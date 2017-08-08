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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 31, 8 августа / «Элита Шойгу» устроила массовую драку в Свердловской области
   
 
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№31, 8 августа 2017 года.


«Элита Шойгу» устроила массовую драку в Свердловской области

«Элита Шойгу» устроила массовую драку в Свердловской области

3 августа стало известно о массовой драке солдат-контрактников в населенном пункте Елань (Свердловская область). Драка произошла в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО) за два дня до этого. Агентство «Ура.ру» со ссылкой на свои источники рассказало, что столкновение (источники называли его «кровавым побоищем») произошло между группой, состоящей из 60 бойцов из Республики Тыва, и сотней солдат из местного гарнизона. По данным источника, контрактники-тувинцы употребляли спиртное, после чего, якобы вооружившись ножами и заточками, атаковали казарму. В итоге ножевые ранения получили 14 человек, все раненые – из числа военнослужащих Еланского гарнизона.

Поводом для драки стало требование офицера к тувинскому солдату убрать кроссовки из-под кровати. Как сообщает «АиФ-Урал» (приводя уже другое, значительно меньшее количество участников столкновения), 31 июля в Елань на несколько недель на сборы прибыли более 20 военнослужащих-контрактников из Тувы. После отбоя, около 22:30, дежурный по учебному батальону офицер (он же начальник всех прикомандированных солдат) сделал замечание 27-летнему контрактнику, потребовав убрать кроссовки из-под кровати в шкафчик. Солдат ослушался офицера, нецензурно выругавшись. За контрактника вступились его друзья-тувинцы, сопротивление им оказывали местные военнослужащие.

В пресс-службе ЦВО «Медузе» подтвердили факт драки, но заявили, что применения холодного оружия не было. «Наотрез, категорически отрицаем сообщения о том, что контрактники использовали холодное оружие во время драки», – сказал «Медузе» начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. Он сказал, что информация об употреблении военнослужащими алкоголя перед инцидентом «сейчас проверяется, но пока также не получила подтверждения». Рощупкин также опроверг, что в драке участвовали больше полутора сотен человек. «Драка произошла между двумя военнослужащими, а более десяти человек их разнимали. В результате два контрактника пострадали, им оказана медицинская помощь, сейчас оба они находятся в медицинском пункте», – сообщил «Медузе» Рощупкин.

Как сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве, тувинские контрактники, устроившие массовую драку, на допросах ведут себя нагло и вызывающе. «Мы элитные войска Шойгу, нам ничего не будет!» – заявляют некоторые из них прокурору.

По его словам, национальной подоплеки в конфликте тоже не было. «Да, там [в драке] были тувинцы, равно как и дагестанцы, русские, хакасы, – национальную подоплеку стычки мы отрицаем. Это бытовой инцидент», – сказал Рощупкин.

Драка в Елани стала поводом для возбуждения сразу двух уголовных дел – о неуставных взаимоотношениях и неисполнении приказа командира. Об этом сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на свои источники в военно-следственной группе. Командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном центре – для установления всех обстоятельств происшедшего.

За последние пять лет инцидентов подобного масштаба в воинских частях России не было. Об этом «Медузе» заявила ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Конечно, не обо всех инцидентах знает общественность – если нет серьезно пострадавших, то и информация наружу не всплывает», – оговорилась она.

Так совпало, что в день, когда произошла драка, министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку воинских соединений ЦВО. На сайте военного ведомства сообщается, что Шойгу находится в инспекционной поездке по гарнизонам ЦВО (в округ входят 29 регионов Сибири, Урала и Поволжья) – с 31 июля. Министр изучает ход строительства «военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года». 3 августа Шойгу прибыл в Свердловскую область. В Минобороны и пресс-службе ЦВО о его планах рассказать отказались.

«Медуза»

Это далеко не первое ЧП в свердловском гарнизоне. В 90-е годы и в начале двухтысячных из Елани постоянно приходили новости о случаях дедовщины или массовых заболеваниях солдат. Если происходили вспышки пневмонии или отравления, то как правило речь шла о сотнях человек. Одним из последних громких скандалов, связанных с Еланью, стала смерть солдата из Челябинской области Руслана Айдерханова. Его тело было найдено 3 сентября 2011 года за территорией военного городка на дереве. Военные утверждали, что парень покончил с собой, доказательством чего служит странгуляционная борозда на шее (как при повешении). Однако родители, вскрывшие гроб дома, обнаружили на теле сына множественные гематомы и раны. До этого на кладбище приезжали неизвестные на машинах с екатеринбургскими номерами и пытались похитить из могилы тело солдата. Тем не менее, следствие признаков преступления не нашло.

В том же 2011-м году вся страна смеялась из-за того, что заболевшие новобранцы Елани принимали присягу в пижамах, правда, с автоматами. Оказалось, что кто-то украл всю форму у бойцов.

Чуть раньше в лесу под Еланью местные жители нашли брошенными более 200 танков Т-72 и Т-80. Технику привезли на станцию «Елань», сгрузили с эшелонов, отогнали в лес и бросили, даже не выставив охраны.

На всю страну в 2016 году прославился командир 5-й учебной танковой роты в Елани капитан Александр Цой. По данным следствия, 26 февраля 2016 года в Елань на переподготовку прислали 112 курсантов военной полиции из разных регионов России.

Цоя назначили командовать этой сводной ротой, и он потребовал с каждого бойца по три тысячи рублей, чтобы благополучно сдать экзамен. В итоге капитан получил 318 тысяч рублей.

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 http://risk-inform.ru/article_6821.html
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Аноним (гость) 10-08-2017 05:59:19   #12 [ru]
Контрактники из 55 бригады сказали, что 5 августа к ним приезжал ШВК по этой теме. Значит разруливает
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 21:38:07   #11 [ru]
на самом деле образ настоящего сегоднящнего дня не ясна,то ли большая война начнется,вобщем большая стычка то ли намечается?!то ли начнется, но витает в воздухе и это в 21 веке,вобщем один из них должен сесть на лужу,но сядут на лужу все,никто не хочет,но тем самым сядут все))) неопределенность,настоящее не зыбко,а не будущее
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 20:49:17   #10 [ru]
все же на виду..образ будущего мира докатится до того что малые народы перестанут существовать,они тупо вольются в большие свои расы,на Белые,Желтые,Черные,Серые )) национальности перестанут существовать))) наверно
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 20:44:13   #9 [ru]
Образ будущего в мире одинаковый,сейчас делится на до ядерный и после ядерный,а теперь и во все укрепляется,ядерные сильные страны херачат слабых и не ядерных,обычные человеческие качества
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 19:12:14   #8 [ru]
все равно нельзя раслаблятся,всегда и везде делают виноватым Тувинца,ни один Тувинец там не должен пострадать,виден явный факт дедовщины и неуставных отношении правокации,отмороженная военная часть до конца нужно следить
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 19:03:38   #7 [ru]
Оюмаа Донгак: "Больная страна, больная армия, больная пресса"Тувинская журналистка опровергает информацию о "кровавом побоище" между военнослужащими с участием тувинцев. asiarussia.ru
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 18:58:27   #6 [ru]
Омбудсмен опровергла сообщения о "кровавом побоище" в военной части на Урале

В результате стычки военнослужащих в Елани пострадал офицер части, на которого во время стычки упал шкаф, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
tass.ru
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 15:58:19   #5 [ru]
Почему молчит Кара-оол? Не защищает как Кадыров своих земляков? Где эти хреновы сыновья Тувы? Вот и показал себя Кара-оол. Ему наплевать на своих земляков.
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 13:15:18   #4 [ru]
это даже НЕ НЕЛЬЗЯ а НЕ МОЖНО так бывает даже если все хотят но НЕ МОЖНО,давайте порасуждаем,всякое может быть потому что они живут етим веками и..наверно это то самое время,Украина Сирия больше всего подходит Украина санкции + нелепое держание 17лет за руль итп итд,козел отпущения в этих кругах практикуется ПАСАЖИР))) братоубийственная война,играть на этом...безславная смерть тех же контрактников (большинство русские) оочень много чего,все это знают это не секреты.Действительно образ будущего!я бы свалил на другое кресло))нужно знать
 
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Аноним (гость) 09-08-2017 12:33:52   #3 [ru]
нету образа будущего)) у нынешней верхушки РФ(у всей верхушки)наверное даже не цветочки,от даже нецветочков шарахатся то что...потому что была есть и будет неодназначная и неоднородная,потому что на глазах не видно))потому и не готовые,все в переди..нужно строить образ будушего))) ps: нужно знать,по Славянским (Авраамическим)у них воевода побежит,тоесть хорошие люди погонят вилами чмыря воеводу...нельзя недооценивать они живут этими..сегоднящнее время некоторые люди считают интересными..нужно знать
 
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