Новая эпоха наступила. И что теперь делать?

Часть 3.

Окончание. Начало в №№ 8, 9.

Отцы и дети. В чём уникальность ситуации?

Проблема «отцов и детей» существовала во все времена. Всегда молодость бунтовала и хотела всё изменить и переделать, а пожившая и обломавшая зубы старость над ней с высоты своих годов посмеивалась и искала спокойствия и стабильности.

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодёжь невыносима, невыдержанна, просто ужасна», – сказал древнегреческий поэт Гесиод в 720 году до нашей эры.

«Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру», – написал кто-то на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона. Возраст этого горшка свыше 3000 лет.

Так жили, живём, так будем жить и дальше. И что же такого особенного случилось сегодня?

Самый большой урон стабильности, традиционным ценностям и преемственности между поколениями нанёс технический прогресс. Раньше крестьянин вспахивал огород прадедовской мотыгой и передавал её своим внукам вместе со своими нехитрыми не устаревающими навыками. Так и жили из века в век – не требовалось ни повышение квалификации, ни обучение новым орудиям труда. Даже в 20-м веке, во времена наших отцов и дедов, в общем-то, можно было в молодости получить одну специальность и спокойно работать всю жизнь, не пытаясь как-то совершенствоваться. И родители вполне могли своим наставничеством помочь детям в освоении профессии. В этом и заключалась преемственность поколений.

Но появился интернет, и мир многократно ускорился. Мгновенный обмен информации позволяет быстро на расстоянии обучаться новым знаниям и профессиям. Новые технологии, новые профессии, требующие новых знаний, появляются чуть ли не каждый день. Сегодня если ты перестаёшь учиться, то начинаешь безнадёжно отставать. Это совсем другой ритм жизни, где нет времени на всякие глупости типа традиционных ценностей и почитания старших. Остановишься – и ты уже неконкурентноспособен, даже если физически ещё молод и полон сил.

В такой ситуации пропасть между отцами и детьми намного глубже и серьёзнее. Особенно, если «отцы» разумом остались в прежней эпохе, и упорно не обращают внимания на изменения вокруг себя.

Поколение Z

Но почему именно сегодня эта проблема встала особенно остро? Ведь такому ускоренному техническому прогрессу уже лет 50-60. Да и сам интернет начал распространяться, как минимум, 20 лет назад. Дело в том, что именно сейчас подросло первое по-настоящему «цифровое» поколение, которому сегодня от 15 до 22 лет (на Западе они на несколько лет старше). Американский драматург и историк У. Штраус и писатель Нил Хоув придумали для них термин «Поколение Z».

Чем они отличаются от других поколений? Это дети, чуть ли не с младенческого возраста освоившие планшеты и смартфоны, черпающие информацию в основном из интернета. Они другие, играющие с детских лет в игры онлайн, предпочитающие общаться не вживую, а в соцсетях. Для них характерно следование рекомендациям онлайн-порталов и нетерпимость к критике. Они плохо ориентируются в пространстве, но скорость восприятия информации у них в разы выше, чем у других поколений. Но, благодаря этому, они не привыкли читать большие тексты, им трудно сосредоточить своё внимание на одном предмете дольше восьми секунд.

Понятно, что не все 15-22-летние настолько «цифровизированы», но в меньшей или большей степени интернет оказал влияние на всех, в том числе и на представителей более старших поколений. И с каждым годом это влияние только усиливается. А сегодня первые представители поколения Z достигают совершеннолетия. Они отрывают свои глаза от экранов гаджетов и оглядываются вокруг. И они начинают требовать у «родителей» своих законных прав. А ещё через несколько лет начнут занимать руководящие посты своих родителей.

Плохо это или хорошо? Мы не знаем. Никто сегодня не может дать однозначного ответа. Таких людей никогда не было в истории человечества. Но следует понимать, что с каждым годом их будет всё больше. Прогресс дал в руки «цифровых» детей оружие огромной силы, но не научил их им пользоваться. Сегодня они играются с ним с бесстрашным любопытством, как какая-нибудь обезьяна ножом. Порежут себя и окружающих, или научатся пользоваться им, как полезным в хозяйстве инструментом?

Образование или воспитание?

На этот вопрос и должно было бы ответить государство. Именно от него зависит долгосрочное планирование развития государства. Именно государство должно привлекать целые институты для изучения далёких перспектив и влияния новых технологий на общество и страну в целом. Но, к сожалению, государством правят люди, которые живут по принципу «после нас хоть потоп»... Судя по всему, нашим властям вообще не нужно качественное образование для подрастающих поколений.

Вы, наверное, не в курсе, но Россия совсем недавно была очень умной. Наша молодёжь ежегодно завоёвывала первые места на международных олимпиадах по физике, математике, программированию (хотя с годами мы всё чаще уступаем лидерство Китаю), но вы когда-нибудь видели восторженные сюжеты об этом в официальных СМИ? Ну не соответствуют они идеалу гражданина в глазах путинских чиновников. Для них идеал – это спортивный парень, влюблёнными глазами смотрящий на правителя. Поэтому очкастые «ботаники» не получают за свои победы элитные «мерседесы» и квартиры, Путин не вручает им в Кремлёвском зале государственные награды за заслуги перед Отечеством в отличие от пропахших допингом спортсменов... А теперь спросите себя, кто для наших властей важнее: профессора, учёные, получающие нищенские зарплаты, или армия прыгающих, бегающих, кувыркающихся профессиональных спортсменов, получающих миллионные зарплаты?

Вместе со спортсменами в СМИ также пропагандируется образ «защитника Отечества» – всё больше камуфляжа, оружия, бравурных маршей «если завтра война, если завтра в поход». Детей учат маршировать, петь песни, стрелять, метать гранаты. Какие уж тут врачи, учёные, рабочие, если уже сегодня половина населения страны желает работать в силовых органах? Но каким образом вся эта орда людей, профессионально обученных убивать других людей, поможет стране выйти из экономического кризиса или двигать отечественную науку вперёд? Если сегодня силовые службы кормятся разорением частных предпринимателей, то чем они собираются питаться завтра? Будем устраивать набеги на соседей?

Нынешний министр образования Васильева объявила образцом для подражания русскую школу 19-го века, забывая, что на дворе 21-й. А Путин как-то заявлял, что главное для ребёнка – это не знания, а любовь к родине. Вот и получается, что сегодняшние чиновники занимаются не образованием, а воспитанием послушного раба.

Устаревшая программа обучения

Министерство образования и науки должно быть на острие прогресса, должно первым реагировать на все новинки и научные достижения человечества, а в реальности, чиновники даже не заметили наступления эпохи интернета. Как в древние времена, когда даже книги были редкостью, они заставляют зубрить и заучивать все формулы, даты и произведения. Это в то время, когда практически у каждого человека имеется в кармане мощный компьютер, напрямую подключённый ко всем библиотекам мира. Вместо того, чтобы учить ребёнка пользоваться интернетом в образовательных целях, у нас на экзаменах проводят целые спецоперации с привлечением ФСБ по глушению мобильной связи, поиску и изъятию у детей электронных устройств.

Диплом об образовании сегодня превратился в бумажку, ничего не говорящую о полученных знаниях. В условиях, когда всё продаётся и покупается, он стал скорее символом статуса, наравне с дорогими часами – все пацаны носят, и мне надо. Сегодня уже никого не удивить тем, что прокурор работает министром здравоохранения, а милиционер – министром строительства. По всей видимости, они и в профессиях, записанных в дипломе, разбираются не лучше. Недавно даже Путина обвинили в том, что он не сам писал свою научную диссертацию, что уж тут говорить про чиновников, мельче рангом.

Кто-то скажет, что нужно продолжать учить по старым программам на случай исчезновения интернета или войны. Но, знаете, если завтра случится такая катастрофа, что исчезнет электричество и коммуникации между людьми, то и старые программы обучения мало помогут. Тут нужно будет вспоминать опыт каких-нибудь папуасов и пещерных людей: как добыть огонь из подручных материалов, как одним броском камня завалить лося, какие корешки съедобные и т.д.

Роль учителя

С появлением интернета изменилась и роль учителя. Раньше ему всё-таки жилось гораздо проще. Если до интернета учитель был единственным источником информации – был непреложным авторитетом для ученика, то сегодня, когда нет монополии на информацию, любой подросток в обход учителя может за пару минут найти материалы по любой теме. И если учитель сам плохо разбирается в предмете, который преподаёт, ученик просто перестанет обращать на него внимание.

Сегодня учителю, чтобы быть авторитетом для учеников, нужно быть, как минимум, на том же уровне с ними, но лучше на шаг впереди. А, значит, учиться вместе со своими учениками каждый день. Если учитель доинтернетной эпохи был окном в мир знаний, то учитель будущего должен стать лоцманом в океане информации.

Учителями должны становиться лучшие люди страны. Но, благодаря стратегии государства, на деле выходит, что в учителя в основном идут те, кто больше никуда не смог устроиться. Престиж работы учителя низведён – теперь это простой подневольный бюджетник с нищенской зарплатой, который на уровне прочих дворников, по приказу сверху участвует во всех провластных мероприятиях...

Государство как главный дезинформатор

Осознав роль интернета в жизни подрастающего поколения, власти сразу же постарались использовать его в своих интересах. А цель одна – монополия на информацию. Телепропагандисты переползли во все социальные сети. Власти постарались перекупить или задавить популярные новостные порталы, насоздавали сотни фейковых сайтов, запустили тысячи интернет-троллей. Вместо того, чтобы учить население отличать правду от лжи, они наводнили интернет ещё большей ложью, превратив мозги своих сограждан (в том числе и молодых) в фарш из противоречивых фактов и утверждений.

В борьбе за умы людей власти используют все средства военной пропаганды. Главные её признаки – ложь и дезинформация. Для большего сплочения народа вокруг власти переписывают историю с целью создания мифа о героическом прошлом. Чтобы никто не мог опровергнуть мифы, принимают законы о защите от фальсификации истории. Чтобы у народа не было вопросов к властям, пропагандисты преувеличивают или, вообще, придумывают успехи и замалчивают неудачи. Любимый жанр государственных СМИ – это новости в будущем времени. Всё у нас будет хорошо, но потом. Помните, советское: «Уже наши дети будут жить при коммунизме»?

Для внушения ненависти к врагам используется «расчеловечивание» противников, то есть, преувеличение преступлений или приписывание им зверств, которых на самом деле не было. Подача информации базируется не на фактах, а на эмоциях: если вместо сухого изложения события из разных источников информации вам с дрожью в голосе рассказывают про фашистскую хунту, пьющую кровь невинных младенцев, знайте – это чистая пропаганда.

«Военная пропаганда» – это грозное оружие, используемое всеми странами. Но на то она и военная, что применяется только во время войны. Но с кем мы сегодня воюем? Похоже, что пока основной удар приходится на мозги собственного народа, так как наши СМИ за рубежом спросом не пользуются. И ожидается ли окончание этой войны? Судя по последнему Посланию Путина, показавшему всему миру «кузькину мать», пока идёт только расширение и нагнетание истерики.

Тактически власти пока выигрывают – в борьбе «телевизора против холодильника» или лживой пропаганды против здравого смысла они пока побеждают. Но стратегически проигрыш неизбежен. Ложь множится в геометрической прогрессии, начиная уже противоречить самой себе, и люди, в конце концов, вообще перестанут верить государству, даже если власти в какое-то время действительно начнут говорить правду. «Можно обманывать часть народа всё время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время». Крах государства, построенного на лжи, просто неизбежен.

Страна на развилке

Сегодняшний страх нашего населения перед открытым миром напоминает поведение кошки, всю жизнь прожившей в маленькой квартире и не видевшую ничего, кроме четырёх стен, и вдруг оказавшуюся перед открытой дверью на улицу. Она вдруг узнала, что мир гораздо шире её уютной комнатки, где всегда тепло, полная кормушка еды и добрый хозяин. Сегодня мы можем выбрать: захлопнуть дверь и жить дальше в сладком неведении и в полной власти хозяина или полноценно на равных участвовать в жизни всего мира.

Можно ли остановить прогресс? Запретить интернет? Можно, но придётся определиться, в какой эпохе жить. Нельзя усидеть на двух стульях. Рассказывать всем о достижениях электронного правительства и одновременно закручивать гайки в развитии интернет-технологий. Грозить миру скорым запуском новых «не имеющих аналогов в мире» ракет и сажать учёных за разглашение гостайны. Сегодня уже не те времена, когда какой-нибудь Королёв после жестоких пыток в застенках НКВД мог пойти изобретать ракету. В наше время невозможно заставить творить такими методами. Время гениальных одиночек прошло, сегодня любое изобретение – это труд больших коллективов, работающих в условиях открытого обмена информацией.

Наши власти свой выбор сделали – удержание власти даже путём деградации общества. А мы согласны с ними?

О. Шын