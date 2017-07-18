Дурра с полномочиями

Почему компьютер не любит слово «дура», не понимаю, но пропечатывает его всё время с двумя буквами «р». Дурра и всё тут! Я это слово и так, и этак пробую приноровить к Дивановне, чтобы ей не шибко обидно было, потому как мы обе всё-таки из одного, из женского сословия происходим, и просто так усугублять ситуацию вокруг неё мне не хочется. Не хочется, а придётся – так надо. Если, например, я говорю, заметьте, если бы, например, не было бы разговоров про её низкую женскую социальную ответственность и чрезвычайно высокую половую активность, то я бы против Дивановны и слова худого не сказала. А поскольку она женщина не простая, а целая Глава города Кызыла, по-другому если, то мать наша, то тут, как говорится, назвался груздем – полезай в кузовок. То есть, если применительно к тому, что она сейчас делает, то давай уж так, Дина Ивановна, либо ты крёстной матерью мафии называйся, либо соблюдай закон и порядок.

Ну, во-первых, женщина с пониженной социальной ответственностью, это уже ни для кого не секрет – это вы сами знаете кто. Деньги как бы лёгкие зарабатывает. А что – древнейшая профессия и до сих пор востребованный вид услуг.

Во-вторых, эти сами знаете кто – бывают разные: валютные, привокзальные и политические. Актуальность услуг во всех случаях подтверждений не требует. Ну, так вот, я и говорю: либо ты она, либо уж крёстная мать наша, под крышей которой уютно чувствуют себя тёмные личности из мира бизнеса и предпринимательства. Ну, теперь-то вы понимаете, уважаемые читатели, что мне гораздо легче было бы называть Дивановну просто дурочкой, чем валютной или политической женщиной с пониженной социальной ответственностью? И ей, наверное, гораздо безобидней было бы себя чувствовать в роли, пусть и с полномочиями, но дурочки, чем городской крёстной матерью?

Вообще, вся эта история началась с того, что у матери города нашего есть подружка, как говорят, подружка с молодости – Вера Владимировна Бакутина. Про Веру Бакутину, если кому интересно, сами узнавайте, а мне интересна позиция Дивановны, характеризующаяся в этой ситуации, как политически пониженная социальная ответственность. Ладно-ладно, соглашусь, что все мы в молодости совершали ошибки: кто по глупости своей, кто за компанию, а кто и за валюту. Но вот в случае с Дивановной-матерью города нашего, валютная линия проходит красной нитью через всю её биографию. И хоть сейчас она занимает высокий пост, на который её поставила ПЕдРоссия, начиналось всё с купи-продай: сначала честь, потом и совесть...

Так вот, про Бакутину дело было так. Она типа того что вроде как бизнес-вумен, что в переводе означает предпринимательница женского полу. Но в основном она такая на бумаге, а на самом деле заправочные станции принадлежат неким гражданам кавказской национальности. Понятное дело, что гражданам-армянам не нравится, что рядом с их заправкой ни с того ни с сего на хлебном месте другой предприниматель обустраивается с целью создания так называемой здоровой конкуренции – тоже решил в виде свободной экономической конкуренции свою заправку построить.

Может быть, эти предприимчивые армяне от чистого сердца попросили Дивановну напугать конкурента, что она и сделала: приехала на стройку и как начала – руки в боки – криком кричать на армянского конкурента, мол, не позволю без моего позволения, кто разрешил без моего разрешения... ну и так далее. А этот конкурент взял да и послал её без лишних слов на три буквы... Да, взял и послал. Видимо, послал неправильно, потому что Дивановна с пылу – с жару собрала депутатов и, говорят, даже разрыдалась: это что такое, мол, почему меня матерно обзывают, я что, разве не заслужила, не я ли за народ грудью... ну и так далее. Депутаты-педроссы дружно закивали головами: дескать, заслужила, заслужила, мать наша, мол, грудью, грудью и другими частями тела тоже заслужила. Да господитыбожемой, что с педроссов можно взять!? Они уже сами соглашаются, что их порой называют членами партии жуликов и воров. А тут вдруг депутат-коммунист Серен и депутат-справедливоросс Молин встали да и сказали: Дина ты наша Ивановна, мать наша, про тебя так нехорошо пишут в СМИ, а это – тень на всех нас, на депутатов. Ты уж докажи, что твоя женская ответственность при тебе и никакой валютой от тебя не пахнет – подай в суд и защити свою и нашу честь и достоинство, коли они ещё имеются в остатке. Но у Дивановны хоть и есть полномочия, но ни в какой суд она не стала заявление подавать, а написала сразу Генеральному прокурору России Чайке и пожаловалась от имени депутатов-педроссов на работников тувинской прокуратуры, которые не защищают её интересы и позволяют всяким разным конкурентам Веры Бакутиной строить рядом с армянской заправкой – свою.

Да, полномочия у Дивановны, конечно, есть. А вот ума маловато, а потому и не понимает она, что Чайка-прокурор заставит тех же самых тувинских прокуроров проверять самих же себя по её заявлению. Ну, в самом деле, не сам же генеральный прокурор ради прелестей Дивановны приедет в Туву? Годочков бы 30 назад, наверное, и он бы, наверное, не погнушался хоть бы и за валюту отведать этих прелестей. А теперь уже нет, дудки, теперь подобные Дивановне не в цене, не котируется ни по каким тарифам.

Впрочем, когда я позвонила в городской хурал, чтобы прояснить этот армянский вопрос – ну, то есть хотела узнать, правда или нет, что она крышует бизнес армянской диаспоры? – мне ответили: многоуважаемая Дина Ивановна сейчас в отпуске и отдыхает за границей. Вот теперь сижу и думаю – то ли она тратит последние крохи той валюты, которую она заработала когда-то непосильным женским трудом, то ли это уже нынешняя армянская валюта?

Да и, вообще, женщина во власти – это сплошные нервы, истерики и эмоции. Как выяснилось, её армянский конкурент послал на три буквы, но только не на те, о которых вы подумали. Он её отправил в заведение из трёх букв – в суд. А она по привычке подумала про другое – вот и закрутилась вся эта история. До генеральной прокуратуры дело дошло.

Вот что значит не дружить с великим и могучим русским языком.

Очень вредная тувинка