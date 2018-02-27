Почему ФСБ не ловит настоящих коррупционеров?

Думаю, никто не станет спорить со мной, что поймать коррупционера, особенно высокопоставленного, чрезвычайно трудно. Он, как правило, состоятелен, хитёр, изворотлив, имеет нужные связи, при совершении преступлений всегда соблюдает конспирацию. Самый простой пример предполагаемого солидного коррупционера – наш премьер. Обратите внимание, что вокруг него почти все находятся под следствием или судом. Кое-кого уже осудили. Любому идиоту понятно, что подчинённые не могут воровать без участия своего начальника. Но уголовные дела каким-то чудом одни за другими «отлетают» от него рикошетом и подсудимыми становятся совсем другие, подчинённые ему люди.

Но Кремль требует от правоохранителей показатели борьбы с коррупцией, и следователи с оперативниками «дуют» одно уголовное дело за другим, не затрагивая главного коррупционера. Уже «надули» более полусотни таких уголовных дел, и это – не предел. Но в сетях правоохранителей почему-то всегда оказывается «мелкая рыбёшка», а «караси» типа премьера постоянно выходят из воды «сухими».

Вот тогда-то и появляются «местечковые» уголовные дела в отношении учителей, санитарных врачей и пожарных инспекторов со смешными «взятками» в 5-10 тысяч рублей. В общем, получается, что наши правоохранители «берут» не столько уменьем, сколько числом – вместо одного дела в 100-200 млн. рублей появляются сотни и даже тысячи дел «по мелочи». И вместо одного премьер-министра или просто министра привлекают к ответственности сотню-другую врачей или учителей.

Именно о такой порочной практике, укоренившейся в правоохранительной системе России, говорил президент Путин на последней коллегии Генеральной прокуратуры. Кстати сказать, с приходом в республику начальника УФСБ Щуровского именно практика ловли «мелкой рыбёшки» стала набирать обороты. А когда в сети чекистов попадают рыбы крупнее вроде министра труда Л. Тас-оол или министра земельных и имущественных отношений Б. Ондара, они «пасуют», прячут голову в песок и делают вид, что ничего не случилось.

Правда, справедливости ради нужно отметить, что не везде и не всегда подобная практика берётся за основу работы бойцов с коррупцией. Самый свежий пример – ситуация в Дагестане. Похоже, тамошний начальник УФСБ – не чета нашему Щуровскому. Соответственно, и масштаб действий чекистов и следователей – совсем иной. Впрочем, ещё ранее, до событий в Дагестане, мы знавали случаи, когда в сложной криминальной обстановке даже чекисты ведут себя честно, смело и решительно – я имею в виду Республику Коми, в которой силами местного УФСБ была раскрыта целая банда, грабившая государство. Как явствует из уголовного дела, рассматриваемого в Замоскворецком суде Москвы, бывший зампред правления ГК «Ренова» А.Зарубин, являющийся главным организатором и руководителем преступного сообщества в составе экс-главы Коми В.Торлопова, его преемника В.Гайзера, заместителя главы республики А.Чернова, предпринимателя В.Веселова и группы региональных чиновников, организовали тотальное хищение государственного имущества и бюджетных средств.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в Туве, скорее всего, создано точно такое же преступное сообщество, которое не без поддержки нашего знаменитого земляка министра обороны Шойгу «проворачивает» в республике подобные же делишки, о которых я подробнее расскажу ниже. Причём, опыт борьбы с такими организаторами преступности в Туве имеется. Достаточно вспомнить уголовное дело, возбуждённое чекистами тувинского УФСБ в отношении первого заместителя председателя правительства Иргита Ш.С. по факту присвоения огромных многомиллионных финансовых средств под видом заготовки мяса для мясокомбината «Урянхай». Правда, после того уголовного дела больше ни о чём серьёзном в Туве слышно не было, хотя высшее руководство республики меньше воровать вряд ли стало.

А уголовные дела Дагестана и Коми для наших правоохранителей полезны в плане информации о том, как создаются устойчивые коррупционные связи в регионах, которые могут функционировать многие годы. Ещё в 2012 году президент Путин обратил внимание прокурорских работников на действия коррумпированных чиновников в области строительства объектов по государственным контрактам. Уже тогда отмечалось, что для того, чтобы осуществить коррупционную схему, необходимо сделать так, чтобы закупку на исполнение заказа выиграла определенная компания. Поэтому придумываются различные варианты ограничения конкуренции. Это может быть недостаточно подробное техническое задание, намеренное написание наименование заказа с ошибками, которое не будет находиться по поиску официального сайта государственных закупок или, например, требование той или иной труднодоступной лицензии, описание предмета закупки под конкретного производителя, исполнителя. Одной из самых действенных мер в этом плане является искусственное создание таких условий, при которых конкуренция просто невозможна. К примеру, когда властями преднамеренно устанавливаются нереальные сроки исполнения контракта или сначала объект строится, затем изготавливается проект, а уже потом проводится мнимый аукцион по определению подрядчика. В итоге всегда подрядчиком становится какое-либо аффилированное с руководителем региона лицо.

Вне всякого сомнения, такие деятели в регионах всегда на виду. К примеру, в Туве хорошо известна дружба Главы правительства РТ Кара-оола с такими «талантливыми предпринимателями», как дорожник Уюсов, строители Пережегин, Доржу, Монгуш, Кысыгбай и другими. Их «дружба», скорее всего, дающая сторонам взаимовыгодный коррупционный «навар», всегда на виду. И только наши чекисты почему-то никак эту самую коррупцию не чуют. То ли у них нюх пропал, то ли его напрочь отбил Щуровский. Приведу несколько наиболее очевидных примеров.

Газета много раз сообщала о том, как реконструировалась улица Магистральная от восточной части г.Кызыла в п. Каа-Хем. Реконструкцию вело скандально известное ООО «Восток» лучшего друга Главы Сергея Уюсова. Осенью 2012 года оно провело реконструкцию, затем оно же её спроектировало, и только в апреле 2013 года «выиграло» тендер. Газета писала, писала, писала, писала об этом, но никого это не взволновало, хотя налицо коррупционное преступление. Но если бы к делу подошли принципиально, то и Уюсов и Кара-оол, наверное, уже должны были мотать срок.

Также из публикаций в газете широкой публике стало известно, что некий предприниматель Монгуш (личность его малоинтересна, поскольку является подставной фигурой другого «друга Кара-оола») выиграл тендер на строительство жилого дома из трёх корпусов для детей-сирот по адресу ул. Каа-хем 90 «А». При этом срок исполнения контракта составил чуть более трёх месяцев. Заказчик – ГКУ «Госстройзаказ». Уже на следующий день подрядчик и заказчик подписали некое соглашение, согласно которому срок сдачи объекта был отложен ... на год. А ещё через месяц заказчик и подрядчик подписали документы, согласно которым объект сдан в эксплуатацию, оформлен в регистрационном органе и даже заселён. В соответствии с ним заказчик полностью оплатил контракт, хотя даже спустя полтора года после этого до сдачи объекта – как пешком до Луны.

Другой объект – конференц-зал в местечке Ак-Булак. Там в подрядчиках оказался другой «большой друг Кара-оола» – новосибирский авантюрист Пережегин. И опять точно такая же картина. Пережегин, судя по всему, по договорённости с Кара-оолом сначала отстроил конференц-зал, затем сам же его запроектировал и уже потом как бы «выиграл» тендер на его строительство.

Следующий пример – строительство школы в с. Ий-Тал. Распоряжением Правительства Республики Тыва №153-р 30 апреля 2013 г. школа была включена в число объектов, подлежащих проектированию. 24 февраля 2014 г. между ГКУ «Госстройзаказ» и ОАО ПИ «Тувагражданпроект» был заключён государственный контракт на проектирование объекта, в главном корпусе которого должны быть предусмотрены актовый зал, столовая на 70 мест, помещение для музея, библиотека, мастерская, медицинский кабинет, а также кабинеты профориентации, военного дела, домоводства, внеклассного чтения, психологической разгрузки, а в пришкольном интернате не только спальни, но и комната для подготовки уроков, игровая, методкабинет и кабинет для воспитателей, а также все необходимые хозяйственно-бытовые помещения. Общая стоимость объекта – более 420 млн. рублей.

Положительное заключение государственной строительной экспертизы на проектно-сметную документацию было выдано 15 сентября 2016 г. Также 28.08.2017 г. на строительство школы был заключён госконтракт с ООО «Олчей» (директор – ещё один друг Кара-оола – О.Кысыгбай) со сроком окончания – 30.12.2017 г., то есть, через четыре месяца после его предполагаемого начала.

О том, как продвигалось столь стремительное строительство, говорят официальные справки, составляемые Минстроем. Если им верить, то уже через два (!) дня, то есть 30.08.2017 г. на объекте не только завершены земляные работы и устройство котлована здания школы, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, утепление фундамента, монтаж плит перекрытий, но и ведётся кирпичная кладка стен уже 2-го этажа школы. Через два месяца (12.10.2017 г.) строители-стахановцы отчитались, что возведено здание школы, возведён первый этаж здания интерната. Более того, уже проложены сети канализации, выполнены земляные работы насосных станций для установки и монтажа системы водоснабжения объекта. По состоянию на 27.10.2017г. оказались запущенными в эксплуатацию система отопления во всех блоках. А по состоянию на 30.11.2017 г. в школе уже оказались завершёнными строительно-монтажные работы коробки здания, закрыт тепловой контур здания, установлены витражи, выполняется устройство кровли спортзала, продолжается устройство кровельной металлочерепицы.

Знаете, так фантастически быстро не строят даже в Китае. А Тува давно известна своими долгостроями. Эти россказни могут успокоить разве что только начальника тувинского УФСБ Щуровского – ни один здравомыслящий человек в такие чудеса не поверит никогда. И эта странная близорукость главного чекиста Тувы кажется тоже весьма подозрительной. По крайней мере, на безвозмездной основе так внезапно не слепнут. Ведь совершенно очевидно, что по перечисленным выше строительным делам меняются виды строительства, заказчики и подрядчики, даже министры строительства – разные, и лишь коррупционная составляющая остаётся неизменной. Это неопровержимо доказывает, что источник этой коррупции един. Самым очевидным было бы предположить, что этот источник – Глава правительства Тувы Шолбан Кара-оол.

При этом не могу не отметить, что по всем перечисленным объектам установить вину Кара-оола совсем несложно. Нужно лишь опросить десяток-другой работников министерства строительства, УКСа, Госстройзаказа и подрядных организаций, чтобы установить неформальные отношения Кара-оола с Уюсовым, Пережегиным, Монгушом, Доржу и другими, допросить с пристрастием всех министров, и ситуация станет совершенно понятной, как с губернатором Коми Гайзером. Нужно лишь, чтобы начальник УФСБ РФ по РТ В. Щуровский оторвал свой зад от насиженного места и начал работать. Не на себя и своё благополучие, а на общество. Иначе нам коррупцию в Туве не победить.

Да, можно только посочувствовать, что Туве так не повезло с главным чекистом. Поэтому в нашей республике настоящая борьба с коррупцией ещё только в перспективе. Но пока чекисты под его руководством занимаются в основном составлением планов и отчётов, время от времени демонстрируя мускулы на ничтожных, порой высосанных из пальца эпизодах.

Наверное, не открою большой тайны, сообщив: если вас «заказали» чекисты и вы не какой-нибудь известный сепаратист типа Бичелдея, вас обязательно постараются засадить. А «заказать» могут запросто. И дело даже не в том, что вы лично кому-то очень насолили. Просто можете «попасть под раздачу» для выполнения плана, поскольку наша сегодняшняя правоохранительная система настолько разложилась, что реально ловить коррупционеров в принципе не способна. Однако «сверху» требуют показатели. Вот «низы» и стараются. И до того изуродовали судебную практику, что теперь для вынесения обвинительного приговора не нужно ловить настоящих коррупционеров – достаточно от кого-нибудь добиться показаний, что якобы он когда-то кому-то давал какую-то взятку. Наш «самый справедливый в мире суд» очень часто «сглатывает» эту правоохранительную «наживку» и, от греха подальше, идёт по обвинительному заключению, сажая порой людей, вообще не имеющих к преступлению никакого отношения.

Схема довольно простая. Находят человека, который в силу совместной работы, учёбы, проживания хорошо знаком с лицом, которое хотят «прищучить». Ловят его на каком-нибудь мелком компромате и заставляют дать нужные следствию показания. Мол, тогда-то тому-то за то-то дал некую сумму в виде взятки. И начинает раскручиваться маховик. Большая редкость, когда дело не заканчивается обвинительным приговором. Правда, наказывают не строго, видимо, осознавая надуманность обвинений. Но порядочному человеку и такого хватает с лихвой.

Приведу один лишь пример.

По неизвестной мне причине инспектор по маломерным судам С. Аржаков попал под разработку ФСБ. Кто-то считает, что виноваты в том его отношения с нашим звёздным земляком – видимо, хотели получить компромат на Шойгу, с которым у Аржакова давно сложились неформальные личные отношения. Провокацию задумали с использованием служащего Кызылского погранотряда (входит в систему ФСБ РФ) и водителя ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ» некоего Филимонова, у которого имеется одно слабое место – сын отбывает срок в местах не столь отдалённых.

В рамках этой разработки водителю передали якобы для самого инспектора взятку в размере 18 тыс. рублей за содействие в сдаче экзамена на управление катером, из которых он, по официальной версии следствия, якобы передал инспектору 15 тыс. рублей. Как потом выяснится, Филимонову в случае чёткого исполнения плана провокации на уровне зам. начальника УФСБ обещали сыну послабление в отсидке и даже условно-досрочное освобождение. А когда на следующий день после провокации Филимонов написал заявление в прокуратуру о том, что оговорил инспектора, его заставили забрать заявление под угрозой того, что пристроят его рядом с сыном... Однако следствие этому заявлению никакой оценки не дало. И когда уголовное дело по обвинению Аржакова в получении взятки поступило в суд, выяснилось, что никакой передачи взятки от водителя к инспектору не было вообще.

И дело даже не в том, что взятки как таковой не было. Филимонов, «уличая» инспектора под давлением сотрудников ФСБ, трижды менял свои показания по поводу времени передачи денег. Первоначально он придерживался версии, что событие произошло 26 августа. Однако выяснилось, что в этот день он физически не мог в Кызыле передавать деньги, поскольку находился в командировке... Потом появилась дата 2 сентября, а следом – неопределённые 2-3 сентября.

Нет смысла пересказывать оправдательный приговор. В такой ситуации, когда нет денежных купюр и даже неизвестно время передачи денег, даже нашему послушному суду, идущему в русле обвинительного заключения, сочинённого под диктовку начальства из УФСБ, сложно осудить человека. И Аржаков, невзирая на давление из ФСБ, был оправдан. Казалось, справедливость восторжествовала. Ан, нет! На сцену вышел наш тувинский Верховный суд, который чаще называют тувинским судом племянников Чычан-ооловны (Тувинским СПЧ). Это тот самый суд, который нередко ставит суд первой инстанции в известную всем позу воспитания, часто отменяя, казалось бы, совершенно объективные решения судов первой инстанции.

Так уж получилось, что этот приговор попал в руки к судье ВС РТ Осмоловскому, который приложил немало сил для отмены оправдательного приговора. Не знаю, чем он смог убедить в совещательной комнате опытных судей Сарыглара и Ондар, но в итоге появилось удивительное по содержанию апелляционное определение об отмене оправдательного приговора с передачей дела на новое рассмотрение. Причём, местами доводы определения просто поразительны.

К примеру, чего стоит пассаж: «оправдывая Аржакова за отсутствием события преступления, в нарушение ч.1 ст. 252 УПК РФ ...суд фактически установил обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления другим лицом, ...что является недопустимым». А речь идёт о том, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Филимонов деньги за содействие получил, но Аржакову ничего не передавал... Ну и что суду оставалось в такой ситуации? Это, к примеру, как убили бы человека, обвинили в этом некоего Х, однако, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что убил Y. И что после этого, всё равно судить Х? Абсурд, скажете вы. Да. Только такое в сегодняшнем Верховном суде Тувы – не редкость. Даже, скорее, это – правило. А читать следует так – на кого передали дело в суд, того и суди, не раздумывая. Вот такой тувинский судейский идиотизм.

Другой пассаж касается оценки доказательств, к коим Верховный суд РТ почему-то отнёс показания опроса подсудимого. Не ДОПРОСА, а всего лишь ОПРОСА. Хотя вряд ли там не знают, что в соответствии с со ст.74, 76 и 77 УПК показания, полученные путём ОПРОСА, доказательствами вины подсудимого быть не могут.

Ну, а третий пассаж так и вовсе юмористического плана. Апелляционная коллегия отметила, что «суд односторонне подошёл к оценке доказательств, рассмотрев каждое из доказательств в отдельности, а не в совокупности», несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон именно так и предполагает рассмотрение доказательств, при этом «в совокупности» рассматривает доказательства самим вынесением приговора.

Сейчас это апелляционное определение рассматривается в кассационном порядке. Честно говоря, особых надежд это не вызывает, поскольку дело достанется какому-нибудь Ондару В.К. А он, похоже, совершенно не имеет привычки вникать в уголовные дела и ограничивает своё отношение простой отпиской в смысле того, что он никаких оснований для пересмотра не находит. Причём, такой вывод у него «гуляет» от одного дела к другому, не меняя ни формы, ни содержания. Впрочем, не будем спешить – а вдруг дело достанется более вдумчивому и принципиальному судье? Тем более, что случившиеся в последнее время провалы Верховного суда Тувы по делам Салчака, Иванова и Конвиза должны заставить задуматься даже судей Верховного суда Республики Тыва, поскольку выяснилось, что и на тувинский СПЧ управа может найтись.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин