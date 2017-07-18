Фальсификации – грубейшее нарушение прав человека

Как известно, сразу же после выборов в сентябре 2016 года тувинская оппозиция заявила о своем непризнании их результатов и потребовала пересчета бюллетеней на всех избирательных участках республики. Оппозиция обнародовала свое заявление через средства массовой информации.

Конечно, смешно было бы ожидать, что власть прислушается к этим требованиям, начнет масштабные проверки избирательных комиссий, анализ их неприглядных деяний, к которым она, скорее всего, имеет самое прямое отношение.

Но мы думали, что проверки будут проведены хотя бы в тех избирательных участках в Улуг-Хемском кожууне и г.Кызыле, на незаконные, на наш взгляд, действия которых мы подали в суд. Показательны результаты этих исков. В Улуг-Хемском кожууне мы иск отозвали сами, поскольку поняли, что наши претензии к действиям членов комиссий настолько много, что только на обеспечение суда свидетелями нам потребуется немало средств и усилий. Это только один штрих. Кроме этого есть другие заботы: транспортные, юридические... Понятно, у оппозиции таких ресурсов нет.

В городе Кызыле по нарушениям не было нужды привлекать свидетелей, все доказывалось по протоколам. Но здесь суды решили не доводить дело до рассмотрения по существу, используя, явно «притянутую за уши» причину неподсудности истца.

Хотя наши попытки о судебном рассмотрении нарушений выборного законодательства споткнулись (в путинской России они, в принципе, невозможны), они должны принести свои плоды в будущем. В любом случае, мы должны учесть этот опыт уже на следующих выборах.

В первую очередь, нам, избирателям, надо четко понимать одну вещь. Власть, фальсифицируя выборы, не только совершает тягчайшее преступление и толкает на это членов избирательных комиссий, но она посягает на неотъемлемое конституционное право избирателя, по сути, плюет ему в душу, лишая его возможности, порой единственной, повлиять на власть.

Я уверен, что рано или поздно все тайное станет явным, все караооловско-теновские манипуляции народного волеизъявления станут достоянием общественности. Слишком много людей было замарано этой грязью, у многих совесть до сих пор гложет души.

Я хотел бы, чтобы следующие выборы состоялись без участия Кара-оола, Тена и Фортуны. Но, еще важнее, чтобы новая посткараооловская власть не стала опять на путь манипуляций, неважно, по своей воле или по заданию верховной власти. Поэтому у оппозиции на сегодня стоит задача не только смены власти, а желание, чтобы новую власть представлял человек авторитетный, не связанный с «караооловщиной», который ни в коем случае не пойдет на фальсификации ни на президентских выборах, ни на следующих выборах Главы республики.

В любом случае Тува на выборах не делает погоду в российском масштабе. Но, для общественности Тувы, для ее жителей, как воздух, нужны правда и объективность. Без них мы не можем двигаться дальше. Болезнь не лечится, когда неизвестны ее причины. Мы хотим причину наших бед определить через объективное волеизъявление избирателей.

Пишут, что Кара-оол почти забросил хозяйственные дела, даже обычным пиаром в соцсетях перестал заниматься. Впереди очень трудная зима, подготовка к которой почти не ведется. У людей нервы на пределе. Западные районы в предынфарктном состоянии. Если абазинскую дорогу закроют, цены на продукты на западе взлетят. И Хемчик могут захлестнуть серьезные проблемы.

Сейчас единственный вариант конструктивного выхода из ситуации – это назначить опытную, профессиональную, консолидирующую все тувинское общество фигуру на переходный этап. Кара-оол сегодня самая ненавидимая и самая презираемая фигура в Туве. Достаточно прочесть отклики в соцсетях, в комментариях.

Жалко, что Шойгу в свой четырехдневный приезд в Туву не нашел времени встретиться с оппозицией, хотя на вояж по рынку время нашел. А ведь сколько раз просили, челобитную писали.

Поэтому высказанные в данном посте предложения мы адресуем в Администрацию Президента Российской Федерации.

Амыр Хоюгбан

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