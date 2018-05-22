A- | A | A+ 12pt №20, 22 мая 2018 года. Кому служит Шойгу? 18 мая Медведев огласил список зампредов правительства России и министров. Казалось бы, событие федерального масштаба, и Тувы оно, кажется, не касается. Не согласен. В республике внимательно следили за событиями, связанными с формированием кабинета министров. Был обычный интерес: останется на посту министра обороны наш земляк Сергей Шойгу, или его заменят на кадрового военного, чего давно желает российский генералитет? Но был и реальный интерес, поскольку карьера Шойгу имеет прямое отношение к судьбе нашего тувинского премьера Шолбана Кара-оола. Для всех очевидно, что единственным плюсом в Кара-ооле являются его отношения с Шойгу. Никаких других качеств, позволяющих занимать такую должность, у него нет. Он ничего делать толком не умеет. Даже воровать путём не научился. Немного попрактиковался у Иргита, а как того не стало рядом, так и воровство разладилось и стало вылезать боком. Его подчинённые наворовали на 56 уголовных дел только по строительству на программе переселения и обеспечения жильём детей-сирот. Следствие имеет претензии даже к министрам и зампредам правительства. Бичелдей осуждён за воровство у детей в должности министра образования. За подобное же прегрешение ждёт суд министра труда Тас-оол. Если следствие как следует покопается, такая же участь ждёт и многих других министров. В общем, премьер Тувы кадр ещё тот: ни украсть и ни покараулить. В связи с этим в республике был интерес и к тому, кто будет руководить строительством в правительстве России. Оказалось, что им стал бывший министр спорта Мутко, который довёл российский спорт до полного коллапса, и сам превратился в живой компромат. Да, он раньше имел отношение к стройкам. Под его руководством олимпийский трамплин на Кавказе за время строительства подорожал в пять раз, а стадион в Питере – в 10 (!) раз. Можно представить, что с его приходом будет твориться в строительной отрасли России. Хотя, не исключено, что его именно для этого на такую должность и ставят. Так что Кара-оол в его лице может получить солидного покровителя воровства. Помните анекдот про то, как лесные звери отправили в столицу осла за лесом, а тот добыл леса столько, что можно было строить не через реку, а вдоль реки. А всё дело в том, что когда он прибыл в столицу решать вопрос, оказалось, что там кругом его родственники-ослы. Которые тоже не понимают, как строить мост – вдоль или поперёк реки. Так что у Кара-оола есть шанс найти с Мутко общий язык... В связи с этим интересно, что Тува до сих пор не смогла защитить финансирование программы переселения на 2018 год – чиновники Минэкономики и Минстроя не смогли грамотно оформить обоснование размера финансирования. Думается, когда этой проблемой будет заниматься в Кызыле Кара-оол, а в Москве – Мутко, эти два «осла» должны быстро найти общий язык. Поэтому такое назначение в правительстве России в нашу пользу. А теперь вернёмся к ситуации в правительстве Тувы. Поскольку Шойгу сохранил должность министра обороны, давно назревшая отставка Кара-оола в ближайшее время может и не состояться. Значит, по-прежнему в республике будут царить клановость, невежество, воровство и мздоимство. Не оживут стройки, не заработают предприятия переработки, а уровень жизни продолжит своё падение. Жизнь показала, что состояние дел в такой глубинке, как Тува, совсем не интересует Кремль. Вспоминая грозные предупреждения Путина и Медведева всем тем, кто провалит исполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, и осматривая сиротливые остановленные стройки жилья в Кызыле, невольно приходишь к мысли, что руководству страны нравится такая ситуация. Видимо, в Кремле считают, что чем хуже ситуация в регионах, тем им лучше руководить страной. Так что караоолы и зимины во главе субъектов РФ не случайны. Некогда богатую и благополучную Хакасию уже довели до состояния внешнего финансового управления. В Туве премьер 11 лет рассказывает сказки про тучные миллионные стада, а сам ездит в Монголию, чтобы договориться о поставках скота на единственный в республике мясокомбинат, поскольку тувинского скота хватает на обеспечение его мощностей только в течение трёх месяцев в году. Хотя ранее, до прихода Кара-оола во власть, когда в отчётах такой численности поголовья не было, хватало собственного сырья на работу двух мясокомбинатов в Кызыле и Ак-Довураке... Но главная проблема республики в том, что нынешнее правительство на самом деле не понимает, в какой экономической ситуации Тува сейчас находится и как выходить из этого социально-экономического тупика. Стратегия правительства, направленная на превращение республики в один огромный котлован без каких-либо реальных перспектив создания новых рабочих мест для местной молодёжи и повышения жизненного уровня большинства населения – это очередной тупик в развитии региона. Известный (если не единственный) грамотный экономист В.Б. Салчак в своём варианте Стратегии развития республики, на мой взгляд, взвешенно и обоснованно опроверг идеологию правительственной Стратегии, направленной на скорейшую распродажу всех разведанных месторождений в Туве. Я предполагаю, почему Кара-оолу и его команде так нравится вариант распродажи недр. Интересы республики тут не при чём. При нашем уровне коррупции ими может двигать исключительно жажда личной наживы. Как известно, Бог наделил Кара-оола даром ничего не делать даром. Но что случится с республикой после того, как всё будет распродано, а взятки найдут своё прибежище в карманах чиновников? Что будет со спивающимся на глазах безработным народом? Недавняя трагедия на шахте УК «Межегейуголь», где погиб рабочий, высветила несколько проблем. Одна из них – это отсутствие серьёзных поступлений в бюджет республики от деятельности компании. Другая – сложная и опасная гидрологическая ситуация на тувинских месторождениях. А третья состоит в том, что на новых добывающих предприятиях почти нет места местным рабочим кадрам. И все эти три фактора высвечивают бесперспективность развития экономики республики по пути повсеместной распродажи недр. В. Салчак приводит один простой пример – добыча полезных ископаемых в республике выросла в 6,5 раз, а жизненный уровень среднего гражданина Тувы за это время не только не вырос, как было обещано, но даже обвалился почти в 1,5 раза... И теперь уже более половины населения республики живёт за чертой бедности. Поэтому правительству приходится идти на всякие ухищрения, типа снижения официального прожиточного минимума при росте цен на всё и вся, зачисление безработных в самозанятые, чтобы показать фиктивный рост рабочих мест и т.д. Думается, что большинство, и даже в правительстве Тувы, понимают необходимость смены курса. И для снятия напряжённости на рынке труда и повышения уровня жизни необходимо обращать внимание не на глобальные проекты типа железной дороги в Китай, а на сельское хозяйство и строительство. И не только потому, что строительство железной дороги будет таким дорогим и бесконечным процессом, что может не окупиться и за 100 лет. Дело даже не в этом. Оно может и не начаться. А развивать сельское хозяйство Тувы нужно не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Поскольку скотоводство в Туве – это не только отрасль, создающая много рабочих мест, это образ жизни большинства тувинцев, способ сохранения их идентификации. Это аксиома. Во всём мире сельское население составляет соль нации. А если действительно создать условия для производства в Туве экологически чистых продуктов и наладить поставки в другие регионы страны, то это может дать колоссальный экономический эффект, который не даст ни одна шахта. Но для этого необходимо за счёт государства обустроить цивилизованный быт скотоводов, облегчить их труд, создать условия для решительного пресечения скотокрадства, обучения и лечения сельских жителей. Нужно обеспечить их жильём, кошарами, водой и электричеством, провести дороги, обеспечить племенными качественными животными. Не раздавать скот, приобретённый за счёт государства, откупаясь от населения, а целенаправленно системно создавать людям условия для жизни и труда. Создавать предприятия переработки сельхозпродукции, тем самым обеспечив спрос на произведённую продукцию. Для этого необходимо возродить загубленную потребкооперацию, чтобы молоко, мясо, шерсть и шкуры можно было бы без проблем реализовать по достойной цене. В этом и состоит смысл государственных программ. Такой пример. Наши политологи вот уже четыре года предрекают Украине экономическую катастрофу, а она никак не случается. Разрушены все технологические цепочки, связывающие российских и украинских производителей товаров и услуг, а страна живёт. Думаете, почему? А всё дело в том, что в Украине 40% населения самозанято. Кто выращивает свиней, кто садит капусту... И всё это находит своего потребителя. Вот им и нет дела до большой промышленности – выживают самостоятельно. Так что сельское хозяйство тоже может стать драйвером экономического роста. Просто всё нужно делать с умом. И не воровать. Ну, или уж если не могут не воровать, то хотя бы знать меру. Кстати, реализация подобной программы, которую можно было бы оформить при участии таких специалистов, как Салчак и Оюн, и с помощью Шойгу пробить в правительстве России, непременно потянула бы за собой другую отрасль – строительную. Она тоже может создать большое количество рабочих мест как в столице, так и районах республики. И это станет отличным вложением капитала в людей. Тут и уровень жизни, и её комфортность, и отличная продукция, востребованная рынком. Вряд ли власть этого не понимает. Скорее, местной власти выгодно иметь забитый нищий народ, чтобы им было легко управлять. А в результате – республика деградирует на глазах. И падение уровня жизни людей – тому неоспоримое доказательство. Но вместо подобной Стратегии развития Тувы премьер Кара-оол усиленно занимается вовлечением в экономический оборот граждан и компаний Китая. А это чрезвычайно опасно для Тувы. Не секрет, что в настоящее время в России постоянно проживает до 8 млн. китайцев. Так что в Сибири и на Дальнем Востоке скоро китайцев может стать больше, чем россиян. Китайцы известны тем, что они не ассимилируются. Фактически эти территории смогут попасть под контроль Китая. И что для них Тува с 300-тысячным населением? По сведениям Федеральной миграционной службы в Россию ежегодно въезжает не менее 300 тыс. китайцев, по сведениям ФСБ – в два раза больше. Если китайцы не вымерзнут, а Кара-оол продолжит деятельность по созданию для них тепличных условий жизни, их в Туве через 10-20 лет будет до миллиона. И тогда они смогут присоединить Туву к КНР, как мы присоединили к России Крым. Вот тогда-то тувинцам тут места уже не будет. Придётся кочевать в другие территории. Так что тоджинский «Лунсин» – это очень плохой пример развития горнорудной промышленности. Почему я вспомнил про Шойгу? Сегодня его многие в Туве проклинают за его поддержку Кара-оола. Именно в нём видят источник неприятностей в республике: никчёмное правительство жуликов, развал народного хозяйства, падение уровня жизни тувинцев, рост преступности, беззастенчивое повсеместное разграбление народного достояния. Так наш выдающийся земляк превращается во всемогущего монстра и злодея в глазах большинства жителей Тувы. Но он на самом деле не злодей. И, скорее всего, желает своей Родине процветания. Эти его возможности нужно направить на решение реальных проблем республики. С его помощью и при участии сенатора Л.Нарусовой можно в Кремле решить любую проблему Тувы. Знаете, это как атом. Можно делать атомное оружие, а можно построить электростанцию. У Кара-оола очень много амбиций. Не подкрепленных никакими успехами. Он не видит вокруг себя никого. Зазнался, хотя для зазнайства у него нет никаких причин. Всё, чего бы он ни коснулся, превращается в гниль. Он однажды заявил, что якобы за кресло не держится. Держится. Ещё как держится. Потому что он без кресла никто и звать его никак. Думаю, нужно постараться убедить Шойгу в ошибочности его выбора. Разъяснить, что Кара-оол позорит его и портит на его Родине ему карму. А уже потом нужно браться за Стратегию, предложенную В. Салчаком. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1390 раз) http://risk-inform.ru/article_7331.html +17

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Аноним (гость) 24-05-2018 15:03:02 #18 [ru] Людмила Нарусова еще работает, это как Лариса Шойгу третий срок досиживает, чтобы потом не печалится о своей жизни. Может эти две бабушки возьмут еще Белоконя и пройдутся пешком по Туве и посмотрят на нашу нищету и что они сделали с Тувой. 0 Аноним (гость) 24-05-2018 07:51:30 #17 [ru] Сергей Семёнович стал первым руководителем столицы за всю её новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра. это слова Максима Галкина. Москвичи гордятся таким человеком за маленький срок столица нашей Родины МОСКВА не узнаваемая. а у нас больно смотреть на город.только грабли в апреле месяца в руки на показ,что за чистый город . Дина Ивановна, почему нет оформления магазинов кофе цветами. универмаг саяны а центре города вы видели, букв нет упали. стекла грязные в сажи ужас смотреть тяжело. Где Вы градоначальники столицы ГДЕ????Конечно понимаем , что контроль за деньгами города распределяет Шолбан Валерьевич , понимаем что контролирует он. Почему не отстаиваете ..... 0 Аноним (гость) 24-05-2018 03:29:39 #16 [ru] Вчера мэр Екатеренбурга ушел в отставку, написал заявления что не согласен с местной управой. Смелый поступок, а наши держатся за кресло ногтями кровь сочит с ногтей, но кресло держат. Посмотрите что в городе творится,дороги кривые все повздулись особенно на ул.рабочей. Сейчас лето, а ведь готовят сани летом, зима не за горами так вы подумайте о людях добиваетесь чтоб сажи не было. Лето пришло, смахнули пот, что народ молчит про уголь про цену про сажу. Глава республики ездит в Монголию восхищается как там красиво все организовано порядок.. У нас так не будет это точно, потому что я в лодочке лежу несет меня течения прет везуха, а там потом не за что держать ответ... Так и в мэрии, уступите другим людям кресло, которые более молодые активны, не боятся говорит в глаза правду. Здорово Шолбан Валерьевич держит всех в кулаке, рыбнитесь уволю. Вот и без порядок в городе в республики... Ждем перемен... 0 Аноним (гость) 24-05-2018 03:27:10 #15 [ru] Россия заключила договор С Египтом об инвестировании и вложении в промышленную зону Египта несколько триллионов рублей, в течение 13 лет Россия построит в Египте атомную станцию, железную дорогу, промышленные объекты, производство товаров увеличится до 3 миллиардов в месяц.

Может Дивановне и Карликам уехать в Египет, и там усердно рисовать 93%, там эти проценты будут к месту и мусульманскую религию принять для пущей уверенности в завтрашнем дне. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 22:35:36 #14 [com] Интересный заголовок: кому служит Шойгу? Конечно, себе. А Тува для него – всего лишь трамплин и способ подзаработать на старость. Вы думаете, Карлик ворует только для себя? Тогда бы его давно уже отправили бы на нары. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 20:32:29 #13 [ru] Это позорное решение. Оно выставляет республику как криминальный регион. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 20:01:43 #12 [ru] Видимо, в Улуг-Хеме все уголовники. И депутаты – тоже, если они присвоили свежеосужденному Бичелдею звание почётного гражданина Улуг-Хема. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 19:34:42 #11 [ru] Мне что-то не верится, что Бичелдею в придачу к обвинительному приговору по уголовному делу дали почётного гражданина. Что-то вы тут через край как-то. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 17:39:52 #10 [ru] Шойгу уже за 60. Недолго ему осталось... Соответственно КШВ 0 Аноним (гость) 23-05-2018 17:01:09 #9 [ru] Премьер Монголии отменил визит в Россию - РИА Новости 0 1 : 2 Остальные материалы номера 20: Свежий анекдот

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