецкором вдруг прервалась связь... В общем, таких результатов выборов главы региона не прогнозировал никто. А под утро ошеломлённым наблюдателям сообщили, что на выборах лидирует Коновалов, у которого на многих участках в два-три раза голосов больше, чем у кандидата Зимина.
Становилось ясно, по данным протоколов с УИКов, победа Коновалову обеспечена в Ширинском, Аскизском, Боградском, Бейском, Алтайском, Усть-Абаканском районах республики, в Абакане, Абазе, Сорске, Саяногорске и Черногорске. Зимин проводил одно за другим экстренные совещания по вопросу: «Что делать?». По некоторым сведениям, председателя комиссии А.Чуманина и его заместителя И.Адмаеву заставляли изменить итоги выборов. Теперь всё зависело от наблюдателей, которые не покидали избирательных участков, не получив на руки заверенного протокола с итогами голосования.
Чрезвычайно важна была и позиция Избиркома РХ во главе с Чуманиным. Однако избирком выдержал и не поддался давлению – переписать протоколы голосования властям так и не удалось. Хорошо сработали штабы КПРФ и ЛДПР, которые уже к обеду в понедельник опубликовали свои данные по итогам голосования. В итоге Коновалов опередил Зимина аж на двенадцать процентов. 44,81% против 32,42%, что не вызывает сомнений в победе коммуниста во втором туре. Аналогичными стали итоги голосования и на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии: КПРФ получила 31% голосов избирателей, ЕР – 25%, ЛДПР – почти 21%, «Коммунисты России» – 8%, «Справедливая Россия» – 7%, «Патриоты России» – менее 2%. По одномандатным округам прошли 11 единороссов, 7 коммунистов, 3 жириновца, 1 представитель «Патриотов», 1 представитель Партии пенсионеров и два самовыдвиженца.
Для многих была непонятной ситуация с «саботажем» избирательных комиссий региона, когда они отказались переписывать протоколы. Случись такое, к примеру, в Туве, мы бы столкнулись с эпидемией инфарктов и инсультов – настолько за последние 10 лет прогнила тувинская избирательная система. Масла в огонь подлило то, что ещё в трёх регионах кроме Хакасии – Амурской области, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях – действующие губернаторы не смогли в первом туре обеспечить себе победный результат. Но там итог был, по крайней мере, не таким позорным и даёт основания надеяться, что нарисовать нужный результат при повторном голосовании властям всё же удастся. А вот в Хакасии Зимин уже точно губернаторствовать больше не сможет. В связи с этим специалисты предполагают два варианта развития событий – либо губернатором станет коммунист Коновалов, либо Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора, пустив итоги выборов под откос.
ОЖИДАНИЕ СПАСАТЕЛЯ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БЮРОКРАТОВ ПУТИНА
И тут стало известно, что итогами в Хакасии и других регионах недоволен сам Путин. И Шойгу готовит ему приём в Туве, где он должен принять ответственные решения по ряду вопросов. Тут и будущее Хакасии, и перспективы Главы Тувы Кара-оола, и ближайшее будущее их патрона Шойгу.
В Туве давно поговаривают, что Кара-оола Шойгу должен забрать в Минобороны – для этого недавно он присвоил ему звание полковника, и его ждёт должность в политуправлении. Но, оказывается, туча нависла и над самим Шойгу, которому предрекают скорый переход из Минобороны в Совет Федерации. Естественно, такое «повышение» ни Шойгу, ни выпестованному им Кара-оолу ни к чему. Поэтому ожидалось, что в родовой резиденции Шанчы, что на Хемчике, Шойгу удастся «перетереть» с Путиным своё будущее, а также перспективы власти в Туве и Хакасии.
В аэропорту Кызыла туда-сюда сновали большие самолёты и вертолёты МЧС и Минобороны, из Шушенского вышла флотилия для обеспечения культурного комфортного досуга Главы государства, из Москвы были доставлены личные повара Шойгу, высадилась личная охрана президента и министра обороны, в аэропорту генеральной уборкой руководил лично Шолбан Кара-оол, в здании правительства приборкой и расстановкой цветов и кресел управлял Сергей Тен... Поговаривали, что именно его кандидатуру Путин рассматривает как вероятную замену Кара-оолу, чем не может быть доволен Шойгу, потому как никто ему не сможет так угождать, как Кара-оол.
НЕПРИЯТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Однако Путин в Туву не прилетел. Были отозваны охрана, повара, самолёты и вертолёты, вернулась на исходные позиции речная флотилия, куда-то исчез претендент Тен.
«Мудрецы-политологи» пытаются как-то объяснить ситуацию. С одной стороны все понимают, что проигрыш Зимина в Хакасии – это удар не столько по Путину, поддержавшему Зимина, сколько по Шойгу, уговорившему Путина на эту поддержку заведомо негодного кандидата. Между тем в результатах выборов видится осознанное стремление ряда кремлёвских кабинетов низложить не просто «хакасского хана» Зимина, сколько его патрона Шойгу, правящую партию, имеющую теснейшие связи с олигархом Олегом Дерипаской. Причём, желательно, с треском, со скандалом, с последствиями... И стремление показать, что даже августовская «предвыборная» встреча главы республики с президентом Владимиром Путиным – отнюдь не гарантия неприкосновенности.
В общем, многие полагают, что хорошо организованная предвыборная кампания в регионе отделений КПРФ и ЛДПР – это не только позиция их лидеров в регионе, не их личное достоинство – на выборах сработало протестное голосование. Хотя, конечно, и до Москвы доходят слухи о занятном освоении бюджетных средств, показной роскоши правящего семейного клана на фоне нищеты региона.
Несмотря на разгромный отчёт Счётной палаты РФ, интерес Минюста к благотворительному фонду «Республика» (связанному с семьёй Зимина), уголовные дела, возбуждённые Следственным комитетом против коррумпированных чиновников региональной администрации, всё же оказал влияние на отношение Кремля к Зимину. В конце апреля 2018 года появилась информация, что терпение федерального центра окончательно иссякло, и скоро выйдет указ об увольнении Виктора Михайловича. Он зачастил в Москву, задействовал многочисленные контакты, влияние Шойгу и, вроде бы, устоял.
К выборам для Зимина была привлечена целая бригада московских пиарщиков, которые вылили тонны помоев на оппонентов власти. В селах по домам отправили учителей с блокнотами: под запись сельчане сообщали им о своих электоральных предпочтениях. Однако и это не сработало. Виктора Зимина не смогли спасти ни агрессивная пиар-кампания, ни мощный административный ресурс, ни подленькие методы борьбы с конкурентами. Электорат на подвластной Виктору Михайловичу территории просто устал как от самого губернатора, его вранья, так и от вороватой команды единомышленников. Более того, похоже, это дало обратный эффект. Даже сам «виновник торжества» Зимин вынужден был публично признаться в Instagram: «Не скрою, результаты голосования меня не обрадовали».
ХАКАСИЯ И ТУВА – БЛИЗНЕЦЫ-СЁСТРЫ?
Меня же в истории с Зиминым очень интересуют аналогии с нашим ханом Кара-оолом. К примеру, знающие люди рассказывают, как на заседании правительства Виктор Зимин поделился с подчиненными, присутствующими представителями федеральных структур и журналистами местных СМИ великой радостью. Зарвавшемуся прокурору пришел конец, за что глава региона поблагодарил президента страны. Такой же конфликт с таким же исходом произошёл и в Туве – Кара-оолу с большим трудом удалось выпроводить из республики прокурора Гринёва. Правда, на смену ему прислали нового прокурора из Красноярска, с которым, увы, отношения складываются точно такие же, как и с его предшественником. И «крыша» у Зимина и Кара-оола одна – непотопляемый Шойгу. И дела с экономикой, воровством, клановостью и пренебрежением законом – похожи. Трудно поверить, что у главы государства не было информации об истинном положении дел в Хакасии. И Кара-оол тоже наверняка знает, как его ненавидит большинство жителей республики. Главе Хакасии сполна хватило девять лет для того, чтобы негативно настроить против себя избирателей, а Кара-оол в этом плане явно переплюнул своего хакасского коллегу.
ЧТО ДУМАЮТ В МОСКВЕ О СИТУАЦИИ В ХАКАСИИ И ТУВЕ
Интересное мнение о губернаторских выборах высказал и политик Владимир Рыжков, которого результаты выборов не удивили: «лет 6-7 назад для меня было очевидно, что Зимин крайне непопулярная фигура. Потому что когда ты едешь по Хакасии, тебе говорят: а вот эти все поля принадлежат брату Зимина. Потому что гигантский агрохолдинг, который подмял под себя фермеров, захватил всю землю. А вот этот угольный карьер тоже принадлежит брату Зимина. В Саяногорске – это город Дерипаски, «Русала», там все стройки принадлежат то ли самому Зимину, то ли записаны на фирму его сестры. Было такое впечатление, что эта республика – это просто частное поместье господина Зимина.
Уже пять лет назад было очевидно, что у него нет там никакой поддержки, выборы проходили со скандалами, с фальсификациями, с грубейшими нарушениями. Поэтому когда я узнал утром, что Зимин не выиграл в первом туре, я совершенно не был удивлен. Я был бы удивлен другому – если бы он выиграл.
Он давно полностью износил свой политический ресурс. Действительно манера хамства, манера держиморды, манера оскорблять людей, манера через колено ломать – это типичный его стиль. Мне говорили в Хакасии, что это человек, который дружит с Сергеем Шойгу, точно так же, как в соседней Туве. Это два региона, которые курирует Сергей Шойгу – это очень высокий покровитель. Я думаю, что не обошлось без этого».
Как видите, Рыжков не видит никакой разницы между Зиминым и Кара-оолом. И с ним трудно не согласиться. В следующее воскресенье в Хакасии состоится второй тур голосования. Зимин выиграть его не может по определению. Однако утверждать, что коммунист станет губернатором Хакасии, не берусь, потому что мы живём в России, где законностью и демократией уже не пахнет. Так что предвыборную революцию нужно делать не в отдельно взятом регионе, и даже не в четырёх регионах России, а повсеместно. И действующая зажравшаяся власть делает для этого всё возможное.
В Туве через год парламентские выборы. Не исключено, что одновременно пройдут и выборы Главы республики. Это повод для оживления политической деятельности активной части населения, уставшего от жуликов во власти. Пенсионная реформа, грабёж на системе «Платон», действия в Сирии и на Украине создают общий негативный фон для власти. И там, где губернаторы действуют активно и жадно, пренебрегая насущными интересами людей, как в Хакасии и Туве, может произойти такой же шок, как и в соседней с нами республике. И кто бы что не говорил про Зимина, наш местный хан более омерзителен, чем он и, на мой взгляд, имеет гораздо больше шансов стать посмешищем. Как показали выборы в Хакасии, для этого нужно не так уж много: действенная агитация и контроль над ходом голосования. И даже яркого лидера может не быть – достаточно какого-нибудь молодого честного человека типа Коновалова. И никакой Шойгу тогда Кара-оола не спасёт.
Страна беременна революцией. У власти уже нет столько денег, чтобы купить лояльность всего народа. Она увеличивает возраст выхода на пенсию, объясняя это тем, что мы стали слишком долго жить. За четыре года они девальвировали рубль в 2,5 раза, но и с этим нищенским рублём расставаться не хотят. Они хотят, чтобы подавляющая часть населения работала до гробовой доски. И у нас выход простой – либо жить, нищенствуя, на коленях перед карликами, либо встать и попробовать отстоять своё человеческое достоинство.
Я ещё вернусь к этой теме.
Кондрат Пчёлкин