A- | A | A+ 12pt №20, 22 мая 2018 года. О главном начистоту Реквием по кара-ооловским мечтам или Как сгорают в топке крематория маниловские планы Ровно 11 лет мы не скрываем наших отношений. Вы же, уважаемые читатели, вы же все видите, как мы с Шолбаном Кара-оолом горячо и взаимно не любим друг друга. А всё из-за чего? Из-за того, что наши правды не сходятся. Моя правда – это моя, у него – его. Вот, если взять всех нас, жителей республики, взять и разделить на тех, кто за мою правду, и на тех, кто за правду Шолбана, то получится три партии, потому что третья – под условным названием «пофигистская», эта партия самая многочисленная. Сейчас, при жизни, мы все как бы разделены политическими взглядами, мировоззренческими установками, при встрече не здороваемся и резко злословим друг про друга. Вот сейчас же я злословлю, так ведь? А всё почему? А всё потому, что не нахожу добрых слов в адрес Шолбана Кара-оола. Да-да, и не сомневаюсь даже – он в мой адрес тоже не знает ласковых слов. Ну, довольно про любовь, давайте о главном. Главное событие последних дней, если кто не читает правительственных газет, то это поездка огромной тувинской делегации в сопредельное государство – в Монголию. Во сколько миллионов рублей обошлась эта поездка нам, налогоплательщикам, мы никогда не узнаем, а вот какие планы соорудил Шолбан в своей голове, уже знает весь Интернет. Если у вас, уважаемые читатели, найдётся лишняя десятка и вас не стошнит от чтения очередных бредовых идей Кара-оола, купите «Тувинскую правду». И прочитайте про завершение «... проекта трансграничной автомобильной дороги Красноярск – Кызыл – Хандагайты – Улангом – Хопту – Урумчи», про «заинтересованного авиаперевозчика для авиарейсов Улан-Батор – Кызыл», про «открыть совместное мясоперерабатывающее предприятие на территории Тувы» и про многое-многое другое. Кстати, узнаете и про то, что президент свободной Монголии Баттулга, оказывается, личный друг Кара-оола, простигосподибожетымой. «С делегацией, в составе которого и руководство Россети, предприниматели Тувы, мои коллеги по правительству и парламенту, выехали в Монголию... Проектов много, даже хочу увидеть своими глазами, как наши друзья организовывают похоронное дело, крематории. У меня надежда не только на реалистичность планов, схожесть ментальности, на общих предков...» (Ш. Кара-оол) Не буду утомлять вас, уважаемые читатели, перечислением всех несбывшихся надежд и мечт Кара-оола, которые он впаривал всем нам на протяжении одиннадцати лет – все они улетучились, испарились, как будто их и не было вовсе. А вот на похоронном деле и на крематории заострю ваше внимание. Нет, это только глупый дурак, имеющий высокий государственный статус – статус Главы целого отдельного российского региона, может поехать в Монголию, чтобы поинтересоваться у своего друга Баттулги, как хоронить своих подданных? Скажите, не дурак ли в самом деле? Ну, возьми на крайний случай какого-нибудь из двух Тунёвых – папашу или его отпрыска, они в похоронном деле непревзойдённые мастера, знают в наилучшем виде, как отправлять на тот свет тувинцев. Это вот как? Глава Тувы интересуется похоронными делами и обустройством крематориев! Да, конечно, можно предположить, что он, как коммерсант, знает прибыльность похоронного бизнеса и, на всякий случай, если произойдёт его отставка, возьмётся за это дело. Пусть его, как говорится. Но зачем президенту Монголии об этом говорить? Баттулга уж, точно, знает, что смертность в Туве – самая высокая по России. И кто-то ещё после этого будет пытаться убедить меня писать хорошие слова про Кара-оола? Он меня, гражданку Тувы, позорит своими несбыточными проектами, позорит уже 11 лет подряд, а я про него позитивное? Нет уж, раз он сам говорит несусветные глупости, то пусть и получает по полной программе от меня. Вот чего это он опять позорится с мясокомбинатом? Он на своём-то кладбище в Кызыле не может навести порядок, а туда же – вознамерился совместное мясоперерабатывающее предприятие с Монголией строить. Знаю я эти стройки, и эти мясокомбинаты знаю, где неугодных через мясорубку на пельмени прокручивали, а кости в кочегарках сжигали. Ага, проходили... У Кара-оола бумажные стотысячные тучные стада. Бумажные – это потому что в отчётах радостно для Москвы понаписал он, что в Туве чабаны-стотысячники, мяса навалом, ешь – не хочу, отправим в Москву и даже за границу, Министерство обороны накормим тувинскими баранами и всё такое же бла-бла-бла... Помните ведь? Так вот, на самом-то деле скота в Туве нет. У скотокрадов, да, у скотокрадов скот имеется. Да и то только на пропитание семейства. Один-единственный на всю республику мясокомбинат частного предпринимателя работает-то всего три раза в год, потому что скота нет! Вымер весь скот за 11 лет! Раньше, когда не было караооловского бумажного скота, раньше на полную мощность работали два мясокомбината – в Кызыле и Ак-Довураке. А сейчас, видите ли, Шолбан решил совместное с монголами предприятие замутить, а их курами уговаривает международные договоры подписывать, мол, давайте вместе работать, а я вам кур тувинских буду в Монголию гнать. Уж вы тут как хотите, но я не знаю ни одного монгола, чтобы он курицу жевал! Монгол потому и силён, что ест мясо своё, не краденное и не ворованное, что одно и то же. Только Кара-оолу невдомёк, что мы все знаем про его бумажный скот и про дохло-синеватых кур, которых не хватает даже в детские сады поставлять. Он напридумывал, что другие сибирские регионы подсоединятся к Туве и тоже будут своих кур приплюсовывать к тувинским. Ну-ну, разбежалась Сибирь помогать Кара-оолу. Они, если захотят, сами разберутся с Монголией. Пока не хотят. А Кара-оол уже вешает на весь Интернет свою очередную лапшу, свои маниловские планы. А всё почему? А потому, что он на три раза всё рассказал, теперь говорить уже не о чем, вот и поехал в Монголию за новой болтовнёй. Теперь вот будем слушать бесконечные речи про тувинских кур, которые будут непрерывным потоком идти в Монголию. А также про сибирских кур, которые транзитом через Туву в Монголию будут отправляться на их мясокомбинаты. Если уж он начал развивать в Монголии кладбищенскую тему, то я скажу так. Все его 11-летние планы с дирижаблями, солнечными фонарями, альтернативными источниками электроэнергии, международными аэропортами, если бы всё это было воплощено Кара-оолом в жизнь – я бы слова плохого о нём не сказала. А так, как это сейчас на самом деле вышло, так эти планы, как надгробные речи полны глубокого смысла: они дают точное представление о том, кем следовало бы быть покойнику. Если бы всё воплотилось – был бы великий для тувинцев человек. А пока что многолетние иллюзии Кара-оола можно смело опускать в могилу. Ничто не вечно под Луной. Не я сказала. И не мои это гениальные слова про то, что после смерти мы все, конечно, станем земляками. А пока что вот так, как сейчас... Очень вредная тувинка (прочитано 935 раз) http://risk-inform.ru/article_7339.html +11

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Аноним (гость) 24-05-2018 10:03:14 #10 [ru] Скота мало потому что кара шериг. Вырастят - своруют.

А кара шериг крышует он же. 0 Аноним (гость) 24-05-2018 03:33:13 #9 [ru] Вся политика карликов держится на кара-шериг, черных рабах, черных агентов, которыми делится бывшие полицейские, фсб и прокурня, выживании работящих людей.

Ничего, поживем увидим, агентурную сеть мы тоже фотаем и знаем, жать что тувинские мужики за один рубль лижут черную жопу.

На нищете и тувинской безнадеги строятся дворцы и московские квартиры наших чиновников. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 20:59:16 #8 [com] Не обращайте на Кара-оола внимание: его речь – не для слабонервных. Ничего общего с реальностью его планы не имеют. Пусть брешет дальше. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 20:14:54 #7 [ru] Какой дурак будет вместе с Карликом создавать предприятие? Там что, одни дураки, что-ли? 0 Аноним (гость) 23-05-2018 19:39:38 #6 [ru] Карлик эту ситуацию хорошо знает - сам её "крутил" с Колбас-оолом. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 19:24:22 #5 [ru] Скот, который в республике есть - он по подворьям. Тувинцы сами скот выращивают, забивают и продают мясо на рынке. Или через посредников. А чтобы загрузить мясокомбинат, нужно, как раньше Иргит - возить из Монголии контрабанду и скупать скот у скотокрадов. Иначе никакой продукции не получишь. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 15:01:37 #4 [com] Оюн закупил скот на убой в Хакасии – а его кинули на 5 млн. рублей. Там, видимо, тоже со скотом труба. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 14:47:20 #3 [com] Карлик встал на путь фальсификаций. То скот припишет, то голоса избирателей. Ему из этого круга не выскочить. А скота действительно в Туве уже мало. Не верите – спросите у Оюна. Он не знает, где скот покупать, чтобы загрузить свой мясокомбинат. 0 Аноним (гость) 23-05-2018 12:01:17 #2 [ru] Ну, с улучшением жизни тувинцев не получилось у Карлы, так может хоть с крематорием получится? Вот только радоваться этому надо или печалиться? 0 Аноним (гость) 23-05-2018 09:50:22 #1 [ru] Шолбан-болван. 0 Остальные материалы номера 20: Свежий анекдот

Кому служит Шойгу?

Коротко

Обзор прессы

Настоящих буйных мало?

Воровство, бесправие и рабство в детском интернате

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Почему депутаты Госдумы не вводят радикальные контрсанкции

Перекрёсток мнений