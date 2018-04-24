A- | A | A+ 12pt №16, 24 апреля 2018 года. Мошенники «Тувапечати» – в одну шеренгу стройсь! Сегодняшняя Тува – это повсеместные нищета, воровство и безнадёга. Регион по всем объективным показателям последний в общероссийских рейтингах. Удивительное дело, но Главе республики Шолбану Кара-оолу, похоже, удалось, казалось бы, невозможное: при активной поддержке одного из самых влиятельных в России политиков Сергея Шойгу полностью развалить не только народное хозяйство Тувы, но и её социальную сферу. При нём и, во многом благодаря ему, воровство в республике стало настолько обычным делом, что в правительстве республики и в муниципалитетах уже почти не осталось честных людей. Министр-вор или мэр-жулик стали обычным явлением и ни у кого не вызывают никаких особых эмоций. Но жизнь по принципу «не пойман – не вор» теперь течёт не только в чиновных кругах Тувы, но и в частных предприятиях, имеющих тесные связи с правительством. Разница лишь в том, что нечистые на руку чиновники воруют у государства, а жулики в руководстве частных предприятий воруют у своих – у членов трудового коллектива и акционеров (участников) обществ. Ещё в октябре 2015 года газета «РИСК» в статье «Крысы «Тувапечати» описала нездоровую ситуацию, сложившуюся на этом предприятии после того, как его возглавила хищная, бессовестная и необразованная женщина по фамилии Узденова. Она возглавила Общество почти одновременно с назначением Кара-оола премьером. И они, нужно отметить, сразу нашли «общий язык» – власть не обращала внимание на ситуацию на предприятии и выгораживала директора перед правоохранителями взамен на политическую лояльность, которая заключалась в том, что «Тувапечать» прекратила распространение так нелюбимой властью независимой газеты «РИСК», подробно рассказывающей о том, как, где и сколько чиновники крадут. При этом лояльность Кара-оола ей была нужна в связи с тем, что, по некоторым сведениям, её зять, работающий в МВД, приторговывает палёной водкой и нуждался в «крыше». В той статье, в частности, сообщалось, что предприятие уверенно чувствовало себя в рыночных условиях, пока предприятием «руководила директор Шиляева. Сказать, что они шиковали, было бы преувеличением. Однако при ней чистая годовая прибыль составляла более миллиона рублей, работал сплочённый дружный квалифицированный коллектив, работники вовремя получали заработную плату. Все дружно работали на общий результат». «Невзирая на дешевизну реализуемого товара, деятельность распространителей печатной продукции весьма прибыльна». К примеру, «в 2008 году товарооборот ООО «Тувапечать» превысил 20 млн. рублей, а доход от реализации газетно-журнальной продукции составлял три четверти общего объёма. При этом доходы превысили 7 млн. рублей». К тому же в Туве, в отличие от других регионов, альтернативных «Тувапечати» предприятий никто не создал. К примеру, в Хакасии и Красноярском крае успешно функционирует «Лига-Пресс», ларьки которой разбросаны по всем городам республики и края. В них большой выбор местной и привозной прессы, удачный ассортимент сопутствующих товаров». А неприятности на предприятии появились после установления доверительных отношений между новым директором Узденовой и новым премьером Кара-оолом. Не станем придумывать, кто кого и о чём просил, только Узденова после этого вдруг вопреки интересам коллектива и возглавляемого ею предприятия по одним ей известным мотивам перестала распространять самые тиражные в республике газеты – сначала «РИСК», а затем и «Плюс-Информ». В связи с этим чистая годовая прибыль «Тувапечати» упала с 7 миллионов рублей в 2008 году до 156 тыс. рублей в 2013 году и 31 тыс. рублей – в 2014 году. А дальше – больше: положение на предприятии стало настолько катастрофично, что в 2015 и 2016 году Узденова вообще отказалась от проведения итогового годового общего собрания, поскольку ей докладывать участникам Общества было нечего: предприятие прекратило выплату дивидендов. Учредители стали один за другим сдавать свои паи и увольняться. Воспользовавшись ситуацией, директор Узденова, гл. бухгалтер Трушникова, экономист Асеева и кладовщик Кузина стали скрытно скупать доли у тех, кто увольнялся. Потом стало понятно, зачем они это делали – таким образом они решили обезопасить себя от уголовной ответственности за жульничество, которым, судя по всему, они начали заниматься почти сразу после того, как директором стала Узденова. Напомню фрагменты из статьи «Крысы Тувапечати»: «Участники Общества заподозрили Узденову в воровстве и сознательном доведении до банкротства и обратились в МВД с заявлением о привлечении её, а также предполагаемых подельников гл. бухгалтера Трушникову и завскладом Кузину к уголовной ответственности. МВД провело проверку и убедилось, что подозрения участников Общества обоснованны», поскольку «в ходе проверки... установлена недостача товарно-материальных ценностей на складе ООО «Тувапечать» на общую сумму 1 683 736,46 рублей», что указывает «на признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ». Выяснилось, что «Т.Узденова практиковала выплаты зарплаты «мёртвым душам». Также был выявлен факт мошенничества при покупке Обществом грузового автомобиля: Узденова «взяла в кассе предприятия в подотчёт 600 тыс. рублей и купила в Черногорске у гражданина М.Касимова а/м за 240 тыс. рублей. Но оформила сделку не на предприятие, чьи деньги использовала, а на себя лично. А затем, через неделю, переоформила машину уже на предприятие, но уже не за те 240 тыс. рублей, что фактически заплатила Касимову, а за 600 тыс. рублей, взятых в подотчёт в кассе предприятия». «Учредители узнали об этом только по итогам полицейской проверки предприятия и тут же подали в суд заявление с требованием вернуть предприятию похищенные 360 тыс. рублей. Однако суд истцам отказал, сославшись на то, что с момента мошенничества минуло более трёх лет». Одновременно в ходе проверки выявились и другие «странности» в ведении дел Узденовой. «Как только она заняла кресло директора, она стала сама ездить в Абакан и закупать там товары для последующей реализации. Всё бы ничего, только закупленные ею товары странным образом круто дорожали за время транспортировки из Абакана в Кызыл. Порой аж в два раза... Как потом выяснилось, «ларчик просто открывался». Узденова после закупки товаров в нарушение финансовой дисциплины рассчитывалась с поставщиками наличными, а затем самолично переписывала накладные, увеличивая цену закупа товара. Куда девалась разница, думаю, пояснять не нужно – проведённая проверка показала, что накладные, которые Т.Узденова сдавала вместе с товаром на базу, выписаны лично её рукой, а оригиналы накладных, полученных ею в Абакане, таинственно исчезли...». Если бы следователь Доржукай строго следовала закону, то Узденова сейчас мотала бы срок на зоне. Однако следователь, установив факты воровства и вероятного сговора Узденовой, Трушниковой, Асеевой и Кузиной, вынесла Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку к тому времени эти дамы уже скупили 53% долей в Обществе и фактически, если и воровали, то как бы у самих себя. Следователя Доржукай понять можно: в современной России воровство из ремесла превратилось в некую удаль, общество живёт по принципу «не пойман – не вор». Но воровство бывает разным. Одни воруют у государства, другие – у таких же, как и воры, людей. Кто-то обирает соседей, воруя с верёвок бельё. Кто-то наживается на торгашах. Но есть и такие, кто промышляет крысятничеством. «Эти воруют исключительно у своих. Нагло, дерзко, в системе. Кто-то – по-крупному, а кто-то – по мелочам. У кого как получается. Одни воруют с умом, чтобы «курица» продолжала нести золотые яйца, у других жадность так зашкаливает, что воруют по максимуму, не заботясь о будущем. Таких обычно называют «крысами». Пока Узденова набивала карманы, очень быстро долги предприятия перед поставщиками журналов и газет перевалили за миллион. Узденова оказалась очень плохим директором. Например, она стала отказываться от реализации некоторых газет и подписки на них, закрыла два торговых ларька в Кызыл-Мажалыке, один – в Чадане. Затем два – в Кызыле. Куда подевались ранешние доходы, теперь никто сказать толком не может. Предприятие при Узденовой обросло такими долгами, что многие редакции популярных изданий прекратили поставлять на реализацию свою продукцию. И в ларьках стали торговать вместо популярных газет и журналов жвачкой, игрушками, презервативами, сигаретами и «боярышником», который, видимо, поставлял тёще зять-полицейский. Участники Общества поняли, что Узденова и К° преднамеренно доводят предприятие до банкротства. И начали собирать информацию, чтобы пресечь разорение и привлечь её к уголовной ответственности. Узденова, пытаясь защититься от нападок участников Общества, подозревающих её в хищении средств Общества, приняла тактику непредоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тувапечать». В общем, в результате противостояния жуликов с участниками Общества, защищавших свои законные права, Узденова довела-таки предприятие до банкротства. В настоящее время ведётся процедура конкурсного производства. Долги ООО «Тувапечать» уже достигли суммы почти в 3 миллиона рублей, а Обществу в настоящее время должна только сама Узденова. О связях Узденовой с Кара-оолом говорит тот факт, что их интересы в судах представляет один и тот же юрист – брат министра юстиции Оюн. Правда, он не выиграл ещё ни одного дела, долги Узденовой растут, как на дрожжах, но сам факт, что Кара-оол дал Узденовой в помощь своего личного представителя в судах, говорит о многом. Только по уже вступившим в законную силу решениям Арбитражного суда она нанесла прямой убыток Обществу более чем в 800 тыс. рублей! И эта цифра – не окончательная. Оюн и дальше представляет её интересы, так что долг наверняка вырастет ещё. Кстати, списание по таким долгам даже путём банкротства физического лица не предусмотрено законом. Так что Узденовой платить придётся всю жизнь. Теперь понятно, зачем Узденова разорила предприятие – она, видимо, надеялась, что после банкротства ей удастся присвоить имущество Общества. Об этом можно судить хотя бы потому, что она неудачно пыталась скрыть от участников Общества наличие собственности в виде капитального гаража и административного здания. Видимо, хотела переоформить на себя. Она также незаконно переписала, скорее всего, по мнимой сделке торговые ларьки на свою дочь и пытается через них наладить на пепелище «Тувапечати» собственный бизнес. Но участники Общества намерены возобновить деятельность предприятия. Тогда мы снова сможем покупать в доступных местах газеты, журналы и сопутствующие товары. Но, как говорил известный киногерой Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме». Не знаю, как там Трушникова, Асеева и Кузина, а уж Узденовой, точно, самое место – на нарах. Участники Общества обратились к министру внутренних дел А.А.Щуру с заявлением о привлечении Узденовой Т.А. к уголовной ответственности за мошенничество и преднамеренное доведение предприятия до банкротства. К заявлению приложены доказательства, которых должно хватить Узденовой лет на 5-8 общего режима. Бывший министр Лобанов уже на пенсии, и покрывать Узденову некому. Думается, новому министру нет никакого резона покрывать мошенников. Так что, видимо, ей в погашение задолженности перед Обществом придётся продать обе квартиры в Абакане, прикупленные ею на «крайний случай». Да и личный дом с гаражом в Кызыле на этот срок ей уже может не понадобиться. О том, что проделывают в «Тувапечати» крысы Узденова, Трушникова, Асеева и Кузина, газета написала почти три года назад. Интересное дело: их фактически обвиняют в воровстве, мошенничестве, подделке документов, а они никак не реагируют – не просят опровержения, не подают в суд. Значит, согласны со всем, что о них написано. Это говорит о том, что у людей совершенно нет ни стыда, ни совести. Наверное, эти качества и привели их к специфическим отношениям с жуликами из правительства Тувы. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека». Как однажды сказала Узденова, ей Кара-оол лично обещал, что ни с ней, ни с предприятием ничего плохого не случится, если она будет его слушаться. Случилось. Предприятие разорено, Узденова без работы, и её ожидают серьёзные испытания. Настрой учредителей серьёзен, и они будут добиваться, чтобы её судили. Кто не запомнил, повторяю: «вор должен сидеть в тюрьме». Точка. Я буду и впредь информировать читателей о том, как идут банкротство и привлечение Узденовой к уголовной ответственности. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1285 раз) http://risk-inform.ru/article_7277.html +8

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Аноним (гость) 26-04-2018 09:03:14 #8 [ru] "Конвиз, о чем ты пишешь? Кому это интересно?"



А вот интересно. Самому Семенычу и интересно. Говорят, он сам глаз положил на домик этой обанкротившейся конторы.

Замучится содержать в порядке этот памятник исторический. 0 Аноним (гость) 26-04-2018 05:16:40 #7 [ru] 4-й, ты сам-то хоть читающий? Судя по НЕзнанию правил пунктуации, книгу давно в руки не брал -1 Аноним (гость) 26-04-2018 04:53:18 #6 [ru] Такой же диабет-жаба съедает ШВК. +1 Аноним (гость) 25-04-2018 17:09:55 #5 [ru] Диабет окончательно съел мозг старого еврея... 0 Аноним (гость) 25-04-2018 11:43:52 #4 [ru] 3-й, Тува и так признана самым НЕчитающим регионом России. И если окончательно разворуют и закроют Тувапечать, жители Тувы вообще забудут буквы. Властям только это и надо - чем тупее население, тем проще управлять этим стадом. +2 Аноним (гость) 25-04-2018 10:01:48 #3 [ru] Конвиз, о чем ты пишешь?

Кому это интересно? 0 Аноним (гость) 25-04-2018 10:01:40 #2 [ru] Шолбан Кара-оол провалил майские указы, в частности по переселению. Путин поставил перед собой задачу на новый срок реализовать проекты на 20 трлн. Руб. Не уже ли оставят Кара-оола? Ведь он уже доказал что не может работать эффективно. +4 Аноним (гость) 25-04-2018 07:50:21 #1 [ru] В случае отставки главы Хакасии его преемника ждет тяжелое наследство

25 апреля 2018 08:14 Просмотров: 1638

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Неуд от Кремлевского рейтинга

Вероятность отставки главы Хакасии усиливается. Обнародовано новое исследование Центра развития региональной политики (ЦРРП) - первый в 2018 году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России». Согласно рейтингу, глава Хакасии получил оценку «два».

"Плохая экономическая ситуация и серьезные долги Хакасии ставят федеральный центр перед нелегким выбором - отправить в отставку действующего главу Виктора Зимина или ввести в регионе внешнее управление, переизбрав губернатора и вместе с тем сделав его ответственным за решение накопленных им же проблем", - говорится в исследовании.

Главы восьми регионов получили твердые пятерки. Еще 12 главам регионов поставлены "пять с минусом". Отмечается, что все эти 20 руководителей российских территорий смогли справиться с внутриэлитными конфликтами и приступить к реализации важных федеральных проектов. Иными словами, претензий со стороны президента и его администрации к ним нет, и они могут рассчитывать на полную поддержку Кремля.

«Двойку» получили 11 глав, а один (Владимир Печеный, Магаданская область) замкнул рейтинг, получив «кол». Все они с большой долей вероятности будут отправлены в отставку.

Губернаторы в рейтинге оцениваются по пятибалльной шкале. По данным ПолитСибРу, сибирские губернаторы расположились следующим образом:

Сергей Левченко, Иркутская область — 5

Александр Бурков, врио, Омская область — 5-

Сргей Жвачкин, Томская область — 4

Алексей Цыденов, Республика Бурятия — 4-

Шолбан Кара-оол, республика Тува — 4-

Надежда Жданова, Забайкальский край — 3

Сергей Цивилев, врио, Кемеровская область — 3

Андрей Травников, врио, Новосибирская область — 3

Александр Бердников, Республика Алтай — 2

Виктор Зимин, Республика Хакасия — 2-

Александр Карлин, Алтайский край — 2-

Так, информация о возможной скорой отставке губернатора Хакасии Виктора Зимина, опубликованная 23 апреля РБК, получила дальнейшее развитие.

Результаты Кремлевского рейтинга обнародовал «Эксперт Online».

В режиме выборов

В 21 субъекте РФ пройдут выборы губернатора, а еще в 16 - выборы в законодательные собрания. В 18 регионах граждане выберут своих глав прямым голосованием, еще в трех регионах, Дагестане, Ингушетии и НАО, это сделают представители парламентов.

В семи регионах решение о переизбрании действующих глав пока что не принято, а значит, все они - вероятные кандидаты на уход. Наиболее вероятна отставка главы Магаданской области Владимира Печеного (68 лет) и Хабаровского края Вячеслава Шпорта (63 года). Не исключена и третья замена в ДВФО: глава Чукотского АО Роман Копин может не получить переназначение, если его «патрон» Роман Абрамович не получит добро от федерального центра.

Плохая экономическая ситуация и серьезные долги Хакасии ставят федеральный центр перед нелегким выбором - отправить в отставку действующего главу Виктора Зимина или ввести в регионе внешнее +2 Остальные материалы номера 16: Свежий анекдот

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