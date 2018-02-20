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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 7, 20 февраля / Золотые погоны для ассенизатора
   
 
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№7, 20 февраля 2018 года.

    О главном начистоту

Золотые погоны для ассенизатора

Золотые погоны для ассенизатора

Не быть Шойгу маршалом никогда, нет, не быть. Не потому, что плохи дела в Украине или Сирии, а потому что не с того он начинал. Если бы, допустим, он начинал свою мужественную жизнь с армии, отслужил бы, как заведено было в те времена, два года в кирзовых сапогах, то – на тебе, Серёга, маршальскую звезду и золотые погоны, заслужил! Ну, а поскольку начинал он с героических ассенизаторских работ, то все мы, тувинцы, простите, за прямоту моей грубой речи, ещё чуть-чуть и окажемся по самые ноздри в дерьме, а он – не скажу где, хотя предполагаю.

А дело было так. Прилетел на прошлой неделе президент в Красноярск, потому что в России объявлены выборы Путина. Ну, понятное дело, красноярцы народ непуганый, но вежливый, а потому ему – бух в ноги, мол, так и так, батюшка, экология типа у нас очень даже катастрофическая, смог от сажи и повсеместная астма с аллергией нас терзает. Путин-то, он ведь думал, что начнётся разговор, что у нас всё хорошо, что скоро-скоро догоним и перегоним Америку и победим проклятых пиндосов на всех континентах. Короче, эти красноярцы со своей аллергией и астмой совсем заморочили мозги Путину, и на этом фоне огорчения он совсем забыл, что по прописанному маршруту выборного марафона ему надо лететь дальше в Абакан.

Думал-думал, вспоминал-вспоминал – махнул рукой от досады и взял курс на Новосибирск. А Шойгу в это время мечется по заснеженным таёжным местам Хакасии – расставляет персональные утеплённые биотуалеты для президента. Глядь в небо – а там путинский самолёт мимо Абакана пролетает в сторону столицы Сибирского Федерального округа. Ну что ты будешь делать?! Шойгу даже от неожиданности такого поворота событий, говорят, нецензурно погрозил кулаком в небо. Ведь договаривались же – чёрт бы подрал его участившуюся в последнее время забывчивость – что после Красноярска сразу в Хакасию и на заимке детально обговорить церемонию вручения маршальских атрибутов. Ладно, пролетели...

А в Новосибирске учёные тоже не добавили Путину оптимизма – бух ему в ноги, мол, так и так, ваше превосходительство, скоро зубы на полку, совсем отощали на таких скудных бюджетных харчах, даже за лекции нам типа того что доплачивают всего полторы тысячи в месяц – проживи на этакие-то копейки. Ну, ясное дело, на то он и Путин, что раздал своим подчинённым указания: в Красноярске позаботиться об экологии, в Новосибирске – об учёных. Да и я бы, если честно, так смогла работать президентом – чем не работа? Непыльная такая, летай себе туда-сюда, раздавай указания, говори в телевизор, рассказывай анекдоты журналистам – просто синекура, а не работа!

Нет, я не забыла, не забыла про ассенизаторское прошлое Шойгу, сейчас расскажу.

Когда Шойгу в 2007-м году посадил главой на шею, то есть, на плечи населению республики Кара-оола, то правительственные газеты аж слюной захлебнулись, расписывая процветание Тувы и светлое будущее, которому будут способствовать лоббистские таланты чрезвычайного тувинского земляка.

Если кто забыл, так я напомню, как Кара-оол стал тувинцам навязывать паханатский образ Шойгу, называя его то Старшой, то Старший, чтобы мы понимали: для нас Шойгу – закон. А ещё Кара-оол расписывал, что Шойгу может для Тувы сделать всё самое невозможно-лучшее, потому что он все двери в Кремле пинком открывает, никто ему отказать не смеет. И что мы с лоббистских возможностей Шойгу имеем, как говорится, в оконцовке? Самое дорогое и некачественное электричество во всей России – это раз. Самый дорогой уголь для населения – это два. Тонна – 3700 рублей и плюс полторы тысячи за доставку, если это далёкий район. Самый грязный в России город Кызыл – это три. Я хоть и вредная, но всё же тувинка и меня, знаете ли, проблемы Красноярского края и Новосибирской области, вообще не волнуют. Эти красноярцы ноют, что у них астма из-за экологии. А у нас онкология и смертность во 100 раз выше из-за сажи, чем у них посещаемость поликлиник из-за аллергии. Им до нашей экологии, как до Луны пешком. И если новосибирские учёные живут в благоустроенных домах и платят сущие копейки за электричество, то простым тувинцам приходится после оплаты электричества и покупки угля жить на остатки жалких грошей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Да и ещё, последнее – на днях стали известны результаты исследования качества жизни в российских регионах: Тува из 85 позиций заняла самое последнее 85-е место. Путин добрый, его попросили позаботиться за красноярскую экологию – он дал указание, попросили новосибирские учёные повысить доплату за лекции – он распорядился повысить. И без каких-то там лоббистских возможностей кого-либо. А Тува имеет целого Шойгу и его гениальные лоббистские способности, а находится на 85-м самом последнем месте по качеству жизни в России.

Да на кой чёрт нам такая некачественная жизнь, на кой ляд нам такой бестолковый Шойгу?! Кара-оол же как тувинцам лапшу на уши вешал? Он же говорил да приговаривал, что Шойгу, как золотая рыбка у Пушкина, всё может. Захочет – скажет Путину и вот вам, пожалуйста, новая электростанция без копоти и сажи. Захочет – скажет Путину – и вот вам, пожалуйста, чуть ли не электрическая железная дорога во все концы света. Захочет – скажет Путину – и вот вам, пожалуйста, международный аэропорт до самого до Токио и Пекина с Вашингтоном. Ой, про Вашингтон, кажется, он не говорил. И про Лондон, где учится кара-ооловский отпрыск, он тоже благоразумно умолчал. И почему, скажите мне, уважаемые читатели, у нас копоть и сажа с сентября по апрель? Почему Шойгу не заставил доброго Путина дать денег на электричество и новую ТЭС? Я вам отвечу, не напрягайтесь – потому что Шойгу просит Путина не о том. Он просит, чтобы оставили Кара-оола в покое, чтобы ФСБ не копала под него и под его проворовавшихся министров, а надо же наоборот, так ведь? Он просит Путина, чтобы он разрешил Кара-оолу остаться на второй, на третий губернаторский срок, а надо же об уголовном сроке просить, разве не так?

Ну, теперь понятно, почему мы находимся на самом дне выгребной ямы, на 85-м месте? Выгребная яма, если которые из тувинцев не понимают русских слов, то это место, куда сливают, простите, дерьмо. Были такие ямы на Руси, куда ассенизаторы в бочках свозили человеческие отходы, а когда яма наполнялась – выгребали её, а потом снова наполняли. Вот Тува с 2007-го года такая выгребная яма. И Шойгу это, кстати, очень хорошо знает. Начинал он, как бы это поделикатней выразиться, начинал он свою трудовую деятельность с ассенизаторских работ в Кызыле. Ассенизатор, кстати, это тот, который бочками возил и вывозил.

Закончил Шойгу строительный институт. И в 80-х годах занимался канализационными сетями, а также водопроводными и другими кабельными делами. Работал на строительстве очистных сооружений, а потому лучше, чем всякие военные и бомбометательные дела, он должен знать, что в Кызыле все очистные сооружения и канализация выработали свой ресурс – давно пора строить новые. Большинству сетей уже полвека, их проектировал и строил ещё инженер Семён Конвиз. Помните, как в 2011-м году Туву тряхнуло? Тогда ещё добрый Путин приехал и забил то ли золотой, то ли серебряный памятный костыль в честь начала строительства железной дороги, вспомнили? Путин только улетел, а Кызыл сразу так тряхануло землетрясение, что просто удивительно, как не прорвало эти канализационные трубы.

Мне тут мои коллеги объясняют, что Шойгу не заика, а только чуть-чуть картавый, а потому он и не заикается ни про канализацию, ни про уголовный срок для Шолбана. Да, можно и согласиться с этой версией дефекта речи, но дело совсем в другом. Вот подумайте сами и согласитесь, что вопрос надо ставить по-другому и ребром. Почему Шойгу столько лет мечется с этими биотуалетами по всей Сибири для Путина? Во-первых, потому что ассенизаторская тема туалетов ему близка по профессии и специальности с 80-х годов прошлого столетия. А, во-вторых, потому что Путин хоть и добрый, но не может же он одновременно решить вопрос со званием маршала для Шойгу и в придачу все проблемы Тувы? Вот Шойгу и носится по Сибирской тайге, чтобы получить маршальские погоны, жезл и большую звезду.

Да и, с другой стороны, Шойгу не просит денег для Тувы, потому что... Ой, неужели Шойгу уверен, что Кара-оол, поднаторевший на воровстве денег у детей-сирот, всё равно эти деньги стырит?

Очень вредная тувинка

(прочитано 1482 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7174.html
+10

<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
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Аноним (гость) 26-02-2018 18:08:59   #8 [ru]
Номеру 7- много я знаю удачно женившихся, но никем не стали, так и мыкаются за женой. Просто у Шойгу и характер и думает своей головой, а не чужой! Не завидуйте, и да воздасться Вам! Просто прочтите, как МЧС стало министерством и что при нем сделано.
 
0
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Аноним (гость) 25-02-2018 15:41:14   #7 [ru]
Номер 5,а как он достиг-то всего? Все знают-удачно женился!
 
+2
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Аноним (гость) 24-02-2018 07:12:49   #6 [ru]
55й, вот пока вы будете пресмыкаться перед высокопоставленными чиновными ворами, так и будете жить в дерьме.
 
+2
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Аноним (гость) 23-02-2018 19:15:40   #5 [ru]
Да не трогайте вы Шойгу, вам таких высот не достичь никогда! Сумейте как он,вот тогда говорите. А зависть - это грех великий.
 
-1
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Аноним (гость) 23-02-2018 12:09:35   #4 [ru]
Жена Шойгу зарабатывает как все жены министров России в размере бюджета нормального недотационного региона, а жители Тувы еле сводят концы с концами, кроме военных и правоохранителей, даже пенсию через суд выбивать надо.
 
+3
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Аноним (гость) 23-02-2018 11:12:14   #3 [ru]
Нет, это тувинка написала. Она тоже из-за своих детских отрицательных качеств не смогла добиться ничего и завидует федеральному министру Шойгу и пишет и пишет пасквили про маршала.
 
-1
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Аноним (гость) 23-02-2018 08:31:22   #2 [ru]
Это не вредняя тувинка.Это сам Конвиз писал.Ему по жизни обидно,что соседский шустрый мальчик по имени Сережа Шойгу стал политиком федерального уровня,министром РФ,доверенным соратником президента страны.А у самого Конвиза карьера не сложилась.Он не то,что на федеральном уровне,и республиканском не достиг ничего.Самое большее-был советником Оюна,когда он был председателем Законодательной палаты.Он,конечно,умный человек,но отрицательные черты характера с детства не дают ему реализовать себя.Горбатого только могила исправит.Это про него.
 
-1
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Аноним (гость) 21-02-2018 14:15:34   #1 [ru]
Шойгуевский обход перед выборами с раздачей прослушивающей аппаратуры бюджетникам. Карликов заткнуть он не может.
 
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Комментариев: 13
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