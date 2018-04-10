Утешимся валежником

Прочел и глазам своим не поверил: Госдума реально (на самом деле) приняла закон, отражающий самые заветные чаяния российских индейцев, простите – избирателей. Народу разрешен безвозмездный сбор валежника, то есть валяющихся на земле сучьев и рухнувших стволов деревьев. Раньше, оказывается, народ собирал валежник незаконно, а теперь – пожалуйста, хоть на глазах у лесничего.

Правда, мотивируется этот гуманный акт не столько заботой о гражданах, сколько соображениями противопожарной безопасности. Но важен сам факт: теперь рядовому гражданину в России хоть что-то в стране принадлежит на законных основаниях, хотя бы гнилые сучья.

Ведь раньше все (кроме нательного белья) у нас было чужое. Эту истину с железной последовательностью доказала нам власть, снося находящиеся в собственности москвичей гаражи и лавки и принимая программу революционной экспроприации-реновации. О нефти, газе, редкоземельных металлах и прочих вкусняшках нечего даже и говорить – давно экспроприированы.

Не принадлежит россиянам и атомная энергетика. Основные мощности российского мирного атома, видимо, будут сейчас брошены на строительство атомной электростанции в Турции, неподалеку от солнечной Анталии (чтобы нам там отдыхать неповадно было). Причем, строительство будет вестись целиком за счет России, с тем, чтобы окупилось оно, может быть, когда-нибудь, если там не случится большой войны, если не поссоримся, если турки не национализируют... Существуют еще всякие «если», но, думаю, и так понятно.

Заодно мы будем бесплатно обучать турецких специалистов – атомщиков, чтобы дать в будущем мужественному турецкому народу шанс обрести собственную атомную бомбу. А то неловко как-то: у Израиля есть, у Индии есть, у Пакистана есть, Иран на ближних подступах, Саудовская Аравия присматривается. Спрашивается: чем хуже древнее государство Османов? Конечно, они не так близки нам по духу, как династия Кимов, но тоже демократию всерьез не принимают. Значит, есть поляна для дружбы. Опять же нагадим всем нам нагадившим, что, судя по всему, является стратегической целью внешней политики РФ.

Ну, а в качестве вишенки на торте у нас, судя по событиям в Екатеринбурге, вместе с выборным мэром отберут и последние избирательные иллюзии, которых и так – кот наплакал.

Вот и остается нам в утешение один валежник собирать. Ах, простите, остаются еще неповторимые ароматы гигантских пригородных свалок. Дышите через противогаз и радуйтесь, пока клапан не перекрыли.

Илья Константинов