A- | A | A+ 12pt №10, 13 марта 2018 года. Я бы в Путины пошёл – пусть меня научат! Владимир Владимирович Путин руководит страной почти 20 лет. Целую эпоху. Говорят, что он самый великий государственный деятель за всю историю России. Может быть. Не мне решать. Но давайте посмотрим на результаты его деятельности через призму предстоящих выборов президента страны. Как мне кажется, за ним можно числить две существенные перемены в жизни страны. Первая связана с дискредитацией таких понятий, как либерализм и демократия. Сам он на эту тему старается не высказываться, однако подконтрольные ему ветви власти и СМИ занимаются этим, не покладая рук. Теперь эти слова стали ругательными, хотя либерализм – это всего лишь свобода. А демократия – власть народа. Казалось бы, что в этих понятиях плохого, недостойного? Одновременно с деятельностью Путина связана дискредитация самого института выборов. Мы уже забыли про конкуренцию на них. Сначала он лишил нас выборов губернаторов, затем ввел муниципальный фильтр, сквозь который пробиться кандидату, не утверждённому Кремлём, невозможно, а потом всё покатилось по наклонной. И выборы теперь проходят без выбора. Голосование предстоит ещё только 18 марта, а результат давно известен. Вторым достижением Путина является зачистка политического поля, обеспечивающая безальтернативность выборов. Вспомните досрочные выборы Главы Республики Тыва в 2016 году. Против действующего Главы Ш.Кара-оола выдвинулись «договорняки» от всех парламентских партий. Да такие, для которых 1,5-2% набрать на выборах – большая удача. Особенно запомнился кандидат от КПРФ, который за пассивное участие потом из рук Кара-оола получил должность, или кандидат от ЛДПР, работающий стрелком-охранником, который не выступил ни на одном политическом мероприятии и не расклеил ни одной листовки. Не кандидаты, а натуральный позор политической системе. Других до выборов депутаты от партии, которую справедливо называют партией жуликов и воров, не допустили. Правда, избирательной комиссии и при таких соперниках пришлось изрядно потрудиться, чтобы «нарисовать» нужный результат голосования. Если вы посмотрите на сегодняшние выборы, то станет очевидно, что они – точно такой же фарс, что случился в 2016 году в Туве. Только теперь уже на общефедеральном уровне. Кандидаты вроде как бы и есть, только конкуренции между ними – никакой. Складывается впечатление, что все они прошли тщательный отбор в Администрации Президента на предмет тотального отсутствия конкурентоспособности. И только после этого были зарегистрированы ЦИКом. Мало того: своим поведением на публичных мероприятиях они как бы подтверждают никчёмность демократических процедур смены власти. Один (Жириновский) в прямом эфире на теледебатах кроет своих соперников матом, другие (Собчак) в ответ обливают водой. При этом остальные мужчины никак не реагируют на хамское поведение Жириновского в отношении единственной женщины в студии и пассивно наблюдают за происходящим. Третий (Сурайкин, которого ранее никто и не знал), с азартом агитирует за преступника Сталина. Четвёртый (Явлинский) спокойно без азарта агитирует за экономическое процветание страны, в которое уже никто давно не верит. Более-менее солидно на этом фоне смотрится кандидат от КПРФ (Грудинин), но подконтрольные Кремлю СМИ давно всем приверженцам коммунистической идеи разъяснили, что он – капиталист и миллиардер, а потому чужд их идеалам. Остался последний (Титов) – действительный представитель бизнеса, который в нашем обществе воспринимается исключительно как воровство. А телеведущий, как может, подчёркивает царящее в студии сумасшествие, как бы со стороны подтверждая мнение, что никого, кроме Путина, избирать президентом нельзя по определению, потому как остальным кандидатам место либо в психушке, либо в тюрьме. Что же до самого Путина, то он агитировать за себя считает ниже своего достоинства и не сходит с наших телеэкранов, только под другим соусом. Он не только не принимает участия в теледебатах, но и не отправляет туда своих доверенных лиц. А зачем? Результат же уже известен... Так что теперь для Путина важен только один фактор – процент явки избирателей, который обеспечит легитимность выборов в глазах международной общественности, сильно напуганную на днях его воинственными заявлениями. И эту общественность понять можно – кому не охота жить? Тем более, что они там, на Западе, живут не так уж плохо... А в России, если верить Путину, создано новое оружие, аналогов которому нет ни у кого в мире. Ракеты с атомными двигателями, которые могут бесконечно долго летать вокруг земного шарика, выбирая цель для поражения, аналогичные им беспилотные подводные аппараты с ядерными или простыми зарядами, которые двигаются под водой с гиперзвуковой скоростью, ракетами, способными поразить любую цель... Честно говоря, лично я не очень верю во все эти военно-прикладные чудеса. Мультфильмам, которые сопровождали угрозы Путина, уже более 10 лет. Так что всерьёз воспринимать заявления Путина на сей счёт вряд ли стоит. Тем более, что все понимают: эту часть Послания Путина готовили люди Шойгу. А он, как известно, большой фантазёр и классный пиарщик. Помните, как недавно он передал Путину видео с изображением фрагмента уничтожения нашими отважными вертолётчиками бандитов в Сирии? Тогда наивный Путин ему настолько поверил, что передал это видео американскому режиссёру Стоуну, а тот «купился» на подделку и вмонтировал видео в свой фильм про Путина. Однако фальсификация стала достоянием широкой общественности, когда фильм о Путине вышел в прокат. Выяснилось, что на самом деле в сюжете были изображены действия американских вертолётов «Apache» в Афганистане пятилетней давности. Умельцы Минобороны России переделали сюжет под действия наших ВКС в Сирии, наложили свой звук на американское видео и выдали Путину как доказательство мастерства и воли российских ВКС в Сирии. Обман давно уже установлен документально, но никаких опровержений ни из Минобороны, ни из Кремля что-то не слышно. Конечно, в цивилизованном государстве после такой фальшивки министр бы сразу лишился должности и погон. Но мы же живём в России... И Путин, который, наверное, давно обретается в сюрреальном мире, созданным его ближайшим окружением, был вынужден проглотить эту горькую пилюлю и очень быстро простил Шойгу его обман. Вспоминая тот случай, невольно приходишь к выводу, что, скорее всего, и сведения о наших чудо-ракетах, чудо-подлодках и других чудесах – тоже некое «изобретение» Шойгу. Но Путин хочет в это оружие верить и, наверное, верит искренне. А почему бы и нет? В связи с этим всплывает в памяти эпопея с испытаниями ракеты «Булава». Её никак не могли довести до ума в течение 10 лет. Передавали из одного КБ в другое, в связи с чем возник конфликт интересов между конструкторами. Поэтому каждый неудачный пуск «Булавы» тут же становился предметом публичных дискуссий. Доделать ракету никак не могли, поэтому военные вынуждены были договориться с конструкторами, чтобы не выносить сор из избы и не предавать гласности неудачи с пусками ракет. В результате теперь все считают, что «Булава» доведена до ума и летает, как ей и положено... По аналогии с этим на ум приходит простая мысль: мы не собираемся развязывать атомную войну! Поэтому, все изобретения, о которых нам сообщил Путин в своём Послании, в ближайшие 10-20 лет востребованы не будут. А там уже эпоха Путина, наверное, закончится. Так что о том, реальное это оружие или нет, мы очень долго не узнаем ничего, если сами изобретатели не проболтаются. Раз Путин сказал, что оно в России есть, значит, так оно и должно быть. Такая же ситуация была при Президенте США Рейгане, когда он объявил о намерении готовиться к звёздным войнам. В СССР в это поверили. Всё кончилось плохо – в результате гонки вооружений и внутренних противоречий Советский Союз приказал долго жить... Однако в этой истории есть ещё один аспект. Судя по реакции властей и военных США, они намерены всерьёз воспринять заявление Путина о появлении новых вооружений в России. Поэтому непременно подхватят гонку вооружений, заявленную Путиным уже хотя бы потому, что это в интересах корпораций военно-промышленного комплекса США и Европы. Опасность состоит в том, что они могут создать реальное, а не мифическое оружие против нас. Тогда нам реально придётся их догонять. А за счёт чего? За счёт нашего благосостояния. Вот так политика влияет на реальную жизнь простого человека. Но не только об этом нужно думать. На днях, 6 марта, случилась трагедия с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Она оказалась самой крупной авиакатастрофой с этим видом летательных аппаратов за последние 16 лет. При посадке погибли 39 человек, из которых шесть – члены экипажа, а один из пассажиров – генерал. Уже сейчас известно, что причиной послужила техническая неисправность борта, который прослужил более 40 лет. Вот и выходит, что даже в условиях реальных военных действий наши войска вынуждены использовать откровенную рухлядь. Шойгу заявляет об обновлении вооружений на 70%, а в это время даже в Сирии используется заведомое старьё, не способное дотянуть 500 метров до взлётно-посадочной полосы. Солдат нередко кормят собачьими консервами, а генералы воруют миллиардами. На всём. На еде, на обмундировании, на вооружении, на строительстве военных объектов. И это уже – не тайна. О воровстве в Минобороны России мы почти каждый день узнаём новое. Уже выносят приговоры проворовавшимся чиновникам в погонах, однако в целом ситуация не меняется. О том, в каком состоянии сегодняшняя армия, мы можем наглядно убедиться на ситуации в Туве. Все, кто имеют отношение к строительству военных объектов, уже под следствием в ожидании суда. Здание военкомата, которое Глава правительства Тувы Ш.Кара-оол обещал ещё к 1 сентября 2015 года, по-прежнему в состоянии ожидания окончания. Вернее сказать, бесконечного ожидания. Там сменился подрядчик, но воз и ныне там. Первый, по версии следствия, украл из бюджета Минобороны более 200 млн. рублей. Видимо, воруют точно так же, как при Доржу. Аналогичная ситуация на строительстве военного городка горнострелковой бригады. Всё, что построил Хван, готовятся снести. Но и без этого на объекте пропало, не оставив следа, более 2 млрд. рублей. Шойгу заявляет, что отношения ни к подрядчику, ни к его воровству он не имеет. Может быть. Только откуда и по чьей воле этот Хван с не погашенной судимостью на тувинском военном объекте взялся? И что, у Минобороны нет возможности узнавать, кому оно доверяет миллиарды военного бюджета? А где контрразведка? Современные вооружения это, конечно, хорошо. Только, думается, нужно по одёжке протягивать ножки. В России разгораются один скандал за другим по поводу мусорных свалок. Огромная страна завалена жидкими и твёрдыми зловонными отходами. У государства не хватает средств для решения этой экологической проблемы. Кызыл задыхается от сажи, в столице отсутствует полигон для утилизации отходов. Тот, что был, запрещён к использованию решением суда. Власти отвечают на такие проблемы словами: «денег нет, но вы держитесь». Вот и получается: в России на оружие деньги находятся, а на ликвидацию свалок – нет. При этом программа перевооружения армии сопровождается невиданным ранее воровством. Да, конечно, воровство в военном ведомстве не имеет прямого отношения к предстоящим выборам. Выборы 18 марта непременно состоятся. Правда, кого «выберут» – яснее ясного. Тогда зачем нам эти выборы? Демонстрировать либерализм и демократию? А они нам зачем? Так что правильнее было бы ввести в стране монархию и не обманывать народ какими-то там выборами. Кондрат Пчёлкин (прочитано 953 раза) http://risk-inform.ru/article_7200.html +16

<< Комментарии к статье (Всего: 17) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 16-03-2018 12:43:08 #17 [ru] 15й, где вы видели кандидатов от оппозиции? 0 Аноним (гость) 16-03-2018 12:40:40 #16 [com] Если не будет сменяемости власти, всё закончится так, как в Советском Союзе - застой и развал. Никакая нефть не поможет. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 12:32:28 #15 [ru] По всем законам логики в явке заинтересованы все: и кандидаты от власти, и кандидаты от оппозиции, и даже сами избиратели. Поэтому я очень надеюсь, что от своего права выбора Вы, всё же, не откажетесь. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 12:12:49 #14 [com] Итоги выборов давно известны. Они не зависят от того, как мы проголосуем. Зачем в них участвовать? 0 Аноним (гость) 16-03-2018 11:29:48 #13 [com] Путин сначала отсеял кандидатов, а потом "с блеском" выиграет выборы. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 10:58:30 #12 [com] Я на выборы не пойду - нечего смешить людей и делать одолжение Кара-оолу. 0 Избиратель (гость) 16-03-2018 09:55:59 #11 [com] В России выборы президента превратили в балаган. Никто в их объективность не верит. Панфилова также «рисует», как и её предшественник Чуров. В Туву завезли 2 комплекта бюллетеней – нужна только явка. Остальное Фортуна сделает, как надо. 0 Националист (гость) 15-03-2018 09:08:02 #10 [ru] «ПУТИН.ИТОГИ.2018»: ДОКЛАД ЯШИНА И МИЛОВА



Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

http://www.youtube.com/v/wtZaJtqnS2I

0 Аноним (гость) 14-03-2018 17:21:52 #9 [ru] Перед выборами агентурная сеть активизировалась, ходят за неугодными и слушают, даже за пенсионерками, лучше бы работу нормальную этим пацанам дали.

На выборы никто из наших не пойдет, достали уже и нищетой, и продажными прокурорами и продажными судьями. 0 Аноним (гость) 14-03-2018 13:55:01 #8 [ru] Аноним №#7 Можно не платить за всё заплатит Карапуз. А запятую сам поставь. 0 1 : 2 Остальные материалы номера 10: Свежий анекдот

Коротко

Обзор прессы

За выборы без фальсификаций!

Я не понимаю

Найдётся ли управа на родственника Кара-оола?

Новая эпоха наступила. И что теперь делать?

Уголовники будут проводить выборы Президента страны?

Яды и меркадеры Владимира Путина

Он и они. Пьеса.

Перекрёсток мнений

Маленький сорванец с большим пирогом