Дурра с полномочиями

Аноним (гость) 20-07-2017 18:10:56 #16 [ru] Наркоманка и алкоголичка представляет республику в Москве,валютная проститутка командует тут..Где мы живем?Неужели по всей республике кроме них нет достойных людей? 0 Аноним (гость) 20-07-2017 15:37:47 #15 [ru] А сама ди говорят ооочень уважает молодые здоровые мужские органы 0 Аноним (гость) 20-07-2017 13:53:26 #14 [com] Как вы все запутали, анонимы...



Мерия, администрация, мелочь всякая...



А ГЛАВА ГОРОДА, как все время напоминает Д.И.,это ОТДЕЛЬНЫЙ ОРГАН местного самоуправления и требует ОТДЕЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ! 0 Аноним (гость) 20-07-2017 07:34:04 #13 [ru] Ох Дина,Дина прости...Господи 0 Аноним (гость) 20-07-2017 07:06:04 #12 [ru] Вот прейскурант цен в бл@дской мерии:

Минет--500р.

Трах от главы--50р.

Трах от Мэра--100.000.

Групповуха--8000.

Садомазо--2000. +1 Аноним (гость) 20-07-2017 07:00:10 #11 [ru] Албыс-существо которое скитается между миром живых и мертвых,нет ему покоя.Я прав? 0 Аноним (гость) 20-07-2017 06:07:22 #10 [com] Сарыг-Бажын - это,понятное дело, Желтый дом, а вот что такое АЛБЫС? Или кто это? 0 Аноним (гость) 20-07-2017 05:47:29 #9 [com] Не позорит, а прославляет наш город во всех городах и странах, куда она постоянно выезжает.Можно сказать, что она - лицо нашего Кызыла. Гордиться надо, что такие люди у нас есть! -5 Аноним (гость) 20-07-2017 04:33:06 #8 [ru] Эта идиотка ДИ позорит город и жителей.Есть хотя бы один человек,кому она реально помогла?Кроме интимных услуг конечно. +2 Аноним (гость) 19-07-2017 17:36:06 #7 [com] Сарыг албыс - хозяйка Сарыг-Бажына



или нет? 0