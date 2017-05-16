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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 19, 16 мая / Минобороны: Чудеса в решете или решето на боевой вахте
   
 
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№19, 16 мая 2017 года.

Минобороны: Чудеса в решете или решето на боевой вахте

В Саратове пятилетних детей вывели на военный парад...
«Громкие» успехи нашего оружия в Сирии и участившиеся ЧП с боевой техникой в мирной жизни, стремление к профессиональной армии, но продолжающиеся по старинке массовые призывы, огромные бюджеты на «оборонку» и миллиардные затраты на проекты, не имеющие ничего общего с обороноспособностью страны. Похоже, Минобороны начинает забывать о своем предназначении, все больше сваливаясь в пиар успехов и замалчивание неудач.

И в огне горим и в воде тонем

Про то, как оснащенный самой современной разведывательной техникой российский корабль «Лиман» потопило судно с коровами, написали, пожалуй, все мировые СМИ. Со злорадством написали – мы ведь «там» для них – потенциальный противник. И почему бы не поизголяться над ним, заявляющим о модернизации своей армии – но боевое судно, оснащенное всевозможным оборудованием для предотвращения аварий даже в плохих погодных условиях, не ушло от столкновения с морским «тихоходом».

А ведь потеря «Лимана» не только имиджевая проблема для страны – судно было оснащено секретной аппаратурой, представляющей интерес для иностранных разведок, и теперь перед МО стоит вопрос оперативного поднятия или судна или хотя бы аппаратуры со дна моря. Но, как бы ни закончилась эта история, о ней во всем мире будут помнить как о «Великий корабль «Лиман» потопили старые коровы. Капитана судна в ГУЛАГе ждут оковы».

Почему российский флот находится в таком плачевном состоянии, а Москва при этом все равно продолжает бряцать оружием? Эксперты считают, что в истории с «Лиманом» – это 100% халатность и безалаберность.

От проблем, однако, не убежишь. И не улетишь. Не так давно разбился очередной боевой самолет – на этот раз в хабаровском небе и на этот раз разрекламированный стратегический бомбардировщик Ту-95 «Медведь». В Краснодарском крае в прошлом году разбился МиГ-31, да и упавший в Черное море в конце декабря Ту-154, унесший десятки жизней, в том числе членов известного ансамбля Александрова, то же принадлежал Минобороны.

По мнению, лётчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, сейчас самолеты падают даже чаще, чем в союзе, потому что, сейчас многие боевые машины продолжают эксплуатироваться еще с тех союзных времен.

Обороноспособность или оборонорасходность?

По статистике оборонные расходы Российской федерации в оборонной области в 2 раза превышают затраты таких «воинственных» стран, как Ирана, Турции и Индии, но в закупке новых видов вооружения и техники объем затраченных средств меньше в 2 раза. Плюс к тому 30-60% государственного военного бюджета России расхищается. Плюс, по оценкам счетной палаты, 20% указанной суммы составляют нецелевые расходы.

Да, культура, патриотизм, военное воспитание – это все, несомненно, важно. Но когда лишь на строительство первой очереди военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» в подмосковной Кубинке МО выделяет более 20 млрд. рублей, поневоле задаешься вопросом – а не дороговат ли такой военный туризм при очевидных проблемах нашей «оборонки» в целом?

Не стоило ли потратить часть этих денег на иные, конкретно военные цели? Или у Минобороны денег столько, что девать некуда? Денег может и много – но и проблем не меньше!

Например, нашумевший своей неуязвимостью «Тополь» по оценкам специалистов вполне теряется при обладании США спутниками радиолокационной, оптической и инфракрасной разведки. И эту задачу надо решать – так как США наш прямой... оппонент. Вопрос запусков баллистических ракет с подводных лодок так же актуален – 7 из 12 проведенных испытаний окончились провалом.

В ВВС России резко сократилось число самолетов-истребителей. Кроме того, большая часть самолетов устарела, истек их ресурс. Из них 55% имеют возраст свыше 15 лет, а возраст 40% самолетов составляет около 10 лет. Да, за прошедший год предприятия российского ОПК произвели на свет 109 военных самолетов. Но, во-первых, не все военные самолеты еще и боевые – в армию поступают санитарные, грузовые, вспомогательные и прочие борта, плюс часть из этой сотни уйдет за границу. Во-вторых, 20 лет застоя в ОПК и мирные потери самолетов сегодня наши оборонные предприятия компенсировать будут еще долго и, в принципе, неплохой по показателям 2016 год даже близко не излечит нашу военную авиацию.

Тем более, и ОПК не всегда в своем деле хорош. К примеру, военно-техническое сотрудничество является самым выгодным направлением для РФ – страна занимает второе место в мире среди экспортеров военной техники и вооружения. Но и здесь провалы за провалами:

• был провален заказ на поставку самолета-заправщика Ил-78 и 38 транспортных самолетов Ил-76 в Китай;

• Алжир возвратил России 10 бомбардировщиков МиГ-29, которые были забракованы из-за их низкого качества;

• провален тендер на поставку 4 дизельных подлодок и 35 бомбардировщиков Су-35 в Бразилию. Данная страна предпочла оформить договор с Францией. Это был тендер на 4 миллиарда долларов.

• сорван один из крупных оружейных тендеров стоимостью 10 млрд. долл., который проводила Индия. Это государство отказалось от боевого модернизированного истребителя МиГ-29 – МиГ-35.

Этот провал России в индийском тендере, по мнению аналитиков, фактически означает, что данные истребители не будут поставляться в ее собственные военно-воздушные силы, а также сильно уменьшает шансы РФ продать их еще кому-либо в мире. Эксперты также отмечают, что провал в тендере фактически ставит вопрос «жизни и смерти» как самого истребителя МиГ-35, так в целом и корпорации, его производящей.

На таком фоне нельзя обделить вниманием сам личный состав российской армии. Так, за последний период в рядах вооруженных сил чувствительно увеличилось количество преступлений; стали более частыми конфликты на межнациональной основе; все более массовый характер принимает «дедовщина» – которую нынешний министр Шойгу, не первый обжегшийся на этой теме – обещал искоренить, но потом как-то тему «слил».

Синдром яблока, гниющего изнутри

Не вылечил министр обороны и главную болячку своего ведомства – коррупцию. Можно даже сказать – болезнь запустил. Главный военный прокурор России Фридинский вынужден был признать, что, если 5 лет тому назад в преступлениях, связанных с коррупционными деяниями, был замечен лишь каждый пятый из числа старших офицеров, то сегодня уже каждый третий офицер совершает подобные правонарушения.

Главный прокурор РФ господин Чайка лишь подтвердил его слова: – «Статистически по отдельным позициям – фирмы-посредники, которых привлекало к госзаказам Минобороны, на строительстве портов и погрузочных пунктов в Новороссийске, Североморске, на Камчатке и других местах украли более 1,6 миллиарда рублей».

А бизнесмен Александр Лебедев сказал, что «генералы и полковники захарченки украли и увели за границу сто миллиардов долларов».

Хотя эксперты называют другую цифру – за последние 10 лет служивый люд сумел обворовать родное ведомство аж на 350 миллиардов рублей, что, например, почти сопоставимо с бюджетом на здравоохранение на 2017 год. И это – только выявленная правоохранительными органами сумма (еще примерно такая же канула в вечность).

Если бы в Книге рекордов Гиннесса был раздел «Генеральское воровство», то Россия тут по всем позициям была бы на первых местах. Ведь за десять минувших лет к уголовной ответственности у нас привлекались почти 100 генералов и адмиралов, более 60 из них отделались лишь мелким испугом (штрафы, строгие выговоры, смещения с должностей, увольнения на пенсию), более 20 были осуждены, но только 5 попали на нары – остальных амнистировали.

Один из рекордов по масштабам воровских махинаций среди тех, кто не хотел жить на «скудную» генеральскую зарплату принадлежит бывшему начальнику Главного управления военного бюджета и финансирования МО генерал-полковнику Георгию Олейнику – 450 миллионов долларов. Его обвинили в том, что он незаконно перевел эту сумму на Украину. И хотя генерал доказывал суду, что такое решение он принял по указанию зам. главы Минфина РФ, к нему не прислушались и отправили по этапу.

И хотя и до Шойгу масштабы хищений были просто нереальными, есть и его вина в том, что этот беспредел так и не был остановлен.

А где же реформа?

Один из значимых моментов военной реформы – переход от 4-ступенчатой (военный округ – армия – дивизия – полк) системы управления войсками к 3-ступенчатой (военный округ – армия – бригада). Благодаря данному переходу сокращается офицерский штат от 355 тысяч до 150 тысяч человек. Необходимо заметить и то, что эти штаты на сегодня укомплектованы лишь на 30 процентов. В недалеком прошлом было 1 107 генералов, а после реформы их количество сократится до 866 человек. Полковников планируется сократить с 25 665 до 9 114 человек. Также, в рамках реформирования вооруженных сил, намечено создание 12-ти мотострелковых бригад, семи армейских бригад ПВО и 12-ти бригад связи. Из существующих ныне 1 890 воинских частей останутся всего 172 части и соединения.

И тем не менее, деньги с каждым годом выделяются все большие. Кремль усиленно работает над тем, чтобы превратить армию из советской реликвии в гибкую боевую силу, и со стороны похоже на то, что Россия возрождает свою военную мощь.

Еще одна большая проблема для российской армии – человеческий ресурс. «Желание отойти от традиционной модели призыва и перейти полностью на контрактников упирается в демографические проблемы страны», – считает Хакетт. То есть, большой процент отслуживших срочников надо оперативно кем-то заменять. Контрактная система сыра и не многочисленна по составу – вот в очередной раз и заменяют при помощи призывов.

Роль одного из «червяков», грызущих яблоко обороны РФ – дедовщина. Когда-то российские чиновники посчитали, что год службы вместо двух – автоматическое решение проблемы. Но в итоге ничего хорошего из этого решения не вышло. Похоже, как и его предшественники, и Шойгу не нашел противоядия этому явлению.

Да, наверное, высшие воинские чины уже и рукой махнули на разгул криминала в своем ведомстве – решили пустить на самотек и не тратить больших средств. Только открытая часть бюджета МО на этот год 950 миллиардов (общая с учетом скрытых статей 2 триллиона 840 миллиардов), из которых на противодействие коррупции планируется потратить всего 3,17 миллиардов.

Когда-то решение о принятии сверхдорогостоящей программы перевооружения вооруженных сил принималось на фоне информации о том, что процент современных вооружений в российской армии упал до уровня 12%. Ситуация усугублялась тем, что российский ВПК последние 20 лет не жил, а влачил жалкое существование. С учетом произошедших с ним изменений он ни физически, ни морально не был готов в столь сжатые сроки перестроиться и наладить выпуск современного вооружения, которое должно таковым оставаться хотя бы ближайшие 8-10 лет с момента его передачи вооруженным силам.

Хороший игрок – не всегда хороший тренер?

Если перефразировать подзаголовок, хороший министр МЧС – не всегда хороший министр обороны. У Шойгу так и вышло. Вернее, ничего не вышло на новой должности. Причины?

Как минимум, одна причина зависит не от самого министра. Главой МЧС Шойгу стал фактически с его рождения – прошел с ним огни и воды, закалился вместе со своими подчиненными, пережил тяжелые периоды безденежья, а когда уже в путинскую эпоху в МЧС пошли миллиарды, новая техника, серьезные полномочия, закаленным спасателям во главе со своим министром быть героями было уже несложно.

В Минобороны Шойгу пришел в период коррупционных скандалов. Коррупция там была всегда, просто в этот раз «взялись» за самые верха ведомства. Естественно, одним из главных дел нового министра была победа над коррупцией. Не преуспел. От самых некрасивых скандалов по типу истории с появлением в интернет-магазинах медали «Участнику военной операции в Сирии» до миллиардных хищений, о которых выше рассказывал прокурор Чайка.

Юрий Дмитриев
«Общая газета»
(в сокращении)

(прочитано 897 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6658.html
-3

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Аноним (гость) 18-05-2017 19:22:11   #2 [ru]
Зато у нас,по данным википедии,мобилизационный ресурс аж 69 млн !)))ru.wikipedia.org
 
0
avatar
Аноним (гость) 18-05-2017 10:46:06   #1 [ru]
Помнится Шойгу еще обещал портянки отменить - тож затух. Остается ему только брать штурмом картонный Рейхстаг. Причем бюджет выделяет, как за настоящий )))
 
+4
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