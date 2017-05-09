Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 60
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 31
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 18, 9 мая / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№18, 9 мая 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Мегаворовство на программе переселения граждан из аварийного жилья

В Тыве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Прокуратура города Кызыла Республики Тыва проверила исполнение республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Мегастрой» заключен контракт на приобретение в г. Кызыле квартир со сроком исполнения – до 1 декабря 2016 года. Цена контракта более 47,8 млн. рублей.

Всего на расчетные счета ООО «Мегастрой» в качестве аванса перечислено свыше 27,3 млн. рублей. До настоящего времени государственный контракт по приобретению благоустроенных жилых помещений не исполнен. Квартиры в муниципальную собственность не переданы. Цели программы по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых помещениях, не достигнуты.

В связи с этим прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя подрядной организации.

По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «Мегастрой» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу выполняются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Айдыс Сынаа, заместитель прокурора города Кызыла.

Деньги перечислены, а квартиры не переданы

В Тыве по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья.

Прокуратура г. Кызыла Республики Тыва проверила соблюдение законодательства при заключении контракта на приобретение жилых помещений в рамках программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Хайдып Девелопмент» заключен контракт на приобретение восьми благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Стоимость контракта составила более 14,6 млн. рублей со сроком исполнения до 31 марта 2017 года. В качестве аванса обществу перечислено свыше 9,6 млн. рубля.

Однако государственный контракт по приобретению благоустроенных жилых помещений не исполнен, квартиры в муниципальную собственность не переданы.

В связи с истечением сроков исполнения государственного контракта материалы проверки прокуратурой г.Кызыла 17 апреля 2017 года направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения по факту хищения денег возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц и обстоятельств совершенного преступления.

Чайзат Кара-Сал, помощник прокурора города Кызыла.

Две беды: дороги и ушлые подрядчики

Туве прокуратурой района выявлены нарушения законодательства по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог.

 Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва совместно с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Тандинский» проверено обращение главы района о проверке работы подрядчика по эксплуатации автомобильной дороги «Подъезд к селу Хову-Аксы».

Проверкой выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части эксплуатации автомобильной дороги «Подъезд к селу Хову-Аксы», Так, на всей протяженности автодороги повреждено дорожное покрытие, на некоторых участках отсутствуют предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.

Прокуратурой района в адрес руководителя ГКУ «Тываавтодор» и Индивидуального предпринимателя С.А. Монгуша внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

В настоящее время документы прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений взято на контроль прокуратурой района.

Адыгжы Маспык-оол, заместитель прокурора Чеди-Хольского района.

(прочитано 731 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6647.html
+4

 Доска объявлений 
Продам 3-комн. самоблагоустроенную квартиру. Огород, постройки. Д.Каа-Хем.
Тел. 92112, 8923 550 9663
Срочно требуется няня с хорошим знанием русского языка для девочки.
Тел. 8913 345 2012
Продам или обменяю на авто участок на Вавилинском. 13 сот., 150 тыс., собственность, документы. Варианты.
Тел. 8929 314 0597, 8913 357 0562
Консультация психолога без длинных душещипательных бесед! Запись на консультацию 1) через электронную почту: profkonsultant.tuvgu@yandex.ru 2) Подробности на сайте: http://www.atamanova8.ru/ 3) В контакте: http://vk.com/agi_profi
profkonsultant.tuvgu@yandex.ru
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 18:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» «Яма на Интернациональной» завела себе Твиттер (№18, 9 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№17, 2 мая)
» Кому контролировать Главу правительства? (№17, 2 мая)
» Барское враньё накануне публичной порки (№17, 2 мая)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№16, 25 апреля)
» Свиньи Роберта давят людей (№15, 18 апреля)
» Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны? (№15, 18 апреля)
» Конвейер обворовывания Минобороны на родине Шойгу набирает обороты (№15, 18 апреля)
» В Туве завели дело о хищениях при строительстве жилья для сирот
» Обеспечение жильём детей-сирот с многочисленными нарушениями (№14, 11 апреля)
» Прокурор, «наступивший на мозоль» тувинскому главе, переведен в Вологду (№14, 11 апреля)
» Спасёт ли Шойгу Кара-оола 5 мая на Госсовете? (№14, 11 апреля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№13, 4 апреля)
» Из-за нерадивых руководителей не должны страдать рядовые граждане (№13, 4 апреля)
» Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве? (№13, 4 апреля)
» Коррупция на родине Шойгу (№13, 4 апреля)
» «Госстройзаказ» продолжает нарушать закон (№12, 28 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№12, 28 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№11, 21 марта)
» Зацепившийся за власть Кара-оол (№11, 21 марта)
» Уволят ли премьера Тувы Кара-оола после отчёта Путину на Госсовете 5 мая? (№11, 21 марта)
» Кара-оолу сделали сто пятое китайское предупреждение (№11, 21 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№10, 14 марта)
» Анатомия десятилетней деятельности правительства Тувы: Итог неутешителен (№10, 14 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№9, 7 марта)
» Тува выберет иной путь развития – без воровства и иждивенчества (№9, 7 марта)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№8, 28 февраля)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№7, 21 февраля)
» Ручное управление Тувой из Москвы: «Пока ни малейшей конкретики» (№7, 21 февраля)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank