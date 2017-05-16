    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-05-2017 #2[ru]

Здравствуйте, уважаемые авторы и читатели. Напишите, пожалуйста, кто такие чоннун оолдары – сыновья тувы? Насколько законна их деятельность? Не самоуправство ли это? Чисты и честны ли активисты? В интернете очень много возмущений по поводу их активности, но анализа пока не было. Ведь чтобы носить такое имя, надо заслужить доверие народа. Многие жалуются на их грубость в общении.

Аноним, 10-05-2017 #3[ru]

Нет ли действующих или бывших криминальных элементов среди этого движения?

Аноним, 10-05-2017 #4[ru]

Правда, что главой будет Удумбара, а мэром – Лопсан Аяс Леонидович? Если правда, то это очень хорошая новость. Они хотя бы внешне на людей похожи.

Аноним, 10-05-2017 #5[ru]

Автор 4, Лопсан Аяс, говорят пьянчушка, и в агентстве хорошо «прихватил». Дворец построил.

Аноним, 10-05-2017 #6[ru]

По крайней мере они адекватные люди, не пустоголовые философы.

Аноним, 10-05-2017 #7[ru]

Главное, дебильных братьев нет у них.

Аноним, 10-05-2017 #8[ru]

Мэр Ховалыг всегда твердил, что он – второй человек в Республике. И следующий председатель правительства Тувы. Он даже подготовил список будущей команды.

Аноним, 10-05-2017 #11[com]

Говорят, Лопсан так не замахивается. Он свою начальницу подсиживает, даму с невысокой социальной ответственностью.

Аноним, 10-05-2017 #12[ru]

Лопсан Аяс??? Ты на него смотрел? Челюсть вперед и маленькие злые глазки. Это явно не похоже на человека

Аноним, 11-05-2017 #13[ru]

Было бы не плохо провести журналистское расследование по деятельности чоннун оолдары – сыновья Тувы. Много вопросов у населения...

Аноним, 11-05-2017 #14[ru]

Они культурные, умные люди. Алко-нарко трафиком не занимаются и главное – людей не калечат и не будут.

Аноним, 11-05-2017 #16[ru]

Чоннун оолдары – это явно ст. 239 УК. Если покопаться, у них и устав имеется.

Аноним, 11-05-2017 #17[ru]

Кара-ооловские придурки беспощадно эксплуатируют все центральные площади города. Со своими глупыми проектами и акциями. Народ насильно заставляют приходить туда. Тошно смотреть и слушать Каракарлика. Приторные, заученные фразы. Человек 50 лизоблюдов, окружение облизывают его. А он думает, что он – великий. Обращаюсь близкому окружению Каракарлика, депутатам, министрам, лидерам Педросам. Читайте книги, классику. Изучайте историю, не только России, но и мировую. Философию. Правильно понимайте мысли Великих. Возможно, что-нибудь поймете. Может, вам станет стыдно за себя. Начните с Корнея Ивановича Чуковского. Таракан-таракан-тараканище. Вокруг развал, пепелище, люди на грани, а вы устраиваете пир во время чумы.

Аноним, 11-05-2017 #19[ru]

Караоолдун оолдары: один замешан в жестоком убийстве подростка, другой 4 года обманывает людей и не отдает деньги. И тд и тд... Короче это – аферисты, убийцы, наркоторговцы и просто жополизы Карлика. Один из них так и говорит: если не должность, то поимею что то.

Аноним, 11-05-2017 #20[ru]

Да, да, а один хвастался, что сотрудника органов подкараулил и в подъезде камнем забил.

Аноним, 11-05-2017 #21[ru]

А один точно шаман или экстрассенс – он к нам на поминки приходил для контакта с покойным

Аноним, 11-05-2017 #22[ru]

Ужас, Карлик отряд киллеров собрал, одного психа-брата маловато стало???

Аноним, 11-05-2017 #23[ru]

http://www.compromat.ru/page_37963.htm Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме Дочь главы Минобороны занимается организацией военно-спортивных мероприятий за счет госкомпаний и НПФ «Благосостояние»

Аноним, 11-05-2017 #25[ru]

Каждый ворует-зарабатывает там, где умеет. «Профессиональные» строители – на стройках, чиновники – на бюджете, бутлегеры – на пойле. А Шойгу – красавчик! Хоть и любит военную форму и блестящие побрякушки, никогда не забывает про свое призвание – стройки!

Аноним, 11-05-2017 #26[ru]

Аноним 4 Лопсан это МУДАК с большой буквы, тупой алкаш!!! Тупоголовый высокомерный баран.

Аноним, 11-05-2017 #27[ru]

Ура! Ура! Удумбара!!!

Аноним, 11-05-2017 #28[ru]

А че, уже подсидел Мэра Лопсан? Он, когда пьяный, говорят, всегда плакал, очень Мэром хотел быть. Мечта у человека такая-с.

Аноним, 11-05-2017 #29[ru]

№ 26, прям с языка снял, молодец!

Аноним, 11-05-2017 #30[com]

Много чего тут сказано-написано правильного, еще больше забавного. Но, честно говоря, непонятно, с чего такая активность по кадровому вопросу? Вроде ни выборов не намечено, ни отставок не объявлено, и вакансий никаких нет. Откуда такое возбуждение?

Аноним, 11-05-2017 #31[ru]

В деревне имя у сына соседей Кара-оол. В честь деда назвали. Но сейчас мальчика во дворе дети обзывают его воромкараоолом. Бедный мальчик, он же не виноват.

Аноним, 12-05-2017 #33[ru]

Арбитражный суд РТ утвердил мировое соглашение между администрацией Улуг-Хемского кожууна и ООО «Титан РТ» по завершению ремонтных работ после землетрясения продлив срок выполнения работ до 31 августа этого года. Если в утвержденный срок работы не будут закончены, уголовное дело против Чигден Дмитрия Евгеньевича дойдет до посадки. Если все же он закончит работы, то опять выйдет сухим из воды. Удивляет позиция судов, которые не дают санкцию на арест, чтобы племянник КШВ сидел в СИЗО. Теперь и сроки выполнения работ продлили, а работы должны были завершены 2 года назад. Значит, Чигден 2 года крутил эти деньги, а теперь с наваром изволит отработать их. Где правда? Или у них все схвачено?

Аноним, 12-05-2017 #34[ru]

деньги уже пропили. причем пропили их те, кто в правительстве сидят. Так что хрен там кто чего построит. Используют административный ресурс, а в итоге этот бивень все равно в сизо окажется... суши сухари... е.п.р.с.т... тебя посодют а ты воруй. ха ха ху...

Аноним, 12-05-2017 #35[ru]

Почему этого скверного человека зовут красивым человеческим именем ШОЛБАН?

Аноним, 13-05-2017 #37[ru]

В Кызыле надо вернуть всенародные выборы Мэра. Тогда нынешние власти смоет народная воля. И начать нужно с выборов городских депутатов, которые будут избираться в следующем году. Они и внесут изменения в Устав города Кызыл и назначат всенародные выборы Мэра. После этого и будут перемены в Кызыле, а потом и в республике.

Sensey, 11-05-2017 #1[ru]

а что будет с воинскими частями, если уйдет Шойгу?

Аноним, 11-05-2017 #2[ru]

Sensey, перейдут на самоокупаемость – займутся мародерством или распродажей вооружения.

Аноним, 10-05-2017 #2[com]

Политику Алексею Навальному в Барселоне сделали операцию на правом глазу. На восстановление зрения уйдет несколько месяцев, сообщил Навальный в Instagram...

Аноним, 10-05-2017 #3[ru]

1й, а фото в обнимку с Глазьевым тебе мало? Хотя точнее было бы «Люди Путина». И главный аргумент в пользу этой версии – ни одного дела против этих мудаков не завели. Это в то время, когда ловцу покемонов Соколовскому, который просто тихо прогулялся по церкви со смартфоном, шьют 3,5 года колонии.

Аноним, 11-05-2017 #6[ru]

Аналог Глазьева (Мадуро) потрудился в Венесуэле – там теперь жрать нечего и армия охраняет магазины и расстреливает протестующих на улице. Если после Путина будет Глазьев или его сообщники, то вы еще вспомните добрым словом и Путина, и Ельцина.

Аноним, 10-05-2017 #1[ru]

Дешевле покупать уголь из-за Саянских гор. Позор, как так можно относиться к своему народу. Или Кара-оол не тувинец, а китаец? Похож он сильно на китайского болванчика. А заметили, что у него лицо стало словно лакированное? Неужели ботекс?

Аноним, 11-05-2017 #2[ru]

«почему же получилось так, что за электроэнергию население платит непомерно высокую цену» – потому что половина населения не платит или ворует энергию, а Тываэнерго и правительство не занимается выбиванием долгов – потому что это недовольство и бунты нищего населения им не нужны. Вот и действует негласное соглашение – платят за себя и за того дядю самые добросовестные.

Аноним, 10-05-2017 #1[ru]

Если бы каждая яма Кызыла завела себе твиттер, то в интернете не осталось бы больше места.

Игорь, 10-05-2017 #1[ru]

В России все кончится, кончится скоро. Лишь я для России – надежда, опора. Я столько в девяностые поднял бабла, Сколь выдать в то время Россия могла. И сколько б потом его тут не терял, На Запада рос с каждым днем капитал. Когда я вернусь, дам зарплату народу. Пособие выдам простым нищебродам. Коль спросит: «Откуда?», – смущенная Russia, Отвечу я скромно: «Так все это ваше!..

Аноним, 11-05-2017 #2[ru]

Да-да, Игорь, как Путин не старается поднять уровень жизни в России, но пока в список Форбс попали только его друзья)))

Ион_Деген, 10-05-2017 #1[com]

УЩЕРБНАЯ СОВЕСТЬ: Шесть «юнкерсов» бомбили эшелон. Хозяйственно, спокойно, деловито. Рожала женщина, глуша старухи стон, Желавшей вместо внука быть убитой. Шесть «юнкерсов»... Я к памяти взывал. Когда мой танк, зверея, проутюжил Колонну беженцев – костей и мяса вал, И таял снег в крови, в дымящих лужах. Шесть «юнкерсов»? Мне есть что вспоминать! Так почему же совесть шевелится И ноет, и мешает спать, И не дает возмездьем насладиться? Январь 1945 г.

Орешкин, 10-05-2017 #2[com]

Я как человек, наверное, злобный, должен припомнить своего покойного батюшку, который всю войну прошел рядовым, точнее говоря, сержантом, принес с войны пять орденов – 2 Красной Звезды, 2 Великой Отечественной войны, и он их всерьез не считал, и один самый главный – Славу, как раз с оранжевой ленточкой георгиевской.

И он на 9-е надевал только Славу, потому что это был солдатский орден, его давали только рядовым, ну, еще, по-моему, лейтенантам летчикам. Все остальное давали офицерам. Так вот к вопросу объединения. Он ходил с этим орденом Славы и с планками, обозначающими другие награды (там еще куча медалей была, естественно). И когда я его спрашивал, почему, он говорил: «Я не хочу носить те же ордена, которые носили советские офицеры». У него, как у рядового, о советских офицерах остались самые отвратительные воспоминания. Ну, потому что, в частности, он был телефонистом и в 19 лет он был единственный в роте, у кого была десятилетка за спиной – его сделали телефонистом; и он сам слышал, как генерал орал на полковника по телефону: «Давай дорасходуй живую силу и отходим на переформирование». А он себя чувствовал этой живой силой, которую надо было дорасходовать, чтобы отойти на переформирование.

В общем, для меня 9 мая, как правильно говорить, амбивалентный праздник. С одной стороны, конечно, победа, а с другой стороны, очень много того, чего знать не хотелось бы. Когда он об этом рассказывал, у него губы начинали трястись, он сразу белел, какую-то такую почти ахинею нес. Говорил, что мы на передовой в мерзлой шинели с одной винтовкой на троих должны были сдохнуть, а они – особисты – за спиной с пулеметами в овчинных тулупах выживут и будут рассказывать, как Гитлера победили. И поэтому сейчас, когда я вижу, когда эти люди рассказывают, как они победили Гитлера, наматывают на себя эти ленточки георгиевские, которые они не заслужили. Я бы не стал носить, потому что я слишком понимаю, как это дорого стоило. А они там – к мороженному, к чему угодно... И уж я думаю, если Крися Потупчик носит оранжевую ленточку – я лучше воздержусь. Родитель мне простит. http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1975164-echo/

Аноним, 12-05-2017 #3[ru]

В царской России георгиевская лента была боевой наградой для солдат (цари экономили металл), поэтому ходить с георгиевской лентой – это все равно что обвешаться орденами своего деда.