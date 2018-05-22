Воровство, бесправие и рабство в детском интернате

ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением» попал в фокус газеты в связи с тем, что там были украдены миллионы бюджетных денег. Затем были обращения в газету по поводу безобразий, чинимых руководством интерната. И вот – новое письмо, от которого хочется плакать. Приводим его с некоторыми сокращениями.

В газету «РИСК» от сотрудников Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната с детским отделением

Обращение.

24 мая 1959 года решением Исполкома областного Совета депутатов Тувинской Автономной области в селе Сесерлиг Пий-Хемского района Тувинской АССР был создан «Сесерлигский детский дом для глубоко умственно-отсталых детей».

Вскоре он был переведен в местечко Тардам Каа-Хемского района Тувинской АССР и был назван «Тардамский детский дом для глубоко умственно-отсталых детей», а первого июля 1978 года со всеми постройками был переведен и вновь возведен в селе Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Тувинской АССР и был переименован в «Дерзиг-Аксынский детский дом для глубоко умственно-отсталых детей». И уже в августе этого года стали поступать дети из других областей СССР. Привозили детей из Иркутского дома ребенка, затем из Тулунского детского дома, из детских домов города Якутска, Усть-Кута.

26 апреля 2011 года интернат переименован в ГУ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением для умственно-отсталых детей». Затем 19 декабря 2011 года интернат вновь переименован в ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением».

Село Дерзиг-Аксы расположено в устье реки Дерзиг и Каа-Хем, находится на расстоянии 4 км от районного центра села Сарыг-Сеп. Площадь села 8617 гектаров. Количество населения – 1163 человека и 230 дворов.

Вот здесь, среди зелени и изобилия птиц, на берегу рек, вдалеке от цивилизации обосновался интернат, в котором живёт и трудится, как единый организм, наша «большая семья». В разные годы директорами работали такие люди, как Алдын-оол Сумбаевич Маады, Валентина Ивановна Кокова, Чаш-оол Кызыл-оолович Донгак, Виктор Васильевич Санчы, Раиса Монгушовна Сат, Чечек Алексеевна Соскал ...

НАША ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ:

В настоящее время наше социальное заведение имеет статус государственного бюджетного учреждения Республики Тыва, которое создано для оказания всего комплекса социальных услуг инвалидам старше 18 лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет, с аномалиями умственного и физического развития, для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва полномочий Министерства труда и социального развития Республики Тыва в сфере социального обслуживания.

В интернате предоставляются услуги: социально-медицинские; социально-экономические; социально-правовые; воспитательно-образовательные услуги; организация досуга.

Невозможно в нескольких страницах вместить жизнь нашего интерната. Наши воспитанники, наши подопечные люди «необычной» судьбы.

Говорят, предел есть всему, даже счастью, но все-таки нет предела человеческому горю. Все мы с вами прекрасно понимаем, что от хорошей жизни в интернат не попадают. Ни одной книги не хватит, чтобы рассказать о жизненной истории попавшего сюда человека. Благодарны людям, которые сутками живут и работают с нашими инвалидами, вольно или невольно оставляя при этом частичку своей души. Сохранились главные человеческие ценности: милосердие и любовь, труд и забота, направленные на создание условий проживания, оказание медицинской помощи людям с ограниченными возможностями и вовлечение их в нормальную жизнь!

Всех этих обеспечиваемых обслуживают по штатному расписанию 116 сотрудников. Коллектив наш сплоченный и работоспособный.

В апреле месяце 2013 года было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное благоустроенное здание, где созданы все условия для обслуживания инвалидов. Благодаря помощи Председателя Правительства Кара-оола Ш.В., в данном здании открыто детское отделение, рассчитанное на 40 коек.

Вся деятельность интерната должна быть направлена на улучшение качества обслуживания и реабилитации инвалидов, проживающих здесь, чтобы им было светло, тепло, уютно, сытно, чтобы они были одеты и ухожены. Немаловажное значение уделяется организации досуга. В основном в интернате проживают дети до 18 лет и молодые до 40 лет. Прошлые годы для них организовывались прогулки вне территории, они выезжали на концерты в Кызыл, посещали развлекательные центры. Неплохая организация досуга благоприятно влияет на психическое здоровье инвалида.

Обращаемся к вам, потому что все жители республики читают вашу газету, даже даргалары. Чтобы все знали, что скрывает и как участвует в коррупции министр Тас-оол Л.Ш.

Дело в том, что в интернате с 2011 года работал (работает по сей день по ночам) директором Радмир Кирович Намзырай. Назначил его директором тогдашний министр труда и социальной политики Даваа Кан-оол Тимурович (не для коррупции поставил земляка спикер). К нам он был переведен из Хову-Аксынского интерната, где проработал директором меньше полугода. С того момента, когда он стал директором Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната, у нас начались воровство бюджетных денег, предназначенных для нужд инвалидов. К примеру, однажды он снял с бывшей социальной работницей со счетов у 13 детей-инвалидов пенсии на сумму 3 000 000 рублей. Было заведено дело, но оно почему-то до сих пор не закончено и не передано в суд...

С января 2017 года Намзырай был переведен в районную администрацию. Вместо себя временно оставил своего заместителя Донгак М.Х., но свои прежние делишки он не прекратил, хотя в интернате уже не работает. А главный бухгалтер перечисляла бюджетные и внебюджетные деньги туда, куда он прикажет.

Во время работы директором Намзырай выписал к себе на стоянку из интерната для ухода за животными несколько человек. Их забрал его зять. Об этом было извещено министерство труда и социальной политики. В августе 2017 года министерством была проведена посписочная проверка численности проживающих в интернате инвалидов и было обнаружено отсутствие некоторых инвалидов. После разбирательства инвалиды были возвращены в интернат, кроме Кызыл-оола и Берестова. Кызыл-оол был найден в Хайыраканском интернате без документов, а Берестов исчез бесследно. Тас-оол Л.Ш. письменно ответила нам, что его поиски результатов не дали. Пропал человек.

В июне 2017 года он пристроил в интернат директором свою жену, которая ранее работала простым бухгалтером Улуг-Хемской полиции. А та тут же начала старых работников есть поедом. В связи с чем уволились опытные специалисты, работники. Текучесть кадров в нашей организации огромная. Местные жители, живущие в селе, сидят без работы, а директор привозит своих родственников из других районов. Психически больных, если те общаются с работниками, запугивают уколами, смирительными рубашками.

В общем, всё продолжилось, как ранее. На свою дочь А.Салчак по фиктивным договорам о доставке продуктов и овощей, моющих средств и мягкого инвентаря для инвалидов, переводят денежные средства. А ещё оформили на инвалидов Кызыл-оола и Морозова документы, якобы они сдавали мясо и картофель на общую сумму 198 000 рублей. Как больные инвалиды могут в интернат сдавать продукты питания, когда они живут там же? Факты были выявлены и подтверждены, но никакие меры министром не приняты.

Мы обращались во все инстанции в республике, но на наши просьбы помочь отыскать инвалида никто не реагирует, смеются над нами, какие-то не нормальные ищут ненормального инвалида, кому он нужен? Помогите нам, найти нашего воспитанника интерната Берестова.

Из СМИ мы, узнали, что на министра Тас-оол возбуждено уголовное дело. А также мы поняли, почему она не среагировала на наши обращения и на факты коррупции. Видимо, она заодно с Намзыраями, которая в правительстве распускает слухи о том, что работники интерната работают против правительства Кара-оола Ш.В. и Кара-оола Ю.В. Это не так. Мы полностью поддерживаем Кара-оола Шолбана Валерьевича и Кара-оола Юрия Валерьевича. Как мы будем против наших уважаемых даргаларов работать?

Жена Миля Михайловна постоянно говорит работникам интерната, что она будет работать до 2022 года, как Кара-оол Ш.В. Потому что ее директором поставил сам Председатель Правительства РТ Кара-оол Ш.В. Назначает директором интерната Кара-оол Ш.В. Да, назначил! Но не для коррупции же назначает директором Председатель Правительства Кара-оол Ш.В или?.. Чуть что она сразу шугает работников интерната, что у них крыша, непробиваемая и не досягаемая. В минтруде все их боятся. Когда это кончится? Наверное, в 2022 году по плану Правительства, как говорят Намзыраи.