Платов и дети

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Особо трогательно, что «Недетский разговор с Путиным» вела Ирада Зейналова которая навсегда запомнится бессмертным «Мальчик, иди в жопу». И вот теперь Ирада помогает мальчикам и девочкам поговорить с дядей президентом. Замысел этого мероприятия мне сначала был непонятен. Предположим, что Путин или его советчики решили, что детьми надо заняться поплотнее, потому что дети вроде как стали за Навального в частности и против власти в целом. Пускай президент сам поговорит с молодежью, обаяет ее.
Но с молодежью можно общаться двумя способами. Можно говорить обо всем подряд, но на понятном ей языке. Тогда заводи себе твиттер, инстаграм и подымай хайп. Но в 60 лет на молодежном языке говорить трудно. Можно молодиться и хорохориться, но по сути молодым ты уже быть не можешь. Есть и другой способ. Говорить с молодыми на каком угодно языке, но о тех проблемах, которые ребят интересуют. Поскольку в зал собрали не каких-то двоечников и малолетних преступников, а резидентов «Сириуса», то с ними надо говорить про то, как им получить нормальное образование, как сделать так, чтобы их большой талант не пропал и как им в жизни найти нормальную дорогу. И в этом смысле разговора не получилось. Про интернет Путин сразу сказал, что им практически не пользуется. И стало быть огромный пласт молодежной реальности ему просто неизвестен. А на действительно интересные вопросы про учебу и дорогу в жизни отвечал медленно и нудно. Потому, что по-настоящему этих проблем он не чувствует, а живых детей в жизни не видел уже очень давно. Свои вот выросли, а других не знает. А как ему общаться с теми, о ком он не имеет представления? Конечно, многое зависело от вопросов.
Ну, что-то явно с детками отрепетировали. Иногда казалось, что микрофон берут не 14-16-летние ребята, а какие-то бюджетники, каких толпами запихивают в Прямую Линию Путина. Половина благодарила за «наше счастливое детство», тщательно проговаривая все буквы имени отчества – Владимир Владимирович. Вторая половина спрашивала какой-то вздор, типа «как вы проводите свободное время?» и «специально ли вы стояли под дождем без зонта, когда возлагали цветы к Вечному огню?». А когда изредка пробивались вопросы по делу – тут Путин плыл, как уставшая пластинка.
Но кое-что мы все-таки узнали. Например, что Владимир Владимирович еще не решил, оставаться ли ему президентом и чем он будет заниматься, когда однажды президентом быть перестанет. Главные ценности в жизни для него – это сама жизнь, любовь и свобода. И мы можем сказать, что здесь президент пошутил. В стране, где жизнь стоит копейку, а свобода есть только у одного человека, про любовь говорить чудно. А еще Путин сказал, что когда он работал разведчиком, у него был псевдоним Платов. И я понял, что следующим после Путина президентом России будет Владимир Платов.
После каждой прямой линии Путина, где он сыплет цифрами, отвечая на заранее подготовленные вопросы обязательно появляется ролик или статья с разбором того, сколько раз Путин солгал, какие цифры переврал, сколько было передёргиваний фактов.
И вот после встречи с одаренными школьниками (а все мы знаем, почему Путин вдруг заинтересовался школьниками и студентами) я тоже не удержался, потому что очень задел меня эпизод с девочкой Анастасией.
Она спросила о перспективах развития страны в условиях сокращающегося количества бюджетных мест в ВУЗах. Получила в лицо свою порцию лжи. Попыталась возразить ссылкой на статистику, тут надо отдать ей должное, но снова была утихомирена решительной и твёрдой ложью. Села на месте в большом смущении.
Очень хочется вступиться за девочку Анастасию из школы для юных талантов.
Ведь готовя свой вопрос, она наверняка заглянула туда, куда и мы легко можем. Сайты Росстата и Минобра.
Даже по их официальной статистике (впрочем статистику Минобра опровергает «Высшая школа экономики» в рамках своего исследования, проведенного под эгидой Минобра!) мы видим, что 17-летний период правления Владимира Путина безусловно ознаменован сокращением количества бюджетных мест для вновь принимаемых студентов и уж совсем грустно смотреть на сокращение общего количества бюджетных мест для студентов (включая старшие курсы).
На минувшей неделе Путин много и с удовольствием врал детям. Это было на его встрече с одаренными детьми в центре «Сириус». Врал про то, что еще не решил, останется ли дальше президентом или осиротит страну. Наврал детям про то, что реальные доходы россиян растут. Одаренный ребенок, который задал ему вопрос про падение доходов, был наверняка отличник, он к встрече с президентом России готовился и данные для своего социально-озабоченного вопроса выверял по Росстату. А когда Путин соврал, что доходы растут, одаренный ребенок растерянно улыбался, как будто ему поставили двойку за хорошо выученный урок. Одаренные дети «Сириуса» просто пока не в курсе, что для Путина россияне — это не те 140 миллионов, у которых средний доход 27 тысяч рублей, а те 98 долларовых миллиардеров с разноцветными паспортами, которые, действительно, за 2016 год стали богаче на 104 млрд долларов. И теперь у них целых 386 миллиардов, что, естественно, не может не радовать Путина, поскольку все эти люди ему лично знакомы, каждый из них ему лично обязан и при необходимости готов поделиться любой частью своего состояния по первому требованию.