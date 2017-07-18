Королевская свита: Жульё «до» или «после» встречи с Кара-оолом?

В июле у двух известных тувинцев День рождения: 18 июля председателю правительства Тувы Шолбану Кара-оолу исполнится 51 год, а 24 июля бывшему президенту Тувы Шериг-оолу Ооржаку – 75.

Вообще, оценивая итоги деятельности Ш.Кара-оола, многие сравнивают с эпохой Ооржака или предполагают, как бы всё было, не уступи ему в 2007 году власть В.Оюн. Прямо скажем, Кара-оол бледно выглядит в сравнении как с Ооржаком, так и с Оюном. Шериг-оол Дизижикович никогда не давал повода считать его бандитом, а Василий Майлолович (у которого, кстати, день рождения тоже рядом – 1 августа), даже будучи не при властных полномочиях, в своей ежедневной деятельности демонстрирует в высшей мере деловитость и практицизм. Всё это очень контрастирует с тем, что последние 10 лет показывает действующий Глава республики Ш.Кара-оол.

Следует отметить, что Ш.Ооржак, покидая высокий пост, оставил Кара-оолу большой задел. В своём интервью он говорил: во-первых, «в 2009 году Кызыл-Даштыгское предприятие в Тодже по добыче свинца, цинка и других цветных металлов должно дать первую продукцию. Во-вторых, в 2010 году Ак-Сугское предприятие в Тодже по добыче меди и молибдена тоже должно дать первую продукцию. Кроме того, к ним присоединятся Межегей-Элегестинское предприятие по добыче коксующегося угля, предприятия по переработке древесины с использованием новых технологий. Начнутся и продолжатся работы по строительству дорог Эрзин – Тере-Холь, Кызыл – Тоора-Хем, Моген-Бурен – Кош-Агач. Добыча золота в этом году должна достичь двух тонн, а в ближайшее время – четырёх тонн».

Не сложно убедиться в том, что сейчас, в 2017 году, из этого списка мало что реализовано. Но главное – остановились основные проекты – движители развития экономики – строительство железной дороги Курагино-Кызыл и разработка коксующихся углей Элегестинского месторождения, которые при Ооржаке уверенно набирали силу. Правда, Кара-оол вместо ооржаковских проектов попытался продвинуть свои – водочная линия, птицефабрика, тепличник, международный аэропорт, статуя Будды, дирижабли и прочая ересь. Ни по одному из них не удалось показать прозорливость, деловитость и хозяйственность нового руководителя Тувы. Всё, в том числе и огромные бюджетные ассигнования, пошли прахом и были разворованы. Тува напрочь закрепилась в рейтингах на последних местах по уровню жизни, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и прочно лидирует по показателям безработицы, преступности, заболеваемости сифилисом и поддержки партии «Единая Россия». Такого провала Тува ни при одном лидере не испытывала. Но главным достижением Кара-оола, похоже, можно считать достижение самого высокого уровня коррупции. Такого количества возбужденных уголовных дел в отношении ближайшего окружения Главы республики не было ни при одном правителе. Создаётся такое впечатление, что Кара-оол и криминал – это органичное целое. Если кто-то не верит, прошу обратить внимание на двух самых ближайших сподвижников Кара-оола.

Как только с подачи нашего земляка Шойгу в 2007 году взошла звезда Шолбана Кара-оола, в исполнительную власть Тувы пришли две знаковые фигуры – Шолбан-оол Иргит и Салим Кызыл-оол. Их связывала давнишняя дружба ещё с Харькова, где они изучали азы юриспруденции. Затем Кызыл-оол помогал Иргиту, судя по всему, уходить от налогов на мясокомбинате «Урянхай». Став большим начальником, Кара-оол назначил Кызыл-оола руководить святым местом – Канцелярией, а Иргиту досталась должность первого заместителя председателя правительства и доверенного лица Главы. Правда, государственная деятельность у них как-то не заладилась. На Иргита и группу его подельников по «Урянхаю» ФСБ РФ возбудила уголовное дело по мошенничеству с мясом, которое то ли контрабандой гнали из Монголии через границу РФ, то ли скупали ворованное внутри республики.

Это уголовное дело так и не получило законного окончания – видимо, Иргиту и Кара-оолу был предъявлен ультиматум – или Иргит покидает правительство, и тогда уголовное дело прикрывают «за сроками давности», либо – тюрьма. В общем, Иргиту с госкарьерой пришлось расстаться. К тому же в связи со следствием и претензиями налоговых органов мясокомбинат «Урянхай» приказал долго жить, и его описали за долги. Там вместе с иргитовскими деньгами пропали втуне и караооловские. В общем, дружбе слаженного тандема шолбанов пришёл конец. К тому же Кара-оол предъявил Иргиту какие-то финансовые претензии, которые тот почему-то не принял. В общем, дружба закончилась, и каждый пошёл своей дорогой. При этом всех иргитовских из правительства, мэрии г.Кызыла и солидных коммерческих структур, завязанных на власть, тщательно «зачистили».

Всех, да не всех. Кызыл-оол уцелел. Правда, ему пришлось отказаться от дружбы с Иргитом и присягнуть на верность чёрным браткам. Сначала его из Канцелярии правительства понизили до городского имущества и проверили «на вшивость». Видимо, экзамен был сдан на «отлично». Наверное, Кызыл-оол тщательно охранял интересы чёрных братьев и уж, точно, на пушечный выстрел не подпускал Иргита к муниципальной кормушке. Тогда его вновь вернули в правительство и повысили – за верность и беспринципность назначили министром земельным и имущественных отношений. Правда, ненадолго.

Под угрозой уголовного преследования за махинации с земельными участками, о которых писала газета «РИСК» (в частности, в выделении в аренду за один день(!) земельного участка проходимцу Канзаю), ему пришлось срочно уволиться. Но «наломать дров» он успел не меряно. Газета писала о том, как он пытался незаконно вывести имущественный комплекс ООО «Туваавтотранс», скорее всего, в интересах семьи бывшего зампреда правительства Монгала – уголовное дело по этому поводу уже возбуждено. Правда, расследуется оно «ни шатко, ни валко», поскольку начальник кызылского отделения СКР по РТ оказался родственником Кызыл-оола. И по некоторым сведениям, именно он тормозит следствие, а зам. начальника СКР С.Кюрю никак не решится забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата.

Но, судя по всему, дело «Туваавтотранса» – лишь малый эпизод в преступной цепочке деятельности нашего героя. Он уже давно не трудится в Минземе, а хвост его преступных деяний тянется без конца. К примеру, на днях Третий Арбитражный Апелляционный суд «поставил точку» в арбитражном деле №А69-3432-8/2015. Он постановил признать действия Минземимущества РТ во главе с министром С.Т.Кызыл-оолом незаконными и обязал министерство вернуть ГУП «Ак-Довуракэнерго» незаконно изъятое имущество – фронтальный погрузчик ТО-18Д, автокран МАЗ-5337 и автомобиль ГАЗ-31105 общей стоимостью в 3 179 600 рублей. При этом суд, признав данную сделку ничтожной, установил, что министр Кызыл-оол своим незаконным распоряжением об изъятии имущества у государственного унитарного предприятия ухудшил его финансовое состояние, хотя он не наделён правом изымать, передавать в аренду или иным способом распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйственном ведении государственного предприятия. Мало того, суд отметил, что даже добровольный отказ предприятия от закреплённого за ним на праве хозяйственного ведения имущества не допускается в силу п.3 ст.18 ФЗ-161, если это лишает его возможности осуществлять уставную деятельность. К тому же изъятие имущества ГУП «Ак-Довуракэнерго» привело его 20 января 2016 года к банкротству – в настоящее время на предприятии введено конкурсное производство.

Этот случай – лишь один из множества эпизодов, проливающих свет на то, как правительство Кара-оола разваливает народное хозяйство республики и доводит государственные предприятия жизнеобеспечения до банкротства. И признание сделки по передаче имущества из предприятия в Минзем, скорее всего, лишь «вторая ласточка» для пристального внимания прокуратуры за последствиями «государственной деятельности» Салима Кызыл-оола, ныне подвизающегося на другой государственной должности – руководителем аппарата уполномоченного по правам человека и детей.

Но если кто-то думает, что «прихватизация» собственности ООО «Туваавтотранс» в интересах Монгала – это частный случай в деятельности авантюриста Кызыл-оола, то крепко ошибается. Чтобы понять размах деятельности этого «государственного мужа», обратим внимание на объект в г.Кызыле по ул.Энергетиков 1/1. Там располагается банкетный зал «Малчын».

А история этого ресторана такова. Когда-то здесь находился объект незавершённого строительства площадью 241,7 кв. метров со степенью готовности в 48%, который принадлежал государству. По некоторым слухам, Кызыл-оол дал указание данные об этом объекте изъять. А земельный участок площадью 609 кв. метров как бы без объекта незавершённого строительства, находящегося в государственной собственности, передать в аренду некоему Шинину Р.К. Затем были изготовлены подложные документы о строительстве данного объекта недвижимости, и Шинин Р.К. оформил право собственности на данный объект недвижимости. А уже потом он по смешной цене выкупил земельный участок, на котором находится здание. Всё это зафиксировано в Свидетельстве права собственности на объект незавершённого строительства от 06.12.2012 года.

Салима Талановича Кызыл-оола и Шинина Романа Кызыл-ооловича связывала дружба в рамках правительственных структур – Кызыл-оол служил министром, Шинин – Главой администрации Эрзинского района. Видимо, это и позволило им сговориться на предмет увода из государственной собственности лакомого объекта. Всё бы хорошо, но Кызыл-оол и Шинин, скорее всего, не поделили доходы от эксплуатации украденного у государства здания. По крайней мере, в их окружении рассказывают, что после тяжёлой непродолжительной беседы, разъярённый Шинин якобы так возбудился, что нанёс побои сестре компаньона. Дело получило огласку, в результате чего Шинина якобы судили и даже уволили с должности Главы администрации района. Но он не пропал – как известно, Кара-оол «своих не сдаёт». Особенно – с судимостями. В настоящее время этот, по некоторым сведениям, свежеосужденный уголовник занимает должность заместителя министра образования РТ.

Но данная публикация не о том. Нас больше интересуют не побои, а относительные честные способы отъёма государственного имущества и степень участия в этом Главы республики Шолбана Кара-оола. Министр Кызыл-оол то умыкнёт собственность у частного предприятия, оформив её как госимущество с последующий передачей его аффилированному с зампредом Монгалом кооперативу. То изымет производственное имущество у ГУПа, доведя его до состояния банкротства. То за один день без проведения конкурсных процедур оформит лакомый земельный участок проходимцу, который должен Минземимуществу огромные миллионы. То окажет содействие другому чиновнику в незаконном захвате госимущества – и всё ему сходит с рук. И он до сих пор на свободе. Хотя только решение по выводу имущества из ГУП «Ак-Довуракэнерго» подпадает под действие сразу двух статей УК – ст.196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 286 – «Превышение должностных полномочий».

Кстати, один из министров этого замечательного министерства уже отмечен судимостью – ранее в 2008 году за аналогичные действия по изъятию имущества ГУПа «Машзавод» к уголовной ответственности уже привлекался бывший министр земельных и имущественных отношений РТ Куулар Ш.С. Под следствием находится бывший министр Чульдум – он также обвиняется в превышении полномочий. Наверное, не будет большим преувеличением предположить, что и нынешний недавно назначенный министр Ондар, ранее, судя по всему, специализировавшийся на воровстве голосов, тоже на свободе долго не протянет – похоже, действует он точно также, как и его предшественники.

Вот и скажите мне, в чём тут дело? Или Шолбан Кара-оол собирает вокруг себя криминал, или криминал втирается к нему в доверие, или чиновники превращаются в преступников в результате службы в правительстве Тувы? Что тут первично: личность Шолбана Кара-оола или его министров? И как тут не сравнить его с Шериг-оолом Ооржаком? Как видите, сравнение идёт не в пользу Кара-оола. А ведь срок прошёл совсем небольшой – какие-то 10 лет. А как изменилась республика! Ну, просто гондурас какой-то!

До встречи.

Кондрат Пчёлкин