Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Культ Сергея Шойгу Раздел: Люди
Комментариев: 1
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 65
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 29
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 16, 24 апреля / Российская пропаганда ушла в астрал и не вернулась
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№16, 24 апреля 2018 года.


Российская пропаганда ушла в астрал и не вернулась

Российская пропаганда ушла в астрал и не вернулась

Телеканал «Россия 24» показал интервью с одним из сирийских детей, подвергшихся 7 апреля химической атаке в городе Дума. По словам мальчика и его отца, в дом, где они были, вбежали волонтеры «Белых касок». После этого мальчик и его отец побежали в больницу. «Как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», – рассказал Хасан Диаб. После этого его отпустили домой, дав финики и печенье.

На основании этого интервью российская пропаганда теперь утверждает, что «никакой химической атаки» в Думе не было. А постпред при ООН Василий Небензя даже собрался показывать этот репортаж на Совбезе, чего, конечно, лучше б не делать.

Любому вменяемому человеку понятно, что во время химической атаки волонтеры не теряют времени на то, чтобы установить точную степень поражения каждого, кто теоретически мог оказаться в радиусе действия газа. «Белые каски» действовали совершенно правильно: согнали всех в госпиталь и поливали водой. Хасану и его отцу повезло: их газ не затронул. А вот люди на соседней улице не были так счастливы.

Российская пропаганда утверждает, что события в Думе разворачивались следующим образом.

6 апреля 2018 года Думу контролировали исламские боевики, в основном из группировки «Джейш аль-Ислам», запрещенной в России. Они были настроены крайне воинственно и сдавать город не собирались. В одном из своих видео «Джейш аль-Ислам» даже показала 100 расставленных по всему городу клеток с сидящими в них людьми: «живой щит» против войска Асада.

За время осады Думы боевики накопали в ней ходов и подвалов, и взять ее было чрезвычайно трудно, особенно Асаду, у которого не так много обученных войск. Проблему могла бы разрешить атака химическим оружием: тяжелым хлором, который сам заползает в подвалы, убивая всех, кто там находится.

И вот 7 апреля эти боевики, по утверждению российской пропаганды, объявили о фейковой химической атаке.

А 8 апреля Дума была взята. А атака – если верить российскому постпреду при ООН Василию Небензе – была фейковая.

Впрочем, если верить другому российскому официальному лицу, Марии Захаровой, то атака, пожалуй-таки была. Потому что в Думе обнаружены контейнеры с хлором из Германии, и дымовые шашки, – откуда бы вы думали – из Солсбери!

Таким образом, если верить Марии Захаровой, эти проклятые боевики, собиравшиеся оборонять Думу до последнего заложника, сами потравили детей хлором (германским) и сдали Думу асадовской армии.

Интрига закручивается. Не знаешь, в самом деле, чему верить:

  • так хлора не было или он был германский?
  • Думу вообще никто не травил или ее травили сами боевики?
  • И если боевики отравили сами себя, и никакого нападения правительственных сил не было, то как все-таки на следующий день после этого войска Асада оказались в Думе?
  • Как они умудрились без боя занять у приготовившихся к обороне исламистских фанатиков эти самые многократно эшелонированные подвалы?

Российская пропаганда за последнее время не то, что потеряла берега: она ушла в астрал и не вернулась.

Заявления следуют одно фантастичнее другого.

  • Сначала российская пропаганда, устами Виктории Скрипаль, выдвигает предположение, что ее дядю отравила будущая теща.
  • Потом та же самая Виктория выдвигает другое предположение – что никакого химического отравления не было, а просто ее двоюродная сестра и дядя покушали не тех морепродуктов.
  • А потом постпред при ООН Василий Небензя выдвигает новую версию: коварные англичане ввели «Новичок» Скрипалям в кровь уже тогда, когда те без сознания лежали в больнице.

Так извините, теща или морепродукты? Морепродукты или без сознания? «Во-первых, я его не брала, во-вторых, я его вернула, в-третьих, он был с отбитой ручкой».

Мария Захарова обвиняет англичан в убийстве Григория Распутина и императора Павла I, а Генштаб, не дрогнув, объясняет, что из 103 крылатых ракет, выпущенных американцами по сирийским аэродромам, наша доблестная ПВО сбила 71.

Никакой реальности, по мнению этих людей и их начальства, в принципе не существует. Существует только пост-реальность, где правда и ложь на экране телевизора совершенно равны.

Технология, опробованная уже на малайзийском «Боинге»: «Стрелял, но не «Бук». «Бук», но не наш. Наш, но не мы. Мы, но не в «Боинг». В «Боинг», но случайно. Другим можно, а нам нельзя?»

В принципе все эти приемы нам знакомы. До того, как в США появился термин «фейк ньюс», в СССР давно бытовал стандартный и испытанный временем термин «агитпроп».

Проблема, однако, в том, что у этих фейковых новостей отсутствует главная составляющая, которая, собственно, и превращает их в агитпроп. А именно: за неверие в них не расстреливают.

Г-жа Захарова, г-н Небензя, и Генштаб РФ могут сколько угодно рассуждать о «позорном провале авантюры Запада» в Сирии и солсберских шашках, обнаруженных в Гуте.

Но проблема этих достойных господ заключается в том, что мы им верить не обязаны. За неверие в то, что малайзийский «Боинг» был сбит украинским летчиком, больше не дают 10 лет без права переписки. И даже не увольняют с работы.

История повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде комедии. Вранье, которое в 30-е годы было могучей идеологией, теперь, без подпорки в виде ГУЛАГа, является смешным и мелким враньем.

Юлия Латынина
«Новая газета»

(прочитано 424 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7285.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Националист (гость) 26-04-2018 14:26:45   #8 [ru]
Как же классик был прав... Из быдла, выйдут только ему подобные твари.

http://imglink.ru/pictures/26-04-18/0d7e9a742a689474d7a05539527f884f.jpg
 
0
avatar
Националист (гость) 26-04-2018 06:09:27   #7 [ru]
Кисилев и Соловьев в молодости...

http://imglink.ru/pictures/26-04-18/b0d1532fa5d89d89d7e14c1408317795.jpg
 
0
avatar
Националист (гость) 26-04-2018 05:44:02   #6 [ru]
В Италии украинец плюнул в лицо этому г*нд*н*, а он утёрся, развернулся и свалил

http://imglink.ru/pictures/26-04-18/740ddae93c75ac156353e634dd7471c4.jpg
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-04-2018 15:16:39   #5 [ru]
Всем советую посмотреть этот ролик, чтобы понять страшную силу лживой пропаганды.




"Как федеральные СМИ делают из людей животных"
Киселевско-соловьевская деятельность превращает даже психически здоровых людей в безвольных рабов, легко поддающихся манипулированию.
 
+2
avatar
Националист (гость) 25-04-2018 14:24:04   #4 [ru]
Коротко о русской пропаганде. О достижениях Рогозина и ГЛОНАСС.

http://imglink.ru/pictures/25-04-18/383d2b3b675cd85b174241c724c23bf8.jpg
 
0
avatar
Националист (гость) 25-04-2018 08:42:28   #3 [ru]
Топ - 5 (Внимание на 3-ю строку):

- Российские автомобильные дороги (108 млрд рублей),
- Минфин республики Крым (71 млрд рублей),
- ВГТРК (67 млрд рублей)
- министерство экономики Калининградской области (50 млрд рублей),
- Федеральная кадастровая палата (24 млрд рублей).

ВГТРК (67 млрд рублей) - вот из этих денег высоко оплачивается и покупается недвижимость пропаГАНДОНами на ЗАПАДЕ: Кисилева, Соловьева, Скабеевой и ее хахалю Попову, а также мелким пропаганденышам - журнашлюхам.
 
+2
avatar
Националист (гость) 25-04-2018 08:11:15   #2 [ru]
Соловьёв - хитрый еврей и инстинкт самосохранения хорошо работает. Также у всей путинской т.н. "элиты"
 
+2
avatar
Националист (гость) 25-04-2018 08:05:42   #1 [ru]
Даже представить побоюсь, что с ними произойдет при падении путинского режима. А они уже точно знают, что их ждет - за их пропаганду и вранье! Вот и покупают дорогие дома на ненавистном им ЗАПАДЕ. У Соловья уже есть итальянская вилла. И дети будут обучаться на Западе.

http://imglink.ru/pictures/25-04-18/a93b52a9d202523eb525199d04866275.jpg
 
0
Остальные материалы номера 16:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Государство-призрак (№13, 3 апреля)
» Приготовиться Флориде! (№12, 27 марта)
» «Дело Скрипаля» (№11, 20 марта)
» Власти России: тупость, неуправляемость, недальновидность (№11, 20 марта)
» Мания СССР (№11, 20 марта)
» Страна и люди с подмоченной репутацией (№11, 20 марта)
» Он и они. Пьеса. (№10, 13 марта)
» Яды и меркадеры Владимира Путина (№10, 13 марта)
» Я бы в Путины пошёл – пусть меня научат! (№10, 13 марта)
» Кокаин без иммунитета (№9, 6 марта)
» Частная война при участии приближённых друзей (№8, 27 февраля)
» Позор России (№7, 20 февраля)
» Пушков и мухоморы (№3, 23 января)
» Резня в школах – кто виноват? (№3, 23 января)
» Работа над ошибками (№2, 16 января)
» Для кого кризис? (№2, 16 января)
» Унылая реальность посленовогодней России: Карета превращается в тыкву (№1, 9 января)
» Год неудач (№1, 9 января)
» Трупное окоченение пропаганды (№51, 26 декабря)
» Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище? (№46, 21 ноября)
» Спасти доктора (№42, 24 октября)
» Надувной совок. Новости упадка (№41, 17 октября)
» Штурмовички (№38, 26 сентября)
» Теракт в Сургуте: о чём молчат власти? (№34, 29 августа)
» В борьбе за землю (№33, 22 августа)
» Платов и дети (№29, 25 июля)
» Вера в Бога: Мифы и реальность (№28, 18 июля)
» Геи на родине Шойгу: Неужели всё так плохо? (№26, 4 июля)
» Как Шойгу облапошил Путина (№25, 27 июня)
» Природа отдохнула на лице Киселёва (№20, 23 мая)
» Не можете повторить (№19, 16 мая)
» Цвета и цветы Победы. Почему спорят о «георгиевской ленточке» (№18, 9 мая)
 
   

– Ты крутой! Я хочу, чтобы мои дети были похожи на тебя... Только не надо трахать мою жену!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank