Кокаин без иммунитета

Скандал о контрабанде наркотиков через посольство России в Аргентине после публикаций прослушек вышел на новый виток

Блогер против дипломатов

Российские официальные лица крайне недовольны тем, как СМИ освещают историю о попытке контрабанды почти 400 кг кокаина из посольства России в Аргентине в Москву. «Те информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведенную в этом довольно сложном и необычном деле», – заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на заседании комитета по международным делам Совета Федерации в понедельник.

Ранее эту тему комментировала и официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства 23 февраля.

На новый уровень обсуждение этой истории вышло после того, как известный блогер Максим Миронов разместил в своем ЖЖ пост с провокационным заголовком «Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет?» Блогер, проживающий в Аргентине, отмечает, что вот уже как несколько лет режим охраны школы при российском посольстве, где хранились наркотики, был резко усилен из-за боязни терактов. «Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны», – отмечает блогер, чьи дети посещают эту школу.

Автор блога указывает и на тот факт, что отвечающий за безопасность посольства российский сотрудник встречался с главным фигурантом этого уголовного дела, который пытался обсудить возможность использования дипломатических каналов для отправки ценного груза.

В своей публикации Миронов цитирует фрагменты прослушки фигурантов дела, которую вели местные спецслужбы. «Аргентинские спецслужбы, как и я, похоже, не очень верят в официальную версию МИДа, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, Российского государства, и история длилась много лет», – пишет Миронов.

Новый самолет отряда «Россия» оказался лайнером из «кокаинового дела». Ранее в своем официальном Twitter жандармерия Аргентины опубликовала фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы, где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках виден бортовой номер самолета – 96023. Лайнер с таким бортовым номером, согласно данным ресурса russianplanes.net, принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, которое специализируется на перевозке первых лиц государства. Через несколько часов после публикации расследования сайт russianplanes.net закрылся. Владелец сайта под ником Kiba в разговоре с «Медиазоной» сказал, что проект – его личное хобби, а информация компилируется с разных сайтов автоматически. «Я увидел новость [на РБК] и решил удалить сайт, потому что мы здесь ни при чем. Никто от меня не требовал этого сделать», – сказал Kiba «Медиазоне». x x x Кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года военными самолетами. По словам Абянова, поставки кокаина начались в середине 2012 года, когда к нему впервые обратился их предполагаемый организатор Андрей Ковальчук. Аналогичные просьбы от Ковальчука поступали в 2014 и 2015 годах. При этом отправитель утверждал, что в чемоданах вино, кофе и полудрагоценные камни. Посылки упаковывали как дипломатическую почту, чтобы избежать досмотра. Перевозили их на «грузовых российских самолетах» через Монтевидео. В военно-транспортной авиации подтвердили полеты в Латинскую Америку, но исключили перевозку наркотиков. x x x МИД назвал «дикой» версию о связи смертей дипломатов и «кокаинового дела». Сотрудники МИДа возмущались, что некоторые издания пытались связать смерти сотрудников ведомства с этим скандалом, в том числе от сердечных приступов. «Не только лживой, но и оскорбительной, да и просто дикой является статья онлайн издания 812’ONLINE от 26 февраля с.г. «Сердечные приступы российских дипломатов могут быть связаны с «кокаиновым делом». Выдвигая эти беспочвенные обвинения, авторы данного материала явно не подумали о чувствах родственников ушедших от нас дипломатов», – говорится в заявлении МИДа. Петербуржское издание 812’ONLINE обнаружило, что в период 2016-2017 гг. из жизни ушли девять российских дипломатов и представителей России за рубежом. Некоторые смерти выглядят довольно странно, сообщается в материале. x x x Бизнесмена Ковальчука задержали 1 марта в Берлине. Немецкая полиция будет просить местный суд о его аресте. За последние пять лет Ковальчук 11 раз прилетал в Аргентину на частном самолете и вывозил чемоданы на машинах посольства. После ссоры с послом Виктором Коронелли у бизнесмена возникли проблемы с поставками, которые он хотел решить в том числе и сменой представителя посольства.

На пост блогера Миронова посольство России в Аргентине отреагировало весьма нервно. «На протяжении последних нескольких лет он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки. Ранее пытался собирать у стен посольства, впрочем, без особого успеха, митинги антироссийской направленности», – говорится в официальном заявлении диппредставительства. При этом российское посольство считает, что блогер «перепевает» публикации местной прессы, делая ставку на наиболее «жареную» информацию и громкие «желтые» заголовки.

«У посла сорвало крышу»

Согласно заявлениям официальных властей Аргентины, операция по раскрытию наркосети началась в конце 2016 года – после того, как посол России в этой стране обратился в местные правоохранительные органы. Выяснилось, что в здании школы при посольстве складированы 389 кг высококачественного кокаина, расфасованного по 12 чемоданам приблизительной стоимостью в $50 млн.

Местные спецслужбы взяли на контроль переговоры подозреваемых. Операция, продолжавшаяся почти год, велась в обстановке повышенной секретности, чтобы не допустить утечек в прессу. В итоге, в декабре 2017 года, в Москве были арестованы три российских гражданина, им предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотических средств. В Аргентине были задержаны двое подозреваемых.

В местной прессе появились выдержки их записей переговоров предполагаемых наркотрафикантов, из которых следует, что они пытались использовать для отправки чемоданов дипломатические каналы и свои связи в российском посольстве. «Как там наш Воробьев Олег?» – спрашивает предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук (он проживал в Германии) местного полицейского русского происхождения Ивана Близнюка. Воробьев, судя по публикациям СМИ, отвечает за безопасность российского посольства. «Хорошо. Вернулся из отпуска», – отвечает Близнюк, поддерживавший по долгу службы плотные контакты с российским диппредставительством. «Я с ним говорю каждые 20 дней, типа, привет-привет». Далее по ходу беседы Близнюк жалуется, что ему не дают ни к кому «приблизиться» и, видимо, у «посла сорвало крышу».

В ходе другого разговора, перехваченного в октябре 2017 года, Близнюк и его сообщник Александр Чикало обсуждают проблемы, с которыми столкнулся Ковальчук. «Теперь ему отрубили доступ к диппочте, потому что он разругался с послом и он не знает, что делать... Можешь представить объемы наркотрафика, что раньше отсюда шел?» – спрашивает Чикало. При этом из диалога контрабандистов следует, что раньше Ковальчук мог воспользоваться транспортом, предоставляемым посольством.

Местные спецслужбы зафиксировали и переговоры Ковальчука и Воробьева в Буэнос-Айресе. «У меня 12 ящиков с коньяком и две большие коробки с сигарами. Мне нужен пикап или микроавтобус», – объясняет Ковальчук свои проблемы Воробьеву. «У меня их нет, я с этим не хочу связываться. Извини, у меня могут возникнуть проблемы. Мне нужно разрешение, чтобы поехать в аэропорт, а его может дать только посол», – отвечает российский чиновник.

«Успешная» кооперация

Примечательно, что наркоконтрабандисты обсуждали и карьерные перспективы посла России в Аргентине. Согласно данным прослушки за октябрь 2017 года, контрабандисты говорят о том, что скоро в Аргентину должен приехать новый посол, с которым, якобы, Ковальчук поддерживает хорошие отношения.

Сам посол, Виктор Коронелли, возглавляющий диппредставительство с сентября 2011 года, заявил в интервью «Коммерсантъ FM», что был знаком только с одним из фигурантов дела – Али Абяновым, – который занимал должность завхоза посольства. По версии следствия, именно он пронес чемоданы с кокаином на территорию школы. В июле 2016 года завхоз уехал в Москву.

Наркотрафиканты в течение года три раза пытались переправить груз в Москву (к этому времени кокаин был заменен мукой, а в чемоданы были заложены маячки).

Первый раз груз пытались вывезти на частном самолете. Но этому под благовидным предлогом воспрепятствовали аргентинские спецслужбы, опасавшиеся потерять его след. Потом для переброски кокаина организаторы контрабандной схемы думали использовать командировку аргентинских полицейских в Россию, в Москву. В итоге груз прибыл в Москву в ноябре прошлого года вместе с другими личными вещами бывшего завхоза. Но их получатели были задержаны спецслужбами.

И в Москве, и в Буэнос-Айресе особо отмечают, что успешное проведение этой операции стало возможным благодаря тесной координации спецслужб. Но, возможно, у этой истории может появиться продолжение. Судя по перехваченным и опубликованным в прессе разговорам наркотрафикантов, подобная схема переброски наркотиков могла быть задействована и в соседнем Уругвае.

Скандалы, когда наркотики пытались перевозить, задействуя дипломатические каналы, случались и раньше. В 2003 году, например, в аэропорту Домодедово были задержаны фельдъегери из Таджикистана с грузом спецпочты, где были обнаружены восемь килограмм героина. Но обычно для переброски больших партий наркотиков используются более простые методы – например, консервные банки, закатанные фабричным способом, мешки с кофе или крупные партии овощей и фруктов, что перевозятся по морю.

Алексей Клименков

«The New Times»