A- | A | A+ 12pt №37, 18 сентября 2018 года. Власть доигралась: Народ не хочет за неё голосовать 10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ШОКА Как говорится, в данном случае с небольшим несущественным искажением, «писец» подкрался незаметно. Я имею в виду итоги голосования по выборам Главы Хакасии. На сегодняшний день схема выборов проста – нужного кандидата, поддерживаемого федеральной властью, перед выборами принимает и напутствует в Кремле на дальнейшую работу в регионе президент Путин, что фактически является «отмашкой» для чиновников и правоохранителей всех мастей по организации избирательного беспредела при голосовании, в результате чего выбор Путина должен получить как бы «всенародную поддержку», в соответствии с которой кандидат от власти должен на выборах непременно победить. Причём уже в первом туре и с огромным перевесом, чтобы ни у кого и сомнений не возникало. И вдруг – такой конфуз. Действующий Глава республики Зимин, завешавший Хакасию плакатами поддержки своей персоны Путиным и Шойгу, с треском проиграл, показав результат поддержки в 31%. Из которых, наверное, до половины – результат вброса. А его соперник 30-летний Коновалов от КПРФ набрал на 15% больше и даже утверждает, что махинаторы в избирательных комиссиях украли у него победу, поскольку, по его сведениям, он набрал в первом туре более половины голосов, чего должно было хватить для победы. Трудно представить себе, что творилось той ночью после голосования в Абакане. О победе коммуниста стало известно сразу по итогам замеров экзитпулов на избирательных участках, хотя до этого по ТВ и информресурсам струилось однозначное: действующий руководитель Республики Хакасия Виктор Зимин уверенно побеждает, кандидат от «Единой России» Зимин с большим отрывом лидирует, Зимин одержал победу. Большинство политологов, прикормленных властью, встраивались под заказанный результат и воспринимали официальную версию как должное. Лишь один раз во время прямого включения на телеканале «Россия-24» корреспондент вдруг обмолвился о том, что маститого губернатора начал обходить новичок от КПРФ, но и тут сразу появились какие-то помехи и со спецкором вдруг прервалась связь... В общем, таких результатов выборов главы региона не прогнозировал никто. А под утро ошеломлённым наблюдателям сообщили, что на выборах лидирует Коновалов, у которого на многих участках в два-три раза голосов больше, чем у кандидата Зимина. Становилось ясно, по данным протоколов с УИКов, победа Коновалову обеспечена в Ширинском, Аскизском, Боградском, Бейском, Алтайском, Усть-Абаканском районах республики, в Абакане, Абазе, Сорске, Саяногорске и Черногорске. Зимин проводил одно за другим экстренные совещания по вопросу: «Что делать?». По некоторым сведениям, председателя комиссии А.Чуманина и его заместителя И.Адмаеву заставляли изменить итоги выборов. Теперь всё зависело от наблюдателей, которые не покидали избирательных участков, не получив на руки заверенного протокола с итогами голосования. Чрезвычайно важна была и позиция Избиркома РХ во главе с Чуманиным. Однако избирком выдержал и не поддался давлению – переписать протоколы голосования властям так и не удалось. Хорошо сработали штабы КПРФ и ЛДПР, которые уже к обеду в понедельник опубликовали свои данные по итогам голосования. В итоге Коновалов опередил Зимина аж на двенадцать процентов. 44,81% против 32,42%, что не вызывает сомнений в победе коммуниста во втором туре. Аналогичными стали итоги голосования и на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии: КПРФ получила 31% голосов избирателей, ЕР – 25%, ЛДПР – почти 21%, «Коммунисты России» – 8%, «Справедливая Россия» – 7%, «Патриоты России» – менее 2%. По одномандатным округам прошли 11 единороссов, 7 коммунистов, 3 жириновца, 1 представитель «Патриотов», 1 представитель Партии пенсионеров и два самовыдвиженца. Для многих была непонятной ситуация с «саботажем» избирательных комиссий региона, когда они отказались переписывать протоколы. Случись такое, к примеру, в Туве, мы бы столкнулись с эпидемией инфарктов и инсультов – настолько за последние 10 лет прогнила тувинская избирательная система. Масла в огонь подлило то, что ещё в трёх регионах кроме Хакасии – Амурской области, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях – действующие губернаторы не смогли в первом туре обеспечить себе победный результат. Но там итог был, по крайней мере, не таким позорным и даёт основания надеяться, что нарисовать нужный результат при повторном голосовании властям всё же удастся. А вот в Хакасии Зимин уже точно губернаторствовать больше не сможет. В связи с этим специалисты предполагают два варианта развития событий – либо губернатором станет коммунист Коновалов, либо Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора, пустив итоги выборов под откос. ОЖИДАНИЕ СПАСАТЕЛЯ ОБАНКРОТИВШИХСЯ БЮРОКРАТОВ ПУТИНА И тут стало известно, что итогами в Хакасии и других регионах недоволен сам Путин. И Шойгу готовит ему приём в Туве, где он должен принять ответственные решения по ряду вопросов. Тут и будущее Хакасии, и перспективы Главы Тувы Кара-оола, и ближайшее будущее их патрона Шойгу. В Туве давно поговаривают, что Кара-оола Шойгу должен забрать в Минобороны – для этого недавно он присвоил ему звание полковника, и его ждёт должность в политуправлении. Но, оказывается, туча нависла и над самим Шойгу, которому предрекают скорый переход из Минобороны в Совет Федерации. Естественно, такое «повышение» ни Шойгу, ни выпестованному им Кара-оолу ни к чему. Поэтому ожидалось, что в родовой резиденции Шанчы, что на Хемчике, Шойгу удастся «перетереть» с Путиным своё будущее, а также перспективы власти в Туве и Хакасии. В аэропорту Кызыла туда-сюда сновали большие самолёты и вертолёты МЧС и Минобороны, из Шушенского вышла флотилия для обеспечения культурного комфортного досуга Главы государства, из Москвы были доставлены личные повара Шойгу, высадилась личная охрана президента и министра обороны, в аэропорту генеральной уборкой руководил лично Шолбан Кара-оол, в здании правительства приборкой и расстановкой цветов и кресел управлял Сергей Тен... Поговаривали, что именно его кандидатуру Путин рассматривает как вероятную замену Кара-оолу, чем не может быть доволен Шойгу, потому как никто ему не сможет так угождать, как Кара-оол. НЕПРИЯТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Однако Путин в Туву не прилетел. Были отозваны охрана, повара, самолёты и вертолёты, вернулась на исходные позиции речная флотилия, куда-то исчез претендент Тен. «Мудрецы-политологи» пытаются как-то объяснить ситуацию. С одной стороны все понимают, что проигрыш Зимина в Хакасии – это удар не столько по Путину, поддержавшему Зимина, сколько по Шойгу, уговорившему Путина на эту поддержку заведомо негодного кандидата. Между тем в результатах выборов видится осознанное стремление ряда кремлёвских кабинетов низложить не просто «хакасского хана» Зимина, сколько его патрона Шойгу, правящую партию, имеющую теснейшие связи с олигархом Олегом Дерипаской. Причём, желательно, с треском, со скандалом, с последствиями... И стремление показать, что даже августовская «предвыборная» встреча главы республики с президентом Владимиром Путиным – отнюдь не гарантия неприкосновенности. В общем, многие полагают, что хорошо организованная предвыборная кампания в регионе отделений КПРФ и ЛДПР – это не только позиция их лидеров в регионе, не их личное достоинство – на выборах сработало протестное голосование. Хотя, конечно, и до Москвы доходят слухи о занятном освоении бюджетных средств, показной роскоши правящего семейного клана на фоне нищеты региона. Несмотря на разгромный отчёт Счётной палаты РФ, интерес Минюста к благотворительному фонду «Республика» (связанному с семьёй Зимина), уголовные дела, возбуждённые Следственным комитетом против коррумпированных чиновников региональной администрации, всё же оказал влияние на отношение Кремля к Зимину. В конце апреля 2018 года появилась информация, что терпение федерального центра окончательно иссякло, и скоро выйдет указ об увольнении Виктора Михайловича. Он зачастил в Москву, задействовал многочисленные контакты, влияние Шойгу и, вроде бы, устоял. К выборам для Зимина была привлечена целая бригада московских пиарщиков, которые вылили тонны помоев на оппонентов власти. В селах по домам отправили учителей с блокнотами: под запись сельчане сообщали им о своих электоральных предпочтениях. Однако и это не сработало. Виктора Зимина не смогли спасти ни агрессивная пиар-кампания, ни мощный административный ресурс, ни подленькие методы борьбы с конкурентами. Электорат на подвластной Виктору Михайловичу территории просто устал как от самого губернатора, его вранья, так и от вороватой команды единомышленников. Более того, похоже, это дало обратный эффект. Даже сам «виновник торжества» Зимин вынужден был публично признаться в Instagram: «Не скрою, результаты голосования меня не обрадовали». ХАКАСИЯ И ТУВА – БЛИЗНЕЦЫ-СЁСТРЫ? Меня же в истории с Зиминым очень интересуют аналогии с нашим ханом Кара-оолом. К примеру, знающие люди рассказывают, как на заседании правительства Виктор Зимин поделился с подчиненными, присутствующими представителями федеральных структур и журналистами местных СМИ великой радостью. Зарвавшемуся прокурору пришел конец, за что глава региона поблагодарил президента страны. Такой же конфликт с таким же исходом произошёл и в Туве – Кара-оолу с большим трудом удалось выпроводить из республики прокурора Гринёва. Правда, на смену ему прислали нового прокурора из Красноярска, с которым, увы, отношения складываются точно такие же, как и с его предшественником. И «крыша» у Зимина и Кара-оола одна – непотопляемый Шойгу. И дела с экономикой, воровством, клановостью и пренебрежением законом – похожи. Трудно поверить, что у главы государства не было информации об истинном положении дел в Хакасии. И Кара-оол тоже наверняка знает, как его ненавидит большинство жителей республики. Главе Хакасии сполна хватило девять лет для того, чтобы негативно настроить против себя избирателей, а Кара-оол в этом плане явно переплюнул своего хакасского коллегу. ЧТО ДУМАЮТ В МОСКВЕ О СИТУАЦИИ В ХАКАСИИ И ТУВЕ Интересное мнение о губернаторских выборах высказал и политик Владимир Рыжков, которого результаты выборов не удивили: «лет 6-7 назад для меня было очевидно, что Зимин крайне непопулярная фигура. Потому что когда ты едешь по Хакасии, тебе говорят: а вот эти все поля принадлежат брату Зимина. Потому что гигантский агрохолдинг, который подмял под себя фермеров, захватил всю землю. А вот этот угольный карьер тоже принадлежит брату Зимина. В Саяногорске – это город Дерипаски, «Русала», там все стройки принадлежат то ли самому Зимину, то ли записаны на фирму его сестры. Было такое впечатление, что эта республика – это просто частное поместье господина Зимина. Уже пять лет назад было очевидно, что у него нет там никакой поддержки, выборы проходили со скандалами, с фальсификациями, с грубейшими нарушениями. Поэтому когда я узнал утром, что Зимин не выиграл в первом туре, я совершенно не был удивлен. Я был бы удивлен другому – если бы он выиграл. Он давно полностью износил свой политический ресурс. Действительно манера хамства, манера держиморды, манера оскорблять людей, манера через колено ломать – это типичный его стиль. Мне говорили в Хакасии, что это человек, который дружит с Сергеем Шойгу, точно так же, как в соседней Туве. Это два региона, которые курирует Сергей Шойгу – это очень высокий покровитель. Я думаю, что не обошлось без этого». Как видите, Рыжков не видит никакой разницы между Зиминым и Кара-оолом. И с ним трудно не согласиться. В следующее воскресенье в Хакасии состоится второй тур голосования. Зимин выиграть его не может по определению. Однако утверждать, что коммунист станет губернатором Хакасии, не берусь, потому что мы живём в России, где законностью и демократией уже не пахнет. Так что предвыборную революцию нужно делать не в отдельно взятом регионе, и даже не в четырёх регионах России, а повсеместно. И действующая зажравшаяся власть делает для этого всё возможное. В Туве через год парламентские выборы. Не исключено, что одновременно пройдут и выборы Главы республики. Это повод для оживления политической деятельности активной части населения, уставшего от жуликов во власти. Пенсионная реформа, грабёж на системе «Платон», действия в Сирии и на Украине создают общий негативный фон для власти. И там, где губернаторы действуют активно и жадно, пренебрегая насущными интересами людей, как в Хакасии и Туве, может произойти такой же шок, как и в соседней с нами республике. И кто бы что не говорил про Зимина, наш местный хан более омерзителен, чем он и, на мой взгляд, имеет гораздо больше шансов стать посмешищем. Как показали выборы в Хакасии, для этого нужно не так уж много: действенная агитация и контроль над ходом голосования. И даже яркого лидера может не быть – достаточно какого-нибудь молодого честного человека типа Коновалова. И никакой Шойгу тогда Кара-оола не спасёт. Страна беременна революцией. У власти уже нет столько денег, чтобы купить лояльность всего народа. Она увеличивает возраст выхода на пенсию, объясняя это тем, что мы стали слишком долго жить. За четыре года они девальвировали рубль в 2,5 раза, но и с этим нищенским рублём расставаться не хотят. Они хотят, чтобы подавляющая часть населения работала до гробовой доски. И у нас выход простой – либо жить, нищенствуя, на коленях перед карликами, либо встать и попробовать отстоять своё человеческое достоинство. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 435 раз) http://risk-inform.ru/article_7543.html +9

<< Комментарии к статье (Всего: 17) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 19-09-2018 14:44:47 #17 [ru] 24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы», — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Кроме того, ЦИК выявило 19 избирательных участков, где на последнем этапе выборов были приписаны голоса. Памфилова подчеркнула, что в Центризбиркоме шокированы нарушениями в ходе второго тура выборов губернатора Приморья. Расследование будет проводиться без оглядки на личности организаторов фальсификаций. «Нельзя так взять и перечеркнуть итоги работы такого количества людей. Всё прозрачно, идем шаг за шагом, и вдруг раз – и такой удар под дых», — сказала Памфилова и расплакалась, — передает корреспондент РБК.



Краевая избирательная комиссия Приморья завтра проведет заседание, на котором будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона. ЦИК ремомендовал признать недействительными результаты голосования, которое проходило в воскресенье. По итогам подсчета 100% бюллетеней исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набрал 49,5% голосов, а его конкурент, коммунист Андрей Ищенко – 48%. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификации. и кто мне теперь докажет что это идет не от властей- уж точно это административные махинации уже идут голоса чтобы не наказывать махинаторов -а по моему надо всех отстранить и судить 0 Аноним (гость) 19-09-2018 14:44:32 #16 [ru] Путин заявил, что ему важнее прозрачные и справедливые выборы, а вовсе не поддержанные им кандидаты от педросни, намекая на выборы в Приморье,Хакасии и других регионах прокативших его выдвиженев.

Владимир Владимирович, ХА-ХА-ХА...Не смеши людей, вам никто больше не верит. 0 Аноним (гость) 19-09-2018 14:34:38 #15 [ru] посмотрите вокруг..у всех нормальных народов так сказать есть где поконфликтовать..а у вас нет..глупые вопросы исходят только от этого)) животный мир примитивен 0 Аноним (гость) 19-09-2018 14:31:44 #14 [ru] №1 за "Природа Человека" можно и нужно двумя руками поднять))..в остальное Бог даст,откуда мужики у язычников? самоуничтожители немужики и небабы)) Природа требует для Тувинцев собственный Образно "Карабах" или вы будете есть друг друга вечно,выход только один..вопрос ответ зарубите на носу..глупые вопросы задавать)) 0 Националист (гость) 19-09-2018 14:31:30 #13 [ru] Избавитель?

0 Аноним (гость) 19-09-2018 14:27:29 #12 [ru] Вопрос кто займет эту должность после него? - а какая разнжицаежели сверху все идет 0 Анониму9 (гость) 19-09-2018 14:00:59 #11 [ru] эти господа из единой россии еще 100 раз переобуются в воздухе на ходу пока вы один комментарий напишете так что еще не вечер для этого и о губернатора 0 кирилрогов (гость) 19-09-2018 13:54:47 #10 [ru] Сейчас все начнут восхищаться отменой выборов в Приморье как прецедентом отмены сфальсифицированных выборов. На самом деле юридических оснований для отмены результатов выборов нет. По 19 участкам, где данные были сфальсифицированы на этапе ввода в ГАС Выборы, есть заверенные оригиналы протоколов, есть первоначальная версия ввода этих протоколов в систему. Здесь надо просто отменить исправления в системе ГАС Выборы. Оставшиеся участки, где были сфальсифицированы протоколы, НЕ ВЛИЯЮТ на результат. Победил на выборах Ищенко.



Таким образом мы имеем дело с прецедентом незаконной ОТМЕНЫ ПОБЕДЫ ОППОЗИЦИОННОГО КАНДИДАТА. И это очень вредный прецедент 0 Аноним (гость) 19-09-2018 13:46:15 #9 [ru] И.О. главы Приморского края Тарасенко отказался от следующих выборов, ЦИК признал недействительными. 0 Аноним (гость) 19-09-2018 12:54:52 #8 [ru] После выборов такая эйфория - в целых четырех регионах будет второй тур, педроссов прокатили! Но за кого проголосовали? За коммунистов и жириновцев, которые за последние лет 20 дискредитировали себя полностью. И они опять в очередной раз показывают свою гнилую сущность и продажность: вместо того, чтобы бороться за голоса своих избирателей, они сейчас усиленно торгуются с властями. В Хабаровске, например, ЛДПРовцу уже предложили пост зама, во Владивостоке пламенный коммунист прекратил голодовку и призвал людей не бунтовать - к концу недели, видимо, сольется. Посмотрим, чем кончится в Хакасии. Вероятно, дедушка Зю сможет выторговать хоть один пост губернатора. А может, какое-нибудь дополнительное финансирование своей партии. А народ? А что народ, его в очередной раз использовали и выкинули на обочину... 0 1 : 2 Остальные материалы номера 37: Свежий анекдот

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