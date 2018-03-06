    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-02-2018 #2[ru]

Окружение мэра столицы одной из республик хвастается, что начальник местного УФСБ у них в кармане. Из этого кармана ушла сумма с семью нолями. Совместные охоты осенью прошлого года лишь укрепили дружбу.

Строитель, 28-02-2018 #3[com]

Помните земельный участок рядом с арбитражным судом, который захватил Кара-оол? Так вот там Кара-оолу гостиницу строит Пережегин, а работы оплачивает Госстройзаказ. Уже заплатил порядка 100 млн. Пока вы сидите, Кара-оол построит вторую гостиницу за счет бюджета!

Аноним, 28-02-2018 #4[ru]

Команды «фас» не было, вот ФСБ-шники и сидят на короткой цепи. Но мы ждем и надеемся, что прилетит вдруг команда на волшебном самолете, как в Дагестане...

Аноним, 28-02-2018 #6[ru]

Министра строительства Дагестана арестовали. Короче, все Правительство почти в разработке. В Тыве, как в Африке – свои законы, свои карманные и прикормленные ФСБ, прокуратура и суды, тюремщики исполняют спецзаказы кого мочить – в общем все как всегда. Видно, Щуры и Щуровские не предназначены для вычесывания коррупционных гнид.

Аноним, 28-02-2018 #7[ru]

По Дагестану, там и.о. главы Васильев на личной встрече с Путиным, сообщил о ситуации в Дагестане. И через два месяца прилетела бригада «волшебников» из Москвы. Так вы что предлагаете, чтобы сам Кара-оол встретился с Путиным и сообщил ему, что вся Тува, во главе с ним, погрязла в коррупции??? Что то я сомневаюсь в этом. А Вы???

Аноним, 01-03-2018 #9[ru]

Больше всего бесит то, что правоохранители просто молчат. Если молчат, значит – соучастники!!! А где Общественные так называемые независимые Советы? Они-то почему молчат? Значит, институт этот не работает.

Аноним, 01-03-2018 #12[ru]

Правоохранительные органы – это проститутки властей!!! Как ужасно это не звучит, зачем безвозмездно помогать бедным, если можно с выгодой зад лизать богатым? Вся суть ФСБ – в этом.

Аноним, 02-03-2018 #13[ru]

Сейчас на тувинских дебатах показали представителей от партий – специально подобранный дебилизм. Гастарбайтеры конченные. Оюмаа Донгак от Собчак явно из серии даунов, аутистов. Эта идиотка даже двух слов не может связать. Ну выучи вначале русский язык и напиши слова на бумажке! Сидит и руками разводит, мысли у нее путаются, заикается. Ужас тихий.

Аноним, 02-03-2018 #14[com]

Кара-оол организовал систему, при которой выиграть тендер законным путём невозможно. Поэтому все тендеры – договорные. А если кто влезет без разрешения – посадят или убьют. Пока только Сафрину удавалось ломать эту систему. Но и его «прижали». Поэтому сейчас «Сельстрой» без работы. Уюсов, Пережогин, Доржу и Крапивин, судя по всему, «кормят» Кара-оола, платят откаты. Только поэтому у них, наверное, и есть подряды.

Аноним, 02-03-2018 #15[com]

Аукцион ещё не разыграли, а в республике уже все знают, кому он достанется. МВД и ФСБ вполне могли бы положить этому конец, но им не разрешает Шойгу.

Аноним, 02-03-2018 #16[com]

Всю коррупцию в Туве координируют люди Шойгу. Когда уберут Шойгу, ФСБ-шники тут же пересадят Кара-оола с его «талантливыми предпринимателями»-жуликами типа Доржу, Уюсова и Пережогина.

Аноним, 02-03-2018 #17[com]

Описанная ситуация строительства школы – в принципе типичная для республики. Почти все объекты строятся так – сначала тот, на кого укажет Кара-оол или его окружение, строит объект под его чутким руководством, потом делается проект, а уже потом – аукцион, на который не лезет никто, кроме тех, кто уже всё это построил. Ни для кого это не секрет. И пока Щур и Щуровский не займутся этой проблемой по-настоящему, всё так и останется. Рыба гниёт с головы.

Аноним, 02-03-2018 #18[com]

И всё-таки, наверное, Щур и Щуровский в доле с Кара-оолом. Иначе вся эта лабуда давно бы была выявлена, а Пережегин и ему подобные уже мотали бы срок на зоне.

Аноним, 02-03-2018 #23[ru]

Наше общество деградирует... Нужно говорить об этом! Самим себе... даже у диких есть образно работающие институты... ЭТО ВЫМИРАНИЕ НАЦИИ.

Аноним, 02-03-2018 #24[ru]

Будущее тувинцев – это вымирание! Нужно говорить об этом!

Аноним, 02-03-2018 #25[ru]

С каждым годом все хуже и хуже будет... Мне бы не хотелось... что бы мои дети росли и жили в таком обществе... Вам это хочется?! А все будет только хуже... Нам, если честно, до... всех очень далеко. Люди деградируют! Тувинцы не понимают, что их ждут трудные времена. Посмотрите на другие народы – они не то, что понимают, а знают с малых лет, что нужно держаться вместе. Только так можно выжить... Про евреев не будем, до них нам очень далеко. Любой народ ткни – они все знают, что такое выживание своей нации.

Националист, 28-02-2018 #2[ru]

Аргентина назвала «подлинным» фото лайнера из спецотряда «Россия» с «кокаином на борту»: опровергнуто заявление управделами Путина Источник http://newsader.com/43750-argentina-nazvala-podlinnym-foto-lay/

Аноним, 01-03-2018 #6[ru]

Доля фальсификата в Туве зашкаливает!!! Еще бы если 90% продуктов питания идет через одну единственную торговую сеть!!! Нет конкуренции – нет качественной продукции! Выбора нет! Будем жевать туалетную бумагу в батоне с колбасой!

Аноним, 28-02-2018 #1[ru]

Земля – это последнее, чем осталось торговать чиновникам. За каждый клочок они перегрызут горло любому, и тем более – Конвизу.

Аноним, 02-03-2018 #5[com]

История с этой землёй Конвиза проста, как арбуз. И прокуратуре ничего не стоит привлечь к уголовной ответственности мэра Ховалыга. Ховалыг, скорее всего, просто тупо откупается от ФСБ-шников и прокуроров.

Аноним, 02-03-2018 #6[com]

Так Конвиз, похоже, ошибся. Не красноярцу дали на халяву землю на ул. Кр. Партизан, а новосибирцу Пережогину. Он там строил из металлоконструкций офисное здание. А землю ему дали в обход закона скорее всего потому, что третья часть площадей в здании будет принадлежать Кара-оолу. Вот она и есть, та самая коррупция...

Аноним, 02-03-2018 #7[com]

Пережогин, Доржу и Уюсов – кошельки Кара-оола. А он, видимо, платит Шойгу. Так что там не откаты, а просто идёт делёж денег. Все они – жульё. И пока Путин в Кремле, а Шойгу – на плаву, в Туве ничего не изменится. Голосуйте за Путина!

Аноним, 28-02-2018 #2[ru]

Насилие в мире было всегда, просто раньше не было средств, чтобы об этом рассказать. Властям сегодня мешает интернет – зло лучше творить в темноте и тишине. Поэтому все силы сегодня брошены на борьбу со свободой слова.

Аноним, 02-03-2018 #4[ru]

Скоро в режиме онлайн будем смотреть через спутники, как Кара-оол получает взятки, и как Шойгу строит свои заимки в заповедных местах. Уже сейчас на гугл-картах можно рассмотреть отдельно стоящие деревья – то ли еще будет!

Аноним, 28-02-2018 #1[com]

Выборы без выбора. Суд без правосудия. МВД без чести. Армия без опознавательных знаков. Парламент без дискуссий. Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести. Церковь без Бога. Спорт без национальной символики. Кино с цензурой. Вот так и живём.

Аноним, 28-02-2018 #3[ru]

В следующем эфире победит тот, кто набьет морду сопернику!

Аноним, 01-03-2018 #6[com]

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин ушел с дебатов в эфире Первого канала. Он назвал дебаты в их нынешней форме «балаганом» и «базаром».

Националист, 02-03-2018 #7[ru]

Хочу сказать, что граждане вообще не участвуют в выборах президента. Им позволили думать, что они выбирают. Но на самом деле за них уже сделали выбор. Лично я на них не пойду и всем советую сделать то же самое, потому что, как говорится, родителей и президентов в России не выбирают.

Аноним, 02-03-2018 #8[com]

Никакие это не выборы. Навального не пустили в кандидаты, а у остальных нет никаких шансов. Протоколы голосования давно оформлены. Им только явка от нас нужна.

Аноним, 02-03-2018 #9[com]

Путин в 2012 году обещал нам благоденствие, а теперь в Послании говорил только о ракетах – ничего из обещаний 2012 года не выполнено. Вместо процветания – войны в Украине и Сирии, гонка вооружений, урезание денег на образование и здравоохранение. Полный копец.

Аноним, 02-03-2018 #7[com]

В Сирии мы воюем в интересах повара Путина Пригожина и другого его друга Сечина – они там получают нефтяные пироги с коврижками. А наши парни из-за них там гибнут.

Аноним, 02-03-2018 #8[com]

Все разговоры про нашу эффективную армию – просто болтовня. Армией командует генерал армии Шойгу, который ранее ни дня в ней не служил. И по вооружениям мы отстали от пиндосов на 15-20 лет. Наши власти хвалятся своим оружием, а американским воякам только это и надо – они увеличивают военные расходы, объясняя населению это необходимостью защищаться от русских.

Националист, 28-02-2018 #1[ru]

Патрушев полетел в Тайнланд не за «рыбкой». Он экстренно полетел в Таиланд явно с одной целью – чтобы тайцы не выдали американцам арестованных россиян. Вопрос только, о ком речь – Рыбке и Лесли или хакерах. В 2010 именно Таиланд выдал США «оружейного барона» россиянина Виктора Бута. В 2016 Таиланд по запросу США арестовал россиянина Дмитрия Украинского, обвинявшегося в хищении 30 млн долларов с кредитных карт американцев. Его судьба (выдан США или России) неизвестна. 2 февраля 2018 в Бангкоке по запросу США был задержан 31-летний Сергей Медведев. Власти США подозревают Медведева в том, что он является вторым организатором и руководителем международной группы хакеров, осуществлявшей крупные мошеннические операции, торговлю наркотиками и оружием через «черный» интернет-сайт. 25 февраля 2018 в Паттайе задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли. Рыбка заявила о готовности рассказать о причастности России к выборам в США. Она пригласила американских журналистов в тайскую тюрьму. В своем Инстаграме девушка утверждает, что свои слова она может подтвердить видео и аудиозаписями.

Аноним, 28-02-2018 #1[ru]

Хочу услышать от поклонников Шойгу, что же он реально сделал для Тувы. Не пиар, не стройки с разворовыванием бюджета, а что-то действительно для развития и повышения благосостояния всего народа.

Аноним, 28-02-2018 #2[ru]

Как это что сделал Ш? Он нам дал три «К». Капусту Картошку Калоши

Аноним, 01-03-2018 #3[ru]

Путина возит в Тыву отдыхать, видеоролики об этом снимает. Поднимает туристическую привлекательность региона...

Аноним, 01-03-2018 #4[ru]

Забавные вы ребята... «Что сделал для Тувы?» – О чем это вы? Он же не директор «Тыва-интерната», чтоб всех нас обеспечить, для всех нас закупить макароны и штаны. Что у него подведомственного есть, тем с нами и делится. Был бы министром энергетики – электростанций понастроил бы или ЛЭП, министром здравоохранения – больниц разных, авиации – самолетов пригнал, финансов – денег мешок привез... А уж если бы был начальником ФСИН... Даже не хочется думать об этом. А вообще-то мы, как бы сказать помягче, короче, немножко иждивенцы и не очень благодарные. Как-то так.

Аноним, 01-03-2018 #5[ru]

2й, три К это: Кара-оол Шолбан, Кара-оол Юра, Кара-оол Леня...

Аноним, 01-03-2018 #6[ru]

Забавный аноним №4 настолько забавен, что не понимает, о чем идет речь! Жителей Тувы на положение иждивенцев посадил ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ. Ему так, видите ли, удобней. Людишки не бунтуют, черная братва под прикрытием сукакараоловуходи делает угодные Кужегетовичу дела. Самое угодное дело для него, чтобы иждивенцы не рыпались. Ферштейн?

Аноним, 02-03-2018 #7[com]

Где Шойгу – там воровство. Воруют везде: на космодроме «Восточный», в Туве... Путин его покрывает. А так-то ему давно пора на нары.

Аноним, 02-03-2018 #8[com]

А действительно: что Шойгу сделал для своих земляков? Только о себе и своей семейке думает.

Аноним, 02-03-2018 #9[com]

Шойгу – строитель. Но строит он только из себя. Единственное, что он умеет – это подхалимничать и заниматься самопиаром. А конкретно что-нибудь делать он не в состоянии.