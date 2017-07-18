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Бомжи отдыхают в центре Кызыла... Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 28, 18 июля / Дурра с полномочиями
   
 
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№28, 18 июля 2017 года.

    О главном начистоту

Дурра с полномочиями

Дурра с полномочиями

Почему компьютер не любит слово «дура», не понимаю, но пропечатывает его всё время с двумя буквами «р». Дурра и всё тут! Я это слово и так, и этак пробую приноровить к Дивановне, чтобы ей не шибко обидно было, потому как мы обе всё-таки из одного, из женского сословия происходим, и просто так усугублять ситуацию вокруг неё мне не хочется. Не хочется, а придётся – так надо. Если, например, я говорю, заметьте, если бы, например, не было бы разговоров про её низкую женскую социальную ответственность и чрезвычайно высокую половую активность, то я бы против Дивановны и слова худого не сказала. А поскольку она женщина не простая, а целая Глава города Кызыла, по-другому если, то мать наша, то тут, как говорится, назвался груздем – полезай в кузовок. То есть, если применительно к тому, что она сейчас делает, то давай уж так, Дина Ивановна, либо ты крёстной матерью мафии называйся, либо соблюдай закон и порядок.

Ну, во-первых, женщина с пониженной социальной ответственностью, это уже ни для кого не секрет – это вы сами знаете кто. Деньги как бы лёгкие зарабатывает. А что – древнейшая профессия и до сих пор востребованный вид услуг.

Во-вторых, эти сами знаете кто – бывают разные: валютные, привокзальные и политические. Актуальность услуг во всех случаях подтверждений не требует. Ну, так вот, я и говорю: либо ты она, либо уж крёстная мать наша, под крышей которой уютно чувствуют себя тёмные личности из мира бизнеса и предпринимательства. Ну, теперь-то вы понимаете, уважаемые читатели, что мне гораздо легче было бы называть Дивановну просто дурочкой, чем валютной или политической женщиной с пониженной социальной ответственностью? И ей, наверное, гораздо безобидней было бы себя чувствовать в роли, пусть и с полномочиями, но дурочки, чем городской крёстной матерью?

Вообще, вся эта история началась с того, что у матери города нашего есть подружка, как говорят, подружка с молодости – Вера Владимировна Бакутина. Про Веру Бакутину, если кому интересно, сами узнавайте, а мне интересна позиция Дивановны, характеризующаяся в этой ситуации, как политически пониженная социальная ответственность. Ладно-ладно, соглашусь, что все мы в молодости совершали ошибки: кто по глупости своей, кто за компанию, а кто и за валюту. Но вот в случае с Дивановной-матерью города нашего, валютная линия проходит красной нитью через всю её биографию. И хоть сейчас она занимает высокий пост, на который её поставила ПЕдРоссия, начиналось всё с купи-продай: сначала честь, потом и совесть...

Так вот, про Бакутину дело было так. Она типа того что вроде как бизнес-вумен, что в переводе означает предпринимательница женского полу. Но в основном она такая на бумаге, а на самом деле заправочные станции принадлежат неким гражданам кавказской национальности. Понятное дело, что гражданам-армянам не нравится, что рядом с их заправкой ни с того ни с сего на хлебном месте другой предприниматель обустраивается с целью создания так называемой здоровой конкуренции – тоже решил в виде свободной экономической конкуренции свою заправку построить.

Может быть, эти предприимчивые армяне от чистого сердца попросили Дивановну напугать конкурента, что она и сделала: приехала на стройку и как начала – руки в боки – криком кричать на армянского конкурента, мол, не позволю без моего позволения, кто разрешил без моего разрешения... ну и так далее. А этот конкурент взял да и послал её без лишних слов на три буквы... Да, взял и послал. Видимо, послал неправильно, потому что Дивановна с пылу – с жару собрала депутатов и, говорят, даже разрыдалась: это что такое, мол, почему меня матерно обзывают, я что, разве не заслужила, не я ли за народ грудью... ну и так далее. Депутаты-педроссы дружно закивали головами: дескать, заслужила, заслужила, мать наша, мол, грудью, грудью и другими частями тела тоже заслужила. Да господитыбожемой, что с педроссов можно взять!? Они уже сами соглашаются, что их порой называют членами партии жуликов и воров. А тут вдруг депутат-коммунист Серен и депутат-справедливоросс Молин встали да и сказали: Дина ты наша Ивановна, мать наша, про тебя так нехорошо пишут в СМИ, а это – тень на всех нас, на депутатов. Ты уж докажи, что твоя женская ответственность при тебе и никакой валютой от тебя не пахнет – подай в суд и защити свою и нашу честь и достоинство, коли они ещё имеются в остатке. Но у Дивановны хоть и есть полномочия, но ни в какой суд она не стала заявление подавать, а написала сразу Генеральному прокурору России Чайке и пожаловалась от имени депутатов-педроссов на работников тувинской прокуратуры, которые не защищают её интересы и позволяют всяким разным конкурентам Веры Бакутиной строить рядом с армянской заправкой – свою.

Да, полномочия у Дивановны, конечно, есть. А вот ума маловато, а потому и не понимает она, что Чайка-прокурор заставит тех же самых тувинских прокуроров проверять самих же себя по её заявлению. Ну, в самом деле, не сам же генеральный прокурор ради прелестей Дивановны приедет в Туву? Годочков бы 30 назад, наверное, и он бы, наверное, не погнушался хоть бы и за валюту отведать этих прелестей. А теперь уже нет, дудки, теперь подобные Дивановне не в цене, не котируется ни по каким тарифам.

Впрочем, когда я позвонила в городской хурал, чтобы прояснить этот армянский вопрос – ну, то есть хотела узнать, правда или нет, что она крышует бизнес армянской диаспоры? – мне ответили: многоуважаемая Дина Ивановна сейчас в отпуске и отдыхает за границей. Вот теперь сижу и думаю – то ли она тратит последние крохи той валюты, которую она заработала когда-то непосильным женским трудом, то ли это уже нынешняя армянская валюта?

Да и, вообще, женщина во власти – это сплошные нервы, истерики и эмоции. Как выяснилось, её армянский конкурент послал на три буквы, но только не на те, о которых вы подумали. Он её отправил в заведение из трёх букв – в суд. А она по привычке подумала про другое – вот и закрутилась вся эта история. До генеральной прокуратуры дело дошло.

Вот что значит не дружить с великим и могучим русским языком.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1089 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6791.html
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Аноним (гость) 20-07-2017 18:10:56   #16 [ru]
Наркоманка и алкоголичка представляет республику в Москве,валютная проститутка командует тут..Где мы живем?Неужели по всей республике кроме них нет достойных людей?
 
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Аноним (гость) 20-07-2017 15:37:47   #15 [ru]
А сама ди говорят ооочень уважает молодые здоровые мужские органы
 
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Аноним (гость) 20-07-2017 13:53:26   #14 [com]
Как вы все запутали, анонимы...

Мерия, администрация, мелочь всякая...

А ГЛАВА ГОРОДА, как все время напоминает Д.И.,это ОТДЕЛЬНЫЙ ОРГАН местного самоуправления и требует ОТДЕЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ!
 
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Аноним (гость) 20-07-2017 07:34:04   #13 [ru]
Ох Дина,Дина прости...Господи
 
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Аноним (гость) 20-07-2017 07:06:04   #12 [ru]
Вот прейскурант цен в бл@дской мерии:
Минет--500р.
Трах от главы--50р.
Трах от Мэра--100.000.
Групповуха--8000.
Садомазо--2000.
 
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Аноним (гость) 20-07-2017 07:00:10   #11 [ru]
Албыс-существо которое скитается между миром живых и мертвых,нет ему покоя.Я прав?
 
0
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Аноним (гость) 20-07-2017 06:07:22   #10 [com]
Сарыг-Бажын - это,понятное дело, Желтый дом, а вот что такое АЛБЫС? Или кто это?
 
0
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Аноним (гость) 20-07-2017 05:47:29   #9 [com]
Не позорит, а прославляет наш город во всех городах и странах, куда она постоянно выезжает.Можно сказать, что она - лицо нашего Кызыла. Гордиться надо, что такие люди у нас есть!
 
-5
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Аноним (гость) 20-07-2017 04:33:06   #8 [ru]
Эта идиотка ДИ позорит город и жителей.Есть хотя бы один человек,кому она реально помогла?Кроме интимных услуг конечно.
 
+2
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Аноним (гость) 19-07-2017 17:36:06   #7 [com]
Сарыг албыс - хозяйка Сарыг-Бажына

или нет?
 
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