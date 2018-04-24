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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 16, 24 апреля / Тяжела стала шапка Мономаха?
   
 
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№16, 24 апреля 2018 года.

    О главном начистоту

Тяжела стала шапка Мономаха?

Тяжела стала шапка Мономаха?

Кто знает? Догбутович при смерти? Ну, так говорят. Я же ведь разным слухам не верю. Но вот говорят, что тувинский министр земельных и имущественных отношений Болат-оол Догбутович Ондар типа того, что с инфарктом, а другой министр – Килижеков – срочно уехал в родную Хакасию. И тоже в больнице здоровье своё драгоценное спасает. Короче, почти у каждого высокопоставленного чиновника тувинского правительства, если не язва, то гастрит, а если не гастрит, то у того с головой непорядок. Правда, не в порядке не до психического состояния неуравновешенности, но где-то близко к этому. Ну, не верите, не надо, хотя если посмотреть на заместителей всех министерств и ведомств, которые преимущественно женского роду, то яснее же некуда!

Здесь надо сделать небольшое отступление для непонимающих граждан суть тувинской этнической особенности. Непонимающие граждане, это постоянно меняющиеся варяги – прокуроры, руководители Следственного комитета, МВД и ФСБ. Они, залётно-перелётные птицы, приезжая в Туву за очередными звёздами на погонах, они видят в тувинцах диковатых аборигенов, которые вот-вот только что слезли с деревьев и кое-как научились держать вилку в руках. Ну, да Бог с ними, с этими залётными варягами, но вот наши чиновники, правду сказать, вот они уж действительно выглядят дикими и неотёсанными в глазах чиновников Москвы, куда им непременно приходится ездочиться с протянутой рукой. Рука протянутая, потому что сами зарабатывать не умеют, а просить выучились. Варяги должны знать суть тувинских чиновников – они искренне верят в то, что надо неукоснительно исполнять любое указание вышестоящего начальства. Любое. А начальство-то ведь преимущественно местное, что тождественно определению бестолково-вороватое и бессовестно-дурное.

Ну, вот Догбутович и схватил инфаркт, пока исполнял эти самые указания Главы Тувы Кара-оола. Нет, ясно и понятно, что не все министры и чиновники косяком валятся на больничные койки. Вот, например, господин бывший министр Тыт-оол, хоть и под следствием был, хоть и чалился в сырой камере СИЗО, хоть и ходит на судебные заседания, а держится бодрячком, всё у него пучком – почти что каждый день видят его машину перед зданием правительства. Кто говорит, что он там вроде как и продолжает работать, но тайным образом, а кто утверждает – он приезжает и магическим образом воздействует на Артура Монгала в его кабинете для того, чтобы тот в свою очередь волшебным образом повлиял на судей, и ему, Тыт-оолу, вынесли приговор помягче за кражу бюджетных средств.

Или же, например, мадам-министерша Тас-оол ни в одном глазу не застыдилась и, вообще, ни на грамм не похудела из-за уголовного дела про 5 миллионов, которые она, по версии прокуратуры, увела у несчастных больных в психоневрологическом диспансере, оставив их без туалетов, воды и тепла. Она вовсю себе сидит-посиживает и продолжает исправно исполнять указания вышестоящего Кара-оола, а ни прокуратура и ни следствие даже и не думают её отстранять на время следствия от министерского кресла, в котором она совершила предполагаемое преступление.

Тас-оол и Тыт-оол, ладно, что с них возьмёшь, если с юридической стороны у них полный провал в знаниях закона и чёрная дыра в совести. А вот Догбутович угорел по полной. Во-первых, он по образованию прокурор и кое-какие законы про неотвратимость наказания за воровство и коррупцию должен помнить. Правда, хоть и смутно, но помнит! А, во-вторых, сам по себе он тихий, какой-то пришибленный с видом гнилого интеллигента. Интеллигентский вид ему от папы с мамой достался, а пришибленность в походке и во взоре, наверное, от Кара-оола привязалась. Сами представьте, каково Догбутовичу приходится! Законы-то он знает, а надо их, чёрт побери, надо их наглым образом нарушать! А он же с виду тихий и наглость ему никак не к лицу.

Вот у него есть заместительша Макаровна – вот та от мамы с папой, как говорят, сразу с наглым видом на свет божий появилась. Если, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, если боже упаси, Догбутович склеит ласты или даст дуба, если вдруг станет неизлечимым инвалидом до конца своих дней, то Макаровна, похоже, готова исполнять любые указания вышестоящего Кара-оола.

Вот сейчас, уважаемые читатели, вот сейчас я действительно хочу поделиться слухами. У Макаровны целых два вышестоящих и нижележащих Кара-оола. Один – это Глава республики, другой – пожизненный депутат Верховного Хурала. Макаровна, внимание – это пока что слухи – на два часа появляется в министерстве, а остальное время проводит в компании пожизненного Юры в подвале гостиницы «Буян-Бадыргы». Гостиница это сверху просто гостиница, а снизу, то есть в подвале – это, как говорят, резиденция Юры, где половым образом разрешаются земельно-имущественные отношения между кара-карликами и всем остальным населением республики. Вот во что я совсем не верю, так это в то, что Макаровна с пожизненным депутатом Юрой в подвальной резиденции «Буян-Бадыргы», так сказать, кувыркается. Гостиничные сотрудники мне говорят, что кувыркаются, а я им – нет, они просто занимаются таким образом специфически-физической культурой. И заодно общаются.

Кажется, я отвлеклась от основной темы, касающейся больнично-медицинских аспектов работы тувинского чиновничества и их последствия на взгляды залётных варягов. Так вот, продолжая основную тему, уважаемые читатели, расскажу вам, как министр Килижеков попал на больничную койку. Догбутович пытается прийти в себя здесь, в Туве, а Килижеков восстанавливает подорванное здоровье в Абакане. Про хакасов ничего плохого не скажу, но вот ведь Килижеков трудится во благо Кара-оола в Туве, а залечивать раны почему-то поехал в Хакасию. Это как? Это надо понимать так, что не доверяет тувинцам. Как деньги тырить, так в Туве, а как раны зализывать – так за Саяны, так что ли?

Догбутович за сердце схватился, потому что он с юридическим образованием и знает, какие сроки за какие преступления ему могут светить. А Килижеков под капельницы попал, потому что у него математическое образование: как подсчитал, сколько уворовано за эти 11 лет в правительстве Кара-оола – так сразу еле ноги унёс в Хакасию. Вот правильно говорят, что много знаешь – мало спишь. Догбутович, может, не так уж много и помнит, и подзабыл некоторые свои прокурорские навыки, но не стал исполнять указания кара-карликов. Возроптал он и взмолился, мол, братцы, пощадите и отпустите меня с должности министра земельных и имущественных отношений, ну не могу я незаконно оформить для вас три больших республиканских объекта, а потому вот вам моё заявление – увольняюсь, освобождаю кресло добровольно. Кара-карлики возмутились, мол, как это так – 10 лет беспрекословно делал всё, что было велено, а теперь вдруг уволиться по-тихому собрался? Ну, вот в результате министр Догбутович на больничной койке дожидается, как и Килижеков – то ли меч правосудия отрубит голову, то ли смерть косой по горлу вжикнет с размаху.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1517 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7287.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 12) >>
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Аноним (гость) 27-04-2018 04:45:24   #12 [ru]
"Дамба-Хуурак вот что сидит в правительстве??? Что его Кара-оол держит ??? ..."

Не понимаете вы политики оптимизации бюджетных расходов, анонимы.
А вот. Два человека - Д и Х работают за одну ставку, ясно?
Большая экономия получается!
 
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Аноним (гость) 26-04-2018 12:53:02   #11 [ru]
Дамба-Хуурак вот что сидит в правительстве??? Что его Кара-оол держит ??? Надо больше в правительстве русских, и тогда и села будут работать как раньше , и в школах дети будут получать знание. А то получается все делается специально, развал сельского хозяйство страшно смотреть проезжая села. .. Надо чтоб был транспорт как раньше ходили автобусы хорошие магазины, и помощь людям в селах. Надо делать свиной комплекс, фермы, в каком нибудь селе и работа будет у людей... Как раньше... Чем думает правительство????
 
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Аноним (гость) 26-04-2018 06:12:37   #10 [ru]
Марианна Макаровна та еще ушлая бл@ все свои продвижения по карьерной лестнице обеспечивала раздвижением нижних конечностей. это уже не слухи и сплетни, это достоверные факты
 
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Аноним (гость) 26-04-2018 05:04:13   #9 [ru]
Аноним 8,Про орал с психами Вам лучше поинтересоваться у Натсак Оргазмы и Марьяши Макаровны.
 
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Аноним (гость) 26-04-2018 04:59:09   #8 [ru]
А оральный секас безопасен?
 
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Аноним (гость) 26-04-2018 04:51:18   #7 [ru]
Ан 6-Половым путем психические заболевания не передаются.
 
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Аноним (гость) 25-04-2018 17:57:15   #6 [ru]
Ещё одна любительница жухлых бубенчиков Юрика? Он же вроде тоже психический, как Макаровна не боится.
 
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Аноним (гость) 25-04-2018 17:52:44   #5 [ru]
Партизаныч значит ку-ку? Давно подозревал.
 
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Аноним (гость) 25-04-2018 15:19:10   #4 [ru]
Тараканов вытащили на свет - вот они и забегали в поисках щели ))) Тапком их, тапком!
 
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Аноним (гость) 25-04-2018 08:07:32   #3 [ru]
У Дамба-Хуурака вялотекущая шизофрения. Диагноз поставлен психиатрами. Это наследственная болезнь. У его матери сейчас она в тяжелой форме проходит.
 
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Да (115 голосов)
86.47%
Нет (6 голосов)
4.51%
Не знаю (12 голосов)
9.02%
Всего ответов: 133
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