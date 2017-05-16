У какого вора карма круче?

или Рыба гниёт с головы

Кто как, а я ждала 5 мая. Думала, что Главу Республики Тыва Кара-оола президент России Путин уволит с работы прямо на заседании Госсовета в Москве. Нет, ну честное слово, я же не скрываю своих мыслей – о чём думаю, о том и говорю. Э-э..эээ, да что там скрывать – все у нас ждали, когда же Путин обратит своё внимание на воровство и бандитизм в Туве, когда же он даст разрешение прокурорам, полиции и фээсбэшникам заняться расследованием преступлений чёрной семейки и заставит арестовать главного брата?

Меня на самом деле больше всего интересовал вопрос, а кого после Шолбана тувинцам навяжут и посадят на место Главы Тувы? Опять такого же или хотя бы чуть-чуть получше, женщину или мужчину, русского или тувинца, высокого или короткого, если женщину – то с пониженным или повышенным моральным поведением, а если мужчину – то с пониженным или повышенным хватательным рефлексом, ну и так далее. Вот это было интересно. Но Путин не обратил никакого внимания на то, что в Туве деньги на строительство домов полностью были украдены и почти все остались жить в своих халупах, землянках и деревянных развалюхах.

Но, с другой стороны, Путин же – это вам не Пушкин, он про всех не знает и знать не может, да и Москва далеко, вы тут хоть кричите, хоть орите, а кто вас там отсюда услышит, правильно я говорю? А, если с этой стороны посмотреть, то опять же Шойгу – самый старший брат.

Не надо, не надо подозревать меня в чём попало, это сам Шолбан Кара-оол называет министра обороны России Сергея Шойгу братом, брательником-подельником. Вот, например, 15 апреля он был в Москве и написал в Интернете в 7 часов 14 минут: «По установившейся традиции сейчас встретиться со Старшим и быстрее в аэропорт. Домой, домой...». Что в Москве Кара-оол делает – одному ему известно, но что бы он ни делал, а всё без толку для нас, для тувинцев. Но сами видите, что у Шойгу и Кара-оола свои обязательные традиции, которые ни в коем случае нельзя нарушать, этим традициям даже война в Сирии, даже борьба с международным терроризмом не мешает – Шойгу и Кара-оол обязательно встречаются в Москве.

Я могу предположить, что Шойгу поучает Кара-оола, передаёт ему свой государственный опыт во время этих встреч: как и что сделать так, чтобы Путин не заметил, не обратил внимания. Шойгу одного не понимает, что Шолбан давно выучил все уроки и даже где-то переплюнул своего наставника и потому не скрывает своей досады, мол, поскорее встретиться и быстрей домой.

Старший и младшие братья, опять же думаю я, теперь облегчённо вздохнули, потому что Путин оставил Кара-оола на месте, и они всей своей дружной семьёй могут продолжать свои большие дела и маленькие тёмные делишки. А мне не придётся гадать, кого бы вместо Кара-оола навязали бы нам для продолжения всего того, что творилось у нас на протяжении 10 лет с 2007, будь он неладен, чёрного года для всей Тувы!

Так вот, про это самое строительство, на котором была украдена не одна сотня миллионов народных денег. У меня, может быть, очень вредной женщины, как может некоторым показаться, есть несколько вопросов к Шолбану Кара-оолу. Имею я право вопросы иметь? В Конституции и в Уголовном Кодексе нет запретов на вопросы, а потому я спрошу Шолбана.

Вопрос первый и основной. С какого хрена ты вдруг возмущаешься, что кто-то украл провода? Ты написал 12 апреля: «Не может быть!?! Украли провода с крана, который строит буддистский храм. Бедолаги, какую же тяжёлую карму они на себя навели! Как жаль... А мы всё равно достроим». Слушай, Шолбан, ну украли и украли, что ты вдруг про карму запричитал? Ты на свою карму посмотри – сколько украли на строительстве Станции переливания крови, которую даже и не начинали строить? Ты посмотри и ответь, сколько украли на строительстве жилья для детей-сирот? А сколько украли денег из тех, что предназначены для восстановления от землетрясений и чрезвычайных ситуаций? А сколько украли и ещё украдут из народных денег... Да и, вообще, ты же знаешь сколько украли, кто украл и для кого, потому что воров всех ты знаешь поимённо и в лицо. Разве не так?

Подумаешь, провода украли. Да их украли, чтобы продать и, грубо говоря, жратвы купить, водки или какого другого пойла, чтобы выпить и забыться от этой беспросветной черноты и тьмы, которая наступила в 2007 году и никак не может рассеяться. Что стоят эти провода? Копейки, чтобы технаря купить или боярышник. А что стоят сотни миллионы, которые спи...ены на стройках? Они стоят салонов красоты в центре Москвы для жён и любовниц, они стоят стомиллионных квартир для ваших отпрысков. И как, твоя карма не сморщилась от моих вопросов, бедолага ты шойгуевский?

А 4 мая ты опять заныл и загундел в Интернете про то, что «...в Баруме, на участке под мостом возле Ак-Довурака, сломали специально установленный шкаф и украли из него оптический кабель для проведения широкополосного скоростного интернета... Поэтому надеюсь, что воры сами найдут способ вернуть украденный кабель». Что ты привязался ко всем с этим Интернетом? Ты уверен, что Интернет накормит тувинцев? Искоренит преступность? С Интернетом исчезнет туберкулёз и нищета? Или ты страдаешь, что ещё не все тувинцы читают твои глупые опусы в социальных сетях?

И вот мой второй вопрос к тебе, Шолбан. Если уж ты со своей сморщенной кармой обращаешься к ворам, то я тебе задам второй вопрос. Может быть, ты сам найдёшь способ вернуть украденные сотни миллионы бюджетных, то есть наших, народных денег, которые сейчас ни шатко ни валко ищут следователи и иные правоохранительные органы? Или, чтобы разгладить свою смятую в лепёшку карму, может быть, ты поищешь в какой-нибудь блат-хате завалявшиеся деньги и купишь на них провода?

Очень вредная тувинка