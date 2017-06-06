A- | A | A+ 12pt №22, 6 июня 2017 года. С чего начинается родина Шойгу? С селекции криминальных кадров! Почему в Туве с некоторых пор так ненавидят власть? Наверное, потому, что республика у нас маленькая, большая часть населения приходится друг другу хотя бы дальней, но всё же роднёй, и всё про всех известно. Это для ФСБ и МВД выяснить подноготную воровства бюджетных средств – задача непосильная, а местные жители знают про это досконально. А тувинская власть, как только Шойгу установил над ней свой патронаж, стала стремительно криминализироваться. При этом, как не забывал напоминать премьер Тувы Шолбан Кара-оол, все кадровые решения подлежали обязательному согласованию с нашим геройским земляком. Наверное, поэтому временами вакансии пустовали долгие месяцы, пока Шойгу не давал соответствующую отмашку. Достаточно вспомнить процедуру формирования последних двух правительств Тувы – Кара-оол месяцами не принимал кадровых решений. Видимо, в это время Шойгу то ли было не до Тувы, то ли он просто выбирал из кандидатур наиболее подходящие. Наверное, самым важным и знаковым кадровым решением в правительстве Кара-оола – Шойгу было назначение первым заместителем председателя правительства известного в республике авантюриста, имеющего славу карточного шулера и большого мастака на выдумки по части создания хитроумных финансовых схем, владельца мясокомбината «Урянхай» Шолбан-оола Иргита. Сей деятель бесконтрольно командовал ресурсами правительства до тех пор, пока ФСБ не привлекла его к уголовной ответственности за мошенничество с ворованным мясом и получением на него государственных дотаций в размере 145 млн. рублей. Его пришлось уволить. Однако он за время госслужбы успел «прихватизировать» за смешные деньги овчинно-шубную и ковровую фабрики в Кызыле, демонтировать и вывести за пределы приобретенное по линии программы «Гермес» современное немецкое импортное оборудование стоимостью почти в миллиард рублей и с выгодой для себя продать. Вместо него на смену заступил другой первый зам Кара-оола – ташкентский гастарбайтер Сергей Тен по кличке Кидала. Того привлечь к уголовной ответственности не представилось возможным. Хотя одна лишь афера с фиктивным банкротством только что отстроенной кондитерской фабрики с импортным оборудованием стоимостью в 100 млн. рублей за смешной долг перед узбекским фальшивым безработным кредитором в 170 тыс. рублей должна была грозить ему очевидной судимостью. В связи с этим вспоминается скандальная история с другим заместителем Ш.Кара-оола В.Неделиным, которого пришлось скоропостижно уволить только за подозрение в том, что он «сливает» сведения о махинациях команды Кара-оола в Государственную Думу. Но таких в команде Шолбана Валерьевича, пожалуй, больше не было. Кара-оол под идейным руководством Шойгу сформировал дружную сплочённую криминальную команду, способную решать любые поставленные ей задачи без оглядки на Уголовный Кодекс. Одним из таких верных псов в команде был ранее малоизвестный гражданин, которого зовут Салим Кызыл-оол. «Всплыл» он, как только Кара-оол стал премьером Тувы. С разрешения Шойгу его поставили руководить Канцелярией председателя правительства. Но он, как говорят очевидцы, «не потянул» – не хватило ума и сноровки. И тогда его «спустили» вниз на должность руководителя Агентства по управлению имуществом г.Кызыла. А вот там он, судя по всему, развернулся... Все городские земли тут же стали переходить в собственность главной семьи республики и её друзей-партнёров по совместному бизнесу. В награду за это Салим Кызыл-оол получил вожделенную должность – он возглавил Министерство по земельным и имущественным отношениям РТ. С того времени он много чего наворотил. В частности, газета «РИСК» сообщала о его сомнительных решениях по управлению земельным участком, что находится в г.Кызыле на перекрёстке улиц Лопсанчапа и Ангарский бульвар, площадью 6 746,57 кв. метра, где функционировал авторынок. Ни для кого не секрет, что вопросы выделения земельных участков даже в районах республики, не говоря уже о Кызыле, гражданам и юридическим лицам решаются порой годами. И часто совсем не в пользу заявителям. А вот в №8 газеты «РИСК» от 3 июня 2014 года сообщалось, что министр Кызыл-оол оформил этот земельный участок в аренду всего за один (!) день некоему ООО «Рубеж». При этом нужно иметь в виду, что ранее решением Арбитражного суда Республики Тыва по иску Госналогслужбы ООО «Рубеж» было признано банкротом, поскольку оно уже накопило задолженность перед государством в размере 16 134 864,29 рублей. Суд, установив, что финансовое состояние должника характеризуется как неудовлетворительное, общество неплатёжеспособно, а финансово-хозяйственная деятельность убыточна и неэффективна, у должника отсутствуют ресурсы для восстановления платёжеспособности, поэтому целесообразно признать ООО «Рубеж» банкротом и назначить конкурсное производство. Мало того: одновременно апелляционная инстанция Третьего Арбитражного Апелляционного суда удовлетворила иск о признании долга ООО «Рубеж» перед тем самым Минземимуществом РТ по договору аренды земельного участка №4720 в г.Кызыле в размере 2 224 тыс. рублей и постановила договор аренды земельного участка расторгнуть. Из этих документов понятно, что арендатор земли, собрав за 10 лет более 100 млн. рублей, не платил не только никаких налогов, но даже арендную плату Минзему. И вот теперь, когда Арбитраж по заявлению Минземимущества постановил взыскать с банкрота ООО «Рубеж», принадлежащему Орлану Канзаю, полмиллиона аренды и расторгнуть договор аренды, теперь уже сам Орлан Канзай обратился в Минземимущество по поводу аренды этого злополучного участка. Конечно, будь министр Салим Кызыл-оол государственным человеком, он должен был бы гнать Канзая поганой метлой подальше от министерства, которому тот нанёс ущерб в полмиллиона. Или, по крайней мере, учинил бы в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору претендентов на аренду этого лакомого куска земли. Но удивительное дело: законник Кызыл-оол и правонарушитель Канзай тут нашли общий язык, подтверждая слухи, что министр то ли находится на содержании у предпринимателя, то ли получает взятки. Статья заканчивалась пророческими словами: «Как известно, в Кызыле никто, кроме узкого круга жуликов, получить земельный участок в аренду не может». Но самое интересное, что в случае с Канзаем С. Кызыл-оол не стал даже заморачиваться приданием своим действиям видимости законности и просто в тот же день, 10 апреля, подписал нужное Канзаю распоряжение. А теперь существенное. Премьер Тувы постоянно заявляет, что у него нет толковых работоспособных сотрудников, и всё приходится делать самому. Он также решительно отмежёвывается от тех своих подчинённых, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Но вряд ли жулики в его команде – случайность. Наоборот прослеживается очевидная закономерность. И дело даже не в том, делится это жульё с премьером или нет. Хотя то, что одних жуликов на государственных должностях сменяют другие, не менее жуликоватые, говорит о том, что, скорее всего, Кара-оол, при поддержке Шойгу, целенаправленно ведёт селекцию кадров с очевидными для всех целями. В прошлом номере газеты я вспомнил зампреда правительства А. Дамба-Хуурака, культивирующего принцип личного обогащения. Но он, как вы понимаете, в правительстве не одинок. Одновременно с ним в правительство пришёл земляк Дамба-Хуурака Артур Монгал, который ранее служил в прокуратуре, но из-за известной русской болезни был вынужден уволиться. В команде Кара-оола он числился кем-то вроде заплечных дел мастером – специалистом по грязным технологиям. Презираемый всеми, включая коллег, он исполнял заказы Кара-оола и полагал, что это будет продолжаться вечно. Но, как только перед ним замаячила перспектива уголовного преследования, он стал в правительстве лишним и был тут же уволен без предложения новой должности. А история его грехопадения такова. Жило-было ОАО «Туваавтотранс». О его бурной коммерческой деятельности в последнее время было известно мало, а директор Базыр вообще не знаком широкому кругу предпринимателей. Однако оно жило само по себе и никому не мешало, пока министр имущественных дел Республики Тыва С.Кызыл-оол не внёс имущество этого общества, территориально находящегося по соседству с разрушенным бывшим ремзаводом, в реестр государственной собственности. Через оформление подложных документов имущественный комплекс был ни с того ни с сего закреплён за ГУП «Центр развития и поддержки жилищного строительства РТ», которому, как оказалось позднее, он был совершенно не нужен. Следом Минземимущество оценивает имущественный комплекс в скромные 400 тыс. рублей. А затем по этой цене оформляет договор купли-продажи объекта с неким СПК «Хадын-Бай-Даг». А пока Кызыл-оол придавал законный вид филькиной грамоте, в газете «РИСК» появилась информация о странном приобретении комплекса новым хозяином. И тут акционеры ОАО «Туваавтотранс» поняли, что их просто и примитивно грабят средь бела дня. Они всполошились и стали принимать меры по спасению своего имущества – заставили директора Общества А.С. Базыра подать соответствующие заявления в суд и МВД. Какова роль директора Базыра в этой истории жульничества, пока не ясно, хотя акционеры полагают, что он, по всей вероятности, был в курсе и почему-то не препятствовал злоумышленникам. Не исключено, что афера проворачивалась с его непосредственным участием. По крайней мере, когда следователь по особо важным делам СУ СКР РФ по РТ Ооржак С.А. 25 мая 2017 года возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ (подлог), Базыр прибежал к следователю с официальной бумагой о том, что он якобы заявления не подавал. И, вообще, никаких имущественных претензий к Минземимуществу РТ не имеет, что косвенно указывает на возможность сговора между ним и Кызыл-оолом. Но речь сейчас не о нём. Как только стало известно, что Минземимущество присвоило собственность ОАО «Туваавтотранс», Общество немедленно подало иск в Арбитражный суд, одновременно заявив ходатайство о наложении ареста на имущество, с тем, чтобы министр Кызыл-оол уже не мог им распорядиться по своему усмотрению. Не буду утомлять читателя и сообщу лишь о том, что 24 августа 2016 года по делу №А69-3714/2015 было вынесено окончательное решение, по которому все действия Минзема РТ по захвату имущества ОАО «Туваавтотранс» были признаны незаконными. За Обществом было подтверждено право собственности на нежилые здания гаража и складские помещения. Одновременно с решением суда была погашена государственная регистрация права на это имущество, оформленная Кызыл-оолом на ГУП «Центр развития и поддержки жилищного строительства РТ». Казалось бы, в этом деле поставлена «точка», и можно успокоиться. Да. Однако осадок остаётся, если знать подноготную всей этой истории. Кто бы что ни говорил про Салима Талановича Кызыл-оола, но не такой уж он радетель государственных интересов, чтобы просто так «за здорово живёшь» пойти на преступление, подпадающее под ст. 292 УК РТ (подлог), оформляя по подложным документам в госсобственность какое-то имущество. Он другой – скорее, расчётливый и беспощадный. Рисковать своей карьерой и тем более свободой «за просто так» для него означало бы полное безумие. Думается, свет на эту историю прольёт информация о том, для кого в конечном итоге предназначалась вся эта операция по воровству имущества ОАО «Туваавтотранс». Кто стоит за СПК «Хадын-Бай-Даг»? Это несложно проверить. В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ одним из собственников этого «сельскохозяйственного кооператива» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей является не кто иной, как Монгал Салбак Мунзуковна – супруга одного из заместителей председателя правительства РТ – Артура Монгала. Правда, когда закрутилась карусель с имуществом ОАО «Туваавтотранс», она тут же поменяла статус учредителя на статус ликвидатора – для заметания следов... Так что, скорее всего, Салим Кызыл-оол даже никак не «наварился» на операции по «прихватизации» имущества ОАО «Туваавтотранс». Скорее всего, он лишь исполнял указание зампреда. Впрочем, не будем забегать далеко и сообщим лишь, что в настоящее время возбуждено и расследуется СКР по РТ уголовное дело. Кстати, пока Монгал пребывает в нём в качестве свидетеля... «Паровозом», скорее всего, пойдёт бывший министр С.Кызыл-оол. Чем закончится следствие – покажет время, а пока следователем назначены почерковедческие экспертизы. А вот по поводу персоны Салима Кызыл-оола самое время вспомнить другие его прегрешения, за которые он почему-то до сих пор не понёс никакого наказания, хотя информация об этом была распространена газетой публично. Но вернёмся к анализу создания криминогенной обстановки в правительстве Ш.Кара-оола, сформированного не без участия нашего замечательного земляка, геройского министра обороны России и генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу. Если оглянуться на предпринимателей, свивших гнёзда под крылом правительства, то бросается в глаза то, что подавляющее большинство из них – обычные мошенники, готовые ради наживы на любые махинации и потому, по большей своей части, находящиеся в худшем случае под арестом, а в лучшем – под подпиской о невыезде. Давайте посмотрим на министров караооловского правительства – почти все они являются фигурантами уголовных дел, и недалёк тот час, когда их будут судить. А теперь обратим внимание на самых доверенных людей Кара-оола – бывших и действующих зампредов правительства: Дамба-Хуурака, Бичелдея, Фалалеева, Тыт-оола, Тунёва и Монгала. Обратите внимание на криминальный шлейф, что тянется за ними. Неужели это – чистая случайность? Неужели Кара-оол и Шойгу – плохие кадровики? Или всё же их специально подбирали, чтобы было удобно воровать? Ни для кого не секрет, что за преступления назначаемых губернатором должностных лиц ответственность должен нести и сам губернатор. А за губернатора должен нести ответственность тот, кто его в начальственное кресло пристроил. В нашем случае – Шойгу. Так уж случилось, что при попустительстве регионального отделения ФСБ и республиканского МВД коррупция в Туве расцвела пышным цветом. И если бы не принципиальная позиция прокуратуры, мы бы, наверное, до сих пор были бы в неведении о том, как воруют наши чиновники в тесной связке с недобросовестными предпринимателями. Впрочем, о том, почему в тувинском правительстве так сильно не любят прокуроров, я расскажу в следующем номере. Выражаю благодарность работникам СКР по РТ и особенно следователю Ооржак С.А. за содействие в развенчании коррупционеров ради поиска справедливости. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1377 раз) http://risk-inform.ru/article_6697.html +12

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 08-06-2017 07:30:25 #4 [ru] Аноним Номер ТРИ...

Прочитал Вашу " ссылку"...

Но чем отличается к Примеру " Чмнгис Саянский" от того же Конвиза, или Мышлявцева, Молина?

Только Тем, что Само Слово " Чингис" в переводе на РУССКИЙ значит Мох...

То есть Мох Саянский пытается Косить под ЧАНГЫС-Хаана?

Так что Если Ты " чингис саянский" не Знаешь Смысла Тувинского Языка, то как Можешь СУДИТЬ о Других Мох По Русски?

Кстати Чингис, это Отличная Замена Туалетной Бумаги в условиях Тайги... Чингисом Можно Задницу Вытирать и главное то БЕСПЛАТНО...

Так что Если РЕШИЛСЯ Выступать против Молина, Мышлявцева, или Конвиза, то что тебе то Мешает Выступать под Своим ИМЕНЕМ, а не под кликухой "Мох", заменителе Туалетной Бумаги?

Но и Насчет " Межнациональных Отношений"...

Как УЧИТ История, чтоб Николая Второго Расстреляли в 1918 году, ему до Этого нужно Было в КРОВАВОЕ Воскресенье 9 Января 1905 года, Расстрелять

Так что Именно ВЛАСТЬ в России, Империи, а затем и СССР, а сейчас и в РФ Все Делает чтоб Государство РАЗВАЛИТЬ.

Или Агенты США и Китая Нам Формируют Власть в Туве?

Может Конвиз, или Молин? тех, кто шел к НЕМУ с Иконами и Его Портретами...Так что Именно ВЛАСТЬ в России, Империи, а затем и СССР, а сейчас и в РФ Все Делает чтоб Государство РАЗВАЛИТЬ.Или Агенты США и Китая Нам Формируют Власть в Туве?Может Конвиз, или Молин? +1 Аноним (гость) 07-06-2017 13:20:18 #3 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?]

tyvatime.wixsite.com Здесь инфа про Конвиза -2 Аноним (гость) 07-06-2017 11:58:52 #2 [com] Это будет продолжаться вечно, если будем молчать! 12 июня - все на митинг! +2 Аноним (гость) 07-06-2017 10:41:57 #1 [ru] Если голова гнилая, то и хвост такой же. Эту заразу надо выкорчевывать просто тотальными средствами. Тут уже как-то была шутка - проще обнести колючей проволокой Белый дом и поставить охранников с автоматами по периметру. Правда, сначала нужно дождаться, когда в дом зайдет Шойгу со всей родней. +6 Остальные материалы номера 22: Свежий анекдот

Кто виноват в том, что в правительстве Тувы собрались авантюристы, аферисты и проходимцы?

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