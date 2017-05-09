    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Мегаворовство на программе переселения граждан из аварийного жилья

В Тыве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Прокуратура города Кызыла Республики Тыва проверила исполнение республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Мегастрой» заключен контракт на приобретение в г. Кызыле квартир со сроком исполнения – до 1 декабря 2016 года. Цена контракта более 47,8 млн. рублей.

Всего на расчетные счета ООО «Мегастрой» в качестве аванса перечислено свыше 27,3 млн. рублей. До настоящего времени государственный контракт по приобретению благоустроенных жилых помещений не исполнен. Квартиры в муниципальную собственность не переданы. Цели программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых помещениях, не достигнуты.

В связи с этим прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя подрядной организации.

По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «Мегастрой» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу выполняются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Айдыс Сынаа, заместитель прокурора города Кызыла.

Деньги перечислены, а квартиры не переданы

В Тыве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья.

Прокуратура г. Кызыла Республики Тыва проверила соблюдение законодательства при заключении контракта на приобретение жилых помещений в рамках программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Хайдып Девелопмент» заключен контракт на приобретение восьми благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Стоимость контракта составила более 14,6 млн. рублей со сроком исполнения до 31 марта 2017 года. В качестве аванса обществу перечислено свыше 9,6 млн. рубля.

Однако государственный контракт по приобретению благоустроенных жилых помещений не исполнен, квартиры в муниципальную собственность не переданы.

В связи с истечением сроков исполнения государственного контракта материалы проверки прокуратурой г.Кызыла 17 апреля 2017 года направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения по факту хищения денег возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц и обстоятельств совершенного преступления.

Чайзат Кара-Сал, помощник прокурора города Кызыла.

Две беды: дороги и ушлые подрядчики

Туве прокуратурой района выявлены нарушения законодательства по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог.

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва совместно с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Тандинский» проверено обращение главы района о проверке работы подрядчика по эксплуатации автомобильной дороги «Подъезд к селу Хову-Аксы».

Проверкой выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части эксплуатации автомобильной дороги «Подъезд к селу Хову-Аксы», Так, на всей протяженности автодороги повреждено дорожное покрытие, на некоторых участках отсутствуют предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.

Прокуратурой района в адрес руководителя ГКУ «Тываавтодор» и Индивидуального предпринимателя С.А. Монгуша внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

В настоящее время документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений взято на контроль прокуратурой района.

Адыгжы Маспык-оол, заместитель прокурора Чеди-Хольского района.