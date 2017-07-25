    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-07-2017 #1[ru]

Даже не знаете, как Тува докатилась до жизни такой? Вот дебилы.

Аноним, 19-07-2017 #1[ru]

Всем этим уродам пора памятники ставить. На кладбище.

Аноним, 19-07-2017 #2[ru]

Чиновник – существо глупое и безвольное. Оно всегда смотрит в рот своему начальнику и старается ему во всем подражать. Если начальник ворует, то ворует и подчиненный. Так что всегда надо сажать всю цепочку. Снизу доверху. Как минимум за то, что не уследил за своим сотрудником, не бил его по рукам вовремя.

Аноним, 19-07-2017 #3[ru]

Ан 2, а что толку? Вон Шойгу Карлику фингал за фингалом ставит, а надо бы руки отрубать.

Аноним, 19-07-2017 #4[ru]

Да бегает, как бобик, в городе этот Кызыл-оол – видимо, откупился уже голубчик.

Аноним, 19-07-2017 #5[ru]

Карлик даже без рук, ж@пой хапать будет – это смысл его жизни.

Аноним, 19-07-2017 #6[ru]

Пусть господин новый прокурор берет за яйца хотя бы этого мерзавца Кызыл-оола и показательно кастрирует его. Может, другие одумаются.

Аноним, 19-07-2017 #7[ru]

Этот Салимчик – мразота и гнида еще та! Скольких он людей без крыши над головой оставил!?? Никто никогда про него хорошего слова не скажет.

Аноним, 19-07-2017 #8[ru]

А как это судимый за побои женщины Шинин стал замминистра? Да еще и ресторатором?

Аноним, 20-07-2017 #9[ru]

А где алкаш мангал, любитель боярышника и больших гектаров земли?

Аноним, 20-07-2017 #10[ru]

Значит, Кызыл-оол, Монгалу и другим, будучи министром, земли и здания надарил. В кандалы и на нары этого хитрого красного сучонка! Пожизненно.

Аноним, 20-07-2017 #11[ru]

Родственничка Кызыл-оола в следственном комитете не Дупчур Бады звать? Только, говорят, и занимается отмазыванием и прикрытием Кызыл-оола.

Аноним, 20-07-2017 #12[ru]

Случайно наткнулся на стихи Лаптева. Зачем про рост и физические недостатки Кара-оола уточнять? Также про его семью, которой давно уже нет. Ты, придурок, осторожно на поворотах. Ещё жива информация, когда ты был директором национального парка. Первые сотки миллионов, используя тебя, Шолбан там отмыл. Думаю, хорошо знает министр В.О. Донгак. Обращаюсь к правоохранителям. К новому прокуратуру. Через Лаптева отмывали бюджетные деньги, сотнями миллионов рублей.

Аноним, 21-07-2017 #13[ru]

Видимо, сильно Кызыл-оол насолил Лаптеву. Что не поделили?

Аноним, 22-07-2017 #14[ru]

Да, республика изменилась в лучшую сторону – развивается, идет вперед!

Аноним, 23-07-2017 #15[ru]

Аноним 14, а в каком месте она у вас развивается? Республика загибается от ворья.

Аноним, 19-07-2017 #1[ru]

Рост цен на вторичное жилье – верный признак того, что в Туве не ведется жилое строительство.

Аноним, 19-07-2017 #1[ru]

Единственная надежда России – это дети. Что они выберут? Северную Корею с его вечным любимым вождем? Или глобальный мир без границ, где на первом месте не государство, а ЧЕЛОВЕК?

Эрмак, 20-07-2017 #2[ru]

Аноним Номер 1... «Северную Корею» вряд ли, но вот тот ФАКТ, что численность желающих уехать в Сирию, и воевать против тех, кого туда отправляет государство Россия, не снижается... Идет рост неоязычества...

Аноним, 19-07-2017 #1[ru]

Православие – это уже государственная пропутинская религия. Многие тувинцы приняли крещение.

Аноним, 19-07-2017 #2[ru]

Всегда, во все времена преобладающей религией в Российской империи и в современной России являлось и является православие, представленное Русской Православной Церковью, объединяющей около двух третей населения страны. До 1917 года Русская православная церковь имела статус государственной. Император носил титул защитника Церкви, государство выделяло средства на её содержание, признавало за церковными праздниками статус государственных, православные священники были представлены в школах и в армии. Многовековая история России превратила её в многонациональную империю, что потребовало введения в стране начал веротерпимости. Одной ступенью ниже Русской Православной Церковью находились и находятся в настоящее время, признанные вероисповедания, представленные значительной частью населения России: католики, протестанты, мусульмане, иудеи и буддисты.

Эрмак, 19-07-2017 #5[ru]

А большую точность статье придает карикатура... И ответ бабушки Внуку... «походишь в Церковь, узнаешь»... У нас, к примеру, чтоб атаман в селе Черби был «православным», махом его «окрестили»... Да и «атаманша» «станицы Белоцарской» с Крестом в руках, получше любого попа смотрится... Плюс в ментовской одеже... Проезжая мимо Церкви, часто вижу, как, выходя, «православные» платки снимают, и на улице уже – атеистки... Вот высший пилотаж лицемерия и фарисейства... Перед заходом в церковь платок оденет, выходя – снимает...

Аноним, 19-07-2017 #12[ru]

Надо будет на Догээ в это Шагаа всех мерзких карликов собрать – и в костер. Уж точно, хуже без них не будет.

Аноним, 20-07-2017 #20[ru]

Конкуренция – двигатель прогресса. Религии создают конкуренцию даже внутри себя, для прогресса, наверно. Религия держится на чуде, тоже человеческая сущность, и каждый верит в это чудо до тех пор, пока кто-либо не заберет это чудо к себе. Это не просто, но такое возможно. Один шанс из тысячи – и гаснет вера в чудо, зачем это Религиям?! Ведь палка даже раз в год стреляет?! Или это хитро?! Расшевелить это называется.

Эрмак, 19-07-2017 #1[ru]

Уважаемая, правда «забыла» сказать о том, что помогали сперва Китаю, а потом получили остров Доманский... Помогали любому ЛЮДОЕДУ в Африке, кто смог выговорить слово «социализм»... А сколько денег в этих Людоедов вбухали? Но и сейчас страной управляют именно те, кого ВЫУЧИЛИ в советское время

Аноним, 19-07-2017 #2[ru]

В первой части начала хорошо, симптомы описала верно. Во второй части пошло что-то не то – диагноз «виноваты во всем деньги» не верен. В третьей части все встало на место – обычная ностальгия по советскому прошлому, когда и трава была зеленее, и солнышко теплее... Если СССР был так хорош, то почему против его разрушения ни одна скотина не вышла в защиту? Почему в советское время меньше воровали? Потому что деньги некуда было потратить. Больше ценился блат и неформальные связи с нужными людьми, которые могли бы достать тебе дефицитный товар. Деньги – не зло. Деньги – это средство. А то, как их используют люди – это проблема тупости самого человека, в чем, кстати, вина самих учителей, которые не смогли привить детям правильные мечты. Вот выросли они, стали большими начальниками, наворовали кучу бабла – а куда его тратить? Остается скупать золотые унитазы...

Аноним, 21-07-2017 #5[com]

Эрмак, Вы не правы, а учительница права на 100%. Я сам из таежной Тоджи, где телевизор появился в 1980 годах. Но русскую учительницу свою вспоминаю до сих пор с благодарностью. Откуда у Вас такое отношение к своему прошлому? То император Николай – кровопийца, а потом – великомученик? То Ленин самый лучший, потом – черт знает, что. Впрочем, китайцы говорят: прошлое – это лестница в будущее. Вы рушите эту лестницу в будущее. На все 100 на стороне заслуженной учительницы. Не спорю – жили бедновато, но я получил образование бесплатно, а своих детей выучил за деньги. Еле сводя концы с концами. Разве бесплатное образование, гарантированное трудоустройство кому либо мешало? Вас это, наверное, бесит. Значит, все купили на деньги и довольны этим. Не поносите свое прошлое, не надо писать за весь народ. Такие, как вы, порождают Порошенко, Путина и др.

Аноним, 19-07-2017 #1[ru]

Ититтвоюматьвсеягородакызыла в молодости обожала заграницу. Ну а сейчас от дурных глаз сам бог велел.

Аноним, 19-07-2017 #2[ru]

Ходил в мэрию по вопросу благоустройства двора. Кое-как пропустили: к кому и зачем и вид внешний мой не понравился. Говорят к главе в таком виде нельзя, то есть в моей повседневной одежде. Ну не ношу я костюмов и галстуков! Пробился вроде, но ни к Главе, ни к заму не попал. Сидели в очереди с одной девочкой сиротой. Она, говорит, уже в 5ый раз сидит, а толку – нет. Так и не дождались мы, пока наша глава освободится от очередного клиента. Секретари в кабинет несли то кофе, то сладости... Мое предположение: зачем нам такая Глава? И неужто она своим древним ремеслом занялась в кабинете??? Стыд и срам вам!

Аноним, 19-07-2017 #3[ru]

Кто хуже дурака? Дурак с инициативой!

Аноним, 19-07-2017 #4[ru]

ЗНАТНО Дивановна в очередной раз лизнула Карле, поздравив его с днем рождения. Да, лизать – ее ремесло.

Аноним, 19-07-2017 #5[ru]

Дом терпимости значит, а не администрация города. Вывеску меняйте и сразу расценки.

Аноним, 20-07-2017 #8[ru]

Эта идиотка ДИ позорит город и жителей. Есть хотя бы один человек, кому она реально помогла? Кроме интимных услуг, конечно.

Аноним, 20-07-2017 #9[com]

Не позорит, а прославляет наш город во всех городах и странах, куда она постоянно выезжает. Можно сказать, что она – лицо нашего Кызыла. Гордиться надо, что такие люди у нас есть!

Аноним, 20-07-2017 #13[ru]

Ох, Дина, Дина прости... Господи!

Аноним, 20-07-2017 #14[com]

Как вы все запутали, анонимы... Мерия, администрация, мелочь всякая... А ГЛАВА ГОРОДА, как все время напоминает Д.И., это ОТДЕЛЬНЫЙ ОРГАН местного самоуправления и требует ОТДЕЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ!

Аноним, 20-07-2017 #16[ru]

Наркоманка и алкоголичка представляет республику в Москве, валютная проститутка командует тут... Где мы живем? Неужели по всей республике кроме них нет достойных людей?

Аноним, 20-07-2017 #17[ru]

Мужики, блатные СТО Жигулевская в конце 80 и начало 90-х гг, её таскали, как проститутку. Где-то у меня есть несколько фотографий, как голая Дивановна трахается в групповом сексе. Её цена: шашлык и поездки в Абакан. Вот кто нами руководит сейчас. Тьфу ты! Шлюшка грязная.

Аноним, 21-07-2017 #18[ru]

Видимо, при Кара-ооле возможно сделать бешеную карьеру только женщинам с бешенством матки.

Аноним, 21-07-2017 #19[ru]

И мужикам с зудящии анусами – тоже

Аноним, 21-07-2017 #20[ru]

Да, да, в местном правительстве достойных мужиков не осталось, только задницы свои подставляют, либо лижут чей то грязный шершавый черный зад.

Аноним, 21-07-2017 #22[com]

Не, ан.17, не верю, что такие фотки есть у тебя. Хотя посмотреть хотел бы. Выложи. Или надеешься продать их нашей достойной даме?

Аноним, 21-07-2017 #24[com]

У кокетки и кокотки одинаковы колготки. У обеих мини-юбки, В общем, вид обеих – тот! И кокотка, и кокетка нам встречаются нередко, Но одна – лишь соблазняет, а другая – и даёт.

Аноним, 21-07-2017 #26[ru]

Будь она главой в Голландии, никто бы и слова не сказал. Но это Тува. И живы еще ее бывшие клиенты и свидетели бурной сексуальной жизни. Даже завидно немного: будет ей, что внукам рассказать.

Аноним, 21-07-2017 #27[com]

Глупости пишете, анонимша 23 (или это героиня статьи к обсуждению присоединилась?). Во власти нет ни мужчин, ни женщин, а только чиновники разных рангов. Или считаете, что туда за половые признаки подбирают? И вообще, чем выше обезьянка залезает на дерево, тем виднее ее..., короче, хвост ее прошлой жизни, разве нет?

Аноним, 21-07-2017 #28[ru]

Ну и Глава – ни чести, ни совести, ни стыда. Ради ребенка ей надо уехать из Тувы.

Аноним, 21-07-2017 #29[ru]

В монастырь ей надо, может, замолит грехи.

Аноним, 21-07-2017 #30[ru]

Радует, что МЭР Ховалыг у нас не проститут валютный.

Аноним, 21-07-2017 #31[ru]

Значит рублевый

Аноним, 22-07-2017 #32[ru]

Кроме как писать жалобы во все федеральные структуры сегодня власти республики ничего не могут. Не понимают, что пишут на самих себя. А пишут по смыслу больше похожие на анонимки и доносы. Грамотно и четко мысли не могут изложить, не позорились бы.

Аноним, 22-07-2017 #33[ru]

А че радоваться? Ховалыг же гей...

Аноним, 22-07-2017 #34[ru]

Все-таки женщина в возрасте, зачем ее оскорблять-то?

Аноним, 22-07-2017 #35[com]

пожилая русалка

Аноним, 22-07-2017 #36[ru]

Женщина с большим пробегом

Аноним, 22-07-2017 #37[ru]

Прохудившийся матрас из 90х

Аноним, 22-07-2017 #39[ru]

Унижая, оскорбляя людей, не боитесь закона кармы. А они даже не знают, что это такое.

Аноним, 23-07-2017 #40[ru]

38-а что вы хотите от людей, которыми руководят проститутки и жулики? Именно из-за ее способностей и талантов ее и не уважают горожане. Что именно она делает для народа? Раздвигать ноги и оральный секс не в счет, она же его не всем кызылчанам делает...