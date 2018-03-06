В Туве снова украли. На этот раз 50 млн. рублей

Главным событием ушедшей недели стало Послание Президента Путина Федеральному Собранию. Политики, что состоят в путинской обойме, с восторгом отзываются о речи Владимира Владимировича, хотя, как мне кажется, никаких оснований для этого она не содержала. И дело даже не в том, что аналогичные обещания шестилетней давности никаких последствий не имели: из 11 пунктов власти кое-как с грехом пополам сумели исполнить только одно обещание. А хотелки за пять лет к 2018 году войти в пятерку крупнейших экономик мира, вести разумную внешнюю политику, повышать благосостояние людей, вести борьбу с бедностью, искоренять коррупцию, ликвидировать очереди в детские сады, избежать международной изоляции, обеспечить людей качественными лекарствами по доступным ценам и не давать пустых, невыполнимых обещаний – так и остались обещаниями.

И вот – новый виток предвыборных заманух. Тут и удвоение строительства и ремонта дорог, и увеличение в полтора раза производительности труда, и возрождение здравоохранения, и упрощение налоговой отчётности. И повторное обещание ввести Россию в пятёрку ведущих экономик мира. В это как-то не очень верится, вспоминая итоги последних шести лет. Главная беда страны – дикая коррупция, по уровню которой в международном рейтинге мы находимся рядом с Гондурасом. Единственно, во что верится безоговорочно, так это в то, что страна прочно встала на рельсы милитаризации, и затраты на вооружения в России в обозримом будущем снижаться не будут. А также в то, что министры и губернаторы сожрут любой эффект от модернизации. В речи президента не было сказано ни о коррупции, ни об обновлении кадров. Это означает только то, что и после выборов, скорее всего, в России всё будет по-прежнему. И это не воодушевляет.

Наше чиновничество всё чаще стало повторять, как мантру, китайскую фразу о том, как плохо жить в условиях перемен. Их понять можно. Только сохранение их позиций гарантирует им процветание и безнаказанность воровства. А воровать наши бюрократы действительно научились. Если кто-то сомневается, предлагаю ознакомиться с очередным материалом о коррупции в Туве.

Когда заходит речь о деньгах, я всегда вспоминаю магическую цифру в 50 млн. рублей. Именно столько собирался сэкономить премьер Тувы Ш.Кара-оол на досрочных выборах Главы республики в 2016 году. И ради этих солидных для нашей республики и бюджета РФ денег В.Путин во время празднования Дня Рождения нашего замечательного земляка С.Шойгу разрешил Ш.Кара-оолу провести досрочные выборы. Так что, давайте на эту сумму и будем ориентироваться.

Все знают, как сложно получить землю под строительство в столице республике г.Кызыле. Да что там сложно – это слово вообще не отражает реальной ситуации с разрешением земельного вопроса в кызылской мэрии. Правильно было бы сказать – НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО! Правда, из общего правила бывают и исключения. К примеру, один проходимец из Новосибирска каким-то чудом оформил земельный участок под строительство офисного здания в самом центре Кызыла по ул. Красных партизан. Все понимают, что без взятки такое провернуть в нашем городе нельзя. Кому он заплатил и сколько, пока неизвестно. Ни ФСБ, ни, тем более, МВД этим странным земельным участком и замороженной стройкой почему-то не занимаются. Видимо, тот, кто получил взятку за эту землю, имеет возможность заткнуть рот любой правоохранительной структуре, включая прокуратуру, ФСБ и МВД. Многим кажется, что, скорее всего, такой фигурой может быть премьер Тувы Ш.Кара-оол.

Но, как известно, чиновники нашей страны живут по принципу «не пойман – не вор». И если прокуратура, ФСБ и МВД и впредь не будут охотиться на нашего главного предполагаемого коррупционера, то мы никогда не узнаем, кто, кому, сколько и чем заплатил за этот элитный земельный участок. Хотя связка Кара-оол – Пережегин давно у всех на слуху. Но сегодняшняя публикация не об этом.

Наискосок от здания Правительства Тувы в Кызыле по адресу ул. Кочетова, 63 между жилым домом и Арбитражным судом имеется земельный участок площадью 8 456 кв. метров с кадастровыми номером 17:18:0105022:821 и стоимостью 4 975 256,72 руб., в своё время предназначавшийся для игр и занятий спортом местной детворы. Он и был таковым до тех пор, пока власть в республике с лёгкой руки Сергея Шойгу не попала в руки предприимчивого Шолбана Кара-оола. И вот тут-то стало известно, что жена нового премьера положила глаз на этот земельный участок с целью строительства на нём гостиницы с рестораном. В связи с этим некие анонимные строители быстренько этот участок огородили, и некое ООО принялось рыть там котлован.

Что это были за строители, достоверно неизвестно. Единственное, что было бесспорно, так это то, что на всей технике, которая работала, имелась эмблема ООО «Восток» С.Уюсова. А жители близлежащих домов нередко видели, как на объект приезжал сам Уюсов в сопровождении премьера Тувы Кара-оола, и они что-то живо обсуждали, активно жестикулируя руками. Не исключено, что предприниматель и главный бюрократ республики спорили на счёт того, каким образом можно поднять уровень благосостояния граждан Тувы. Правда, на самом уровне жизни людей это как-то не очень сказывалось. А если и сказывалось, то исключительно в негативном плане. И чем чаще Кара-оол и Уюсов собирались на строительной площадке и размахивали руками, тем хуже жилось населению. Сейчас стало понятным, почему. Скорее всего, они тогда делили бюджетные деньги, предназначенные для образования и здравоохранения, на нужды этой стройки.

Сразу оговорюсь: как показало время, строители из Кара-оола и Уюсова оказались никакие. В результате их частых встреч на объекте не только не вырос уровень благосостояния народа Тувы, но так и не выросло здание гостиницы. Как вы можете увидеть на фото, Уюсову за 10 лет строительства так и не удалось возвести хотя бы фундамент гостиницы. Сам Уюсов, ставший депутатом ВХ РТ от «Единой России», объясняет это отсутствием денег у заказчика. Хотя, если считать заказчиком кого-то из семьи Кара-оола, то очень странно предполагать, что там нет денег. По крайней мере, в это же время очень быстро выросла гостиница по ул. Интернациональной напротив спортивного комплекса им. Ярыгина. Так что деньги, судя по всему, в этой семье водятся. И деньги немалые. Чего стоят публикации о приобретении в Москве салона красоты за миллиард или элитной квартиры за 130 млн. рублей... Впрочем, Шолбан Кара-оол уже открестился и от гостиницы в Кызыле по ул. Интернациональной, и от салона красоты, и от элитной квартиры в Москве. Оказалось, что всё это – не его.

Вы, уважаемые читатели, удивитесь, однако должен вас огорчить и на сей раз – элитный земельный участок в Кызыле по ул. Кочетова 63, по крайней мере, официально никакого отношения к премьеру Тувы Шолбану Кара-оолу не имеет. Так что предположение о том, что Уюсов с Кара-оолом на объекте обсуждают проблемы не строительства гостиницы для жены премьера Ларисы Кара-оол, а перспективы роста благосостояния тувинского народа – не пустые слова. Поскольку Ш.Кара-оолу обсуждать строительство на земельном участке в Кызыле по ул. Кочетова, 63 не было никакого резона. Ни он, ни его жена Лариса к этому долгострою отношение не имеет, поскольку на самом деле земельный участок находится в собственности совсем другого человека. Причём, не состоящего в родстве ни с Шолбаном, ни с Ларисой Кара-оол. Это, вообще, не какой-нибудь Кара-оол. Это человек совсем с другой фамилией. И фамилия его – Доржу. Поэтому, если кто-то скажет, что Шолбан Кара-оол украл у города земельный участок в центре Кызыла и строит там гостиницу, – не верьте! А лучше – плюньте тому в глаза. Что до переговоров Уюсова с Кара-оолом вокруг этой стройки, так это – простое совпадение. Ну, неоднократное, да. Но – совпадение! Они – свободные люди. Поэтому могут встречаться везде, где им удобно.

Правда, червь сомнения всё же гложет. Дело в том, что фамилия Доржу в Туве – очень распространённая. Но у владельца именно этой земельки не такое уж редкие имя-отчество: Роберт Дермеевич. А некий Доржу Роберт Дермеевич – старинный приятель, друг и компаньон по торговле водкой в лихие 90-е того самого Шолбана Валерьевича Кара-оола, который сейчас трудится в должности Главы правительства Тувы... Уж не одно ли это лицо – спросите вы? Да, вы правы – одно! Это тот самый закадычный друган нашего премьера, который в настоящее время развернул торговлю в магазинах, принадлежащих всё тому же другу того же периода Шолбану Валерьевичу Кара-оолу и его семье! И, как поговаривают близкие к Шолбану люди, ближе человека у Главы правительства просто нет. А связывает их не только давнишняя дружба и водочный бизнес, но и совместные проекты. К примеру, торговец Доржу после прихода во власть стал ещё и дорожником, и строителем. И, вообще, он теперь – неизменный победитель любых государственных аукционов, партнёр правительства по исполнению государственных заказов. А ещё его часто не без основания называют главным кошельком Шолбана Кара-оола...

Но вернёмся к многострадальной стройке. На ней, кстати, Роберта Доржу, в отличие от Шолбана Кара-оола, никто никогда не видел. В принципе, можно было бы признать на веру, что земля и стройка принадлежат не премьеру Кара-оолу, а бизнесмену Доржу. Если бы не некоторые документы, о которых речь пойдёт ниже.

Прошлым летом возле этой строительной площадки появилось новое лицо. В нём без труда угадывался новоявленный друг Кара-оола авантюрист из Новосибирска по фамилии Пережегин. Появился он там не случайно – организовывал сооружение инженерных сетей к строящейся гостинице то ли Кара-оола, то ли Доржу. В этом, наверное, нет ничего предосудительного – мало ли кто кому строит? Пережегин тоже свободный человек и тоже может. А почему бы нет? А вдруг они друзья с Робертом Доржу? Правда, тут есть один нюанс: с некоторых пор Роберт Доржу сам стал большим солидным строителем. По госконтрактам построил школу, несколько детских садов, заканчивает строительство большого многоквартирного дома в Кызыле. Так что пользоваться услугами чужой весьма подозрительной строительной компании, хозяин которой к тому же находится под следствием, платить за это сумасшедшие деньги, когда можешь всё сделать сам почти задаром, – вещь, по крайней мере, весьма странная. И я решил выяснить, как такое могло случиться. Поверьте: результат меня просто ошеломил.

Оказалось, что ООО «Нск-град», совладельцем которого является Пережегин, не только подвёло к будущей гостинице инженерные сети водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, но и само изготовило всю проектную документацию на сети. Только вот одна загвоздка – Роберт Доржу ему за всё это не заплатил ни копейки! Хотя он ему не друг, не сват и тем более не брат. И даже водкой они вместе никогда не торговали. Но никаких следов оплаты со стороны Доржу этих работ, оцениваемых под сотню миллионов, найти не удалось. Выходит, что Пережегин всё сделал бесплатно?! Парадокс! Хотя как посмотреть...

В республике идут работы по исполнению программы переселения граждан из ветхого жилья. По её условиям власти обязаны были в 2013-15 гг. выделить под строительство жилья земельные участки и за свой счёт подвести к ним все инженерные коммуникации. И уже подготовленный участок передать застройщику. Однако они, ссылаясь на ограниченность средств бюджета, не стали этого делать и в нарушение программы переложили обязанность сооружения сетей на застройщиков. Такие вот тувинские реалии. Но в случае со строительством частного гостиничного торгово-развлекательного комплекса именно в это же время всё случилось с точностью до «наоборот». К частному объекту сети должен был вести частник. Однако этого не случилось. Сети подвели. Только оказалось, что за всё это заплатило наше бедное государство! Не верите? А зря.

Согласно платёжным поручениям, за сети к гостиничному торгово-развлекательному комплексу с ООО «Нск-град» рассчиталось ГКУ «Госстройзаказ»! Без малого 50 миллионами наших многострадальных бюджетных рублей. И это – без учёта проектных работ. Помните, выше я писал о символичных 50 млн. рублей, которые Путин, Шойгу и Кара-оол сберегли для нас путём проведения досрочных выборов? Вот и выходит, что, с одной стороны, сберегли 50 млн., а с другой кто-то внаглую украл у нас сразу 50 млн. рублей. Но кто он, этот жулик и прохвост?

Знаете, мне как-то не верится, что всё это провернул Роберт Доржу, и он же так нагло украл эти деньги. Да, он могущественный богатый человек. Но для руководства «Госстройзаказа» он – никто. По крайней мере, приказывать там он не может. А кто может? И тут мы опять вынуждены вернуться к зловещей фигуре Главы правительства Ш.Кара-оолу. Кто-кто, а уж он-то точно может приказывать и зампреду правительства, и министру, и начальнику УКСа, и руководителю ГКУ «Госстройзаказ». Поскольку именно он их всех нанимает на работу, платит им жалованье и в любой момент может отдать их под суд или даже уволить.

Если верить справкам КС-1 (а не верить им оснований нет), то работы у ООО «Нск-град» по строительству наружных сетей гостиничного торгово-развлекательного комплекса в г.Кызыле 28.11.2014 г. принял и.о. директора ГКУ «Госстройзаказ» Д.А.Монгуш, который известен тем, что провёл полтора года в СИЗО и сейчас живёт в ожидании приговора суда по обвинению в коррупции. Кому-кому, а ему уж, точно, должно быть достоверно известно, кто является фактическим хозяином земельного участка и гостиничного долгостроя и за кого так щедро рассчиталось правительство Тувы. По крайней мере, именно ему кто-то дал указание заключить с ООО «Нск-град» эти договоры, принять работу и перечислить 50 млн. рублей. И теперь именно он должен дать показания на этого человека, когда его спросят в ФСБ, СКР, МВД или прокуратуре.

Но все детали этой аферы знает не только он один. К примеру, платёжные поручения по оплате услуг беспроблемно прошли через Казначейство. Значит, кто-то надавил и на руководство этого госучреждения. А тут уже Саая должна сказать, кому следует, кто ей приказал провести сомнительные проводки на 50 млн. рублей.

Можно сколько угодно гадать по поводу того, чья это собственность. Можно даже прикинуться простачком и предположить, что Глава правительства Шолбан Кара-оол к ней никакого отношения не имеет. Может быть. Только в это слабо верится. Объясню почему.

Как известно, Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. Поэтому поверить в то, что он из дружеских побуждений принудил руководителя «Госстройзаказа» Д.А.Монгуша заключить липовый договор, принять работы по сооружению сетей к частному объекту и заплатить за них более 50 млн. бюджетных рублей при тотальном дефиците средств в республике, невозможно. Причём сам контракт явно незаконен, поскольку никакого соглашения о частно-государственном партнёрстве между Р.Доржу и правительством Тувы не заключалось и внебюджетные источники для обустройства инженерных сетей не привлекались. Из федерального бюджета было потрачено 52 666,95 тыс. руб., а из бюджета Тувы – 8 867,3 тыс. руб. Такая цепь заведомо незаконных сделок, в которых участвует столько народу, последствием которых может быть уголовное преследование множества чиновников до самого премьера Кара-оола, может осуществиться разве что при условии, что он сам лично в этом заинтересован. И даже если признать, что эта гостиница строится не для семьи Кара-оола, а для Роберта Доржу, во что я лично не верю, использование бюджетных средств на эту стройку само по себе – настоящее преступление, за которое должно последовать суровое наказание.

Преступление длилось не день и не месяц. Только платёжные поручения казначейство прогоняло с 26.09.2014г. по 26.12.2014г. Справки о выполнении работ Монгуш Д.А. подписывал с 01.09.2014г. по 01.12.2014г. ООО «Нск-град» оформляло исполнительные схемы в 2015 году. То есть, афера по «приватизации» 50 млн. народных рублей длилась достаточно долго. Чтобы не утруждать читателей, скажу лишь вот что. Мало того, что сети подвели к гостинице за счёт государства, но и тут не удержались и ещё раз украли! По этому контракту (№2014.230022 от 09.01.2014г.) Пережегин поставил в 2014 году трансформаторную подстанцию 2КТПНУ 2500/10/04 с силовыми трансформаторами ТМГ-2500 кВа по цене в 25 558,54 тыс. рублей, хотя по ценам уже 2017 года этот трансформатор стоит только 7 100 тыс. рублей, то есть, более чем в 3(!) раза дешевле! И как МВД и ФСБ Тувы могли пройти мимо этого преступления, соучастниками которого, помимо вероятных Пережегина, Саая и Монгуша, может стать и Кара-оол, уму непостижимо. Это как нужно «любить свою работу» и держаться за своё кресло, мечтая о генеральских погонах, чтобы не заметить, как у тебя на глазах украли аж 50 млн. народных денег? Скажите, где в это время были бывшие начальник УФСБ Боломожнов, министр внутренних дел Лобанов, начальник ОБЭП Кох, всякие там руководители финмониторингов? Они что, ничего не ведали и не знали? Тогда за что они получали свои немалые зарплаты, почести и звания? Или знали, но молчали? Тогда можно вести речь об укрывательстве преступления. Кто теперь с ними разберётся?

Президент Путин идёт на выборы Президента Путина. Он заявил, что хочет изменить нашу жизнь к лучшему. Вкалывает, как раб на галерах. А живём мы почему-то всё хуже. И ничего не изменится к лучшему, если на местах будут сидеть такие, как Кара-оол, Лобанов или Боломожнов. С таким кадрами сколько ни повторяй «халва, халва», во рту слаще не станет.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин