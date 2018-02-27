    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-02-2018 #2[ru]

Предыдущий прокурор РТ хоть инициировал проверки строительства домов для детей сирот, а этот тихо отсиживается...

Аноним, 21-02-2018 #4[ru]

Назовите хоть одного прокурора, который работает за свою нехилую зарплату и льготы по самые яйца, если бы прокуроры работали – мы бы жили уже как в 23 веке – по человечески!

Аноним, 21-02-2018 #5[ru]

3-й, как Грудинин появился перед выборами в декабре, так и пропадет после выборов в марте. Если хорошо себя будет вести, получит дотации из бюджета для своего хозяйства.

Аноним, 21-02-2018 #8[ru]

Грудинин молодец. Многие за него проголосуют

Аноним, 21-02-2018 #9[ru]

А вы проверьте качество и глубину фундаментов «сиротских» домов

Аноним, 22-02-2018 #11[ru]

Надо же КШВ озаботился трудоустройством местных жителей Тувы – думал долго аж 10 лет.

Националист, 22-02-2018 #16[ru]

Пресс-конференция. https://www.youtube.com/watch?v=PkuDAwjMWiE В 2003 году Путин утверждал, что третий президентский срок – это антиконституционно. Прошло 15 лет... Стенограмма прямого теле- и радиоэфира («Прямая линия с Президентом России») от 18 декабря 2003 года «Как Вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз?» Я отношусь к этому отрицательно. «Неужели Вы собираетесь оставить пост через четыре года?» Во-первых, нужно еще дожить до марта 2004-го. И только после этого можно говорить о следующих выборах 2008 года. Но уже сейчас могу сказать: я против того, чтобы кто бы то ни было, какими бы благими соображениями он ни руководствовался, нарушал Конституцию нашей страны. Источник http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22256

Аноним, 23-02-2018 #18[ru]

Шолбан Валерьевич, круто, молодец: «К одному из серьезных упущений экономического блока правительства Шолбан Кара-оол отнес практику отдельных крупных компаний, работающих в Туве, привлекать на свои производства работников из других регионов в ущерб трудоустройству местных жителей». Гони своих министров, мэрию, бери молодых образованных людей, времена меняются, жизнь не стоит на одном месте... Конечно, надо открывать в колледжах факультеты... Молодежь должна учиться, работать, создавать семьи, и не будет такого оттока выезда с республики специалистов. Очень много уезжает с республики не только русские, но и тувинцы особенно молодежь. А где работать??? Знаю много тувинцев, которые живут в Ермаковском, Знаменке – это за САЯНАМИ, – говорят: боимся за детей, там хорошее обучение – кружки, и дети говорят по-русски, чтоб поступать в высшее заведения. Так что есть над чем задуматься, Шолбан Валерьевич... Удачи вам!

Националист, 21-02-2018 #1[ru]

Роскомнадзор решил не блокировать YouTube за отказ удалять ролик Навального про Дерипаску. Руководство Google, которому принадлежит YouTube, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после рассмотрения иска Дерипаски в суде.

Националист, 21-02-2018 #2[ru]

В России планируют ввести налог на пенсию. Источник http://ru-mir.net/2018/02/20/v-rossii-planiruyut-vvesti-nalog-na-pensiyu/ Считаю, что это только начало

Аноним, 22-02-2018 #4[com]

Хроника гестапо: Директору Фонда борьбы с коррупцией Роману Рубанову только что присудили 10 суток ареста. На этот раз просто так. Ни за что. За один какой-то твит. Команда Навального ведет подсчет. С учетом 10 суток Рубанову, в преддверии выборов путинские суды по всей стране присудили активистам Навального: 2443 суток ареста, 13.4 млн. рублей штрафов, 3343 часа обязательных работ. «Сейчас не 37-й год» (В. Путин).

Sensey, 21-02-2018 #1[ru]

Были оторваны от реальных дел «217 участников из 19 районов и городов Тувы». Там были «педагоги-мужчины и тренеры», «руководители советов отцов» (есть у нас и такие!). Хотелось бы прояснить ситуацию про «руководители советов отцов», о которых с удивлением говорит газета. Щас я вам покажу, как они появляются: когда-то их не было, не было и вообще советов отцов, и длилось это очень долго, до безобразия долго, пока наконец не произошло чудо.

Говорят, совершенно случайно Кара-оол во время своих многочисленных поездок по широким просторам Тувы встретил нескольких сбитых в крепкую и дружную стаю отборных хулиганов, которые в последнее время стали везде обретаться, во всех селах и городах Тувы, еще не достигли 18 лет, и делали они совершенно безобразные вещи, орали, ругались весьма непотребно. Увидев «Самого», они не только не прекратили, но и вообще стали вести себя еще более безобразнее, явно намекая на «самого», их свист и улюлюканье был невыносим для человека, который привык к мягким коврам, тишине Белого дома. Он почему-то стал спрашивать окружающих, что за безобразие, кто родители этих недорослей, а данные подростки, всегда чуявшие слабость человека, стали вести себя именно по отношению к нему особые словца, услышав которые у нормальных людей лицо зальет густая красная краска, тут ему кто-то сказал, что это подростки из трудных семьей.

Этот случай сильно уязвил душу нашего «героя» и сильно поругав людей, которых он должен был встретить, о плохой ситуации с малолетними преступниками, и с понедельника стал строчить приказ по всей республике: о создании совета отцов, а что он там должен был делать. В Министерстве образования быстро придумали, радуясь за очень нужную и полезную инициативу, и умные люди придумали, будто бы они должны взять каждого такого подростка под свое крыло, и отчитываться перед людьми, которые будут ему лично докладывать обо всем. Если есть совет отцов, то как заставить его отчитываться перед высокими людьми? Вот так и появились «руководители совета отцов». Ставили самых авторитетных или авторитетно выглядящих любых мужчин. Все, теперь ты руководитель совета отцов. Не хочешь? Заставим. Ты там проконтролируй, чтобы туда побольше мужчин в свой совет ввести, да и отчитывайся обязательно с фото о своей работе, а то люди в высоких кабинетах с черными дорогостоящими креслами и автомобилями переживают за подростков из трудных семьей.

И поэтому раз в месяц, иногда в 2 месяца, – полный отчет с фото каждого мужчины, с каким либо подростком, чтобы не то чтобы за ручки держались, но чтобы были вместе. Увидев такие рисунки, в Министерстве образования чуть ли не до потолка от радости прыгают, типа: наша Тува работает с трудными подростками. Правда, преступность от этих самых подростков не падает, а наоборот почему то поднимается. Да на такую планку, что это замечают люди, находящиеся далеко за пределами Тувы. В Туве ни ногой не бывавшие.

Аноним, 21-02-2018 #1[ru]

Посмотрите инстаграм Кара-оола: заседания в налоговой – одни тувинцы, русских нет... там, чтобы устроиться, надо быть родственником или – деньги подавай. Там, где руководитель тувинец, там и работают одни тувинцы. Где русский руководитель – там смешанные нации. Заставляет русских руководителей Кара-оол брать тувинцев, чтоб наполовину. А в федеральных учреждениях одни тувинцы работают. Там русских не надо, а деньги государственные получают. Задолбал Кара-оол. Что, не правда?? Знаем: газету читают и в Москве, смотрите и читайте, что творится в Туве... Молодежь русская не может устроиться на работу поле института в федеральные учреждения... Если бы был подход главы республики другой, и молодежь и тувинцы и русские работали, ведь есть смешанные браки...

Аноним, 22-02-2018 #4[ru]

Да насрать – русских или тувинцев больше в той или иной госорганизации. Главное то, что в организациях работают семьями. Просто лавку семейную делают из госструктуры ... это же средневековье какое-то в Туве.

Аноним, 22-02-2018 #5[ru]

Насчет целыми семьями – это точно, целыми большими семьями. Причём – в разных организациях.

Аноним, 22-02-2018 #6[ru]

На самом деле в Туве все замечательно. Где еще можно не работать и жить припеваючи?

Националист, 21-02-2018 #2[ru]

За что преступный режим в ЭТОЙ стране заслуживает отдельной ненависти и презрения, так это даже не воровство и тирания, а то, что они превратили в оболваненное быдло огромный народ гигантской страны!

Аноним, 21-02-2018 #4[ru]

Грудинина мочат по всем каналам...

Аноним, 21-02-2018 #7[ru]

5-му: не зря в Туву приезжал Шойгу – привез новую технику за слежкой, власти миллиарды лучше кинуть на слежку за своими гражданами, чем на улучшение жизни! И власть никому не отдадут – зубами будут держаться.

Аноним, 21-02-2018 #1[ru]

Учителя и врачи – не люди. Люди в России – только правоохранители и чиновники. Учитель получает в сто раз меньше судьи, наверное, его дети должны в сто раз хуже кушать и одеваться, а дети судьи должны хорошо кушать и хорошо одеваться.

Аноним, 21-02-2018 #1[ru]

Не понимаю, за что прокуроры получают трехсоттысячные зарплаты в месяц? То, что они делают, может каждый и без погон, к тому же за гораздо меньшие деньги!

Националист, 21-02-2018 #4[ru]

«Томагавки» успешно миновали С-400: фиаско русского ПВО? Отвечают эксперты и Aviationist Источник http://newsader.com/34657-tomagavki-uspeshno-minovali-s-400-fiasko/

Аноним, 21-02-2018 #5[ru]

Шойга, вперёд на взятие фанерного рейхстага. Вперёд, на тувинской коняжке! И пускай ему Вова сабельку деревянную подарит.

Аноним, 21-02-2018 #7[ru]

Мужики, чтобы заработать деньгу, ушли на «заработки в Сирию». Попали под удар американцев. И что? А ничего. Что-то не слышно ответных, хотя бы на худой конец матерков.

Националист, 21-02-2018 #8[ru]

Аноним #7, можно заработать деньги по-другому. Алчность и желания убивать людей – вот что хотели. Их никто воевать в Сирию насильно не отправлял. Более того, все они имеют боевой опыт на Донбассе. По-гуглете в сети, как русские наемники добивали украинских пацанов призывников. Своих же единоверцев. Вот и возмездие настигло. Мелко нафаршировали вежливых граждан.

Аноним, 22-02-2018 #15[com]

По поводу расстрела ЧВК Вагнера в Сирии. Вопрос, который несколько дней обсуждается в соцсетях: «кто эти погибшие – герои или наемники, и как к ним относиться?» в корне неправильный. Я считаю, тут нужно спрашивать: почему в тот момент, когда в России экономический кризис, усугубляющийся демографической ямой, самые трудоспособные люди, в расцвете сил, которые могли бы строить предприятия, развивать науку, приносить пользу стране и миру, вынуждены записываться наёмниками в не имеющие юридического статуса организации и ехать убивать кого-то в пустыне? Только этот вопрос имеет значение. Сейчас в песках лежит какой-нибудь житель Челябинской области, возможно, он мог бы стать вторым Илоном Маском или Джобсом, но взятые кредиты, всеобщая безнадёга, отсутствие перспектив и возможностей реализоваться подвигли его стать наёмным убийцей, пытающимся отжать для своих хозяев нефтяной завод. Кто в этом виноват? И сколько ещё таких будет? Вот о чем нужно спрашивать

Аноним, 22-02-2018 #17[ru]

Эксперты херовы, я что то не пойму, причем тут поражение ВС РФ? Там идет бойня между нефтяными магнатами. Вагнер – жадная сука – не вооружил нормально своих наемников, не обеспечил воздушным прикрытием и разведкой, а они что, надеялись, что пендосы русский дух учуют и в обморок упадут! И причем тут Шойгу? МО говорило, не лезьте, дети, не мешайте, мы с пендосами договариваемся о разделе! Не послушали, вот и получили! Вы, дебилы, поймите, пендосы по любому связывались с МО и спрашивали, как быть, МО дало в свою очередь добро на порку непослушного сынка, чтоб другим детям неповадно было.

Аноним, 21-02-2018 #1[ru]

Шойгуевский обход перед выборами с раздачей прослушивающей аппаратуры бюджетникам. Карликов заткнуть он не может.