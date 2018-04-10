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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 14, 10 апреля / Утешимся валежником
   
 
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№14, 10 апреля 2018 года.

    Пишут в блогах

Утешимся валежником

Утешимся валежником

Прочел и глазам своим не поверил: Госдума реально (на самом деле) приняла закон, отражающий самые заветные чаяния российских индейцев, простите – избирателей. Народу разрешен безвозмездный сбор валежника, то есть валяющихся на земле сучьев и рухнувших стволов деревьев. Раньше, оказывается, народ собирал валежник незаконно, а теперь – пожалуйста, хоть на глазах у лесничего.

Правда, мотивируется этот гуманный акт не столько заботой о гражданах, сколько соображениями противопожарной безопасности. Но важен сам факт: теперь рядовому гражданину в России хоть что-то в стране принадлежит на законных основаниях, хотя бы гнилые сучья.

Ведь раньше все (кроме нательного белья) у нас было чужое. Эту истину с железной последовательностью доказала нам власть, снося находящиеся в собственности москвичей гаражи и лавки и принимая программу революционной экспроприации-реновации. О нефти, газе, редкоземельных металлах и прочих вкусняшках нечего даже и говорить – давно экспроприированы.

Не принадлежит россиянам и атомная энергетика. Основные мощности российского мирного атома, видимо, будут сейчас брошены на строительство атомной электростанции в Турции, неподалеку от солнечной Анталии (чтобы нам там отдыхать неповадно было). Причем, строительство будет вестись целиком за счет России, с тем, чтобы окупилось оно, может быть, когда-нибудь, если там не случится большой войны, если не поссоримся, если турки не национализируют... Существуют еще всякие «если», но, думаю, и так понятно.

Заодно мы будем бесплатно обучать турецких специалистов – атомщиков, чтобы дать в будущем мужественному турецкому народу шанс обрести собственную атомную бомбу. А то неловко как-то: у Израиля есть, у Индии есть, у Пакистана есть, Иран на ближних подступах, Саудовская Аравия присматривается. Спрашивается: чем хуже древнее государство Османов? Конечно, они не так близки нам по духу, как династия Кимов, но тоже демократию всерьез не принимают. Значит, есть поляна для дружбы. Опять же нагадим всем нам нагадившим, что, судя по всему, является стратегической целью внешней политики РФ.

Ну, а в качестве вишенки на торте у нас, судя по событиям в Екатеринбурге, вместе с выборным мэром отберут и последние избирательные иллюзии, которых и так – кот наплакал.

Вот и остается нам в утешение один валежник собирать. Ах, простите, остаются еще неповторимые ароматы гигантских пригородных свалок. Дышите через противогаз и радуйтесь, пока клапан не перекрыли.

Илья Константинов

(прочитано 599 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7261.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 14-04-2018 12:31:42   #10 [com]
Путинским олигархам ничего не будет – им дадут денег из бюджета и освободят от налогов. Уголь Каа-Хемского разреза ещё подорожает. Зато мы сможем бесплатно собирать в лесу сушняк. Сразу две пользы – и пожаров меньше, и дрова в доме. А уголь – он для богатых…
 
+2
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Аноним (гость) 14-04-2018 11:07:54   #9 [com]
За санкции рассчитаются простые россияне. И правильно – сами проголосовали за эту людоедскую власть.
 
0
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Националист (гость) 13-04-2018 07:32:21   #8 [ru]
Я плякяль Sad(
 
+6
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Националист (гость) 11-04-2018 17:48:49   #7 [ru]
Мне не жалко пенсионеров и бюджетников. Они сами выбрали свое будущее. Такие люди весьма легко ведутся на обещания власти, и на этом строится вся система тотального контроля. Грустно, но отвечать придется всем. Так как, все граждане страны несут ответственность за действия своего правительства в независимости от того, голосовали они за него или нет. Народ. априори источник власти, а значит ее соучастник и заказчик ее действий или без действий.
 
+8
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Аноним (гость) 11-04-2018 13:10:57   #6 [ru]
Вот "голодающим" шахтерам, которые своими забастовками начали свержение советской власти и на своих черных плечах внесли во власть буржуинов-олигархов, ничего бы я не дал.
А если мог бы - дал бы в морду.
 
0
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Националист (гость) 11-04-2018 09:37:14   #5 [ru]
Пенсионерам и бюджетникам приготовиться - спасать олигархов будут деньгами налогоплательщиков... Снова поднимут налоги, акцизы и платоны
Но поднять пенсии старикам, помочь кинутым дольщикам жилья, голодающим шахтёрам или дальнобойщикам - денег нет, держитесь там
 
+7
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Националист (гость) 11-04-2018 09:32:18   #4 [ru]
Рыбка в тюрьме, Дарипаска в жопе… Вот уж, по*блись так по*блись…
 
+6
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Националист (гость) 11-04-2018 08:53:04   #3 [ru]
Медведев и Дворкович также пообещали поддержку попавшим под санкции олигархам. Поддержку 8 миллионам россиян, одалживающим до зарплаты по 10 тыс. ₽ под 596% годовых (по данным МФК «Домашние деньги»), снова никто не пообещал.

http://imglink.ru/pictures/11-04-18/2378dd51b4446c158b8dda58dbc10d51.jpg
 
+2
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Националист (гость) 11-04-2018 08:40:39   #2 [ru]
Россия это страна, в которой живут более 23 миллионов человек за чертой бедности, но государство планирует материально помогать миллиардерам из первой сотни Форбс. Более бессовестный и бесчеловечный режим представить трудно
 
+2
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Националист (гость) 11-04-2018 08:29:44   #1 [ru]
Вот именно за этот стабилизец, мракобесие, халатность чиновников и пофигизм власти 18 марта 2018 г. «проголосовали» 76,69% злобные дебилы. Виолончельно-крепостной строй бандитско-олигархического типа - доить население и давить несырьевой бизнес будут ещё жёстче. Рост налогов и поборов

http://imglink.ru/pictures/11-04-18/c9c787d930979952a7a8954e9dca10cc.jpg
 
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