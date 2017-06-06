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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 22, 6 июня / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№22, 6 июня 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Специалисты отдела опеки и попечительства злоупотребляют своими правами

Прокуратурой установлены нарушения федерального законодательства в деятельности отдела опеки и попечительства Чаа-Хольского района Республики Тыва.

Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва 16 февраля текущего года в Чаа-Хольский районный суд было предъявлено исковое заявление о лишении матери родительских прав и взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В обоснование заявления истец сослался на то, что ответчик не изменила своего поведения с момента ограничения ее родительских прав решением Чаа-Хольского районного суда от 5 апреля 2016 года. Женщина уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, кроме того она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетнего сына.

Но в ходе судебного заседания 2 марта 2017 года представителем истца доказательства, подтверждающие такие выводы, не представлены. Вместе с тем, установлено, что мать постоянно интересовалась здоровьем сына, общалась с ним по телефону, а также разговаривала с руководством ГБУ «Дерзиг-Аксынского психоневрологического интерната». Мать неоднократно посещала сына в интернате, куда он был устроен постановлением Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва. К административной ответственности с момента ограничения ее родительских прав женщина не привлекалась, прошла лечение от алкоголизма. Согласно показаниям свидетеля следует, что она встала на путь исправления, в нетрезвом состоянии не была замечена.

В ходе первого судебного заседания по ходатайству представителя истца судебное заседание было отложено для истребования дополнительных документов. Однако во втором судебном заседании на основании отказа представителя истца от иска производство по делу было прекращено.

Подача необоснованного искового заявления свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей специалистами отдела опеки и попечительства Чаа-Хольского района и о злоупотреблении правом обращения в суд с иском об ограничении или лишении матери или отца родительских прав родителя. Кроме того, в связи с рассмотрением гражданского дела Чаа-Хольский районный суд понес убытки, расходы в связи с извещением лиц участвующих в деле, за предоставление услуг переводчика. Расходы, связанные с проездом, явкой в судебное заседание, понесла ответчик.

По выявленным нарушениям прокуратурой района директору Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва внесено представление, которое рассмотрено. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования специалист отдела опеки и попечительства Чаа-Хольского района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сайзана Хертек, помощник прокурора Чаа-Хольского района.

Бардак в администрации Монгун-Тайги

В Туве прокуратурой района выявлены нарушения законодательства при поступлении граждан на муниципальную службу, ее прохождении и прекращении.

Прокуратурой Монгун-Тайгинского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства при поступлении граждан на муниципальную службу, ее прохождении и прекращении.

Установлено, что исполняющий обязанности заместителя председателя администрации – начальник Управления сельского хозяйства администрации Алексей Донгак был принят на муниципальную службу 20 июня 2016 года в нарушение части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» после достижения им возраста 65 лет.

При назначении 16 декабря 2016 года Айкыс Тондук на должность главного специалиста по работе с населением села Каргы, замещение которой требует предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, у нее не истребована соответствующая справка.

В нарушение требований статьи 244 Трудового кодекса РФ практически со всеми муниципальными служащими представителем нанимателя заключены договоры о полной материальной ответственности.

Проверкой выявлены и другие нарушения, в том числе, касающиеся порядка ведения личных дел муниципальных служащих, которые не были пронумерованы. Документы в них располагались не в хронологическом порядке. В связи с этим в адрес председателя администрации района Александра Донгака внесено представление об устранении допущенных нарушений.

Исполнение представления находится на контроле у прокурора района.

Александр Гуров, и.о. прокурора Монгун-Тайгинского района.

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 http://risk-inform.ru/article_6706.html
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Мне очень перепись понравилась! Вчера, уже вечером, пришли две девушки, а ушли сегодня в 12 дня! Сказали, что завтра опять придут.

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