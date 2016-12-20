Избирательный беспредел

У Президента Путина оставшиеся на голове волосы встали дыбом, когда он узнал, какие перлы рождают судьи. Так вот, если он вдруг прочитает, что вытворяют тувинские чиновники и члены избирательных комиссий, наверное, у него даже вырастут волосы на месте выпавших, чтобы встать дыбом.

Не нужно быть особо искушенным аналитиком – даже простому избирателю достаточно беглого поверхностного взгляда на официальные результаты выборов, чтобы обнаружить нестыковки и неувязки их с реальностью. Начиная со стопроцентной явки избирателей, это когда почти половина мужского населения ушла «за орехами» в тайгу, стопроцентной поддержки Главы республики, это когда наслушаешься такого, что кажется, больше половины избирателей его презирают, кончая нулевыми показателями за партию. Когда на опросе при выходе из участков, кстати, опрос проводился провластными волонтерами, люди десятками без страха указывали именно на эту «нулевую» партию. Хоть бы обманывали с умом.

И самое главное, надо понимать, что выявленные случаи фальсификаций – это маленькая вершина того огромного айсберга нарушений, которые происходили, в основном, на участках, где не было контроля от оппозиции.

Власть извратила саму суть избирательной системы, которая сама без всякого контроля, без наблюдателей должна стремиться к тому, чтобы выявить абсолютно реальные и объективные показатели народного волеизъявления. Вместе этого, как только обнаружится, что реальных наблюдателей нет, в комиссиях начинается вакханалия беззакония. При этом наблюдатели от «Единой России» и ее партий-спойлеров ни слова не скажут о нарушениях, скорее всего, они способствуют тому, чтобы все осталось в тайне. Как известно, все тайное, в конце концов, все равно становится явным, т.е. все когда-нибудь да раскроется. Но нам важно, чтобы фальсификаторы и их чиновничье-звездные покровители сегодня получили заслуженное наказание.

Из сведений, которые поступают от наших сторонников, нам стали известны многие факты о том, что на некоторых таких избирательных участках, особенно в районах, даже не производился подсчет бюллетеней, протоколы итогов голосования заполнялись в соответствии с полученными «сверху» данными. А в остальных участках создавалась лишь видимость подсчета, поскольку наблюдателям и иным членам комиссии не дали никаких шансов проконтролировать процесс подсчета и увидеть проставленные отметки избирателей в бюллетенях. По сведениям многих сторонников оппозиции, которые участвовали в избирательной кампании, по Республике Тыва до каждой избирательной комиссии были доведены разнарядки с указаниями, какие цифры должны быть проставлены в каждом пункте Протокола об итогах голосования.

По сути, избирательные комиссии, вместе с властью, на выборах совершили тягчайшее преступление: насильственное удержание власти с помощью административного ресурса и массовых фальсификаций народного волеизъявления.

Государственные должностные лица в своем стремлении любой ценой сохранить власть используют избирательные комиссии как инструмент для манипуляций, тем самым превращает их членов соучастниками тягчайшего преступления.

Чтобы не быть голословным, рассмотрим несколько фактов наглых и циничных фальсификаций народного волеизъявления избирательными комиссиями, которые, чувствуя свою полную безнаказанность, превратили деятельность комиссий в избирательный беспредел.

Участковая комиссия №12 г. Кызыла. Когда закончили подсчет голосов по федеральному избирательному округу на участке, получилось, что за партию «Единая Россия» избирателями были поданы 1830 голосов. Протокол с этими данными был подписан членами комиссии и заверен печатью. При этом никому не пришло в голову, что такого расклада не может быть, хотя бы потому что число избирателей на данном участке всего 1652.

В том же протоколе черным по белому написано, число действительных бюллетеней оказался 1117 штук, а недействительных – 10. Получается, что на самом деле использованы были 1127 бюллетеней. Давайте точно рассчитаем, сколько голосов были своровано партией «Единая Россия» на участке №12. Суммарный итог всех партий, кроме «ЕР» получился 154 голосов. 1830+154=1984 голосов. 1984-1127=857. Из этих расчетов можно предположить, что избирательной комиссией были вброшены в урну для голосования 857 бюллетеней.

На этом приключения протоколов не закончились, имели свое продолжение уже в территориальной избирательной комиссии г.Кызыла. Скорее всего, когда при сдаче результатов вскрылся вышерассмотренный нами вселенский мухлеж, территориальная избирательная комиссия, вместо того, чтобы либо объявить выборы на участке несостоявшимися, либо самой произвести перерасчет результатов, создав особую комиссию (в обоих случаях судьба членов участковой комиссии незавидна – они станут фигурантами уголовного дела), пустилась во все тяжкие. Они подкорректировали протокол, подправили значения в таблице результатов, что категорически запрещено законом. Поправки внесли так, чтобы более или менее соответствовали нарисованной явке, а при этом результаты «Единой России» так и остались не фантастическими, как в первом случае (1830), а все равно неправдоподобно завышенными – 928 голосов. В конечном счете, это привело к тому, что в Охотном ряду в Москве заседают «единоросы», имея конституционное большинство.

Мне кажется, территориальная комиссия, нарушая закон, имела «крышу» в виде Избирательной комиссии Республики Тыва, а она в свою очередь имела «крышу» – Председателя Правительства Республики Тыва. Об этом можно судить, анализируя официальные результаты досрочных выборов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва.

При анализе этих цифр по избирательному участку №12 сразу же бросается несоответствие количества выданных комиссией бюллетеней избирателям в помещении для голосования по выборам депутатов Госдумы (1208) и на Главу-Председателя Республики Тыва (1325 – по официальным, 774 – по данным Протокола, полученного наблюдателями). По количеству избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования, в день голосования: по Госдуме – 211, на Главу-Председателя Республики Тыва (211 – по официальным, 198 – по данным Протокола наблюдателей).

Как объяснить эти разночтения? Ведь выборы были совмещены. Значит, сколько давали бюллетеней избирателям по выборам депутатов Госдумы, столько же должно быть и по выборам Главы республики. Причина этих нестыковок, думаю, одна – опять вбросы.

Также на пути к территориальной избирательной комиссии количество действительных бюллетеней из 1117 превращается в 1409, почти на три сотни штук в одном только избирательном участке №12.

Теперь, внимание! Становится понятным, из-за чего же все эти манипуляции с цифрами. Официально у Кара-оола 1305 голосов «За». Подождите! Как такое возможно? Ведь по Протоколу, не верить которому у нас нет оснований, поскольку он подписан членами комиссии, заверен печатью, избирателям были выданы 774 плюс 198, всего-то 972 бюллетеней. Результаты спойлеров Главы в этом участке в сумме составляет 104 голоса. 972–104=868 – вот, примерно, каким мог быть реальный результат Кара-оола. А приписали или вбросили для Кара-оола 1305-868=437 бюллетеней.

Получается в одном избирательном участке №12 г. Кызыла властями сворованы 857+437=1294 голоса.

Заметьте, в г.Мытищи, по расследованию «Новой газеты» обнаружены фальсификации на 68 участках, в результате которых «Единой России» были приписаны 1969 голосов. Получается, что наши манипуляторы действуют почти 50 раз эффективнее чем «мытищинские».

Так же, как утверждает «Новая газета», на выборах в Госдуму итоги голосования подтасовали на двух из каждых трёх участков. У нас, к сожалению, не так много протоколов, хотя и по ним, логично сопоставляя, можно оценить истинные масштабы фальсификаций.

УК №13. Из протоколов сразу видно, что в переносные урны были вброшены 100 бюллетеней. На этом участке, что интересно, на пути к территориальной комиссии у «Единой России» результат «усох» почти на 700 голосов, а у «справедливоросов», наоборот, прибавились 800 голосов, было 24, стало 824. На выборах Главы республики у Кара-оола здесь рекордная, может, на всю Россию, сумма: было 1122, стало 2042 голоса. Кара-оол разбогател сразу на 920 голосов.

По участку №31 рассмотрим только выборы Главы республики. У Кара-оола на участке посчитали 654 голоса. Затем, между участком и информационной системой ГАС «Выборы», Кара-оол успел поживиться 440 полноценными голосами избирателей. Официальный конечный результат у Кара-оола 1094 голоса «За».

Непонятно, как он это сумел провернуть? Ведь надо пройти проверку членов городской и республиканской избирательных комиссий. Там очень строгие тетеньки и дяденьки, такие как Оруспай, Сурунчап, Фортуна, Самбала и т.д., которые за немаленькое вознаграждение должны выполнить единственное свое предназначение. А именно: выявить абсолютно объективный результат народного волеизъявления. А на деле они не только «не заметили», а, скорее всего, персонально принимали участие в подтасовке результатов, перекладывая бюллетени одного кандидата к другому. Иначе как объяснить тот факт, что на пути к ГАС «Выборы» 109 голосов у кандидата В.К.Биче-оола превратились в жалкие 9, 150 голосов И.А.Френта – 110, и только, по каким-то причинам, неизменным остается результат С.С.-С.Салчака – 119 голосов. Получается, что только по одному участку Кара-оол увёл у своих спойлеров 140 голосов.

Видимо, за эти «подвиги», не только по этому участку, а по всей Туве, Кара-оол опять всеми правдами и неправдами оставляет всяких «фортун» и «самбал» на их насиженных, теплых и жирных местах членов Избирательной комиссии Республики Тыва. А Фортуна аж стал председателем. По всей вероятности, Кара-оол решил уже по четвертому кругу пустить карусель фальсификаций руками проверенных временем специалистов, как вышеназванные нами «герои».

Итак, подытоживая, мы можем констатировать, что для партии «Единая Россия» на двух участках были подтасованы 1557 голосов, а партии «Справедливая Россия» приписано 800 голосов. А для Кара-оола на трех участках приписали 1497 голосов, т.е. вбросили почти полторы тысячи бюллетеней.

Кара-оол цинично на голубом глазу в своем Послании от 14 декабря 2016 года заявляет: «...Явка на выборах была одной из самых высоких по стране... Консолидированное голосование за партийный список «Единой России» дало почти 83 процента... Получить от своих земляков почти 86 процентов поддержки – это дорогого стоит». Цену этих 80 с лишним процентов, как и благодаря кому, родились эти запредельные цифры, надеюсь, вы уже поняли.

Нужно сказать, что эти циничные, аморальные и страшные по своей сути факты отнюдь не станут для ЦИК России громом среди ясного неба. Еще 20 сентября член Избирательной комиссии Республики Тыва Ч.Ч.Шаравуу (кстати, только благодаря ее принципиальности и стойкости, в нашем распоряжении оказались протоколы, раскрывающие гнилость всей избирательной системы) расписала все эти безобразия в своем особом мнении, и оно было отправлено в Москву, вместе с итоговыми результатами выборов по Тувинскому федеральному избирательному округу №32. А от Панфиловой, прожужжавшей все уши за время кампании о чистых выборах, не последовало никакой реакции.

По методу случайной выборки мы рассмотрели протоколы шести участков. В участках №2, 5 и 14 мы расхождений в показателях не выявили. Отсюда можно сделать вывод, что, по крайней мере, в половине избирательных участках (на самом деле этот показатель, наверняка, еще выше) результаты голосования на выборах 18 сентября 2016 года сфальсифицированы. Эти действия не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

Поэтому мы требуем признать выборы депутатов Государственной Думы и Главы-Председателя Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2016 года несостоявшимся, а также провести прокурорскую проверку причастности членов участковых и территориальных избирательных комиссий, Избирательной комиссии Республики Тыва, Главы-Председателя Правительства Республики Тыва к массовым фальсификациям выборов.

Координационный Совет оппозиционных сил республики требует считать данную публикацию заявлением о совершении преступления, предусмотренным ст. 142 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Фальсификация итогов голосования».

Амыр Хоюгбан