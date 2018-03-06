Новая эпоха наступила. Жизнь до и после.

Часть 2.

Продолжение. Начало в №8.

Доисторическая эпоха: жизнь под руководством мудрой власти

Чтобы оценить масштабы изменений в нашей жизни, давайте оглянемся назад. К тому же это любимое занятие части философов и политологов сегодня, ностальгирующих о прекрасном советском прошлом.

Что такое мир без интернета? Это один любимый вождь, один единственно верный путь к светлому будущему, единый дружный народ. Именно монополия на информацию позволяла создавать такую картинку.

В наборе у каждого советского человека была пара государственных газет, пара государственных телеканалов, стандартный набор книг в библиотеке, группа одобренных артистов, коллекция фильтрованных фильмов.

Этот стандартный информационный набор и делал народ единым и дружным. Посмотрите на старшее поколение, выросшее в Советском Союзе: при встрече, даже если лично незнакомы, они всегда найдут общие темы для разговора. Один запевает песню – второй подхватывает, один начинает цитировать диалог из фильма – второй называет имя артиста и название фильма. Общие любимые книги, одни на всех любимые певцы, одна неоспоримая великая история страны.

В те времена всё было ясно и в собственной жизни – вот тебе тоннель, иди по нему до света в конце и никуда не сворачивай. Хотя и сворачивать-то некуда – в туннеле никаких других вариантов не предлагалось. Школа, ПТУ или ВУЗ, работа. На всех этапах жизненного пути тебя вело за ручку государство. Простая и ясная жизнь, главное – не сопротивляйся своему счастью.

Последствия обрушения тепличной жизни за железным занавесом

Только вот оказалось, что «мудрая власть» завела страну в тупик. С виду огромное и сильное государство как будто на ровном месте внезапно споткнулось и развалилось на части. Не будем сейчас выяснять причины развала – их много. Хотя в немалой степени, думаю, он был связан с отсутствием конкуренции внутри страны и подавлением любой инициативы снизу. Зачем стремиться к новым знаниям, пытаться внедрять что-то новое на производстве, повышать квалификацию, если действовала всеобщая уравниловка, частная собственность была запрещена, и успехи или неудачи на твоём предприятии никак не сказывались на собственном благополучии?

Как только железная хватка КПСС ослабла от старости и дряхлости правящей верхушки, как только окончательно пропала вера в светлое будущее, дружба и единство народов начали трещать по швам. Подведомственное население, выросшее под опекой руководящей партии, знавшее о реальной жизни за границей только из агитпропа, оказалось предоставленным самим себе, как какое-то тепличное растение вдруг пересаженное на улицу. Отученные от самостоятельных действий, привыкшие к тому, что партии виднее, что делать, люди даже не вышли в защиту прежнего строя. Потому что не было приказа сверху – некому его было отдавать...

Не стало ни идеологии, ни света в конце туннеля, ни самого туннеля. Зато проявился перекрёсток из сотен дорог, на многих из которых стоят зазывалы: «Иди сюда, только здесь правильный путь!» Это вместо одного вождя, указывающего нужный путь для всех, появились десятки, если не сотни новых. И не стало искусственно привитого единства. Оказалось, что если нет общей цели, то не нужны нам и общие язык, культура и дружба народов.

Интернет как катализатор развития гражданского общества

В принципе, при таком векторе развития нашего общества, люди, испугавшиеся дарованной им свободы, скорее всего, выстроили бы себе новую уютную тёплую клетку, нашли бы себе нового вождя, отгородились бы от внешних угроз новой стеной. Что, впрочем, и получилось. Мы выбрали молодого и перспективного гэбиста Путина и вот уже почти 20 лет вместе с ним пытаемся реанимировать Советский Союз. Но тут в дело вмешался Интернет, с одной стороны подливший масла в огонь боязни открытого мира, но с другой – смешавший все карты консерваторам, пытающимся вернуть всё «взад».

Признаемся честно, Путин и его окружение, живущие реалиями 20-го века, «прошляпили» появление и развитие интернета, а также и всех технологий с ним связанных. Путин, как верный ленинец, точно знал, что при захвате власти первым делом нужно взять под контроль почтамты, телеграф, радио и телевышки. Монополия на информацию – это и есть власть. Чего нет в телевизоре, того не существует вообще. И эта формула первую половину правления Владимира Владимировича работала безотказно.

Тем временем, интернет в России развивался семимильными шагами, и наша страна по темпам его развития была в первых рядах с ведущими мировыми державами. Власти занимались верчением «западных партнёров» на нефтегазовой трубе и думали, что так будет всегда. Интернет – это детская игрушка, слишком мелкая для парней, зарабатывающих триллионы долларов на выкачивании из страны полезных ресурсов, так решили они.

К моменту, когда цены на нефть упали, вдруг выяснилось, что, казалось бы, нерушимая монополия на информацию пропала. Телевизор продолжало смотреть в основном только поколение Путина – те, кому за шестьдесят. А каждое, более молодое поколение всё больше переключалось на интернет, в котором каждый находил свою нишу.

Старшее поколение сегодня удивляется: «Что за молодёжь пошла нынче! Не могут, собравшись, даже спеть хором любимую песню, обсудить новый фильм, вспомнить главных исторических деятелей! Вот же тупые и апатичные!» Они не понимают, что количество информации за последние десятки лет изменилось на несколько порядков: сегодня нет одного общего набора фильмов, песен и книг, потому что каждый день выходят десятки новых фильмов, ежедневно появляются сотни новых певцов, а чтобы прочитать все вышедшие книги, понадобится прожить не одну тысячу лет. Раньше при определённой усидчивости можно было выучить все песни и, как некоторые до сих пор сохранившиеся баянисты, по заказу спеть наизусть. А сегодня одно только перечисление музыкальных стилей и направлений займёт несколько страниц мелкого печатного текста.

Именно развитие интернета вдруг показало, что в нашей стране живут сотни народов, имеющих свои традиции, свою культуру, свой язык. Пока телевизор рассказывал нам про единый российский народ и вставание с колен, в виртуальной реальности расцветала своя, не менее реальная жизнь. И совсем не по тем правилам, что хотели бы навязать нам новоявленные политруки советских времён. Там спорили, там ругались, там собирались, распадались и вновь образовывались группы единомышленников, люди потихоньку учились жить самостоятельно – без всяких указаний сверху. Но всё это бурление до поры до времени не выходило за рамки компьютерного экрана.

Интернет вырос и показал зубы

После первой массовой волны протестов в 2011-12 годах, которая образовалась именно благодаря интернету, старики-чиновники были в шоке. Что это? Откуда? Всё же было хорошо – Петросян с Малаховым всё так же сладко пели в телевизоре, Соловьёв с Киселёвым всё так же рассказывали о величии и скорой победе над внешними врагами. Ни одного оппозиционного политика на экране! Так откуда же взялись все эти сотни тысяч людей на улицах?!

Похоже, именно тогда Путин впервые обратил внимание на существование интернета. Те протесты власти сумели задавить уголовными репрессиями – только недавно на свободу вышли последние политзаключённые по «болотному делу». А против интернета с тех пор началась война на уничтожение. Депутатский «бешеный принтер» заработал именно с тех времён, чуть ли не еженедельно выдавая всё новые и новые законы, ограничивающие свободу слова.

Надо сказать, что успехи многочисленных нарушителей Конституции РФ, прямо запрещающей любую цензуру, пока не очень впечатляют. Картина напоминает неандертальцев с дубинами, пытающихся подступиться к какой-то современной хреновине. Им очень хочется научиться управлять ею, и при этом не сломать её полностью. Правда, дубина для этой тонкой работы не подходит. Да и мозги не под это заточены. Поэтому временами из «хреновины» вылетают некоторые запчасти и перестают работать отдельные модули, но подчиняться грубой силе она всё равно отказывается.

Но время не стоит на месте. Международная сеть, поддерживаемая миллионами прогрессивных людей, продолжает развиваться и совершенствоваться. Пока наши власти пытаются поставить под жёсткий контроль всех российских провайдеров, на сцену выходит Илон Маск со своей идеей создания всемирной беспроводной сети. На днях он запустил на орбиту первую пару спутников, которые со временем должны опутать всю Землю своей невидимой сетью. Илон Маск, кстати, не единственный человек, продвигающий идею всемирного интернета. О своих амбициях в этой перспективной области заявляют и другие компании. Например, «Самсунг» и европейская компания «OneWeb» предлагают запустить по несколько тысяч своих спутников. Компания «Фейсбук» думает над мыслью запустить по всему миру стратостаты.

Представьте себе устройство, висящее над головой и позволяющее подключиться к интернету, невзирая на всякие дурацкие законы и государственные границы. И самое страшное – невозможно послать отряд Росгвардии, чтобы «запретить и не пущать».

Наши власти сразу же бодро заявили, что будут сбивать стратостаты и глушить спутники, чтобы не допустить «посягательства на независимость России». То есть, они и дальше хотят иметь монополию на информацию – главный источник их безраздельной власти. Получится ли это осуществить? Ломать – не строить, тут много ума не надо. Но позволит ли это сделать население страны? Действительно ли оно готово вернуться из 21-го века в 20-й, а то и 19-й, под уютный железный занавес? Тут нельзя сказать однозначно. Находящееся у власти «поколение Путина» в большинстве своём «за». Всю жизнь прожили без интернета и дальше проживём. Но проблема в том, что в стране подросло новое поколение, сформировавшееся совсем в другой реальности...

Окончание следует.

О. Шын